Αν υπάρχει ένα όνομα που έχει καταφέρει να μετατραπεί από απλό μοντέλο σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την αξιοπιστία, την αντοχή και τις εκτός δρόμου δυνατότητες, αυτό είναι το Toyota Hilux. Βρεθήκαμε στο Πράβετς της Βουλγαρίας για την πρώτη οδηγική γνωριμία με την ολοκαίνουργια, ένατη γενιά του μοντέλου (διατίθεται αποκλειστικά ως Double Cab), με το σημαντικότερο νέο να είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του αποκτά αμιγώς ηλεκτρική έκδοση παραγωγής, το Hilux BEV.

Κείμενο: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: Toyota, Μ. Σαλ.

Με περισσότερες από 27 εκατομμύρια πωλήσεις σε περισσότερα από 55 χρόνια παρουσίας και με φήμη που χτίστηκε από τις ερήμους της Αφρικής μέχρι τα ορυχεία της Αυστραλίας και τις παγωμένες εκτάσεις της Αρκτικής, το Hilux δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Κι όμως, η Toyota αποφάσισε ότι ακόμη και ένας θρύλος μπορεί να επαναπροσδιοριστεί.

Ύστερα από περίπου μία ώρα οδήγησης από τη Σόφια, βρεθήκαμε στο Πράβετς της Βουλγαρίας για την πρώτη οδηγική γνωριμία με την ολοκαίνουργια, ένατη γενιά του Hilux, η οποία δεν αποτελεί απλώς μια εξέλιξη του γνωστού pick-up, αλλά ένα μοντέλο που σηματοδοτεί τη μετάβαση του ονόματος Hilux σε μια νέα εποχή. Μια εποχή όπου η ηλεκτροκίνηση, η ψηφιακή τεχνολογία και η συνδεσιμότητα συνυπάρχουν με τις παραδοσιακές αξίες της αντοχής και της αξιοπιστίας.

Το σημαντικότερο νέο είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του το Hilux αποκτά αμιγώς ηλεκτρική έκδοση παραγωγής, το Hilux BEV, ενώ παράλληλα η Toyota επεκτείνει την παρουσία του ήπια υβριδικού συστήματος Hybrid 48V, το οποίο πλέον αποτελεί τη βασική επιλογή της γκάμας για την Ευρώπη.

Toyota Hilux: Η στρατηγική πολλών δρόμων της Toyota

Το νέο Hilux αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα της περίφημης Multi-Path Strategy της Toyota. Αντί να επενδύει αποκλειστικά σε μία τεχνολογία κίνησης, η ιαπωνική εταιρεία επιμένει στην άποψη ότι η μετάβαση προς την ουδετερότητα άνθρακα απαιτεί πολλαπλές λύσεις, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε αγοράς και κάθε χρήστη.

Έτσι, η νέα οικογένεια Hilux περιλαμβάνει:

– Mild Hybrid 48V diesel

– συμβατικές εκδόσεις diesel και βενζίνης για συγκεκριμένες αγορές

– αμιγώς ηλεκτρικό Hilux BEV

– μελλοντικά έκδοση κυψελών καυσίμου υδρογόνου, η οποία αναμένεται το 2028

Με τον τρόπο αυτό το Hilux μετατρέπεται στο μοντέλο της Toyota με τις περισσότερες διαθέσιμες τεχνολογίες κίνησης.

Toyota Hilux: Tough x Agile – Νέα σχεδιαστική ταυτότητα

Η Toyota δεν επέλεξε μια επαναστατική αισθητική προσέγγιση, αλλά μια προσεκτικά μελετημένη εξέλιξη. Η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία ονομάζεται Tough x Agile και στόχος της είναι να αναδείξει δύο φαινομενικά αντίθετες έννοιες: τη στιβαρότητα και τη δυναμική ευελιξία.

Το αποτέλεσμα είναι ένα Hilux που δείχνει σαφώς πιο σύγχρονο και επιβλητικό. Η νέα εμπρός όψη χαρακτηρίζεται από λεπτότερα φωτιστικά σώματα, οριζόντια μπάρα με το λογότυπο TOYOTA, νέα εξαγωνική μάσκα στο χρώμα του αμαξώματος και πιο έντονα τονισμένους θόλους και προφυλακτήρες.

