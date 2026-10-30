Κάποτε, αρκούσε να πεις smart για να σκεφτείς ένα αυτοκίνητο που χωράει σχεδόν παντού. Μετά, ήρθαν τα SUV και η μάρκα ακολούθησε την τάση. Τώρα, όμως, επιστρέφει στην κατηγορία που την καθιέρωσε, στα μικρά αυτοκίνητα πόλης, με το νέο smart #2.

Κείμενο: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: smart

Ταξιδέψαμε στην έδρα της Mercedes-Benz, στη Στουτγάρδη, πριν από την επίσημη παρουσίασή του στο Παρίσι, για να γνωρίσουμε από κοντά τον διάδοχο του fortwo, ενός μοντέλου που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στις μεγαλουπόλεις της Ευρώπης, αλλά και στην Ελλάδα.

Το νέο «σμαρτάκι» smart #2 είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό και αποτελεί ουσιαστικά την τέταρτη γενιά του γνωστού διθέσιου. Με μήκος μόλις 2.746 χλστ. (πλάτος μαζί με τους καθρέφτες 1.939 χλστ. και ύψος 1.555 χλστ.), είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από το τελευταίο fortwo. Διατηρεί όμως ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά του, που είναι ο εξαιρετικά μικρός κύκλος στροφής των μόλις 6,95 μέτρων.

Η σχεδίασή του φέρει την υπογραφή της ομάδας σχεδιασμού της Mercedes-Benz. Η σιλουέτα παραμένει συμπαγής, με μεγάλες, καμπυλωτές επιφάνειες και αρκετές αναφορές στο fortwo. Το smart #2 βασίζεται στη νέα πλατφόρμα ECA, η οποία εξελίχθηκε ειδικά για ένα τόσο μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων.

smart #2: Εξαιρετικοί χώροι για δύο άτομα

Στο εσωτερικό, με μεταξόνιο 1.875 χλστ., συναντάμε μια ενδιαφέρουσα επιλογή: έναν ενιαίο πάγκο αντί για δύο ξεχωριστά καθίσματα. Έτσι, μπορεί κανείς να μπει ακόμα και από τη δεξιά πόρτα και να μετακινηθεί στη θέση του οδηγού, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν ο χώρος στάθμευσης είναι περιορισμένος.

Το ταμπλό έχει σχήμα «S», με την κεντρική οθόνη πολυμέσων των 10,1 ιντσών να συγκεντρώνει τις βασικές λειτουργίες. Οι αεραγωγοί θυμίζουν το fortwo, ενώ δεν λείπουν οι θέσεις για μικροαντικείμενα. Όσο για τον χώρο αποσκευών, η χωρητικότητά του φτάνει τα 305 λίτρα, μέγεθος αξιοσημείωτο για ένα τόσο μικρό διθέσιο.

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smart #2: Με πολλάπλούς συνδέσμους και 290 χλμ. αυτονομία

Στα μηχανικά μέρη, ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανεξάρτητη πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, μια ασυνήθιστη λύση για αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας. Η κίνηση μεταδίδεται στους πίσω τροχούς από ηλεκτροκινητήρα 82 ίππων, ενώ η μπαταρία έχει χωρητικότητα 35,8 kWh, με την αυτονομία να αναμένεται να φτάνει έως τα 290 χλμ., σύμφωνα με τον κύκλο WLTP.

Οι επιδόσεις δεν αποτελούν φυσικά τη βασική προτεραιότητα ενός τέτοιου αυτοκινήτου. Παρ’ όλα αυτά, το smart #2 χρειάζεται 11,6 δευτερόλεπτα για την επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα, ενώ η τελική του ταχύτητα φτάνει τα 140 χλμ./ώρα. Το βάρος του είναι 1.140 κιλά.

Σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος, με μέγιστη ισχύ φόρτισης 65 kW, η μπαταρία μπορεί να φορτίσει από το 10% έως το 80% σε περίπου 20 λεπτά, σύμφωνα με τη smart. Θα διαθέτει επίσης λειτουργία V2L, που επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών από την μπαταρία του αυτοκινήτου.

smart #2: Τιμές

Είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις (pure, premium, couture), με την πρώτη να δίνει έμφαση στην πρακτικότητα, τη δεύτερη στην πιο εκλεπτυσμένη προσέγγιση και τον πλουσιότερο εξοπλισμό και την τελευταία στην εξατομίκευση.

Οι παραγγελίες για το αυτοκίνητο άνοιξαν επισήμως στη χώρα μας, τις τιμές να διαμορφώνονται ως εξής:

smart #2 Pure: 21.490 €

smart #2 Premium: 24.990 €

smart #2 Couture: 28.490 €

Οι παραπάνω τιμές είναι χωρίς επιδότηση. Με το Κινούμαι Ηλεκτρικά πέφτουν στα 18.490 ευρώ, 21.990 ευρώ και 25.490 ευρώ, αντίστοιχα. Όσο για τις παραδόσεις, θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 2027.