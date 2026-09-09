Αποστολή στην Βιέννη: Οδηγούμε το VW ID.Polo

Μεταφέρουμε τις πρώτες εντυπώσεις από το περίφημο σουπερμίνι της VW που έγινε ηλεκτρικό με την ονομασία ID.Polo, προλογίζοντας την νέα στρατηγική της γερμανικής εταιρείας.

Το σουπερμίνι της VW δεν χρειάζεται συστάσεις. Για μισό αιώνα και με πάνω από 20 εκατ. πωλήσεις το Polo για έξι γενιές ήταν διαχρονικά, σημείο αναφοράς στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων, έχοντας κερδίσει δικαιωματικά την είσοδό του, σε ένα άτυπο hall of -Auto- fame.

Τα πράγματα όμως έχουν αλλάξει, ελέω της έλευσης των Κινέζων, αλλά και της ηλεκτρικής εποχής που διανύουμε και στην οποία η VW, δεν θα λέγαμε ότι μπήκε με το δεξί. Για αυτό πλέον οι Γερμανοί εστιάζουν σε μια αναθεωρημένη φιλοσοφία, με την ονομασία «True Volkswagen» που (ελπίζουν ότι) θα ξανακάνει την VW την εταιρεία με τα «αυτοκίνητα του λαού», δηλαδή προσιτά και συνάμα ποιοτικά, με έμφαση στη χρηστικότητα και την πρακτικότητα,

Μία από τις πρώτες ενέργειες αυτής της νέας στρατηγικής, ήταν η επαναφορά των καταξιωμένων ονομάτων, αντί για τους απρόσωπους αριθμούς (ακόμα και το ID.3 έγινε neo, μέχρι την επόμενη γενιά όπου πιθανότατα θα λέγεται ID.Golf, ενώ κάτι αντίστοιχο αναμένεται να γίνει με ID.4 σε ID.Tiguan).

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και ένας εξορθολογισμός στις παραγωγικές διαδικασίες, κάτι που σημαίνει ότι το ID.Polo θα κατασκευάζεται επί ισπανικού εδάφους, και συγκεκριμένα στο γνωστό εργοστάσιο στο Martorell, που παράγει και το Cupra Raval.

Από εκεί και πέρα πάντως, οι βασικοί άξονες αυτής της νέας στρατηγικής στο ID.Polo περιλαμβάνουν: μία ξεκάθαρη σχεδίαση με σωστές αναλογίες που να δημιουργεί έναν «εύπεπτο» χαρακτήρα, υψηλά επίπεδα ποιότητας και αξιοπιστίας με προηγμένη τεχνολογία, σωστή εκμετάλλευση χώρων και ευκολία χρήσης, αλλά και μία πολύ καλή οδική συμπεριφορά.

Martin Meiners

Η «καθαρή και θετική» σχεδίαση

Σε αντίθεση με τον φουτουριστικό χαρακτήρα του ID.3 που είναι αλήθεια ότι ξένισε τους παραδοσιακούς οπαδούς των χάτσμπακ της VW, το ID.Polo ασπάζεται τους ηπιότερους τόνους της φιλοσοφίας Pure Positive της VW.

Οι γραμμές είναι «καθαρές», χωρίς περιττά στοιχεία εντυπωσιασμού, ενώ η τρίτη κολώνα αντλεί έμπνευση από το πρώτο Golf, ενσωματώνοντας στην βάση τις χειρολαβές των πίσω θυρών.

Τα φωτιστικά σώματα LED αποτελούν τη νέα υπογραφή του ID. Polo, με την ενιαία φωτιζόμενη μπάρα να συνδέει τα ελαφρώς υπερυψωμένα φωτιστικά σώματα με το κεντρικά τοποθετημένο σήμα.

Κάτι ανάλογο έχει γίνει και στο πίσω μέρος, ενώ στο πλάι μπορεί να διακρίνει κανείς τους ελαφρώς τονισμένους θόλους των τροχών.

Η ίδια σχεδιαστική γλώσσα καθορίζει και το εσωτερικό. Λιτή σχεδίαση, με έμφαση στην πρακτικότητα, την ποιότητα και την εργονομία, αν και υπάρχουν κάποια στοιχεία έκπληξης.

Το ταμπλό, η κονσόλα και τα πάνελ των θυρών φέρουν υφασμάτινες επενδύσεις, όπου έχει γίνει ευρεία χρήση ανακυκλωμένων υλικών, ενώ σε πρώτο πλάνο βρίσκονται οι δύο μεγάλες οθόνες, μία για τον πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών και μια κεντρική οθόνη αφής 13 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων.

