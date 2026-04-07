Αποστολή στην Ισπανία: Οδηγούμε το νέο Toyota RAV4

To RAV4 όπως το κρασί που παλιώνει, έτσι και αυτό γίνεται ολοένα και καλύτερο, κάτι που επιβεβαιώνει η έκτη του γενιά.

Το Toyota RAV4, το μοντέλο που δημιούργησε την κατηγορία των SUV και μετρά περισσότερες από 2,5 εκ. πωλήσεις στην Ευρώπη και 15 εκ. παγκοσμίως σε 180 χώρες από το 1994, περνά πλέον στην έκτη του γενιά.

Πέρα όμως από αυτά τα πολύ σημαντικά επιτεύγματα, ένα ακόμα στοιχείο έρχεται να καταδείξει την μεγάλη δυναμική του δημοφιλέστερου SUV της Toyota. Βλέπετε, την χρονιά που μας πέρασε, το RAV4 ήταν το πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο παγκοσμίως, κάτι που αποκτάει ακόμα μεγαλύτερη σημασία εφόσον αναλογιστούμε ότι επρόκειτο για ένα μοντέλο που βρισκόταν στο τελείωμα της καριέρας του.

Εξωτερικά, το νέο RAV4 υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία Hammerhead, με πιο αιχμηρό εμπρός μέρος όπου κυριαρχεί η κυψελοειδής μάσκα, λεπτά διχαλωτά φωτιστικά σώματα και συνολικά πιο μυώδεις ακμές. Η εικόνα είναι αισθητά πιο σπορ και επιβλητική, στην πλουσιότερη έκδοση εξοπλισμού GR Sport, που τονίζουν τη δυναμική παρουσία με διαφορετικές λεπτομέρειες σε προφυλακτήρες, ζάντες και διακοσμητικά στοιχεία. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στην αμερικανική αγορά προσφέρεται και μία τρίτη εκδοχή ρύγχους, με τονισμένα offroad χαρακτηριστικά, η οποία όμως δεν προβλέπεται να εισαχθεί στην ευρωπαϊκή αγορά.

Στο πίσω μέρος οι αλλαγές είναι αρκετές, με επίκεντρο το εντυπωσιακό και το νέο λογότυπο του μοντέλου. Οι κολώνες είναι τώρα πιο κάθετες, τα φωτιστικά σώματα είναι πιο λεπτά, η οροφή χαμηλώνει και καταλήγει σε ένα σπόιλερ (που τονίζεται από την διχρωμία της έκδοσης GR Sport), ενώ σε μαύρη γυαλιστερή απόχρωση είναι τα προστατευτικά των θόλων, τα μαρσπιέ και οι άκρες των προφυλακτήρων.

Στο εσωτερικό, η αλλαγή είναι ακόμη πιο αισθητή. Η έκτη γενιά του RAV4 ακολουθεί ξεκάθαρα τον δρόμο της ψηφιοποίησης, με μεγάλες οθόνες να δεσπόζουν στο ταμπλό, το οποίο είναι τώρα πια χαμηλότερο. Το νέο RAV4 συνεχίζει να βαδίζει στα χνάρια του προγόνου του, υιοθετώντας την σκληροτράχηλη εικόνα στο εσωτερικό, όπου κυριαρχούν οι έντονες ακμές και τα σκληρά στην αφή, πλαστικά.

Πίσω από το τιμόνι βρίσκεται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 12,3 ιντσών που αντικαθιστά τα αναλογικά όργανα της προηγούμενης γενιάς, ενώ στο κέντρο δεσπόζει η οθόνη αφής των 12,9 ιντσών, με μεγαλύτερη ταχύτητα απόκρισης και πιο σύγχρονο λογισμικό. Στις πλουσιότερες εκδόσεις διατίθεται και Head-Up Display, ανοιγόμενη ηλιοροφή και premium ηχοσύστημα.

Στην κονσόλα ο νέος μίνιμαλ επιλογέας του shift by wire κιβωτίου, έχει απελευθερώσει περισσότερο χώρο για διάφορες θήκες, ενώ o χειρισμός του κλιματισμού γίνεται πλέον μέσα από την κεντρική οθόνη. Κάτω από τους αεραγωγούς ξεχωρίζουν οι δύο μεγάλοι τετράγωνοι διακόπτες στα αριστερά για την επιλογή του προγράμματος οδήγησης και της λειτουργίας του υβριδικού συστήματος, ενώ από τον δεξί διακόπτη επιλέγονται τα συστήματα για εκτός δρόμου χρήση (trail/snow στα τετρακίνητα και auto lsd στα δικίνητα).

