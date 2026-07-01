Ταξίδι στην Κίνα με την BYD: Ανακαλύπτοντας τον νέο κολοσσό της αυτοκίνησης

Από ένα εργοστάσιο-μαμούθ που κατασκευάστηκε μέσα σε μόλις έναν χρόνο έως ένα ηλεκτρικό hypercar 1.300 ίππων και τεχνολογίες φόρτισης που μοιάζουν να έρχονται από το μέλλον, η BYD δεν επιχειρεί απλώς να εισβάλει στην Ευρώπη, αλλά φιλοδοξεί να κυριαρχήσει.

Με τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες να απλώνονται με καταιγιστικούς ρυθμούς στην ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου, ακόμα και ο πιο εξοικειωμένος με τις αυτοκινητικές εξελίξεις στη χώρα του 1,4 δισ. κατοίκων αδυνατεί να απομνημονεύσει το σύνολο αυτών των εταιρειών. Μπερδεύεται ανάμεσα σε άγνωστα λογότυπα, νεοσύστατες φίρμες και ονόματα που μοιάζουν να ξεπηδούν καθημερινά από το πουθενά.

Με την BYD, όμως, δεν υπάρχει η παραμικρή σύγχυση. Γιατί η συγκεκριμένη μάρκα δεν βρίσκεται στο στάδιο της αναζήτησης θέσης στον ευρωπαϊκό χάρτη αυτοκινήτου. Αυτό το έχει ξεπεράσει προ πολλού και πλέον –τουλάχιστον σύμφωνα με όσα μας έλεγε με περισσή αυτοπεποίθηση η «σιδηρά κυρία» της μάρκας, Stella Li, κατά την επίσκεψή μας στην Κίνα– επιθυμεί να καταστεί η κορυφαία επιλογή για τον Ευρωπαίο καταναλωτή. Στόχος που ίσως ακούγεται φιλόδοξος, αλλά πώς να χαρακτηριστεί ουτοπικός όταν το 2025 ξεπέρασε την Tesla στις πωλήσεις και πλέον σε πολλές αγορές φιγουράρει ανάμεσα στους τοπ κατασκευαστές, ανεξαρτήτως συστήματος κίνησης;

Η άφιξή μας στη χώρα όπου οι τεχνολογικοί ρυθμοί μοιάζουν να κινούνται ταχύτερα από την ίδια την παγκόσμια αγορά, πρώτο σταθμό είχε την Τζενγκτζόου – μια πόλη σχεδόν άγνωστη για τα δυτικά δεδομένα, όχι όμως και μικρή: περισσότεροι από οκτώ εκατομμύρια κάτοικοι συνθέτουν τον αστικό της παλμό, σε ακόμη ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της κινεζικής κλίμακας, που συχνά υπερβαίνει την ευρωπαϊκή αντίληψη περί «μεγαλούπολης».

Η βιομηχανική καρδιά της BYD

Στην Τζενγκτζόου χτυπάει η βιομηχανική καρδιά της BYD, καθώς εκεί βρίσκεται το εργοστάσιο Super Factory, μια μονάδα-ωδή στην τεχνολογική καινοτομία και την αυτοματοποίηση. Περπατώντας στους αχανείς διαδρόμους της παραγωγικής μονάδας, συναντάς δεκάδες εργάτες που ουσιαστικά επισκιάζονται από τα μηχανήματα, καθώς σε ορισμένα τμήματα του εργοστασίου πάνω από το 98% των εργασιών εκτελείται από ρομποτικά συστήματα. Με έκταση περίπου 130 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το εργοστάσιο είναι σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερο από τον Δήμο Αθηναίων, κόστισε 100 δισ. δολάρια και κατασκευάστηκε σε λιγότερο από δύο έτη.

Η αυτοματοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των εργασιών επιτρέπει την παραγωγή ενός αυτοκινήτου ανά λεπτό.

Σωστά διαβάσατε. Aπό την έναρξη κατασκευής στα τέλη του 2021 έως την πλήρη έναρξη παραγωγής το 2023, η μονάδα είχε ήδη στηθεί και τεθεί σε λειτουργία, αποτυπώνοντας με εντυπωσιακό τρόπο την ταχύτητα εκτέλεσης και το στρατηγικό όραμα του ομίλου BYD, ο οποίος έχει υπό την ομπρέλα του την ομώνυμη αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς και άλλες μάρκες, συμπεριλαμβανομένων των Denza, Yangwang και Fangchengbao. Το Super Factory παράγει μεταξύ άλλων τα Seal DM-i, Fangchengbao 5, Fangchengbao 8 και το Shark, ενσωματώνοντας τέσσερις βασικές παραγωγικές διαδικασίες: τη διαμόρφωση ελασμάτων, τη συγκόλληση, τη βαφή και τη συναρμολόγηση (assembly). Παράλληλα, η αυτοματοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των εργασιών επιτρέπει την παραγωγή ενός αυτοκινήτου ανά λεπτό, ενώ εκεί κατασκευάζονται και οι μπαταρίες Blade της μάρκας, με τον χρόνο παραγωγής για μία κυψέλη να περιορίζεται σε μόλις τρία δευτερόλεπτα (περισσότερες πληροφορίες για το εργοστάσιο προσφέρονται εδώ).

