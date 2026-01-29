Στα χέρια μας η ολοκαίνουργια «μούσα» της αυτοκίνησης, το Renault Clio 6ης γενιάς και μάλιστα σε φουλ υβριδική έκδοση με απόδοση 160 ίππους.

Κείμενο: Μανώλης Σαλούρος / Φωτογραφίες: Θάνος Ηλιόπουλος

Έφτασε η στιγμή της δοκιμής στην Ελλάδα του νέου Renault Clio Full Hybrid E-Tech 160, ενός σουπερμίνι που, έξι γενιές μετά την πρώτη του εμφάνιση, δείχνει πιο ώριμο, πιο ολοκληρωμένο και –κυρίως– πιο επίκαιρο από ποτέ. Με ξεχωριστό χαρακτήρα και εμπορική απήχηση που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια πωλήσεις, το Clio εξελίχθηκε σε μοντέλο-σύμβολο, διαμορφώνοντας οδηγικές γενιές. Σήμερα, δείχνει να βρίσκεται στα καλύτερά του.

Renault Clio: Όμορφη και μεγαλύτερη σιλουέτα

Μιλάμε άλλωστε για ένα μοντέλο με ιστορία 36 ετών, με τη Renault να επενδύει για ακόμα μία φορά σε ένα από τα εμβληματικά της ονόματα, κάτι στο οποίο μας έχει συνηθίσει. Και εδώ θα μας επιτρέψετε και μια καθαρά υποκειμενική παρατήρηση. Από κοντά, το Clio είναι πραγματικά όμορφο. Ξεχωρίζει κυρίως από το εμπρόσθιο μέρος αλλά και από την καλλίγραμμη σιλουέτα του, που διατρέχεται από έντονες και περισσότερες γραμμές συγκριτικά με την προηγούμενη γενιά, με σταθερή πινελιά τις πίσω κρυφές χειρολαβές.

Ταυτόχρονα, είναι και μεγαλύτερο. Το μήκος φτάνει πλέον τα 4.116 χλστ. (+6,7 εκ.), εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στον μακρύτερο εμπρός πρόβολο (+26 χλστ.) και στο πιο εκτεταμένο καπό. Είναι επίσης φαρδύτερο κατά 39 χλστ., με πλάτος 1.768 χλστ., ενώ το ύψος παραμένει σταθερό στα 1.451 χλστ. Ανάλογα με την έκδοση, το βάρος κυμαίνεται από 1.155 έως 1.271 κιλά.

Renault Clio: Στα εντός

Παρ’ όλα αυτά οι σημαντικές αλλαγές έχουν να κάνουν με το αισθητά αναβαθμισμένο εσωτερικό του. Η χαρακτηριστική κεντρική οθόνη σε σχήμα «L» του προηγούμενου Renault Clio έχει δώσει τη θέση της σε μια πιο παραδοσιακή διάταξη, με δύο επάλληλες οθόνες. Ο πίνακας οργάνων, ακριβώς πίσω από το νέο τιμόνι (όπως στα Austral και Rafale), έχει διαγώνιο 10,1 ίντσες (7 ίντσες στη βασική έκδοση), ενώ σε κάθε περίπτωση η οθόνη του συστήματος πολυμέσων (OpenR Link), που λειτουργεί με ενσωματωμένο λογισμικό της Google, είναι 10,1 ιντσών.

Παράλληλα, όπως και στα μεγαλύτερα μοντέλα των Γάλλων, το κιβώτιο (που διαθέτει και επιλογή «B» για την ανάκτηση ενέργειας) είναι πλέον τοποθετημένο στην κολόνα του τιμονιού. Πολύ βολικό το μπουτόν «PERSO» στο ταμπλό, αριστερά από το τιμόνι, που ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τα συστήματα ασφαλείας χωρίς να χάνεσαι ώρες να τα βρεις μέσα στην οθόνη.

