Ταξιδεύουμε στη Λειψία, για τις πρώτες θεωρητικές αλλά και οδηγικές συστάσεις, με τη νέα γενιά της αμιγώς ηλεκτρικής Porshe Cayenne.

Στην τέταρτη γενιά της Cayenne με τον κωδικό Ε4, έφθασε πια το πλήρωμα του πλήρους εξηλεκτρισμού για το μεγάλο SUV της Porsche. H ύπαρξη πλέον αμιγούς ηλεκτρικής έκδοσης όμως, δεν συνεπάγεται την απαλοιφή των υπόλοιπων εκδόσεων, αφού η γερμανική εταιρεία έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να προσφέρει τις θερμικές και plug in υβριδικές εκδόσεις της υπάρχουσας Cayenne τρίτης γενιάς (Ε3).

Μάλιστα, η ηλεκτρική Cayenne, φαίνεται ότι θα αναλάβει εξολοκλήρου το έργο της εκπροσώπησης της Porsche στην κατηγορία των μεγάλων πολυτελών ηλεκτρικών SUV, μιας και τα σχέδια του ακόμα μεγαλύτερου SUV (κωδικός Κ1) που πρόκειται να παρουσιάσει στο άμεσο μέλλον η γερμανική εταιρεία, δεν περιλαμβάνουν -προς το παρόν- κάποια ηλεκτρική εκδοχή όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Μέχρι τα τέλη της χρονιάς που διανύουμε θα παρουσιαστεί λοιπόν και επίσημα η νέα ηλεκτρική Cayenne, ορισμένες λεπτομέρειες της οποίας είχαμε την ευκαιρία να μάθουμε από πρώτο χέρι. Μάλιστα, σε αντίθεση με αντίστοιχες περιπτώσεις, οι άνθρωποι της Porsche δεν αρκέστηκαν σε μία «στεγνή» παρουσίαση στοιχείων, αφού μας έδωσαν την ευκαιρία να βρεθούμε για λίγο στο κάθισμα του συνοδηγού ορισμένων καμουφλαρισμένων αυτοκινήτων προπαραγωγής.

Η όλη εκδήλωση έλαβε χώρα στο εντυπωσιακό Porsche Experience Center, που βρίσκεται έξω ακριβώς από το εργοστάσιο της εταιρείας στην Λειψία (όπου παράγονται οι Macan και Panamera) και δεν περιλάμβανε μόνο μερικούς ΠΟΛΥ γρήγορους γύρους στην ασφάλτινη πίστα (η οποία αποτελεί ένα σύνολο με μερικές εμβληματικές στροφές από τις πιο διάσημες πίστες αγώνων), αλλά και μία βόλτα σε μία δύσκολη offroad διαδρομή.

Αν και θα περίμενε κανείς οι δεσμοί με την Taycan να είναι μεγάλοι, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, μιας και πέρα από το κύκλωμα των 800V, υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε κινητήρες και μπαταρία. Καταρχήν, η Cayenne, όπως και η Macan, βασίζεται στην πλατφόρμα PPE (premium performance electric) και όχι στην J1 της Taycan.

Από εκεί και πέρα όμως οι μηχανικοί της Posche εξέλιξαν διαφορετικές λύσεις για την ηλεκτρική Cayenne, σε ότι αφορά τους κινητήρες και την μπαταρία. Οι PSM κινητήρες μόνιμου σύγχρονου μαγνήτη εξελίχθηκαν στο Weissach και παράγονται στο Zuffenhousen.