Το μεγάλο νέο όμως είναι η εισαγωγή της πλατφόρμας λογισμικού Arene της Toyota, που αποτελεί το πρώτο βήμα της ιαπωνικής εταιρείας προς τα οχήματα που ορίζονται πλήρως από το λογισμικό (SDV). Το Arene υποστηρίζει τη χρήση των πιο πρόσφατων συστημάτων Toyota T-Mate, συμπεριλαμβανομένης της νέας γενιάς του Toyota Safety Sense, η οποία παρουσιάζεται για πρώτη φορά και ανήκει στον στάνταρ εξοπλισμό

Το νέο σύστημα πολυμέσων είναι πιο γρήγορο και πιο συμπαγές σε διαστάσεις, αποτελώντας μέρος του νέου ψηφιακού οικοσυστήματος που υποστηρίζεται από το λειτουργικό σύστημα Arene, προσφέροντας αναβαθμισμένη συνδεσιμότητα και πλοήγηση. Μια νέα φιλοσοφία αρχικής οθόνης, σχεδιασμένη με γνώμονα την ευρωπαϊκή αγορά, παρέχει στους οδηγούς όλες τις κρίσιμες πληροφορίες σε μία προβολή, με προσαρμοζόμενες συντομεύσεις, ένα μενού γρήγορων ρυθμίσεων και λειτουργίες προστασίας των δεδομένων.

Το RAV4 συνοδεύει η πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής MyToyota. Μέσω αυτής, οι χρήστες μπορούν να εξατομικεύσουν τις διαθέσιμες υπηρεσίες τους επιλέγοντας ανάμεσα σε συνδρομητικά πακέτα, τα οποία περιλαμβάνουν ταχύτερες υπηρεσίες απομακρυσμένου ελέγχου, έξυπνη πλοήγηση και δυνατότητα αναπαραγωγής μουσικής μέσω streaming. Αξίζει να σταθούμε στην λειτουργία καταγραφής οδήγησης, η οποία ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση ατυχήματος και καταγράφει το συμβάν.

Καθώς το συνολικό μήκος έχει παραμείνει αμετάβλητο στα 4,6 μ. (οι τετρακίνητες εκδόσεις είναι μακρύτερες κατά 45 χλστ.), αυτό σημαίνει ότι και το νέο RAV4 τοποθετείται στην βάση της κατηγορίας D. Αμετάβλητο παρέμεινε και το μεταξόνιο των 2,69 μ., διαστάσεις που μεταφράζονται σε ένα αρκούντως ευρύχωρο εσωτερικό για πέντε επιβαίνοντες κανονικού αναστήματος.

Το πόρτ μπαγκάζ με την στάνταρ ηλεκτροκίνητη πόρτα έχει χωρητικότητα 514 λίτρα, τιμή που περιορίζεται στα 446 λίτρα, στην έκδοση phev λόγω της μεγάλης μπαταρίας, μιας και το ρεζεβουάρ των 55 λίτρων, παραμένει αμετάβλητο σε κάθε έκδοση.

Αποκλειστικά με υβριδικό υπόβαθρο

Η έκτη γενιά του RAV4 αξιοποιεί την τελευταία εξέλιξη των υβριδικών συστημάτων της εταιρείας, με τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων 143 ίππων που συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων. Η συνδυαστική απόδοση ανέρχεται στους 185 και 194 ίππους στις δικίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις του αυτοφορτιζόμενου μοντέλου.

Οι επιδόσεις κινούνται σε ανταγωνιστικά επίπεδα, με την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ ώρα να ολοκληρώνεται σε 8 και 7,7 δλ. αντίστοιχα, με τελική ταχύτητα 180 χλμ./ ώρα. Η κατανάλωση καυσίμου είναι πολύ χαμηλή, με την εταιρεία να κάνει λόγο για 4,9 λτ./100 χλμ. και 5,3 λτ./100 χλμ., αντίστοιχα.

Το επαναφορτιζόμενο RAV4 PHEV βασίζεται στον ίδιο ατμοσφαιρικό κινητήρα των 2,5 λίτρων με ισχυρότερο ηλεκτρικό μοτέρ 206 ίππων, όπου για πρώτη φορά προσφέρεται τόσο με κίνηση στους δύο όσο και στους τέσσερις τροχούς. Στην πρώτη αποδίδει 272 ίππους και στη δεύτερη 309 ίππους, αφού για την κίνηση των πίσω τροχών φροντίζει ένα επιπλέον (μικρό) ηλεκτρικό μοτέρ. Κοινό στοιχείο είναι μία νέα μπαταρία ιόντων λιθίου, που έχει αυξημένη κατά 30% ενεργειακή χωρητικότητα, παρέχοντας περισσότερη ισχύ, καλύτερη επιτάχυνση και μεγαλύτερη αποδοτικότητα, σε συνδυασμό με λύσεις για ταχύτερη φόρτιση και αξιοπιστία σε όλες τις συνθήκες, χάρη στο βελτιωμένο σύστημα ψύξης της.