Πολύ θετικές είναι οι εντυπώσεις μας –ειδικά στην κορυφαία έκδοση Esprit Alpine που έχουμε στη διάθεσή μας– από την υφή, την ποιότητα και τη συναρμογή των υλικών. Πρόκειται ξεκάθαρα για ένα επίπεδο πάνω σε σχέση με το μοντέλο πέμπτης γενιάς. Αντίστοιχα καλή εικόνα παρουσιάζουν και τα καθίσματα της συγκεκριμένης έκδοσης, με ευχάριστη έκπληξη την αλκαντάρα κατά μήκος του ταμπλό, η οποία συνεχίζει διακριτικά και στις εμπρός πόρτες. Στον αντίποδα, τα γυαλιστερά πλαστικά σε οθόνες και αεραγωγούς αποτελούν μια λιγότερο ταιριαστή επιλογή στο συνολικά ποιοτικό περιβάλλον της καμπίνας.

Οι λίγες ενστάσεις μας αφορούν το χωροταξικό επίπεδο, ειδικότερα τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με ένα αυτοκίνητο με μεταξόνιο 2.591 χλστ., το οποίο δεν εξασφαλίζει τον αναμενόμενο χώρο για τους πίσω επιβάτες. Από την άλλη, το πλήρωμα έχει στη διάθεσή του περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους εντός καμπίνας, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην ανασχεδιασμένη κεντρική κονσόλα.

Ο χώρος αποσκευών στην υβριδική έκδοση ανέρχεται στα 309 λίτρα και φτάνει τα 1.094 λίτρα με αναδιπλωμένα τα πίσω καθίσματα (391 έως 1.176 λίτρα στις θερμικές εκδόσεις), με το κατώφλι φόρτωσης να έχει χαμηλώσει κατά 40 χιλιοστά. Το γεγονός ότι τα πράγματα είναι σχετικά «στριμωγμένα» εντός γίνεται αντιληπτό και από επιμέρους λεπτομέρειες, όπως ο περιορισμένος χώρος στο σημείο όπου ασφαλίζει η ζώνη, σε συνδυασμό με τα συγκεκριμένα καθίσματα της πλούσιας έκδοσης.

Renault Clio: Οδηγώντας

Το Renault Clio ταξιδεύει άνετα, με χαμηλό θόρυβο κύλισης και μια αίσθηση στιβαρότητας που επιβεβαιώνει τη δουλειά που έχει γίνει στην εξέλιξη της πλατφόρμας CMF-B. Η αθόρυβη πορεία αναδεικνύει την προσοχή στη λεπτομέρεια, με λαστιχάκια και τσιμούχες σε κρίσιμα σημεία να περιορίζουν αποτελεσματικά την είσοδο θορύβων στην καμπίνα.

Το υβριδικό σύστημα λειτουργεί ιδιαίτερα ομαλά, εναλλάσσοντας ρόλους ανάμεσα στον θερμικό κινητήρα και στους ηλεκτροκινητήρες, με μοναδική ουσιαστική ένδειξη τη σταθερά χαμηλή κατανάλωση. Στον αυτοκινητόδρομο, το Clio αναδεικνύει ένα από τα βασικά του χαρίσματα, καθώς ταξιδεύει χωρίς να κουράζει ή να απαιτεί προσαρμογή από τον οδηγό, παραπέμποντας περισσότερο σε αυτοκίνητο της κατηγορίας C παρά της B στην οποία ανήκει.

Οι επιδόσεις κινούνται σε λογικά επίπεδα, με την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 8,3 δλ. και την τελική ταχύτητα να περιορίζεται στα 180 χλμ./ώρα. Για τους φίλους των αριθμών, τα 400 μ. καλύπτονται σε 16,2 δλ. και το χιλιόμετρο σε 29,6 δλ.

Σε επαρχιακό δρόμο με στροφές, η ανάρτηση απορροφά τις ανωμαλίες χωρίς να «πλέει», το τιμόνι αποκτά βάρος όσο αυξάνεται η ταχύτητα και το σύνολο παραμένει απόλυτα ελεγχόμενο, ακόμα και σε σημεία όπου η άσφαλτος δεν είναι υποδειγματική.