Κινητήρας με αγωνιστικά γονίδια

Αν και ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστές οι λεπτομέρειες σχετικά με την διαθέσιμη γκάμα των εκδόσεων, αυτή φαίνεται ότι θα ακολουθεί την λογική της μικρότερης Macan. Tο σίγουρο είναι ότι στην κορυφή θα βρίσκεται, όπως πάντα, η τετρακίνητη Turbo (μόνο κατ’ όνομα φυσικά) που θα είναι η ισχυρότερη Porsche ευρείας παραγωγής που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

O εμπρός κινητήρας θα είναι μικρότερος έχοντας κυρίως υποβοηθητικό ρόλο στην τετρακίνητη μετάδοση, χωρίς όμως κάποια μηχανική διασύνδεση με συμπλέκτη. Αυτό σημαίνει ότι θα ρολάρει ελεύθερα, καταναλώνοντας ελάχιστη ενέργεια και όταν χρειαστεί θα εμπλέκεται αστραπιαία.

Μεγαλύτερο ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει το πίσω μοτέρ, το οποίο διαθέτει ελαιόψυξη, όπως η αγωνιστική GT4 e-Performance του 2023. Σε αντίθεση όμως με παρόμοιες λύσεις εδώ το ειδικό λάδι (εξελιγμένο από την Mobil) δεν κυκλοφορεί στο κάλυμμα του στάτορα, αλλά ψεκάζεται απευθείας (!) στην χάλκινη περιέλιξη, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό απόδοσης (της τάξεως του 98%) και υψηλή αποδιδόμενη ισχύ για μεγάλο διάστημα.

Η παροχή της ισχύος θα γίνεται σε τρία στάδια, ξεκινώντας από τα 600 kW (816 ίππους) και κατά την πάγια τακτική της εταιρείας θα φθάνει μέσω overboost για σύντομο διάστημα 10 δλ., στα 800 kW (1.088 ίπποι), ενώ η συνολική ροπή θα ανέρχεται στα 1.500 Nm. Μάλιστα, πολύ μεγάλες θα είναι οι δυνατότητες ανάκτησης, που θα φτάνουν τα 600 kW, παρόμοιες δηλαδή με εκείνες της αγωνιστικής 99Χ που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Formula E Race.

Μία ακόμα διαφοροποίηση, σε σχέση με την Taycan, εντοπίζεται στο κιβώτιο. Χάρη στον νέο κινητήρα, ο οποίος είναι αποδοτικότερος και ισχυρότερος σε ένα μεγαλύτερο φάσμα λειτουργίας, οι μηχανικοί δεν κατέφυγαν στην λύση του κιβωτίου δύο σχέσεων της Taycan. Αντίθετα, το κάθε κιβώτιο είναι πλέον μονής σχέσης, δύο σταδίων.

Παρά το διόλου ευκαταφρόνητο βάρος της κατασκευής (με ελαφρώς οπισθοβαρή κατανομή 52/48), η επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 100 και τα 200 χλμ./ώρα, θα ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 3 και 8 δλ. αντίστοιχα, ενώ η τελική ταχύτητα θα ξεπερνάει τα 250 χλμ./ώρα.

Η νέα μπαταρία της ηλεκτρικής Cayenne

Η Porsche προχώρησε σε σημαντικές αλλαγές, αναφορικά με τον συσσωρευτή της ηλεκτρικής Cayenne. H κυριότερη αλλαγή αφορά στις κυψέλες (τύπου pouche cells) και την υιοθέτηση λιγότερων, αλλά και συνάμα μεγαλύτερων, σε μέγεθος στοιχείων τα οποία προμηθεύει η LG.

Από τα 32 modules με 384 cells της Taycan, έχουμε φτάσει στην ηλεκτρική Cαyenne, σε μόλις 6 modules με 192 cells, τα οποία αν και έχουν μεγαλύτερο ενεργειακό περιεχόμενο, τελικά καταλαμβάνουν 12% λιγότερο χώρο σε σχέση με την 2η γενιά της Taycan.

To μικτό ενεργειακό περιεχόμενο της νέας αυτής NMC μπαταρίας ανέρχεται στις 113 kWh (108 kWh net) και ανάλογα με την έκδοση, θα προσφέρει μία αυτονομία έως και 600 χλμ.

