Ένα ευρύχωρο C-SUV με προσιτή τιμή. Αυτό είναι το Β10, το πρώτο πραγματικά παγκόσμιο αυτοκίνητο της Leapmotor που θα γίνει η εμπορική αιχμή του δόρατος της εταιρείας.

Ότι η Leapmotor είναι από τις ανερχόμενες δυνάμεις στον χώρο της αυτοκίνησης είναι γνωστό. Αν και ιδρύθηκε μόλις πριν από 10 χρόνια, έχει ήδη φτάσει το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου παραδόσεων σε πελάτες, ενώ σε ότι αφορά την ευρωπαϊκή αγορά καθοριστική είναι η συνεργασία της με τον όμιλο Stellantis.

Μπορεί αυτή την στιγμή η γκάμα των μοντέλων της Leapmotor, να φαίνεται περιορισμένη (μιας και ουσιαστικά αποτελείται από το μικρό Τ03 και το μεγάλο C10), εντούτοις ρίχνοντας μία προσεκτικότερη ματιά, στο video της παρουσίασης, μπορούσε κανείς να εντοπίσει μία πλειάδα μοντέλων, τα οποία προς το παρόν προσφέρονται στην ιαπωνική αγορά και καλύπτουν όλες τις κατηγορίες από την Α έως και την Ε (στην οποία ανήκει το D19 που παρουσιάστηκε πριν από λίγο καιρό).

Με το Β10 η Leapmotor ξεκινάει την δημιουργία των παγκόσμιων μοντέλων της. Η νέα αυτή δημιουργία της εταιρείας ανήκει στην κατηγορία των C-SUV και φέρει την σφραγίδα της Leapmotor ως προς την σχεδίαση, ενώ στο θέμα της οδικής συμπεριφοράς έχει συνεισφέρει και η Stellantis.

Το να μιλάς βέβαια για σχεδιαστική σφραγίδα είναι ίσως κάπως υπερβολικό, μιας και το Β10 δεν έχει κάποια ξεχωριστά χαρακτηριστικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το τελικό αποτέλεσμα δεν αποσπά θετικές γνώμες από μία μεγάλη μερίδα του αγοραστικού κοινού.

Τα φωτιστικά σώματα είναι λεπτές φωτιζόμενες μπάρες τόσο εμπρός όσο και πίσω, ενώ τα ορθογώνια ανοίγματα χαμηλά στον εμπρός προφυλακτήρα παραπέμπουν στο μεγαλύτερο C10. Όσοι πάντως θα ήθελαν μία πιο χαμηλή σιλουέτα, τότε θα χρειαστεί να περιμένουν το Β05 που θα πλαισιώσει την παρουσία της Leapmotor στην κατηγορία C.

Με συνολικό μήκος 4.515 χλστ. και ένα μεταξόνιο 2.735 χλστ., το Β10 δεν αφήνει περιθώρια για γκρίνιες σε ότι αφορά την ευρυχωρία του. Στις πίσω θέσεις το δάπεδο είναι απόλυτα επίπεδο, διευκολύνοντας την φιλοξενία ακόμα και τριών επιβατών κανονικού αναστήματος.

Ακόμα και το πόρτ μπαγκάζ που δεν σου γεμίζει το μάτι, μιας και από κάτω βρίσκεται το μοτέρ, είναι τελικά αρκετά ικανοποιητικό φτάνοντας τα 430 λίτρα, χάρη και στον χώρο που υπάρχει κάτω από το κάλυμμά του. Με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η τιμή φθάνει στα 1.700 λίτρα, ενώ υπάρχει και frunk 25 λίτρων καθώς και 22 αποθηκευτικοί χώροι για διάφορά μικροπράγματα στην καμπίνα.

Ανάλογης ουδέτερης φιλοσοφίας είναι η σχεδιαστική προσέγγιση και στο εσωτερικό, με μία μεγάλη κεντρική οθόνη, μία μικρότερη για την πληροφόρηση του οδηγού και απουσία φυσικών διακοπτών.

Στο ταμπλό δεσπόζει η οθόνη αφής με διαγώνιο 14,6 ιντσών και ανάλυση 2,5Κ, η οποία χρησιμοποιεί επεξεργαστή Snapdragon 8155 ώστε η εμπειρία χρήσης να είναι σχεδόν ίδια με ενός smartphone.