Κορυφαία επιλογή της γκάμας (έως τώρα τουλάχιστον και μακάρι να το δούμε και ως RS) είναι η ολοκαίνουργια υβριδική 1.8 Full Hybrid E-Tech που οδηγούμε, η οποία συνεπικουρείται από δύο ηλεκτροκινητήρες, αποδίδοντας συνδυαστικά 160 ίππους μεταξύ 5.250 και 5.500 σ.α.λ. και συνολική ροπή 270 Nm μόλις στις 1.800-3.750 σ.α.λ.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ο νέος τετρακύλινδρος, 16βάλβιδος ατμοσφαιρικός κινητήρας των 1.789 κ.εκ., ο οποίος αποδίδει 22% περισσότερη ροπή σε σχέση με τον απερχόμενο 1.600άρη και λειτουργεί στον κύκλο Άτκινσον. Το συγκεκριμένο σύνολο, σύμφωνα με το εργοστάσιο, υπόσχεται αυτονομία έως 1.000 χλμ. (και μάλιστα με δοχείο καυσίμου μόλις 39 λίτρων), καθώς πλαισιώνεται από μεγαλύτερη μπαταρία, χωρητικότητας 1,4 kWh, έναντι 1,2 kWh της προηγούμενης γενιάς.

Η Renault ανακοινώνει για το υβριδικό Renault Clio κατανάλωση καυσίμου 3,9 λίτρων/100 χλμ. και εκπομπές CO2 από 89 έως 95 γρ./χλμ. Στην πράξη, κατά τη διάρκεια της δοκιμής μας πετύχαμε χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια 6,1 λίτρα/100 χλμ., χωρίς κανέναν περιορισμό στον ρυθμό.

Στη βάση της γκάμας συναντάμε τον τρικύλινδρο 1.2 TCe, ο οποίος αποδίδει 115 ίππους και 190 Nm ροπής και συνδυάζεται είτε με χειροκίνητο κιβώτιο είτε με αυτόματο διπλού συμπλέκτη (EDC), με έξι σχέσεις και στις δύο περιπτώσεις.

Renault Clio: Από 20.900 ευρώ (από 24.900 ως Full Hybrid E-Tech 160 ίππων)

Το βασικό στοιχείο είναι η ομοιογένεια του συνόλου. Ο υβριδικός κινητήρας συνεργάζεται σωστά με το αυτόματο κιβώτιο multi-mode (με 15 διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας, 4 σχέσεις για τον θερμικό κινητήρα και 2 για τον ηλεκτρικό), αποδίδοντας με προβλέψιμο και γραμμικό τρόπο. Σε εθνικό δίκτυο αλλά και σε επαρχιακές διαδρομές, η ανάρτηση αποδεικνύεται αποτελεσματική, φιλτράροντας τις ανωμαλίες χωρίς απότομες αντιδράσεις, ανεξάρτητα από την ποιότητα του οδοστρώματος.

Την ίδια στιγμή, το τιμόνι μεταφέρει αίσθηση στιβαρότητας, ενώ το σύστημα πέδησης αποδίδει με συνέπεια και καλή αίσθηση, με αεριζόμενους δίσκους εμπρός και απλούς πίσω, σε συνδυασμό με τα ελαστικά Continental EcoContact 7 διάστασης 205/45 R18.

Το Clio είναι άμεσα διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμές από 20.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της ισχύουσας προωθητικής ενέργειας λανσαρίσματος των 500 ευρώ για την έκδοση TCe 115 ίππων στην εξοπλιστική έκδοση Evolution. Το μοντέλο συνοδεύεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.

Όσον αφορά την έκδοση Full Hybrid E-Tech 160 ίππων, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής: 24.900 ευρώ για την έκδοση Evolution, 25.900 ευρώ για την Techno, ενώ η Esprit Alpine της δοκιμής μας τοποθετείται στις 28.000 ευρώ._Μ. Σαλ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

RENAULT CLIO FULL HYBRID E-TECH 160 PS

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 1.789 κ.εκ.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 1 θερμικός κινητήρας + 2 ηλεκτρικοί

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 160 ίπποι/5.250-5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 172 Nm/3.000-4.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ 205 Nm

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ 270 Nm 1.800-3.750 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ Mutli-mode (4+2 σχέσεων)

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 1,4 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.116 × 1.768 × 1.451 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.591 χλστ.

ΒΑΡΟΣ 1.271 κιλά

ΠΟΡΤ ΜΠΑΓΚΑΖ 309-1.094 λίτρα

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 8,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 180 χλμ./ώρα

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 39 λίτρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 3,9-4,2 λίτρα/100 χλμ. (WLTP)

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟΥ 6,1 λίτρα/100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2 89-95 γρ./χλμ.

TIMH 24.900 ευρώ