Πρώτη οδηγική επαφή με το νέο KGM Musso στην Ελλάδα

Το Musso, το ολοκαίνουργιο pick-up της KGM είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά σε εκδόσεις πετρελαίου, αλλά τώρα και σε ηλεκτρικές, σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Βρεθήκαμε πίσω από το τιμόνι του για την πρώτη οδηγική επαφή μαζί του.

Το KGM Musso, που έχει ξεκινήσει ήδη την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά, σε εκδόσεις πετρελαίου, έκανε και επίσημα την παρουσίασή του στους εκπροσώπους του ειδικού Τύπου. Σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κτήμα Λακκαγκίνη στις Αφίδνες, εκεί όπου είχαμε την ευκαιρία να το γνωρίσουμε από κοντά και παράλληλα τη νέα ηλεκτρική του εκδοχή, που θα ενσωματωθεί στη γκάμα, με κίνηση στους δύο ή και στους τέσσερις τροχούς.

Πέριξ του Μαραθώνα και πάνω από το φράγμα, σε εκτός δρόμου διαδρομές κυρίως, αλλά και σε άσφαλτο δευτερευόντως, έγινε η πρώτη οδηγική επαφή με το κορεατικό pick-up. Ένα μοντέλο που απευθύνεται σε ένα απαιτητικό κοινό, που θέτει ψηλά των πήχη σε όλους τους τομείς. Το εντελώς νέο KGM Musso, διακρίνεται για την μοντέρνα αισθητική του, που συνδυάζεται με πλούσια τεχνολογία, άνεση και στοιχεία που προσομοιώνουν το χαρακτήρα ενός σύγχρονου SUV.

Φουτουριστικό

Η σχεδίαση του νέου Musso ξεφεύγει από τα καθιερωμένα, διαφέροντας σημαντικά από αυτή του προκάτοχό του. Η κάθετη μάσκα, με την οριζόντια φωτεινή λωρίδα αποτελούν το σήμα κατατεθέν της νέας γενιάς, με τους ανασχεδιασμένους θόλους, με τα προστατευτικά και τους μεγάλους τροχούς από 17 έως 20 ιντσών να προσδίδουν δυναμισμό στην κατασκευή.

Ανάλογα το εσωτερικό ξεφεύγει από τα γνωστά πρότυπα των σκληροτράχηλων pick-up, έχοντας έναν πιο εκλεπτυσμένο χαρακτήρα, με αρμονική σχεδίαση, καλά υλικά και σύγχρονη τεχνολογία. Διαθέτει δύο οθόνες 12,3 ιντσών, μία για το πίνακα οργάνων, ο οποίος είναι ψηφιακός και μία για το σύστημα πολυμέσων που αναβαθμίζει την εμπειρία συνδεσιμότητας. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην ηχομόνωση, που παρουσιάζεται σημαντικά βελτιωμένη, παρέχοντας υψηλότερα επίπεδα άνεσης.

Το διπλοκάμπινο pick-up με τις τέσσερις πόρτες, διακρίνεται για την ευρυχωρία που προσφέρει στο εργονομικά σχεδιασμένο εσωτερικό του. Ο διαθέσιμος χώρος είναι μεγάλος και σε τις πίσω θέσεις, με τα καθίσματα να είναι ρυθμιζόμενα και κατά το διαμήκη άξονα, ενώ παρέχουν την δυνατότητα αναδίπλωσης της πλάτης. Η κεντρική κονσόλα διαθέτει θήκες για φιλοξενία των μικροαντικειμένων, αλλά και για επαγωγική φόρτιση smartphone.

Δυναμικό

Η KGM δεν επέλεξε τυχαία να ονομάσει το pick-up της Musso,, αφου στα κορεατικά σημαίνει ρινόκερος. Ένα ζώο που διακρίνεται για τη δύναμή του και την εν γένει επιβλητική παρουσία του. Στη νέα γενιά κατάφερε μάλιστα να παντρέψει αυτή τη σκληροτράχηλη φιλοσοφία, με τον σύγχρονο και πολιτισμένο χαρακτήρα του μοντέλου, σε ένα πακέτο που διακρίνεται για τις δυνατότητές του.