Παράλληλα, η πρακτικότητα παρέμεινε βασικό ζητούμενο. Τα νέα πλαϊνά σκαλοπάτια είναι φαρδύτερα, ενώ η πρόσβαση στην καρότσα έχει γίνει ευκολότερη μέσω νέων βοηθητικών σκαλοπατιών. Οι διαστάσεις παραμένουν ουσιαστικά ίδιες με του απερχόμενου μοντέλου, διατηρώντας το γνώριμο αποτύπωμα του Hilux.

Για το υβριδικό 48V σημειώστε μήκος 5.320 χλστ., πλάτος 1.855 – 1.885 χλστ., ύψος 1.865 χλστ. και μεταξόνιο 3.085 χλστ. Τα ίδια νούμερα ισχύουν και για την έκδοση BEV με το πλάτος σε εκείνη την περίπτωση να είναι στα 1.855 χλστ. και το ύψος στα 1.845 χλστ.

Toyota Hilux: Η μεγαλύτερη αναβάθμιση στην ιστορία του εσωτερικού

Αν το εξωτερικό εξελίσσεται, το εσωτερικό αλλάζει πραγματικά επίπεδο. Η Toyota παραδέχεται ότι η ποιότητα κύλισης και η εικόνα της καμπίνας αποτελούσαν πεδία όπου οι ανταγωνιστές είχαν αρχίσει να πλησιάζουν το Hilux. Για τον λόγο αυτό η νέα γενιά κάνει ένα σημαντικό άλμα προς τα εμπρός.

Η αισθητική παραπέμπει έντονα στο νέο Land Cruiser. Ο οδηγός αντικρίζει νέα οθόνη πολυμέσων Toyota Smart Connect 12,3 ιντσών, ψηφιακό πίνακα οργάνων έως 12,3 ιντσών (από 7 ίντσες ανάλογα με τον εξοπλισμό), αναβαθμισμένα υλικά, καλύτερη εργονομία και περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους. Σημειώστε εδώ ότι η βασική έκδοση Entry διαθέτει οθόνη Toyota Touch 3 με διαγώνιο 9 ιντσών. Την ίδια ώρα, η αίσθηση ποιότητας βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτή που συναντά κανείς πλέον στα σύγχρονα SUV της Toyota, χωρίς να χάνεται ο επαγγελματικός χαρακτήρας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η οργάνωση των χειριστηρίων εκτός δρόμου χρήσης. Οι λειτουργίες τετρακίνησης, τα συστήματα Multi-Terrain και οι σχετικοί διακόπτες βρίσκονται συγκεντρωμένοι σε μία περιοχή, κάτι που διευκολύνει σημαντικά τη χρήση σε δύσκολες συνθήκες.

Toyota Hilux: Hybrid 48V – Η νέα «καρδιά» του Hilux

Για τις ευρωπαϊκές αγορές το Hybrid 48V αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο. Το σύστημα συνδυάζει τον γνωστό τετρακύλινδρο turbodiesel 2,8 λίτρων με ηλεκτροκινητήρα-γεννήτρια 48V και μπαταρία ιόντων λιθίου τοποθετημένη κάτω από τα πίσω καθίσματα. Η μέγιστη απόδοση παραμένει στους 204 ίππους και τα 500 Nm. Ωστόσο, οι αλλαγές δεν βρίσκονται στα χαρτιά αλλά στον τρόπο λειτουργίας.

Η παρουσία του ηλεκτρικού συστήματος βελτιώνει την απόκριση στις χαμηλές στροφές, κάνει πιο πολιτισμένες τις εκκινήσεις, μειώνει τον θόρυβο και βελτιώνει τη λειτουργία Stop & Start. Παράλληλα, το Hilux διατηρεί αναλλοίωτες τις επαγγελματικές του δυνατότητες, με ωφέλιμο φορτίο άνω του ενός τόνου και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 3,5 τόνους. Η σημαντικότερη μηχανολογική εξέλιξη της νέας γενιάς ίσως να είναι η υιοθέτηση ηλεκτρικής υποβοήθησης τιμονιού. Το νέο EPS μειώνει τις αντιδράσεις σε κακοτράχαλο έδαφος, βελτιώνει την ευκολία χειρισμών, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και επιτρέπει την ενσωμάτωση νέων συστημάτων ADAS. Παράλληλα, χαρίζει μια πιο σύγχρονη αίσθηση οδήγησης, ιδιαίτερα στην άσφαλτο.