Υπάρχει συμβατότητα με Android Auto και Apple CarPlay, ενώ το λειτουργικό σύστημα LEAP OS 4.0 Plus δίνει τη δυνατότητα πλήρους προσαρμογής του interface καθώς και τηλεχειρισμού μέσω της εφαρμογής Leapmotor app.

Από πλευράς εξοπλισμού θα υπάρχουν δύο εκδόσεις, η αρχική Life με ένα πλήρες πακέτο 17 συστημάτων υποβοήθησης, περιμετρική κάμερα θέασης, διζωνικό κλιματισμό, ηχοσύστημα με 12 ηχεία, γυάλινη οροφή με συρόμενο σκιάδιο, ενώ η πλουσιότερη Design προσθέτει στα παραπάνω τον ατμοσφαιρικό φωτισμό, τις επενδύσεις Eco leather, με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα.

Η κεντρική διαχείριση του Leapmotor Β10

Είναι το πρώτο μοντέλο της οικογένειας B της Leapmotor που βασίζεται στην πλατφόρμα LEAP 3.5. Χαρακτηριστικό αυτής της νέας αρχιτεκτονικής είναι ότι όλα τα επιμέρους συστήματα ελέγχονται από έναν κεντρικό εγκέφαλο (central domain controller), κάτι που επέτρεψε τον περιορισμό των επιμέρους μονάδων ελέγχου αλλά και της αναγκαίας καλωδίωσης, στοιχεία που μειώνουν το κόστος και το βάρος, συνεισφέροντας στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Απόδειξη της αποτελεσματικότητας αυτής της πλατφόρμας είναι ότι έχει την δυνατότητα, στο μέλλον μόλις υπάρξει το ανάλογο (ευρωπαϊκό) νομοθετικό πλαίσιο, να διαχειριστεί τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης επιπέδου 3.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο αφορά στην μπαταρία, η οποία έχει εξελιχθεί εσωτερικά από την εταιρεία, βασιζόμενη σε χημική σύσταση LFP, με modules που προέρχονται από την CATL. Τοποθετείται απευθείας στο πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη επιπλέον προστατευτικού κλωβού, κάτι που περιορίζει το συνολικό μέγεθος που καταλαμβάνει.

Στο Β10 θα προσφέρονται δύο εκδόσεις χωρητικότητας. Η πρώτη έχει χωρητικότητα 56,2 kWh και εξασφαλίζει αυτονομία 361 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP ενώ η δεύτερη 67,1 kWh με αυτονομία 434 χλμ.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει ανάγκη για κάποια δικλείδα χωρητικότητας, κάτι που σημαίνει ότι η μικτή και η καθαρή χωρητικότητα, ταυτίζονται. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει στάνταρ ενσωματωμένος φορτιστής ΑC 11 kW ενώ υποστηρίζεται ταχυφόρτιση DC ισχύος έως 168 kW, κάτι που σημαίνει ότι η αναπλήρωση από 30 σε 80%, γίνεται σε 20 λεπτά.

Όσοι θα ήθελαν κάτι περισσότερο, τότε την άνοιξη της επόμενης χρονιάς, θα υπάρξει έκδοση REEV, στα πρότυπα του C10. Αυτό σημαίνει ότι ένας θερμικός κινητήρας θα φροντίζει να φορτίζει την μπαταρία, χωρίς όμως να είναι άμεσα συνδεδεμένος με τους τροχούς. Αντίθετα, σε ότι αφορά την ηλεκτρική έκδοση, δεν πρόκειται να υπάρξει τετρακίνητη παραλλαγή με δύο μοτέρ.

Το ηλεκτρικό μοτέρ, είναι τοποθετημένο στο πίσω μέρος. Μπορεί να παραπέμπει σε εκείνο του C10, πρόκειται όμως για μία νέα μονάδα που χρησιμοποιεί λάδι για την ψύξη. Αποδίδει 218 ίππους και μία μάλλον ταπεινή για ηλεκτροκινητήρα, ροπή, που ανέρχεται στα 240 Nm.

Έτσι, με το βάρος της κατασκευής να βρίσκεται γύρω στους 1,8 τόνους, το Β10 χρειάζεται 8 δλ. για να ολοκληρώσει την επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 170 χλμ./ώρα.