Η καρότσα του είναι από τις μεγαλύτερες της αγοράς, με μήκος 1.610 χλστ., πλάτος 1.570 χλστ. και ύψος 570 χλστ. Το δείκτη χρηστικότητας ανεβάζουν τα 8 άγκιστρα πρόσδεσης με τα οποία είναι εξοπλισμένη, ένα φως LED στο εσωτερικό της, αλλά και δύο σκαλοπάτια ακροβολισμένα στον πίσω προφυλακτήρα. Στη νεότερη ηλεκτρική έκδοση το μήκος της καρότσας είναι 1.345 χλστ., το πλάτος 1.515 χλστ. και το ύψος 510 χλστ., με την πόρτα να αντέχει 150 κιλά βάρους, για να αντέχει δύο άτομα που θα την χρησιμοποιήσουν για να καθίσουν, ενώ διαθέτει και δυο ποτηροθήκες, τονίζοντας την πιο lifestyle διάσταση του pick-up της KGM.

Το πλαίσιο είναι body on frame, όπως το αποκαλεί η KGM, επιδεικνύοντας αντοχή και δύναμη, με λιγότερους θορύβους και κραδασμούς, αντίσταση στη στρέβλωση και δυνατότητες εκτός δρόμου. Η εισαγωγική έκδοση έχει φύλλα σούστας πίσω για αυξημένη ικανότητα φόρτωσης, ενώ πιο πάνω είναι διαθέσιμη και επιλογή με πέντε συνδέσμους, που αναβαθμίζουν την ποιότητα κύλισης και την άνεση στον δρόμο.

Στην πετρελαιοκίνητη έκδοση έχει ωφέλιμο φορτίο 1.000 κιλά (500 κιλά ηλεκτρικό) και δυνατότητα έλξης με φρένα 3,5 τόνων (ηλεκτρικό 1.800 κιλά). Το KGM Musso είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις με κίνηση στους δύο ή και στους τέσσερις τροχούς, με την πρώτη, που συνδυάζεται με κινητήρα πετρελαίου να έχει τιμή 29.990 ευρώ.

Στο χώμα

Κατά την παρουσίαση είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε το Musso Grand και Musso EV σε μια μικτή διαδρομή, κυρίως χωμάτινη, πέριξ του Μαραθώνα και πάνω από το φράγμα. Σε περιοχές κοντά στην Αθήνα, αλλά τόσο καλά «κρυμμένες», κάτι που επιτρέπει να διατηρήσουν τη φυσική ομορφιά τους.

Αρχικά η διαδρομή ήταν από πατημένο χώμα, εκεί όπου το Musso EV έδειχνε να βρίσκεται στο στοιχείο του, περνώντας με χαρακτηριστική άνεση πάνω από κάθε είδους κακοτεχνία, χωρίς να αφήνει κάτι να περνάει μέσα στην καμπίνα. Τα αυλάκια στη διαδρομή δεν άργησαν να εμφανιστούν, κάνοντας τα πράγματα πιο δύσκολα… θεωρητικά.

Γιατί στην πράξη το αυτοκίνητο δεν δίστασε ούτε στιγμή, ακόμα και αν στη διάθεσή μας είχαμε σε αυτή τη φάση το δικίνητο μοντέλο, που στην ηλεκτρική έκδοση μάλιστα έχει και πιο χαμηλό αμάξωμα, υποστηρίζοντας εξάλλου τον πιο αποδοτικό χαρακτήρα που έχει ένα μοντέλο του είδους. Από την άλλη το Musso Grand, στο οποίο περάσαμε αμέσως μετά κατά τη διάρκεια της διαδρομής δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα με τα… δύσκολα.

Τα κάνει εύκολα, επιδεικνύοντας έναν σκληροτράχηλο χαρακτήρα, για τον οποίο δεν προϊδεάζει η μοντέρνα του εμφάνιση. Και όμως. Με καθαρή απόσταση από το έδαφος σχεδόν 25 εκατοστά και βελτιωμένες, σε όλα τα επιμέρους στοιχεία, δυνατότητες, σε σχέση με το μοντέλο που αντικαθιστά. Πιο συγκεκριμένα το νέο Musso Grand έχει γωνία προσέγγισης 30,6 μοίρες (+11,1), γωνία αποφυγής 24,2 μοίρες (+4) και γνωία ράμπας 24,2 μοίρες (+4,2), με την ελάχιστη απόσταση που είναι τώρα 248 χλστ. να είναι κατά 28 χλστ. αυξημένη.

Στο ηλεκτρικό Musso EV, που έχει μικρότερη καθαρή απόσταση από το έδαφος 181,4 χλστ., οι παραπάνω τιμές που αφορούν το Musso διαμορφώνονται στις 20,2 μοίρες για τη γωνία προσέγγισης, 24,3 μοίρες για τη γωνία αποφυγής και 15,1 μοίρες για τη γωνία ράμπας.