Εξίσου σημαντικό όμως είναι και το νέο σύστημα θερμικής διαχείρισης, με ένα νέο διπλό κύκλωμα αγωγών ψυκτικού υγρού, που βρίσκονται τόσο στο επάνω όσο και στο κάτω μέρος της μπαταρίας. Για την ιστορία, η ψυκτική ικανότητα αυτού του κυκλώματος ισοδυναμεί με σχεδόν 100 οικιακά ψυγεία.

Χάρη στην ηλεκτρική αρχιτεκτονική των 800V η δυνατότητα DC ταχυφόρτισης ανέρχεται στα 400 kW, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζονται μόλις 16 λεπτά για την αναπλήρωση της ενέργειας από το 10 έως το 80% της χωρητικότητας. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στην υιοθέτηση ενός νέου πλάνου φόρτισης, όπου μέχρι και το 50% της χωρητικότητας μπορεί να διατηρείται μία ισχύς γύρω στα 350 kW.

Φυσικά υπάρχει και AC φόρτιση 22 kW, αλλά το σημαντικότερο νέο αφορά στην δυνατότητα επαγωγικής φόρτισης. Η νέα ηλεκτρική Cayenne θα είναι το πρώτο μοντέλο που θα προσφέρει ως έξτρα (από το 2026) μία πλάκα βάρους 50 κιλών και διαστάσεων 117x78x6 εκ. η οποία θα μπορεί να τοποθετηθεί σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο και θα προσφέρει ασύρματη ισχύ φόρτισης 11 kW, με βαθμό απόδοσης της τάξεως του 90%.

Χωρίς την ανάγκη άλλων εγκαταστάσεων, ο οδηγός το μόνο που θα χρειάζεται είναι να παρκάρει το όχημα με την βοήθεια των αισθητήρων στάθμευσης, επάνω σε αυτή την βάση και όλη η υπόλοιπη διαδικασία θα γίνεται αυτόματα.

Εντός και εκτός πίστας

Ακριβώς έξω από το εργοστάσιο της Λειψίας, βρίσκεται το Porsche Experience Center στο οποίο οι διάφοροι ενδιαφερόμενοι αλλά και τυχεροί ιδιοκτήτες, μπορούν να δουν και να δοκιμάσουν τις δημιουργίες της Porsche.

Το χαρακτηριστικό κτίσμα που βρίσκεται σε περίοπτη θέση, χάρη στο σχήμα του αντεστραμμένου κώνου, προσφέρει άπλετη ορατότητα στην ασφάλτινη πίστα, η οποία ουσιαστικά αποτελεί το άθροισμα μιας αναπαράστασης φημισμένων στροφών από θρυλικές πίστες αγώνων ταχύτητας.

Λίγο πιο πέρα, η Porsche έχει αγοράσει την παρακείμενη έκταση, την οποία έχει διαμορφώσει σε ένα πρώτης τάξεως πεδίο για εκτός δρόμου οδήγηση, με μία σειρά πολύ απαιτητικών δοκιμασιών.

Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν, οι άνθρωποι της Porsche μας έδωσαν την ευκαιρία να βρεθούμε στο δεξί κάθισμα, με οδηγούς του πεπειραμένους εκπαιδευτές της εταιρείας.

Προτού συνεχίσουμε, θα πρέπει να σημειώσουμε το υπόβαθρο στο οποίο βασίζεται η οδηγική κουλτούρα της νέας ηλεκτρικής Cayenne, με την πλήρη εξάρτηση της κορυφαίας έκδοσης Turbo.

Αυτή η «εξάρτηση» εκτός από μία αρχιτεκτονική πολλαπλών συνδέσμων σε όλους τους τροχούς, διαθέτει τετραδιεύθυνση, ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πίσω μπλοκέ διαφορικό, εξελιγμένο λογισμικό διαμοιρασμού της ροπής σε όλους τους τροχούς, ενισχυμένα φρένα (έξτρα θα προσφέρονται οι συνθετικοί κεραμικοί δίσκοι) και το περίφημο ενεργητικό σύστημα ανάρτησης, Active Ride, που γνωρίσαμε στην ανανεωμένη Taycan.