Σημειώστε εδώ ότι νέο Hilux διατηρεί τη βασική διάταξη της προηγούμενης γενιάς (ανεξάρτητη εμπρός ανάρτηση με διπλά ψαλίδια και πίσω άκαμπτος άξονας με φύλλα σούστας), έγιναν όμως στοχευμένες επεμβάσεις για τη διατήρηση της αντοχής και της αξιοπιστίας παρά την αυξημένη φόρτιση των αξόνων. Μεταξύ άλλων, αναθεωρήθηκε η απόσβεση των αμορτισέρ, επαναρυθμίστηκαν οι σούστες για καλύτερη απορρόφηση κραδασμών, υιοθετήθηκαν νέα ελατήρια εμπρός, αυξήθηκε η ακαμψία της αντιστρεπτικής δοκού, ανασχεδιάστηκαν τα κάτω ψαλίδια και χρησιμοποιήθηκαν νέα υλικά στα σινεμπλόκ.

Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού, το Hilux Hybrid 48V εξοπλίζεται με το σύστημα Multi-Terrain Select (MTS), το οποίο προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του οχήματος στις εκάστοτε συνθήκες εκτός δρόμου. Το σύστημα συνεργάζεται με τις σχέσεις μετάδοσης H4 και L4 της τετρακίνησης και προσφέρει έως έξι προγράμματα λειτουργίας.

Dirt (Χώμα): Για οδήγηση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Το σύστημα εξασφαλίζει σταθερότητα και αίσθηση πρόσφυσης παρόμοια με αυτή της ασφάλτου, ενώ προσαρμόζει τη μετάδοση ισχύος ακόμη και κατά τη ρυμούλκηση.

Sand (Άμμος): Στη λειτουργία H4 περιορίζεται η υπερβολική παροχή ροπής ώστε να μην βυθίζεται το όχημα. Στη λειτουργία L4 προσφέρεται αυξημένη ελκτική δύναμη για περιπτώσεις όπου το όχημα έχει κολλήσει ή η αντίσταση της άμμου είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Mud (Λάσπη): Οι τροχοί επιτρέπεται να περιστρέφονται περισσότερο ώστε να καθαρίζουν το πέλμα και να εξασφαλίζεται πρόοδος σε εξαιρετικά ολισθηρές επιφάνειες. Στη σχέση L4 παρέχεται μεγαλύτερη ροπή όταν η λάσπη καλύπτει τους τροχούς.

Deep Snow (Βαθύ χιόνι): Βελτιστοποιημένο για κίνηση εμπρός και πίσω σε βαθύ χιόνι. Το σύστημα μπορεί να δημιουργήσει φαινόμενο «εκχιονιστικού», ενώ παρέχει ελεγχόμενη ροπή εκκίνησης ώστε να αποφεύγεται το σπινάρισμα. Δεν προορίζεται για χρήση σε πατημένο χιόνι.

Rock (Βράχια): Σχεδιασμένο για ιδιαίτερα δύσβατο βραχώδες τερέν. Περιορίζει την ολίσθηση των τροχών και μπορεί να μεταφέρει τη ροπή στους τροχούς που διατηρούν πρόσφυση ακόμη και όταν μόνο δύο τροχοί βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος.

Auto: Το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα τις συνθήκες και επιλέγει τις κατάλληλες παραμέτρους λειτουργίας.

Toyota Hilux: Το πρώτο ηλεκτρικό (BEV) Hilux παραγωγής

Αναμφίβολα, όμως, ο μεγάλος πρωταγωνιστής της παρουσίασης είναι το Hilux BEV, με τους ανθρώπους της Toyota να επιμένουν ότι δεν πρόκειται για ένα ηλεκτρικό όχημα που απλώς φέρει το όνομα Hilux. Πρόκειται για ένα κανονικό Hilux που κινείται με ηλεκτρική ενέργεια. Η διαφορά είναι ουσιαστική. Από την αρχή του προγράμματος οι μηχανικοί είχαν έναν ξεκάθαρο στόχο: να μη θυσιαστεί τίποτε από όσα έκαναν το Hilux διάσημο.