Αυτές οι τιμές κρίνονται απόλυτα ικανοποιητικές με δεδομένο τον οικογενειακό προσανατολισμό του Β10. Το ίδιο ισχύει και για τον τομέα της οδικής συμπεριφοράς, όπου μάλιστα η εταιρεία είχε και μία σημαντική βοήθεια.

Βλέπεται, κατά το στάδιο της εξέλιξης, ορισμένα πρωτότυπα βρέθηκαν στο περίφημο κέντρο δοκιμών στο Μπαλόκο της Ιταλίας (ναι εκεί όπου γεννιούνται οι Alfa Romeo), για τις τελικές ρυθμίσεις, υπό την επίβλεψη των μηχανικών της Stellantis.

To αποτέλεσμα, θα λέγαμε ότι τους δικαιώνει και είχαμε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε κατά την παρουσίαση του Β10, που έγινε στους δρόμους γύρω από την Νίκαια της Γαλλίας και την Κυανή Ακτή.

Σε αντίθεση με άλλα αυτοκίνητα που μας έρχονται κατευθείαν από την Κίνα και εστιάζουν πρωτίστως στην άνεση, το Β10, καταφέρνει να δώσει το κάτι παραπάνω. Δεν έχει κάποια σπορτίφ χαρακτηριστικά, αλλά ακόμα και με ένα σβέλτο ρυθμό, το Β10 στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, παρά τα LingLong ελαστικά του.

Μέσω των τριών διαθέσιμων προγραμμάτων, ο οδηγός μπορεί να επέμβει στην αίσθηση του τιμονιού, την απόκριση του γκαζιού, αλλά και το επίπεδο ανάκτησης. Στα αυτοκίνητα που οδηγήσαμε, υπήρχαν τρείς βαθμίδες ανάκτησης, ενώ όπως μας είπαν οι μηχανικοί εξέλιξης, πολύ σύντομα θα προστεθεί και η one pedal λειτουργία.

Ένα ακόμα στοιχείο που αξίζει να αναφέρουμε, είναι η δυνατότητα (πρόκειται για αναβάθμιση που επίσης θα προστεθεί πολύ σύντομα) του κεντρικού συστήματος να ακινητοποιεί με ασφάλεια το όχημα, χωρίς να απαιτείται κάποιος ιδιαίτερος χειρισμός από τον οδηγό, ακόμα και αν υπάρξει απότομο κλατάρισμα ελαστικού, με ταχύτητα της τάξεως των 100 χλμ./ώρα.

Το άλμα της Leapmotor

To B10 δεν είναι το μοντέλο που θα φέρει τα πάνω κάτω στην αγορά και θα αφήσει τους πάντες με το στόμα ανοικτό. Πρόκειται για ένα πολύ λογικό ηλεκτρικό SUV, με απόλυτα ικανοποιητική ευρυχωρία, λειτουργικότητα, τεχνολογία και άνεση.

Σε όλα αυτά προσθέστε και μία πολύ ανταγωνιστική τιμή η οποία θα οριστικοποιηθεί μόλις το Β10 λανσαριστεί, πολύ σύντομα, στην εγχώρια αγορά (το τιμολογιακό σημείο εκκίνησης για ορισμένες αγορές έχει τεθεί κάτω από τα 30.000 ευρώ). Μάλιστα υπάρχουν σκέψεις ακόμα και για παραγωγή επί Ισπανικού εδάφους, προκειμένου να υπερκεραστούν οι Ευρωπαϊκοί δασμοί.

Η Leapmotor όμως δεν αρκείται σε αυτά. Όπως είπαμε το Β10 θα αποκτήσει μέσα στην επόμενη χρονιά και υβριδική έκδοση range extender, θα πλαισιωθεί από το C hatchback Β06, ενώ η γκάμα της εταιρείας θα εμπλουτιστεί με SUV και hatchback μοντέλα της κατηγορίας Β.

LEAPMOTOR B10 Pro / Pro Max

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 ηλεκτροκινητήρας πίσω

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 218 ίπποι

ΡΟΠΗ: 240 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα Μακφέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 56,2 / 67,1 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.515×1.815×1.655 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.735 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 430-1.700 (+25) λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.780 / 1.845 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 17,2 / 17,3 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA : 361 / 434 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC : 11 kW

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 30-80%: 20 λ. (140 kW) / 20 λ. (168 kW)