To Active Ride που τοποθετείται για πρώτη φορά σε ένα SUV της Porsche, αποτελείται από 4 αμορτισέρ μεταβαλλόμενης απόσβεσης με αερανάρτηση διπλού θαλάμου, με μία αντλία ελέγχου σε κάθε άξονα. Το σύστημα αυτό μπορεί σε πραγματικό χρόνο, εκτός από την αυξομείωση της απόστασης από το έδαφος, να μεταβάλει αστραπιαία τις δυνάμεις απόσβεσης και επαναφοράς που ασκούνται σε κάθε τροχό ξεχωριστά.

Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζονται πλέον ξεχωριστές αντιστρεπτικές δοκοί που να περιορίζουν τις κλίσεις του αμαξώματος στην άσφαλτο, διατηρώντας πάντα την επίπεδη θέση του αυτοκινήτου σε σχέση με το οδόστρωμα, αυξάνοντας παράλληλα τις δυνατότητες άρθρωσης των τροχών για εκτός δρόμου οδήγηση.

Το αποτέλεσμα είναι τόσο εντυπωσιακό, που πραγματικά αναρωτιέσαι ακόμα και από το δεξί κάθισμα, πως είναι δυνατόν ένα όχημα με τέτοια χαρακτηριστικά ισχύος, βάρους και όγκου, να διατηρεί τόσο εύκολα την ταχύτητά του στις στροφές, ακόμα και υπό αγωνιστική πίεση.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα αυτής της ενεργητικής ανάρτησης, είναι οι μεγάλες δυνατότητες ρυμούλκησης φορτίου που προσφέρει και στην περίπτωση της ηλεκτρικής Cayenne Turbo, φθάνουν τους 3,5 τόνους.

Την ίδια στιγμή, ο οδηγός μπορεί απλά επιλέγοντας ένα από τα διαθέσιμα offroad προγράμματα και παρά τα αμιγώς ασφάλτινα ελαστικά, να ξεπερνάει με χαρακτηριστική ευκολία απότομες κλίσεις, λασπωμένες λακκούβες και πολύ κακοτράχαλες επιφάνειες.

H εικόνα της ηλεκτρικήςCayenne

Αντικρίζοντας την ηλεκτρική Cayenne από κοντά και παρά το ιδιαίτερο καμουφλάζ με την φθορίζουσα βαφή δεν μπορείς παρά να εντυπωσιαστείς. Παρά τις μεγάλες διαστάσεις και την επιβλητική εμφάνιση, η νέα Cayenne καταφέρνει να δείχνει πιο κόμπακτ από ότι είναι στην πραγματικότητα.

Στο εμπρός μέρος, η εικόνα με τα χαρακτηριστικά φώτα και τις εισαγωγές στις άκρες του προφυλακτήρα με την κλειστή μάσκα, είναι οικεία από την Macan. Η έκπληξη έρχεται από το πίσω μέρος, με την σχεδόν κάθετη διαμόρφωση της ουράς, που περιορίζει τον όγκο και τονίζει το πλάτος της κατασκευής. Αργότερα μπορούμε να περιμένουμε ότι θα ακολουθήσει και η Coupe έκδοση, στα χνάρια της θερμικής αδελφής της.

Μία ακόμη έκπληξη επιφυλάσσει η ηλεκτρική Cayenne στο εσωτερικό της καμπίνας. Πέρα από τον γνωστό κυρτό OLED πίνακα οργάνων 14,25 ιντσών, με τα περιμετρικά κουμπιά αφής των βασικών λειτουργιών, υπάρχει η μεγαλύτερη συνολική επιφάνεια οθόνης που είχε ποτέ ένα μοντέλο της Porsche.