Το σύστημα θερμικής διαχείρισης εναλλάσσει αυτόματα τα κυκλώματα ψύξης ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας, διατηρώντας τη μπαταρία στην ιδανική θερμοκρασία για βέλτιστη απόδοση, εξασφαλίζοντας κορυφαία απόδοση ακόμη και κατά τη φόρτιση σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Η νέα αυτή μπαταρία ιόντων λιθίου υψηλής ενεργειακής χωρητικότητας 22,7 kWh προσφέρει αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία έως και 137 χλμ., με ταχύτερες δυνατότητες φόρτισης. Σε DC φορτιστή 50kW , η μπαταρία μπορεί να αναπληρώσει το επίπεδο ενέργειας από 10% σε 80% σε μόλις 30 λεπτά, ενώ ένας νέος onboard AC φορτιστής 11 kW, επαναφορτίζει τη μπαταρία σε μόλις τρεις ώρες σε τυπικό wallbox.

Εκτός από τις βελτιώσεις σε απόδοση και φόρτιση, η νέα γενιά του επαναφορτιζόμενου συστήματος έχει ωφεληθεί από το χαμηλότερο κέντρο βάρους και την αυξημένη ακαμψία του αμαξώματος, ως απόρροια της τοποθέτησης της μπαταρίας στο δάπεδο του οχήματος. Η διάταξη του συστήματος έχει τροποποιηθεί ώστε ορισμένα εξαρτήματα να τοποθετηθούν σε νέα θέση στον χώρο του κινητήρα, εξασφαλίζοντας περισσότερο διαθέσιμο χώρο στην καμπίνα επιβατών και τον χώρο αποσκευών. Αυτό κατέστη δυνατό μέσω της ενσωμάτωσης του μετατροπέα DC στη μονάδα ελέγχου ισχύος (PCU), η οποία έχει μικρότερο μέγεθος και έχει μετακομίσει στο σύστημα μετάδοσης κίνησης κάτω από το εμπρός καπό.

Η έκδοση GR Sport

Σε αντίθεση με το νέο Aygo-X το οποίο για πρώτη φορά απέκτησε έκδοση GR Sport, το RAV4 διέθετε αυτή την έκδοση από την προηγούμενη γενιά του. Μόνο που τώρα οι διαφορές σε σχέση με την απλή έκδοση, είναι αρκετές και πολύ εμφανείς, εξαιτίας της χαρακτηριστικής μάσκας με το εξαγωνικό μοτίβο G-mesh και τον προφυλακτήρα με τις μαύρες εισαγωγές στα άκρα.

Τα εμπρός και πίσω σπόιλερ, εκτός από την εικόνα, βελτιώνουν και την αεροδυναμική απόδοση, ενώ πλαισιώνονται από τις αποκλειστικές μαύρες ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών στους μεγαλύτερους θόλους.

Το φαρδύτερο κατά 20 χλστ. ίχνος πέλματος συνδυάζεται με ενισχύσεις στα αμορτισέρ και τους βραχίονες στην πίσω ανάρτηση, ενώ οι μηχανικοί της Gazoo Racing βελτίωσαν την ακαμψία τμημάτων της ανάρτησης και επενέβησαν στην χαρτογράφηση της ηλεκτρικής υποβοήθησης του τιμονιού.

Το εσωτερικό διαθέτει τις δικές του ξεχωριστές διακοσμητικές πινελιές, με προστατευτικά γονάτων στην κονσόλα, αλουμινένια πεντάλ φρένου και γκαζιού, καθώς και καθίσματα με διακριτικά λογότυπα GR από συνθετικό δέρμα και σουέτ.

Η γνωριμία επί Ισπανικού εδάφους

Η οδηγική γνωριμία με την νέα γενιά του RAV4, έγινε στα πέριξ της Μάλαγα. Εκεί είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μία πρώτη γεύση από όλες τις εκδόσεις, τόσο στην άσφαλτο όσο και εκτός δρόμου. Εμφανισιακά το νέο RAV4 κερδίζει περισσότερους πόντους με την εξωτερική του εικόνα, παρά με την εσωτερική, όπου τα σκληρά πλαστικά μπορεί να δείχνουν ανθεκτικά, αλλά ίσως να μην συμβαδίζουν απόλυτα με αυτή την κατηγορία τιμής.