Δεν αποτελεί πια έκπληξη για την VW, το γεγονός της στροφής προς τους φυσικούς διακόπτες. Υπάρχουν τέσσερις για τα παράθυρα, ένας περιστροφικός στην κονσόλα για τον ήχο, καθώς και ξεχωριστό πάνελ χειρισμού για τον κλιματισμό.

Στο τιμόνι με την επίπεδη διαμόρφωση στο ανώτερο και κατώτερο τμήμα, ξεχωρίζουν τα δύο μεγάλα μπράτσα που φιλοξενούν αρκετούς διακόπτες χωρίς (ευτυχώς) απτικές επιφάνειες ελέγχου.

Η έκπληξη έρχεται από την υιοθέτηση ενός ρετρό στοιχείου, όπου με το πάτημα του διακόπτη view, μία από τις διαθέσιμες απεικονίσεις στον πίνακα οργάνων, αποκτά αισθητική από το πρώτο Golf της δεκαετίας του ’80, με γραφικά που θυμίζουν αναλογικά όργανα.

Αυτή η ρετρό διάθεση συνεχίζεται και στην κεντρική οθόνη, όπου κατ’ επιλογή τα γραφικά της πλοήγησης, του ραδιοφώνου και των multimedia, μπορούν να παραπέμπουν σε στοιχεία από τα 70’s και 80’s. Θέλοντας να ενισχύει αυτή την ευχάριστη διάθεση, η VW χρησιμοποιεί και «πασχαλινά αυγά», που δεν είναι άλλα από γραφικά σύμβολα που υπάρχουν σε διάφορα σημεία της καμπίνας.

Αν προσπεράσεις αυτές τις λεπτομέρειες, μπορείς να εστιάσεις στην βασική ουσία, που δεν είναι άλλη από την ευχρηστία. Αυτό αφορά στην λογική των διαφόρων μενού, αλλά και τον συνολικό χειρισμό, όπως για παράδειγμα την οθόνη των συντομεύσεων για την παραμετροποίηση προσωπικών επιλογών.

Ενδεικτική είναι και η περίπτωση του ID.Light αυτής της λεπτής φωτιζόμενης μπάρας που βρίσκεται στην βάση του παρμπρίζ και πλέον εκτείνεται ακόμα και στις πόρτες, ενημερώνοντας με φωτεινές ενδείξεις, τον οδηγό σε κρίσιμες καταστάσεις. Επιπλέον, το ID.Polo βασίζεται σε μια νέα γενιά λογισμικού που προσφέρει αναβαθμισμένες λειτουργίες , όπως το κορυφαίο πακέτο IQ.Drive Pro που περιλαμβάνει το διασυνδεδεμένο Travel Assist ημιαυτόνομης οδήγησης, με δυνατότητα να αναγνωρίζει ακόμα και τα κόκκινα φανάρια .

Στο θέμα της χωροταξικής ευχρηστίας έρχεται να συνεισφέρει η καμπίνα του ID.Polo. Αν και το μέγεθός του είναι συγκρίσιμο με το κλασικό θερμικό Polo , ο ηλεκτρικός απόγονος προσφέρει περισσότερο χώρο, τόσο για τους επιβάτες, όσο και για τις αποσκευές.

Μπορεί ανοίγοντας την πέμπτη πόρτα να μην φαίνονται αρχικά τα 441 λτ. του χώρου αποσκευών, μόλις όμως ανασηκώσεις το κάλυμμα του δαπέδου, αποκαλύπτεται μία βαθιά «κρυψώνα», που μόνο με το mega box της Ford, μπορεί να συγκριθεί. Όταν αναδιπλωθούν και οι πλάτες των πίσω καθισμάτων, τότε η μέγιστη χωρητικότητα φθάνει στα 1.249 λτ.

Η νέα πλατφόρμα του ID.Polo

Το ID.Polo βασίζεται στην ανανεωμένη πλατφόρμα MEB+, η οποία διαφοροποιείται σημαντικά από την ΜΕΒ των μεγαλύτερων ηλεκτρικών μοντέλων της VW, καθώς υιοθετεί κίνηση στους εμπρός τροχούς, με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και την καθημερινή χρηστικότητα.