Εκτός από την οθόνη 14,9 ιντσών του συνεπιβάτη, πίσω από το ίδιο ενιαίο κρύσταλλο υπάρχει αυτό που η εταιρεία ονομάζει central flow display. Πρόκειται για μία μεγάλη κάθετη OLED οθόνη αφής 12,25 ιντσών, η οποία μέσω μιας πτύχωσης, συνεχίζεται και στο οριζόντιο τμήμα της κεντρικής κονσόλας. Εκεί υπάρχουν ορισμένοι φυσικοί διακόπτες, καθώς και το «Ferry pad» ένα μαλακό τμήμα που χρησιμοποιείται για να ακουμπάει το δεξί χέρι του οδηγού, καθώς χειρίζεται τα διάφορα μενού.

Φυσικά, θα υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες προσωποποιημένων επιλογών σε ότι αφορά τον διάκοσμο, τα υλικά και τις επενδύσεις της καμπίνας. Εξίσου εντυπωσιακή θα είναι και η μεγάλη ανοιγόμενη ηλιοροφή με μία συνολική επιφάνεια που φθάνει τα 2 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει το σύστημα variable light control, που καθιστά περιττή την χρήση κλασικού συρόμενου σκιαδιού.

Με τόσο μεγάλες διαστάσεις, η καμπίνα δεν θα μπορούσε να μην προσφέρει πλουσιοπάροχους χώρους για επιβάτες (διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις σε ότι αφορά τον μεσαίο επιβάτη του πίσω καθίσματος) και αποσκευές (553 λτ. που αυξάνονται στα 781 λτ. χάρη στο συρόμενο κάθισμα και μέγιστη τιμή τα 1.588 λτ.).

H διαδικασία εξέλιξης

Η γερμανική εταιρεία ξεκίνησε τη διαδικασία εξέλιξης της ηλεκτρικής Cayenne, με ψηφιακά πρωτότυπα, παρακάμπτοντας το στάδιο των μεμονωμένων πραγματικών δοκιμαστικών αυτοκινήτων. Η τεχνητή νοημοσύνη μέσω λεπτομερών προσομοιώσεων, μετέβαλε ριζικά τον τρόπο δοκιμών, επιτρέποντας στους μηχανικούς να δοκιμάσουν το νέο μοντέλο σε ένα εικονικό περιβάλλον, με ψηφιακά αντίγραφα διαδρομών, από διάσημες πίστες αγώνων, μέχρι την καθημερινή κυκλοφορία. Έτσι, περίπου 120 φυσικά οχήματα αντικαταστάθηκαν από εικονικά μοντέλα που υποβλήθηκαν σε ψηφιακές δοκιμές ήδη από τη φάση του αρχικού σχεδιασμού.

Όλα αυτά τα στοιχεία που συλλέχτηκαν, τροφοδοτήθηκαν σε έναν σύνθετο δοκιμαστικό πάγκο, που περιελάμβανε κινητήρες, μπαταρία καθώς και τα συστήματα φόρτισης και διαχείρισης ενέργειας. Σε αυτόν τον δοκιμαστικό πάγκο, τέσσερις ηλεκτροκινητήρες ανέλαβαν το έργο της αναπαράστασης των διαφόρων συνθηκών κίνησης αλλά και του περιβάλλοντος.

Φυσικά το τελευταίο στάδιο περιλάμβανε την διενέργεια πραγματικών δοκιμών, με μοντέλα προπαραγωγής σε ακραίες συνθήκες ψύχους και ζέστης, από έμπειρους δοκιμαστές εξέλιξης της Porsche. Συνδυάζοντας την ακρίβεια της ψηφιακής εξέλιξης με τις δοκιμές στον πραγματικό κόσμο, η Porsche μείωσε τον χρόνο αλλά και το κόστος εξέλιξης της Cayenne Electric κατά 20%,.