Η κίνηση μπορεί να περνάει μόνο στους πίσω τροχούς ή στους τέσσερις με πρόγραμμα 4H για μεγαλύτερες ταχύτητες, ενώ διαθέτει και 4L για χαμηλότερες ταχύτητες και προκειμένου να ανταπεξέρθει σε πιο δύσκολες καταστάσεις. Κάτι που απέδειξε, κατά τη διάρκεια της μικρής σχετικά διαδρομής που είχαμε την ευκαιρία να το οδηγήσουμε, ότι μπορεί να κάνει με αξιώσεις και χωρίς να προβληματίζει.

Πετρέλαιο και ρεύμα

Το νέο KGM Musso και Musso Grand εφοδιάζεται με έναν πετρελαιοκινητήρα 2,2 λίτρων, που συνδυάζεται με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο της Aisin, με έξι σχέσεις. Η απόδοση φτάνει τους 202 ίππους, με τη ροπή να αγγίζει τα 441 Nm, που είναι μάλιστα διαθέσιμη από πολύ χαμηλά και πιο συγκεκριμένα από τις 1.600 σ.α.λ. και αποδίδεται σταθερά στο σύνολο της τιμής της μέχρι τις 2.600 σ.α.λ.

Κάτι που βοηθάει σημαντικά στις εκτός δρόμου εξορμήσεις, αλλά και στην έλξη φορτίων, με το Musso να έχει δυνατότητα έλξης με φρένα που φτάνει τους 3,5 τόνους, ενώ μπορεί να σηκώσει στην καρότσα του 1.000 κιλά. Όσον αφορά την κατανάλωση, η μέση τιμή που ανακοινώνει η κατασκευάστρια εταιρεία ανέρχεται σε 8,8-9,9 λτ./100 χλμ., τιμή που του δίνει μεγάλη αυτονομία, γεγονός που αναμφίβολα θα εκτιμήσουν οι επαγγελματίες.

Η ηλεκτρική έκδοση είναι διαθέσιμη με έναν ή δύο κινητήρες και κίνηση στους δύο και στους τέσσερις τροχούς. Η απόδοση της 2WD έκδοσης είναι 207 ίπποι και 339 Nm ροπής, επιτρέποντας στο ηλεκτρικό pick-up να επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 9,2 δευτερόλεπτα. Η 4WD έκδοση εφοδιάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, αποδίδοντας 237 ίππους και 630 Nm ροπής, με την τυπική επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 8 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία LFP έχει χωρητικότητα 80,6 kWh και είναι από τις μεγαλύτερες στην κατηγορία, προσφέροντας αυτονομία 420 χιλιόμετρα στην 2WD έκδοση kai 379 χιλιόμετρα στην 4WD. Με ισχύ φόρτισης 100 kW σε συνεχές ρεύμα, μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 46 λεπτά. Σε ρεύμα AC, με ισχύ 11 kW μπορεί να φορτίσει από το θεωρητικό 0% (και λέμε θεωρητικό αφού ποτέ το αυτοκίνητο δεν θα πέσει στο 0%) μέχρι το 100% σε 10 περίπου ώρες.

Επιπλέον, διαθέτει σύστημα ανάκτησης της ενέργειας, το οποίο μάλιστα έχει και paddles ρύθμισης πίσω από το τιμόνι, που αυξάνουν ή μειώνουν τη δύναμη ανάλογα με τις ανάγκες. Με αυτό το σύστημα επιστρέφει ενέργεια στη μπαταρία κατά την κίνηση και όταν το αυτοκίνητο επιβραδύνει.

Value for money

Στη νέα γενιά του το KGM Musso αποδεικνύει ότι ένα σκληροτράχηλο pick-up μπορεί να είναι παράλληλα ελκυστικό, μοντέρνο και τεχνολογικά προηγμένο. Και όλα αυτά σε ένα πακέτο, που οικονομικά τού επιτρέπει επιπλέον να έχει τον χαρακτήρα του value for money. Η εισαγωγική τιμή για το Musso 2WD είναι τα 29.900 ευρώ, ενώ η Entry 4WD ανεβαίνει στα 33.490 ευρώ και στην Mid 4WD στοιχίζει 36.490 ευρώ, με την κορυφαία Musso Top 4WD να φτάνει στα 38.990 ευρώ.

Το νεότερο ηλεκτρικό Musso EV στη έκδοση Enty 2WD στοιχίζει 49.990 ευρώ, ενώ στην εκδοχή 4WD η τιμή ξεκινάει από τα 54.990 ευρώ στην έκδοση Entry 4WD, ανεβαίνει στα 56.990 ευρώ στην Mid 4WD και φτάνει στα 58.990 ευρώ στην Top 4WD.