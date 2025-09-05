H νέα iX3 είναι πρώτο δείγμα γραφής της πολυσυζητημένης Neue Klasse και όλων αυτών των νέων τεχνολογιών που φέρνει μαζί της, σηματοδοτώντας αυτή την νέα εποχή στην οποία εισέρχεται η BMW.

Σε κάθε αποστροφή του λόγου τους, οι ιθύνοντες της εταιρείας φρόντιζαν να τονίζουν την σπουδαιότητα της στιγμής. Δεν πρόκειται απλά για την αντικατάσταση ενός μοντέλου, αλλά για την απαρχή μιας νέας εποχής για τους Βαυαρούς, οι οποίοι το έχουν ξανακάνει και μάλιστα με τον ίδιο τίτλο.

Στα ‘60s παρουσιάστηκε η πρώτη Neue Klasse που καθόρισε όλα τα μετέπειτα μοντέλα της BMW, σχεδόν μέχρι σήμερα. Σήμερα, που την σκυτάλη παίρνει η νέα Neue Klasse, με την παρουσίαση της νέας iX3 να ολοκληρώνει έναν κύκλο εξέλιξης και αποκαλύψεων, που ξεκίνησε πριν από την πανδημία και θα ολοκληρωθεί με την παγκόσμια πρεμιέρα της στην διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου IAA Mobility 2025 στο Μόναχο..

Όλα αυτά δεν συμπεριλαμβάνουν απλά μία νέα τεχνολογική πλατφόρμα, αλλά έναν ριζικό επαναπροσδιορισμό της φιλοσοφίας σχεδίασης και κατασκευής, αλλά και του περίφημου Freude am fahren (η χαρά της οδήγησης), που θα καθορίσει όλα τα μελλοντικά μοντέλα της BMW, ασχέτως κατηγορίας και μεθόδου κίνησης.

Το «όλα αλλιώς» της νέας BMW iX3

Η αλλαγή φιλοσοφίας αποτυπώνεται από την πρώτη κιόλας στιγμή, καθώς ανακαλύπτεις τις λεπτομέρειες της σχεδίασης. Την παρέλαση αυτής της νέας γενιάς μοντέλων, ανοίγει η SUV iX3, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει η σεντάν εκδοχή. Η νέα BMW iX3 εγκαινιάζει τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της BMW, η οποία σταδιακά θα εφαρμοστεί σε όλη τη γκάμα μοντέλων της μάρκας.

Ευτυχώς, τα περίφημα «νεφρά» επανήλθαν σε ένα κομψό επίπεδο, ο led φωτισμός έχει αντικαταστήσει το χρώμιο, το ρύγχος με την κλειστή μάσκα αποπνέει χαρακτήρα και διαφοροποιείται από την ομογενοποίηση του ανταγωνισμού χωρίς να θυσιάζει την αεροδυναμική (Cd 0,24), οι θόλοι έχουν τονιστεί και το μόνο που δεν διατηρήθηκε από το πρωτότυπο, είναι οι πολύ λεπτές κολώνες.

Αντίθετα, διατηρήθηκε στο εσωτερικό το επαναστατικό panoramic iDrive, όπου εκτός από την μεγάλη κεκλιμένη κεντρική οθόνη και το γνωστό head up display, υπάρχει αυτή η μακρόστενη λωρίδα αντανακλαστικής προβολής που καλύπτει ολόκληρη την βάση του παρμπρίζ, φθάνοντας σε μήκος τα 1,1 μ.,

Οι πιο σημαντικές πληροφορίες οδήγησης προβάλλονται απευθείας στο οπτικό πεδίο του οδηγού, στην αριστερή πλευρά του BMW Panoramic Vision (σε αριστεροτίμονα μοντέλα), πάνω από το τιμόνι. Ο οδηγός μπορεί να εξατομικεύσει το περιεχόμενο στο κέντρο και τη δεξιά πλευρά της προβολής μέσω της κεντρικής οθόνης. Ο τρόπος ενσωμάτωσής του BMW Panoramic Vision δημιουργεί ένα τρισδιάστατο εφέ για τον οδηγό και τους επιβάτες.

Ξεχωρίζει το νέο τιμόνι με τις πολυλειτουργικές επιφάνειες, όπου τα μπράτσα πλέον βρίσκονται στις θέσεις 12 και 6. Αυτές οι πολυλειτουργικές επιφάνειες ελέγχου είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τη φιλοσοφία shy-tech. Τα μπουτόν φωτίζονται μόνο όταν μια λειτουργία είναι διαθέσιμη ή ενεργή. Η ανάγλυφη επιφάνεια των πάνελ ελέγχου και η ενεργή απτική ανάδραση καθιστούν τον χειρισμό διαισθητικό, χωρίς η προσοχή του οδηγού να διασπάται από τον δρόμο.

