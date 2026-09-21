Βρεθήκαμε προσκεκλημένοι της Continental στην πίστα Castellolí για μία δοκιμή των ultra high performance ελαστικών της Continental.

Μπορεί το μέλλον της κινητικότητας να εξετάζεται τις περισσότερες φορές μέσα από το πρίσμα του εξηλεκτρισμού, του λογισμικού και των διαφόρων αυτοματισμών, σε κάθε περίπτωση όμως, υπάρχει μία κοινή παράμετρος, που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Αυτή δεν είναι άλλη από εκείνες τις τέσσερις μικρές επιφάνειες που βρίσκονται διαρκώς σε επαφή με το οδόστρωμα, τα ελαστικά.

Αυτά καλούνται να διατηρούν και να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα τους στο φρενάρισμα, την επιτάχυνση και την πρόσφυση, παρά το γεγονός ότι τα σύγχρονα αυτοκίνητα γίνονται ολοένα και μεγαλύτερα, βαρύτερα και δυνατότερα.

Τα ultra high performance (UHP) ελαστικά δεν αφορούν πια μόνο τα καθαρόαιμα σπορ αυτοκίνητα, αφού αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία εξαιτίας της άνθησης των SUV, των ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και των διαφόρων premium κατηγοριών οχημάτων.

Έτσι, η υψηλή απόδοση των premium ελαστικών, αποτελεί βασικό ζητούμενο και έρχεται ως αποτέλεσμα διαρκούς καινοτομίας, επιστημονικής εξειδίκευσης και εξαντλητικών δοκιμών.

Σε αυτή την εκδήλωση λοιπόν, η Continental εστίασε στα UHP ελαστικά της και τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν σε τομείς όπως η ασφάλεια, η ενεργειακή αποτελεσματικότητα, η άνεση και φυσικά τα δυναμικά χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής των σύγχρονων οχημάτων, τις προσδοκίες των καταναλωτών και φυσικά τις ολοένα και αυστηρότερες προδιαγραφές.

Η εφαρμογή του Euro 7 και τα όρια εκπομπών μικροσωματιδίων από την τριβή του ελαστικού με το οδόστρωμα, αναγκάζει τους κατασκευαστές ελαστικών να μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, διατηρώντας παράλληλα υψηλά στάνταρ ασφάλειας και απόδοσης.

Για αυτούς του λόγους, η Continental, συνδυάζει προηγμένα υλικά και εξέλιξη, τόσο σε ψηφιακές προσoμειώσεις στα 11 R&D κέντρα, όσο και σε πραγματικές δοκιμές, όπου πάνω από 340.000 ελαστικά ετησίως αξιολογούνται στα 3 μεγάλα κέντρα δοκιμών της εταιρείας.

Άλλωστε, για πάνω από 120 χρόνια η Continental συμβάλει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των ελαστικών, από την δημιουργία της πρώτης πατέντας πέλματος το 1904, ακολουθώντας τις εξελίξεις με το GreenConcept του 2021, το ContiRe.Tex του 2022, το UltraContact NXT του 2023, αλλά και το μελλοντικό ZEvRA concept.

Τα UHP ελαστικά της Continental

Η δημιουργία ενός UHP ελαστικού, προϋποθέτει τον συγκερασμό μιας σειράς αντιφατικών ζητούμενων. Τα ελαστικά, καλούνται να προσφέρουν υψηλά επίπεδα πρόσφυσης σε στεγνές και βρεγμένες επιφάνειες, μικρές αποστάσεις ακινητοποίησης, ακρίβεια στο κράτημα, ενώ την ίδια στιγμή καλούνται να μειώσουν την αντίσταση κύλισης και τον παραγόμενο ήχο, βελτιώνοντας την άνεση και την χιλιομετρική διάρκεια.

Τα ελαστικά που συμπεριλαμβάνονται στο UHP portfolio της εταιρείας, σε διάσταση 18 ιντσών και άνω, αποτελούν μία έμπρακτη απόδειξη του πώς η Continental μεταφράζει τις διαφορετικές ανάγκες οδηγών και οχημάτων, σε ειδικά προσαρμοσμένα για την περίσταση ελαστικά.

Το SportContact 7 προορίζεται για υψηλής απόδοσης οδηγικές ανάγκες οχημάτων διαφορετικών κατηγοριών, συνδυάζοντας ακρίβεια στο κράτημα και τον έλεγχο σε στεγνές και υγρές επιφάνειες. Το PremiumContact 7 δίνει προτεραιότητα στην άνεση και την ασφάλεια, διατηρώντας υψηλή πρόσφυση σε στεγνές και υγρές επιφάνειες, σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασιών.