Από το εργοστάσιο στην πίστα

Μόλις λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Super Factory βρίσκεται η πίστα παντός εδάφους της BYD, κάτι πολύ μεγαλύτερο από έναν κόσμο εμπειριών, όπου νερό, άμμος και άσφαλτος συνυπάρχουν, μετατρέποντας κάθε διαδρομή σε μια βιωματική επίδειξη των δυνατοτήτων των «οχημάτων νέας ενέργειας» – όπως αποκαλεί τα υβριδικά και ηλεκτρικά μοντέλα η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία.

Το σύστημα DiSus-X του Yangwang U9 πραγματοποιεί γρήγορες και ανεξάρτητες ρυθμίσεις στην ανάρτηση, περιορίζοντας ιδιαίτερα αποτελεσματικά τις κλίσεις του αμαξώματος κατά τον διαμήκη και εγκάρσιο άξονα.

Ομολογουμένως, εντυπωσιαστήκαμε από την ευκολία με την οποία το θηριώδες Yangwang U8 σκαρφάλωσε στην εσωτερική εγκατάσταση αναρρίχησης σε αμμόλοφο, η οποία έχει πιστοποιηθεί από το Guinness World Records ως η υψηλότερη και μεγαλύτερη του είδους για δοκιμές αυτοκινήτων. Όπως και από την απρόσκοπτη κίνησή του στην πισίνα μήκους 70 μ. και βάθους 1,7 μ. Το μεγάλο highlight, ωστόσο, ήταν όταν καθίσαμε πίσω από το τιμόνι του Yangwang U9, του αμιγώς ηλεκτρικού υπερ-αυτοκινήτου των 1.300 ίππων και 1.680 Nm ροπής που επιταχύνει μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 2,36 δευτερόλεπτα.

Οι μόλις δύο βόλτες στην πίστα δεν ήταν αρκετές για να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το U9, που προτάσσει το DiSus-X, αυτό που η BYD χαρακτηρίζει ως την πιο προηγμένη τεχνολογία ελέγχου αμαξώματος οχήματος παγκοσμίως. Το σύστημα πραγματοποιεί γρήγορες και ανεξάρτητες ρυθμίσεις στην ανάρτηση (διπλά ψαλίδια εμπρός/πολλαπλοί σύνδεσμοι πίσω), περιορίζοντας ιδιαίτερα αποτελεσματικά τις κλίσεις του αμαξώματος κατά τον διαμήκη και εγκάρσιο άξονα.

Με όποια ταχύτητα και αν μπαίναμε στις στροφές, δεν αισθανθήκαμε ότι το αμάξωμα των 2.500 κιλών μπορεί να μας προδώσει. Θα θέλαμε, ωστόσο, και άλλο χρόνο προκειμένου να εξοικειωθούμε με την ακραία ένταση των φρένων που «δαγκώνουν» την άσφαλτο με τρόπο σχεδόν απόλυτο. Σε κάθε περίπτωση, το U9 αποδεικνύει ότι η BYD έχει το know-how για την εξέλιξη όχι μόνο μοντέλων για το ευρύ κοινό, αλλά και high-end προϊόντων με σπορ προσανατολισμό.

Η τεχνολογία είναι ο βασιλιάς και η καινοτομία η θεμελιώδης αρχή

Η περιπέτειά μας στην Τζενγκτζόου έμελλε να συνεχιστεί μακριά από πίστες και ρομποτικούς βραχίονες εργοστασίων. Έφτασε η ώρα για λίγη χαλάρωση, για αναψυχή στο BYD Di Space, το διαδραστικό μουσείο της BYD, που συνδυάζει αυτοκινητική κουλτούρα, βιωματική εμπειρία και μύηση στα οχήματα νέας ενέργειας. Αναπτυγμένο σε τέσσερα επίπεδα και φιλοξενώντας περισσότερα από 300 εκθέματα, καθοδηγεί τους επισκέπτες μέσα από διαδραστικές οπτικοακουστικές αφηγήσεις. Κοινός παρονομαστής η τεχνολογία, η οποία εξυμνείται μέσα από επιβλητικές επιγραφές στους τοίχους –όπως το μότο «η τεχνολογία είναι ο βασιλιάς και η καινοτομία η θεμελιώδης αρχή»–, γιγαντοοθόνες και σχεδόν σκηνοθετικές παρουσιάσεις που αναδεικνύουν τις δυνατότητες της σύγχρονης κινητικότητας.