Τον συντονισμό όλων των λειτουργιών έχει αναλάβει το εξελιγμένο από την BMW, Operating System X, το οποίο συνδυάζει προηγμένες δυνατότητες εξατομίκευσης, έξυπνα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, πολυάριθμες ψηφιακές λειτουργίες και ολοκληρωμένη συνδεσιμότητα μέσω του My BMW App.

Μάλιστα, το νέο λειτουργικό σύστημα προσφέρει πολλές δυνατότητες ψυχαγωγίας. Εκτός από εφαρμογές ροής μουσικής όπως το Spotify, το BMW Operating System X προσφέρει μία ευρεία γκάμα επιλογών, όπως casual gaming με AirConsole και μία εφαρμογή video streaming, που παρέχει πρόσβαση σε Disney+, YouTube και άλλες διεθνείς ή ειδικές για κάθε χώρα πλατφόρμες. Επιπλέον, η εφαρμογή Zoom για βιντεοκλήσεις είναι πλέον διαθέσιμη όταν το όχημα είναι σταματημένο.

Η νέα iX3 παραμένει πιστή στις αναλογίες ενός SAV οχήματος, προσφέροντας ευελιξία και πολυμορφικότητα. Έχει μήκος: 4,782 χλστ., πλάτος 1.895 χλστ., ύψος 1.635 χλστ., ενώ το μεταξόνιο φθάνει στα 2.897 χλστ. Ο χώρος αποσκευών μπορεί να επεκταθεί από 520 λίτρα έως τα 1.750 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ενώ υπάρχει ένας πρόσθετος χώρος κάτω από το εμπρός καπό, χωρητικότητας 58 λίτρων.

H τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς

Πέρα όμως από την σχεδίαση, για την Neue Klasse δημιουργήθηκε μία νέα πλατφόρμα που λειτουργεί σε κύκλωμα 800V και υιοθετεί την 6η γενιά των συστημάτων eDrive της BMW. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης της Neue Klasse σημειώνει σημαντική πρόοδο σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, με μείωση των ενεργειακών απωλειών κατά 40%, του βάρους κατά 10% και του κόστους κατασκευής κατά 20%.

Το πρώτο δείγμα γραφής, είναι η iX3 50 xDrive με δύο κινητήρες (στον εμπρός άξονα βρίσκεται ένα μοτέρ τεχνολογίας ASM, ενώ στο πίσω μέρος βρίσκεται μία ισχυρότερη μονάδα EESM) συνολικής ισχύος 345 kW (470 ίππων) και 645 Nm ροπής, που εξασφαλίζουν τελική 210 χλμ./ώρα και επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 100 χλμ., σε 4,9 δλ.

Η τεχνολογία EESM στο πίσω μοτέρ, προσφέρει ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας, καθώς η ισχύς του ηλεκτρικά διεγερμένου μαγνητικού πεδίου του ρότορα μπορεί να ρυθμιστεί με ακρίβεια, ενώ διατηρεί σταθερή απόδοση ισχύος ακόμη και στις υψηλές στροφές. Ο μετατροπέας ενσωματώνει πλέον τεχνολογία 800V και ημιαγωγούς καρβιδίου πυριτίου (SiC) με βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα.

Ραχοκοκαλιά του συστήματος (κυριολεκτικά, μιας και η μπαταρία συναρμολογείται πλέον απευθείας στο κάτω τμήμα του ανοικτού αμαξώματος, αποτελώντας στην ουσία το δάπεδο του οχήματος ως δομικού στοιχείου της νέας αρχιτεκτονικής), είναι ένας νέος συσσωρευτής που βασίζεται στις εξελιγμένες από την BMW, κυλινδρικές κυψέλες προσφέροντας μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα (η ενεργειακή πυκνότητα σε επίπεδο κυψέλης είναι αυξημένη κατά 20% σε σύγκριση με την τεχνολογία BMW eDrive πέμπτης γενιάς, ενώ η ταχύτητα φόρτισης είναι υψηλότερη κατά 30%). Έχει ωφέλιμο ενεργειακό περιεχόμενο 108,7 kWh και αυξημένη αυτονομία, που στην iX3 50 xDrive φθάνει έως και 800 χιλιόμετρα.