Το UltraContact από την άλλη, είναι ένα θερινό ελαστικό που δίνει προτεραιότητα στην χιλιομετρική απόδοση, χωρίς να κάνει παραχωρήσεις σε άλλους κρίσιμους τομείς απόδοσης. Στα UHP ελαστικά συμπεριλαμβάνονται επίσης το AllSeasonContact 2, το χειμερινό WinterContact 8S, το οικολογικό EcoContact 7, καθώς και το μικτής χρήσης CrossContact Η/Τ.

Από την θεωρία στην πράξη

Η Continental όμως δεν περιορίστηκε σε «άχρωμες» παρουσιάσεις με πολύ θεωρία, αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να ζήσουμε από πρώτο χέρι την «έγχρωμη» πράξη, στην πίστα. Έτσιι λίγο καιρό μετά από εκείνη την αξέχαστη παρουσίαση του VW Golf GTI Edition 50, ξαναβρεθήκαμε στο Circuit Parcmotor Castellolí, 60 χλμ. βορειοδυτικά της Βαρκελώνης, με πρωταγωνιστή τα ελαστικά, αλλά και με μερικούς πολύ ενδιαφέροντες τετράτροχους κομπάρσους.

Αυτή η εκδήλωση ήταν χωρισμένη σε τέσσερις βασικές ενότητες, προκειμένου να διαπιστώσουμε ιδίοις όμμασι τις δυνατότητες τριών συγκεκριμένων ελαστικών, εντός και εκτός πίστας. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις, υπήρχε η δυνατότητα εξαγωγής συγκριτικών εντυπώσεων, σε σχέση με αντίστοιχα performance ελαστικά του ανταγωνισμού.

Η αρχή έγινε με το CrossContact Η/Τ, το οποίο έχει σχεδιαστεί για χρήση 80% σε άσφαλτο και 20% σε χώμα. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο τμήμα εκτός δρόμου, είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε αρχικά και κατόπιν να συνοδηγήσουμε σε μία σειρά απαιτητικών δοκιμασιών.

Καθώς ακόμα δεν είχαν ανοίξει οι ουρανοί, το έδαφος ήταν απόλυτα στεγνό, με άφθονη λεπτή σκόνη. Σε κανένα σημείο της διαδρομής το CrossContact Η/Τ, δεν έδειξε να προβληματίζεται προσπαθώντας να βρει πρόσφυση, ακόμα και σε ανωφέρειες με κλίση άνω των 25 μοιρών, κάτι όχι και τόσο εύκολο όταν ένα πολύ βαρύ όχημα καλείται να εκκινήσει από στάση.

Αυτό που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ήταν το όχημα με το οποίο έγιναν αυτές οι δοκιμές και ήταν το INEOS Grenadier. Πρόκειται για ένα σκληροτράχηλο offroad όχημα, το οποίο παραπέμπει στο αρχέτυπο Land Rover Defender. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κατασκευάζεται στην Αγγλία, ενώ δανείζεται κινητήρα και κιβώτιο από την BMW.

Φρενάροντας

Συνέχεια είχε το AllSeasonContact 2, για την δοκιμασία φρεναρίσματος σε βρεγμένο οδόστρωμα. Το AllSeasonContact 2 είναι ένα ελαστικό τεσσάρων εποχών, το οποίο καλείται να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης σε μία μεγάλη ποικιλία κλιματολογικών συνθηκών. Για την περίσταση χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρικές BMW i4, ενώ υπήρχαν και αυτοκίνητα που φορούσαν αντίστοιχου χαρακτήρα ανταγωνιστικού ελαστικού, για την άμεση εξαγωγή συγκρίσιμων μετρήσεων.

Η δοκιμασία είχε ως εξής. Με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 70 χλμ./ώρα, το όχημα φρέναρε μέχρι να ακινητοποιηθεί εντελώς και ειδικοί σένσορες κατέγραφαν τα αποτελέσματα, τα οποία κατόπιν συγκεντρώθηκαν προκειμένου να βγει ένας μέσος όρος όλων των προσπαθειών από όλους του συμμετέχοντες. Εκεί φάνηκε ότι το ελαστικό της Continental σημείωσε κατά μέσο όρο, μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης σχεδόν 2 μέτρα, έναντι του ανταγωνιστικού ελαστικού. Αυτό σημαίνει ότι όταν το CrossContact 2 είχε ακινητοποιηθεί, η ταχύτητα του ανταγωνιστικού ελαστικού ήταν οριακά λιγότερη από 20 χλμ./ώρα.

Το κυρίως μενού

Η μερίδα του λέοντος όμως ανήκε στο SportContact 7. Πρόκειται για ένα θερινό ελαστικό υψηλών επιδόσεων, δίνοντας προτεραιότητα στα σπορ χαρακτηριστικά, τα οποία είχαμε διαπιστώσει ήδη από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε.

