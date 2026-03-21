Subaru E-Outback AWD: Το οδηγούμε στο Βερολίνο

Βρεθήκαμε στο Βερολίνο, έχοντας την ευκαιρία να οδηγήσουμε το νέο Subaru E-Outback, το οποίο σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή για τη Subaru: είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό Outback και ταυτόχρονα μία από τις σημαντικότερες προσθήκες στην ευρωπαϊκή στρατηγική εξηλεκτρισμού της ιαπωνικής εταιρείας.

Κείμενο: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: Μ. Σαλ., Subaru

Το Subaru Outback υπήρξε ένα από τα μοντέλα που ουσιαστικά δημιούργησαν την έννοια του crossover πριν αυτή γίνει mainstream. Από το 1995 μέχρι σήμερα, η συνταγή του -η άνεση ενός επιβατικού αυτοκινήτου σε συνδυασμό με τις δυνατότητες ενός SUV- αποδείχθηκε διαχρονικά επιτυχημένη. Στην Ευρώπη έχουν πωληθεί πάνω από 429.000 μονάδες, ενώ η συνολική παραγωγή παγκοσμίως ξεπερνά τα 7,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Τριάντα χρόνια μετά το ντεμπούτο του, το Outback περνά πλέον στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.

Το E-Outback αποτελεί βασικό στοιχείο της νέας στρατηγικής ηλεκτροκίνησης της Subaru. Η εταιρεία στοχεύει ώστε έως το 2030 τα ηλεκτρικά μοντέλα να αντιπροσωπεύουν περίπου το 50% των παγκόσμιων πωλήσεών της, ενώ σχεδιάζει να παρουσιάσει αρκετά νέα BEV μέσα στα επόμενα χρόνια.

Το νέο μοντέλο κατασκευάζεται στο εργοστάσιο Yajima στην Ιαπωνία και αποτελεί μέρος μιας νέας γενιάς ηλεκτρικών Subaru που θα συνδυάζουν τις παραδοσιακές αξίες της μάρκας -τετρακίνηση, ασφάλεια και αξιοπιστία- με την ηλεκτρική τεχνολογία. Σημειώνεται ότι και το E-Outback αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας της Subaru με την Toyota (συγγένεια με το Toyota bZ4X Touring) ενώ βασίζεται στο πάτωμα του Solterra.

Subaru E-Outback: Το πρώτο ηλεκτρικό Outback

Το νέο Subaru E-Outback διατηρεί την κεντρική φιλοσοφία του μοντέλου: ένα αυτοκίνητο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά, αλλά και να κινηθεί με άνεση εκτός δρόμου ή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Στην καρδιά του βρίσκεται ένα ηλεκτρικό σύστημα κίνησης με δύο κινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, το οποίο αποδίδει συνολικά 280 kW (375 ίππους). Η διάταξη αυτή εξασφαλίζει μόνιμη τετρακίνηση -στοιχείο ταυτότητας για τη Subaru- ενώ οι επιδόσεις είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακές για το χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Η επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 4,5 δευτερόλεπτα ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 180 χλμ./ώρα.

Η ενέργεια προέρχεται από μια μπαταρία 74,7 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία έως 526 χλμ. Στην ταχεία φόρτιση DC, η ισχύς φτάνει τα 150 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 10 έως 80% σε περίπου 28 λεπτά. Παράλληλα, το σύστημα προθέρμανσης της μπαταρίας εξασφαλίζει βέλτιστη απόδοση φόρτισης ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες – κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για τις βόρειες ευρωπαϊκές αγορές. Άξιο αναφοράς ότι εκτός από τον 11άρη AC, προαιρετικά διατίθεται και με 22άρη on-board AC κάτι που προσφέρει φουλ φόρτιση μέσα σε 4 ώρες.

Subaru E-Outback: Επιβλητικό και άνετο

Ο λόγος για μία επιβλητική σιλουέτα μήκους 4.845 χλστ., πλάτους 1.860 χλστ. και ύψους 1.675 χλστ, η οποία απέχει από το έδαφος 211 χλστ. Οι μεγάλες ράγες οροφής αποτελούν επίσης χαρακτηριστικό στοιχείο του μοντέλου, με δυνατότητα φόρτωσης έως 80 κιλά κατά την κίνηση και έως 317 κιλά όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο. Τέλος, είναι εφοδιασμένο με ελαστικά διαστάσεων 235/60R18 (έκδοση MID) και 235/50R20 (έκδοση HIGH).

Στο εσωτερικό, η Subaru δίνει έμφαση στην ευρυχωρία (μεταξόνιο 2.850 χλστ.) και την εργονομία, με μεγάλους χώρους για τους επιβάτες και θερμαινόμενα καθίσματα. Η κεντρική κονσόλα φιλοξενεί μια μεγάλη οθόνη αφής 14 ιντσών, η οποία υποστηρίζει ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ενώ υπάρχουν και δύο ασύρματοι φορτιστές smartphone 15W.