Το BEV χρησιμοποιεί δύο eAxles. Ο εμπρός ηλεκτρικός άξονας αποδίδει 80 kW και 205 Nm, ενώ ο πίσω 128 kW και 268 Nm. Η τετρακίνηση είναι μόνιμη και η κατανομή ροπής μπορεί να μεταβάλλεται συνεχώς μεταξύ των δύο αξόνων. Η απόκριση των ηλεκτροκινητήρων εξασφαλίζει ακαριαία παροχή ροπής, κάτι που παραδοσιακά αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα στην εκτός δρόμου οδήγηση. Η νέα μπαταρία χωρητικότητας 59,2 kWh έχει τοποθετηθεί μέσα στο πλαίσιο τύπου σκάλας. Η συγκεκριμένη λύση προστατεύει τη μπαταρία, διατηρεί το κέντρο βάρους χαμηλά, δεν επηρεάζει τους χώρους επιβατών και δεν περιορίζει την καρότσα φόρτωσης. Η Toyota προχώρησε σε εκτεταμένες δοκιμές αντοχής, περιλαμβάνοντας ακόμη και πλήρη εμβάπτιση της μπαταρίας σε νερό.

Toyota Hilux: Ηλεκτρικό, αλλά εξακολουθεί να είναι Hilux

Το εντυπωσιακό είναι ότι το BEV διατηρεί σχεδόν ανέπαφα τα βασικά χαρακτηριστικά εκτός δρόμου. Τα βασικά εκτός δρόμου χαρακτηριστικά παραμένουν εντυπωσιακά:

– γωνία προσέγγισης 29°

– γωνία διαφυγής 24°

– δυνατότητα διέλευσης από νερό 700 χλστ.

– άρθρωση τροχών 500 χλστ.

Η μόνη ουσιαστική παραχώρηση αφορά την απόσταση από το έδαφος, η οποία περιορίζεται στα 212 χλστ. λόγω της μπαταρίας.

Η μπαταρία των 59,2 kWh προσφέρει αυτονομία έως 257 χλμ. στον μικτό κύκλο WLTP και έως 380 χλμ. σε αστικές συνθήκες. Οι τιμές αυτές δείχνουν σχετικά περιορισμένες για ιδιώτες χρήστες, ωστόσο η Toyota ξεκαθαρίζει ότι το μοντέλο σχεδιάστηκε κυρίως για εργοτάξια, αεροδρόμια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δασικές υπηρεσίες και εταιρικούς στόλους συγκεκριμένης χρήσης.

Για τη φόρτιση σημειώστε:

– 10%-80% σε περίπου 30 λεπτά σε DC

– 10%-100% σε περίπου 6,5 ώρες σε AC 10 kW

Η νέα γενιά Hilux φέρνει την πιο πλήρη δέσμη συστημάτων ασφαλείας που έχει προσφερθεί ποτέ στο μοντέλο. Το Toyota Safety Sense τρίτης γενιάς περιλαμβάνει Lane Tracing Assist, Emergency Steering Assist, αναβαθμισμένο Pre-Collision System, εξελιγμένο Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Safe Exit Assist, Emergency Driving Stop System και Rear Seat Reminder. Πολλά από αυτά καθίστανται δυνατά χάρη στο νέο ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης.

Το Hilux είναι το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Toyota που εξοπλίζεται με το σύστημα Multi-Terrain Select (MTS). Πρόκειται για ηλεκτρονικό σύστημα πέντε προγραμμάτων που προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία του οχήματος στις εκτός δρόμου συνθήκες. Ενώ όπως προείπαμε στα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης, το MTS συνεργάζεται με τις σχέσεις H4 και L4 του συστήματος τετρακίνησης, στο BEV το σύστημα λειτουργεί διαφορετικά, ελέγχοντας με απόλυτη ακρίβεια τη ροπή των ηλεκτροκινητήρων και την πέδηση κάθε τροχού, αναπαράγοντας ουσιαστικά τα πλεονεκτήματα ενός κιβωτίου υποπολλαπλασιασμού χωρίς μηχανικά εξαρτήματα.

Διαθέσιμα προγράμματα για το Hilux BEV: Rock (για βραχώδη μονοπάτια και αναβάσεις με μεγάλους βράχους), Sand (για παραλίες, αμμώδεις διαδρομές και χαλαρά εδάφη), Mud (για λασπωμένες διαδρομές και χωράφια), Dirt (για χωματόδρομους και χαλικόδρομους), Mogul (για έντονα ανώμαλα εδάφη και συνεχείς εγκάρσιες ανωμαλίες. Πρόκειται για λειτουργία που προσφέρεται για πρώτη φορά σε ηλεκτρικό μοντέλο Toyota). Τέλος, διατίθεται και εδώ η λειτουργία Auto, η οποία επιλέγει αυτόματα το κατάλληλο πρόγραμμα με βάση τη συμπεριφορά του οχήματος και τις εντολές του οδηγού.