Η BYD δείχνει να μη φοβάται να κάνει επίδειξη τεχνολογικής δύναμης. Και πώς να κατηγορηθεί για φλύαρο εντυπωσιασμό όταν έχει στο οπλοστάσιό της συστήματα όπως το Flash Charging, το οποίο με ισχύ 1.500 kW μειώνει θεαματικά τον χρόνο φόρτισης; Γίναμε μάρτυρες της τεχνολογίας στον προαύλιο χώρο του μουσείου, αλλά κορυφαία εμπειρία ήταν όταν η επίδειξη περιλάμβανε τη φόρτιση ενός Denza Z9GT σε έναν «καταψύκτη», ένα δωμάτιο με θερμοκρασία -30°C. Το αποτέλεσμα; Φόρτιση από το 20% έως το 97% σε μόλις 12 λεπτά, όταν σε θερμοκρασίες δωματίου ο ανεφοδιασμός από το 10% έως το 97% απαιτεί πέντε λεπτά.

Οι συγκεκριμένοι χρόνοι δεν επιτυγχάνονται μόνο χάρη στον φορτιστή της BYD, ο οποίος έχει σχήμα «T» και χάρη στον σχεδιασμό του προστατεύει τα βύσματα και τα καλώδια από βρομιά και νερό. Καθοριστική συμβολή έχει και η Blade Battery δεύτερης γενιάς, μια μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP). Αποτελεί προϊόν εντατικής έρευνας έξι ετών και επωφελείται από μια τεχνολογία που βελτιστοποιεί την κίνηση των ιόντων μέσα στην μπαταρία, ανεβάζοντας τις δυνατότητες των μπαταριών λιθίου-σιδήρου-φωσφόρου (LFP) σε νέα επίπεδα. Η BYD, έως τις 5 Μαρτίου του 2026, είχε ήδη εγκαταστήσει 4.239 σταθμούς Flash Charging σε όλη την Κίνα και αναμένει να φτάσει τους 20.000 σταθμούς σε λειτουργία έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Στο Πεκίνο για την Auto China 2026

Ο καταψύκτης της BYD αποτέλεσε μία από τις κορυφαίες ατραξιόν στο μεγάλο περίπτερο του κατασκευαστή στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου 2026, ένα από τα μεγαλύτερα ραντεβού του αυτοκινητικού κόσμου παγκοσμίως. Εκεί η μάρκα παρατάχθηκε με το πλήρες οπλοστάσιό της, συμμετέχοντας με σημαντικές πρεμιέρες μοντέλων, συμπεριλαμβανομένου του τετραθέσιου GT των 1.000 ίππων Denza Z, αυτό που η ίδια η μάρκα χαρακτηρίζει ως το «πρώτο έξυπνο ηλεκτρικό supercar στον κόσμο». Δέσποζε στην έκθεση σε έκδοση παραγωγής cabrio με μαλακή αναδιπλούμενη οροφή, ενώ δημιουργήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή από μια διεθνή ομάδα σχεδιασμού, υπό την καθοδήγηση του Global Design Director της BYD, Wolfgang Egger.

Θα γίνει η BYD η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία; Το μόνο σίγουρο είναι ότι ήδη λειτουργεί με νοοτροπία παγκόσμιου ηγέτη.

Πλήθος δημοσιογράφων παρέστη, επίσης, στην παρουσίαση των Seal 08 και Sealion 08, που αποτελούν τις νέες ναυαρχίδες της οικογένειας Ocean, ενώ αρκετός κόσμος παρακολούθησε, μεταξύ άλλων, την πρεμιέρα της τετραθέσιας έκδοσης του μεγάλου SUV Yangwang U8L, θαυμάζοντας, παράλληλα, το ιδιαίτερα «επιθετικό» αμάξωμα του Yangwang U9 Xtreme, που πρόσφατα κατέκτησε τον τίτλο του ταχύτερου αυτοκινήτου στον πλανήτη με τελική ταχύτητα 496,22 χλμ./ώρα.

Η Auto China 2026 αποτέλεσε τον τελευταίο «σταθμό» μας κατά το ταξίδι μας στην Κίνα. Εξερχόμενοι από το περίπτερό της, τη σκέψη μας μονοπωλούσε η φιλόδοξη δήλωση της Stella Li: «Θέλουμε να γίνουμε οι κορυφαίοι». Θα τα καταφέρει; Μόνο ο χρόνος θα δείξει. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, το μέγεθος των επενδύσεων, η καθετοποίηση της παραγωγής, η τεχνολογική υπεροπλία και η ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται αποτυπώνουν μια εταιρεία που λειτουργεί ήδη με νοοτροπία παγκόσμιου ηγέτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

YANGWANG U9

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 4 η/κ εμπρός/πίσω

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 1.306 PS

ΡΟΠΗ 1.680 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους τέσσερις τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ Μονής σχέσης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 80 kWh

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.966 × 2.029 × 1.295 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.900 χλστ.

ΒΑΡΟΣ 2.480 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 2,36 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 300 χλμ./ώρα

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 450 χλμ. (CLTC)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (500 kW) 10 λ. (30-80%)