Μεγάλη είναι η βελτίωση σε ότι αφορά το σύστημα πολυμέσων, ενώ χωροταξικά το ιαπωνικό SUV παραμένει ένα άνετο όχημα. Καθώς όμως κινείσαι στους πολύ καλούς ισπανικούς δρόμους, αμέσως αντιλαμβάνεσαι τα μεγάλα βήματα προόδου που έχουν γίνει συνολικά στο θέμα της ποιότητας κύλισης αλλά και στην ηχομόνωση. Καταρχήν η ανάρτηση έχει τακτοποιηθεί, απορρίπτοντας την χαλαρότητα των αντιδράσεων της προηγούμενης γενιάς. Χωρίς να θυσιάζει την άνεση, η αίσθηση στις στροφές είναι πιο σαφής, κάτι που αφορά και στο σύστημα διεύθυνσης.

Αυτά τα στοιχεία σου επιτρέπουν να ανεβάσεις ρυθμό, κάτι που ενισχύεται περαιτέρω στην έκδοση GR Sport, ενώ σε κάθε περίπτωση τα φρένα με το νέο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης, εμπνέουν εμπιστοσύνη, χωρίς να μπερδεύονται λόγω του υβριδικού συστήματος, αν και θα θέλαμε κάτι περισσότερο αναφορικά με τις βαθμίδες ανάκτησης ενέργειας. Η τετρακίνηση εκτός από τα περιθώρια πρόσφυσης, βελτιώνει κατακόρυφα και την δυνατότητα ρυμούλκησης, που φτάνει τους δύο τόνους στα AWD μοντέλα.

Σίγουρα η υπεροχή του επαναφορτιζόμενου μοντέλου είναι ξεκάθαρη σε ότι αφορά την απόδοση, επιτρέποντας στον θερμικό κινητήρα να πιέζεται λιγότερο, σε σχέση με την αυτοφορτιζόμενη έκδοση. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό μιας και το κιβώτιο διατηρεί την χαρακτηριστική του λειτουργία.

Αν και διαθέτει paddles χειροκίνητης επιλογής, εντούτοις αυτό αφορά κυρίως στο πόσες από τις έξι σχέσεις θα είναι διαθέσιμες στο ρολάρισμα, παρά σε μία συνηθισμένη σειριακή λειτουργία. Σε ότι αφορά στην κατανάλωση, δεν αναμένουμε αλλαγές στο αυτοφορτιζόμενο μοντέλο, ενώ σε ότι αφορά στην phev έκδοση, η μεγαλύτερη μπαταρία βελτιώνει τις δυνατότητες, όπου ξεκινώντας την ημέρα με «γεμάτους» δείκτες, είδαμε αυτονομία άνω των 1.000 χλμ. για το ρεζερβουάρ βενζίνης και άνω των 120 χλμ. για την μπαταρία, επιδόσεις που θα αναλύσουμε καλύτερα σε μία εντός έδρας δοκιμή.

Στην ελληνική αγορά το νέο Toyota RAV4 αναμένεται το επόμενο μήνα, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 39.900 ευρώ και τα 46.300 ευρώ για τις εκδόσεις HEV και PHEV αντίστοιχα, ενώ η τετρακίνηση αυξάνει το κόστος κατά 3.000 ευρώ.

TOYOTA RAV4 PHEV (HEV) FWD AWD

(σε παρένθεση με κόκκινο τα στοιχεία της full hybrid έκδοσης)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: hybrid, β/κ με έναν η/κ δύο η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ β/κ: 2.487 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 143 ίπποι/4.800 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ β/κ: 221 Nm/3.200 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ εμπρός η/κ: 206 (136) ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ, ίπποι: 272 (185) 309 (194)

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 55 λίτρα

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 22,7 (1,09) kWh

ΚΙΝΗΣΗ: 2WD 4WD

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο e-CVT

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Διπλά ψαλίδια

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.600×1.855×1.695 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.690 χλστ.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ, χλστ.: 186

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ, λίτρα: 446 (514)

ΒΑΡΟΣ, κιλά: 1.895 (1.625) 1.960 (1.675)

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ, δλ.: 7,5 (8,0) 5,8 (7,7)

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, χλμ./ώρα: 180

ΜΕΣΗ ΚΑΤ., λτ./100 χλμ.: 5,2 (4,9) 5,3 (5,3)

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, χλμ.: 137 133

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 3 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (50 kW): 30 λεπτά (10%-80%)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2, γρ./χλμ.: 117 (112) 120 (121)

ΤΙΜΗ, ευρώ: 46.300 (39.900) 49.300 (42.900)