Όπως κάθε Outback, έτσι και το E-Outback παραμένει ιδιαίτερα πρακτικό. Ο χώρος αποσκευών προσφέρει από 633 έως 1.718 λίτρα (στην έκδοση MID), ενώ η ικανότητα ρυμούλκησης αγγίζει τα 1.500 κιλά.

Subaru E-Outback: Οδηγώντας εντός και εκτός δρόμου

Η Subaru αναφέρει ότι το E-Outback έχει εξελιχθεί με ειδικές ρυθμίσεις στην ανάρτηση (Γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και διπλά ψαλίδια πίσω) και στο ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης, ώστε να προσφέρει πιο σταθερή και προβλέψιμη συμπεριφορά σε δρόμο και αυτοκινητόδρομο – στοιχεία που έγιναν άμεσα αντιληπτά τόσο εντός όσο και εκτός δρόμου, κατά την οδήγησή μας στο Βερολίνο.

Χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους που προσφέρει η τοποθέτηση της μπαταρίας στο πάτωμα, οι κλίσεις του αμαξώματος είναι περιορισμένες κάτι που προκύπτει και από τα εργοστασιακά νούμερα τα οποία αναφέρουν ότι μειώθηκαν κατά 21%, ενώ η ανάγκη για διορθώσεις στο τιμόνι περιορίστηκε κατά 25% σε σχέση με το Subaru Solterra.

Σημειώστε εδώ ότι ο οδηγός μπορεί επίσης να επιλέξει ανάμεσα σε τρία προγράμματα οδήγησης (Eco, Normal και Power) ενώ μέσω των paddles στο τιμόνι ρυθμίζονται πέντε επίπεδα ανάκτησης ενέργειας.

Παρά τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, η Subaru φρόντισε να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που έχουν κάνει το Outback γνωστό με την τετρακίνηση να παραμένει στον πυρήνα. Η απόσταση από το έδαφος των 211 χλστ. και το εξελιγμένο σύστημα X-MODE επιτρέπουν στο E-Outback να κινηθεί σε χωματόδρομους, χιόνι ή λάσπη με αυτοπεποίθηση.

Το σύστημα διαθέτει δύο προγράμματα λειτουργίας (Snow/Dirt και Deep Snow/Mud) ενώ περιλαμβάνει και λειτουργία Grip Control, που λειτουργεί σαν off-road cruise control σε ταχύτητες 2-10 χλμ./ώρα, καθώς και Hill Descent Control για ασφαλείς καταβάσεις. Με αυτά τα χαρακτηριστικά, το νέο μοντέλο φιλοδοξεί να μεταφέρει την παραδοσιακή off-road ικανότητα της Subaru στην ηλεκτρική εποχή.

Το E-Outback εξοπλίζεται με το σύστημα SUBARU Safety Sense, το οποίο περιλαμβάνει 17 λειτουργίες υποβοήθησης οδηγού. Μεταξύ αυτών βρίσκουμε το Pre-Collision System με δυνατότητα αυτόματου φρεναρίσματος, το Emergency Steering Assist, το Front Cross Traffic Alert, το Lane Departure Alert και το Dynamic Radar Cruise Control.

Επιπλέον, συστήματα όπως το Lane Tracing Assist και το Lane Change Assist συμβάλλουν στη διατήρηση του αυτοκινήτου στο κέντρο της λωρίδας και στην ασφαλέστερη αλλαγή πορείας. Σε ακραίες περιπτώσεις, το Emergency Driving Stop System μπορεί να ακινητοποιήσει το όχημα αν ο οδηγός δεν ανταποκρίνεται.

Το λανσάρισμα του μοντέλου στην ελληνική αγορά αναμένεται το καλοκαίρι του 2026, ενώ οι τιμές του θα γνωστοποιηθούν μέσα στον επόμενο μήνα.

Subaru E-Outback AWD

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 2 ηλεκτροκινητήρες

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 375 ίπποι (280 kW)

ΙΣΧΥΣ 224/224 (εμπρός/πίσω) ίπποι

ΡΟΠΗ 268/268 (εμπρός/πίσω) Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ Μονής σχέσης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 74,7 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.845 x 1.860 x 1.675 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.850 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 663 – 1718 στην έκδοση MID (619 – 1704 στην έκδοση HIGH) λίτρα

ΒΑΡΟΣ 2.005 – 2.010 κιλά

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Διπλά ψαλίδια

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 4,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 180 χλμ./ώρα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ AYTONOMIA 526 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 10-80% 28 λεπτά (150 kW)

ΤΙΜΗ Από – ευρώ