Με μέγιστη ισχύ φόρτισης 400 kW, σε ανάλογων δυνατοτήτων DC ταχυφορτιστή, η αναπλήρωση της αυτονομίας κατά 372 χλμ. θα διαρκεί μόλις 10 λεπτά, ενώ για την φόρτιση 10-80% θα χρειάζονται 21 λεπτά. Προαιρετικά διατίθεται φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) έως 22 kW, που μειώνει τον χρόνο πλήρους φόρτισης (0–100%) σε 5 ώρες και 45 λεπτά (ή 11 ώρες με ισχύ 11 kW).

Ο κεντρικός εγκέφαλος της νέας μπαταρίας, είναι το επονομαζόμενο Energy Master, που εξελίχθηκε εσωτερικά από την BMW, λειτουργώντας ως μία έξυπνη διεπαφή για την παροχή ισχύος υψηλής και χαμηλής τάσης, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία της μπαταρίας υψηλής τάσης.

Η νέα iX3 είναι ένα Software Defined Vehicle, όπου πέρα από το λογισμικό υπάρχει μία νέα ηλεκτρονική αρχιτεκτονική, βασισμένη σε τέσσερις ισχυρούς υπολογιστές (Superbrains), με περισσότερες από 20 φορές μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, όπου καθένας είναι υπεύθυνος για έναν ξεχωριστό τομέα: αυτόνομη οδήγηση, έλεγχο λειτουργιών infotainment, εμπειρία χρήστη και φυσικά την δυναμική οδήγηση.

Για την επικοινωνία των κεντρικών αυτών μονάδων, δημιουργήθηκε ένα ψηφιακό «νευρικό σύστημα», όπου η πλεξούδα καλωδίωσης χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες, μειώνοντας το βάρος κατά 30% σχέση με την προηγούμενη τεχνολογία και περιορίζοντας την καλωδίωση κατά περίπου 600 μέτρα. Επίσης, νέες ψηφιακές ηλεκτρονικές ασφάλειες (smart eFuses) αντικαθιστούν τις κλασικές, προσφέροντας έξυπνες λειτουργίες διαχείρισης ενέργειας ανάλογα με την κατάσταση του οχήματος και συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης κατά 20%.

Ως ένας από τους τέσσερις «υπερεγκεφάλους», το Heart of Joy αναλαμβάνει τη διαχείριση του συστήματος μετάδοσης κίνησης και της δυναμικής οδήγησης. Αυτή η υψηλής απόδοσης μονάδα είναι υπεύθυνη για το σύστημα μετάδοσης, τα φρένα, την ανάκτηση ενέργειας και τις επιμέρους λειτουργίες του συστήματος διεύθυνσης.

Η μονάδα Heart of Joy, συνεργάζεται με το λογισμικό BMW Dynamic Performance Control, υπολογίζοντας όλες τις παραμέτρους της δυναμικής οδήγησης με ένα νέο επίπεδο ταχύτητας και ακρίβειας, που υπόσχεται μοναδικές εμπειρίες και συγκινήσεις.

Παράλληλα, η νέα BMW iX3 σημειώνει σημαντική πρόοδο στην υπεύθυνη χρήση πόρων, μέσω της επιλογής υλικών, της ανακυκλωσιμότητας και των αντίστοιχων διαδικασιών παραγωγής.

Μια σειρά μέτρων διασφαλίζει ότι το αποτύπωμα άνθρακα της νέας BMW iX3 50 xDrive σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της (όπως υπολογίζεται σε CO2e, ισοδύναμο CO2 και με βάση μια χιλιομετρική απόσταση 200.000 χιλιομέτρων) είναι 34% μικρότερο από αυτό του προκατόχου της. Αυτό σημαίνει ότι με χρήση ενέργειας από το ευρωπαϊκό μίγμα ηλεκτρικής ενέργειας, η αμιγώς ηλεκτρική BMW iX3 50 xDrive θα έχει μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα (βάσει συνολικού κύκλου ζωής) από ένα εφάμιλλο μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης, μόλις διανύσει περίπου 21.500 χιλιόμετρα. Εάν το όχημα φορτίζεται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, χρειάζεται να διανύσει μόλις 17.500 χιλιόμετρα για να φτάσει στο ίδιο σημείο.

Οι πρώτες οδηγικές παρουσιάσεις έχουν προγραμματιστεί για τα τέλη της χρονιάς, ενώ όπως ανακοινώθηκε η BMW iX3 50 xDrive θα ξεκινάει στην Γερμανία από τα 68.900 ευρώ, ενώ σύντομα θα ακολουθήσει μία μονοκινητήρια παραλλαγή με μικρότερη μπαταρία, από τα 60.000 ευρώ.