Η γκάμα περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις ιπποδύναμης (αργότερα στην κορυφή θα τοποθετηθεί το ισχυρότερο ID.Polo GTI), με βάση πάντα το νέο μοτέρ με τον κωδικό ΑΡP290 και δύο διαθέσιμες μπαταρίες.

Η μικρή των 37 kWh τεχνολογίας LFP και αυτονομίας περίπου 330 χλμ. συνδυάζεται με μοτέρ απόδοσης 116 ίππων και 135 ίππων, ενώ η μεγαλύτερη των 52 kWh τεχνολογίας NMC προσφέρεται στην παραλλαγή των 211 ίππων, την οποία και είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε.

Το βάρος των 1.576 κιλών επιτρέπει στο αμάξωμα να επιταχύνει από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα σε 7,1 δλ, με την τελική ταχύτητα να βρίσκεται στα 160 χλμ./ώρα.

Σε ότι αφορά στην αναπλήρωση της ενέργειας, ο στάνταρ onboard AC φορτιστής είναι ισχύος 11 kW , ενώ υπάρχει δυνατότητα DC ταχυφόρτισης ισχύος 105 kW, που σημαίνει ότι για το 10-80% απαιτούνται 24 λεπτά. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν αμφίδρομη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) για την φόρτιση εξωτερικών συσκευών, ενώ έξτρα είναι η αντλία θερμότητας.

Μπορεί να μην πρόκειται για μία ειδική κατασκευή, αλλά για ένα καθημερινό μέσο μεταφοράς, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι μηχανικοί της VW δεν έδωσαν μεγάλη βαρύτητα στο θέμα της οδικής συμπεριφοράς, τελειοποιώντας τις ρυθμίσεις στην ανάρτηση, το τιμόνι και τα φρένα.

Οδηγώντας στους δρόμους της Αυστρίας, αμέσως καταλαβαίνεις αυτές τις εντατικές προσπάθειες fine tuning όλων των επιμέρους λεπτομερειών.

Το τιμόνι έχει την αίσθηση που θέλεις, είτε παρκάρεις, είτε κινείσαι με υψηλές ταχύτητες στον ανοικτό δρόμο, χωρίς να χρειάζεται να καταφύγεις σε αλλαγή προγράμματος λειτουργίας.

Η ανάρτηση χωρίς να είναι μαλακή, δεν σε ενοχλεί μέσα στην πόλη (μένει να φανεί πάντως πως θα ανταπεξέλθει τις ελληνικές κακοτεχνίες), ενώ σε ικανοποιεί απόλυτα σε άλλες περιπτώσεις, καθώς στην δική μας περίπτωση είχε την βοήθεια των εξαιρετικών ελαστικών Michelin Pilot Sport EV.

Ανάλογες εντυπώσεις αφήνουν και τα φρένα, με το πεντάλ να έχει ωραία αίσθηση και την ανάκτηση να ρυθμίζεται σε τρείς βαθμίδες, με λειτουργία one pedal και αυτόματο πρόγραμμα, χωρίς όμως paddles στο τιμόνι. Όλα αυτά λοιπόν αποτελούν το καλύτερο ορεκτικό, για τις δυνατότερες εκδόσεις GTI και Clubsport, του ID.Polo που θα ακολουθήσουν.

Η παραγωγή του ID.Polo έχει ήδη ξεκινήσει και τα πρώτα μηνύματα σε ότι αφορά στις παραγγελίες, είναι κάτι παραπάνω από ενθαρρυντικά. Στην χώρα μας αναμένεται το επόμενο διάστημα, όπου η τιμή εκκίνησής (χωρίς την κρατική επιδότηση) της έκδοσης των 211 ίππων, έχει οριστεί στις 33.590 ευρώ στην έκδοση εξοπλισμού Life και στις 36.990 ευρώ στη πλουσιότερη Style. Υπάρχει πάντως και η οικονομικότερη εναλλακτική της μικρότερης έκδοσης των 116 ίππων με μπαταρία 37 kWh, που ξεκινάει από τα 24.990 ευρώ.

VW ID.POLO 211ps

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ:: 1 η/κ εμπρός

ΙΣΧΥΣ: 211 ίπποι

ΡΟΠΗ: 290 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 52 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.053 x 1.816 × 1.530 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.600 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 441-1.249 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.576 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 160 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP): 13,8 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA (WLTP): 442 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 5 ώρες 30 λεπτά (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC): 24 λεπτά (105 kW)

ΤΙΜΗ: 33.590 ευρώ (χωρίς επιδότηση)