Toyota Hilux: Το περιμένουμε το φθινόπωρο του 2026

Η πρώτη επαφή στο Πράβετς επιβεβαιώνει ότι η Toyota δεν αντιμετώπισε τη νέα γενιά ως μια απλή ανανέωση. Το νέο Hilux δείχνει πιο ώριμο, πιο τεχνολογικά προηγμένο και σαφώς πιο ποιοτικό από κάθε προκάτοχό του. Το Mild Hybrid 48V φαίνεται ικανό να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών αναγκών, προσφέροντας καλύτερη καθημερινή λειτουργία χωρίς συμβιβασμούς στις επαγγελματικές δυνατότητες. Το BEV, από την άλλη, αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον τεχνολογικό εγχείρημα. Δεν σχεδιάστηκε για να αντικαταστήσει άμεσα τις συμβατικές εκδόσεις, αλλά για να καλύψει συγκεκριμένες χρήσεις όπου η ηλεκτροκίνηση μπορεί να προσφέρει πραγματικό όφελος.

Το αν θα καταφέρει να πείσει τους παραδοσιακούς φίλους του Hilux θα φανεί στην πράξη. Εκεί όπου όλα τα Hilux κρίνονται διαχρονικά: μακριά από την άσφαλτο, στη σκληρή καθημερινότητα του επαγγελματία, αλλά και στις απαιτήσεις εκείνων που αναζητούν ένα αυθεντικό εργαλείο δουλειάς και περιπέτειας. Στο Πράβετς της Βουλγαρίας, η νέα γενιά μάς έδειξε ότι η Toyota βρήκε έναν τρόπο να οδηγήσει τον θρύλο της στην εποχή της ηλεκτροκίνησης χωρίς να απαρνηθεί το DNA που τον έκανε διάσημο. Και αυτό ίσως να είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα των Ιαπώνων μηχανικών.

Η γκάμα του Hybrid 48V περιλαμβάνει τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού: Entry, Mid, High και Invincible, το οποίο τοποθετείται στην κορυφή της σειράς. Για το Hilux BEV, κατά το λανσάρισμα θα διατίθενται οι εκδόσεις Entry, Mid και High.

Το νέο Hilux καλύπτεται από εγγύηση έως 10 χρόνια ή 185.000 χλμ. (όποιο από τα δύο συμπληρωθεί πρώτο). Μετά την τριετή εργοστασιακή εγγύηση, η κάλυψη ανανεώνεται δωρεάν για 12 μήνες ή 15.000 χλμ. κάθε φορά που πραγματοποιείται προβλεπόμενο service σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο Toyota, έως τη συμπλήρωση των παραπάνω ορίων.

Για το Hilux BEV η Toyota εγγυάται ότι η μπαταρία έλξης θα διατηρεί τουλάχιστον το 70% της αρχικής της χωρητικότητας για έως 10 χρόνια ή έως 1.000.000 χλμ. με την προϋπόθεση πραγματοποίησης ετήσιου ελέγχου EV Health Check σε εξουσιοδοτημένο κέντρο Toyota.

Το νέο Toyota Hilux αναμένεται στην ευρωπαϊκή αγορά το φθινόπωρο του 2026, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες μας θα το δούμε πολύ νωρίτερα στην Ελλάδα, σε ρόλο επίσημου οχήματος υποστήριξης του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Πιο συγκεκριμένα το Toyota Hilux BEV θα περάσει πρώτο από κάθε ειδική διαδρομή, μεταφέροντας ένα σημαντικό μήνυμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης: ότι μετά τον αγώνα, μαζί με τις αναμνήσεις μας, πρέπει να παίρνουμε μαζί μας και τα απορρίμματά μας, αφήνοντας το φυσικό περιβάλλον όπως ακριβώς το βρήκαμε.

Η τιμή του Toyota Hilux Diesel 48V στην αγορά μας θα ξεκινάει από τα 41.900 ευρώ στην έκδοση Advance. Η Cruiser στοιχίζει 49.300 ευρώ, η Premium 53.600 ευρώ και η Invincible 57.600 ευρώ. Όσον αφορά την ηλεκτρική εκδοχή Hilux BEV, θα ξεκινάει από τα 71.600 ευρώ στην εξοπλιστική έκδοση Cruiser και από τα 75.300 ευρώ στην Premium.