Στο πρώτο μέρος των δοκιμασιών, είχαμε την δυνατότητα να οδηγήσουμε από τρείς γύρους στην πίστα, τόσο το ελαστικό της Continental, όσο και ένα αντίστοιχο performance ανταγωνιστικό ελαστικό, με επιλεγμένο όχημα τις BMW 230 Coupe.

Ακολουθώντας το pace car του εκπαιδευτή, θα έπρεπε να αποφύγουμε τις υπερβολές και να επικεντρωθούμε στην απόκριση του τιμονιού, στη γραμμικότητα και στην ακρίβεια των αντιδράσεων, αλλά και στη σταθερότητα του πίσω άξονα, αυξάνοντας σταδιακά τον ρυθμό.

Παρά τις υποκειμενικές εντυπώσεις της περίστασης, οι διαφορές ήταν μικρές αλλά ουσιαστικές. Για μία ακόμα φορά έδειξε ότι εμπνέει εμπιστοσύνη, χαρίζοντας ακρίβεια και άμεση απόκριση στις εντολές του οδηγού. Χαρακτηριστική ήταν η αίσθηση σταθερότητας που έδινε στις παρατεταμένες γρήγορες στροφές της πίστας.

Μία ένδειξη των δυνατοτήτων του SportContact 7, είχαμε την ευκαιρία να αποκομίσουμε όταν βρεθήκαμε ως συνοδηγοί μιας αγωνιστικής Porsche Cayman GT4, που φορούσε τον συγκεκριμένο τύπο ελαστικού. Μπορεί να μην πρόκειται για ένα ελαστικό αγωνιστικών ή ημιαγωνιστικών προδιαγραφών που επιτρέπει την επίτευξη του απόλυτου χρόνου, εντούτοις το SportContact 7 έδειξε τις δυνατότητες του, επιτρέποντας σε αυτή την αγωνιστική κατασκευή να κινηθεί ταχύτατα, διατηρώντας την αγωνιστική γραμμή ακόμα και σκαρφαλώνοντας στα κερμπ.

Θα περίμενε κανείς, ότι ύστερα από μία τέτοια καταπόνηση, το ελαστικό θα καταστρεφόταν πολύ γρήγορα. Σε μία άκρη όμως των πιτς υπήρχε μία τετράδα SportContact 7, στα οποία είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς ποιά ήταν, αναπάντεχα λογική, η φθορά του πέλματος ύστερα από 170 (!) γύρους στην πίστα.

Το καλύτερο πάντως μας το φύλαγαν για το τέλος, όπου θα είχαμε την ευκαιρία για μερικούς γρήγορους γύρους, με συνοδό από την Continental στο δεξί κάθισμα. Θα μπορούσαμε να διαλέξουμε δύο εκ των: Toyota GR Yaris & Supra, Honda Civic Type R, Audi RS 3, BMW M3, Mercedes-AMG GLC 63 & C63 S και Corvette Stingray, όπου όλα θα φορούσαν το SportContact 7.

Μακάρι πάντα να βρισκόμαστε εμπρός σε τόσο ωραίες σκοτούρες, σύντομα όμως καταλήξαμε σε δύο βασικά στοιχεία: πολλά άλογα και πίσω κίνηση. Όποτε η προφανής επιλογή ήταν η BMW M3 Competition (μόνο για μια στιγμή σκεφτήκαμε την εναλλακτική της AMG C 63S), ενώ δεν θα αφήναμε φυσικά να πάει χαμένη αυτή η σπάνια ευκαιρία οδήγησης μιας κεντρομήχανης Corvette.

Έχοντας γράψει κάμποσους γύρους στην πίστα, είχαμε και την επιπλέον ασφαλιστική δικλείδα της οριοθέτησης με κώνους της ιδανικής γραμμής σε κάθε στροφή, οπότε πολύ σύντομα ο συνοδηγός μας κατάλαβε ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας και έντονων παρεμβατικών οδηγιών.

Άλλωστε, σκοπός της περίστασης δεν ήταν το κυνήγι δευτερολέπτων, αλλά η καταγραφή εντυπώσεων, από την επιπλέον δύναμη. Βλέπετε, από τους 245 ίππους της BMW 230 που προηγήθηκε, τώρα είχαμε στην διάθεση μας την σχεδόν διπλάσια ιπποδύναμη της Μ3 Competition, κάτι που όμως ουδόλως έδειξε να προβληματίζει τα ελαστικά. Από τις πολύ κλειστές στροφές, μέχρι τις γρήγορες παρατεταμένες καμπές, τα ελαστικά ενέπνεαν απόλυτη εμπιστοσύνη με την σταθερότητα τους και την διατήρηση της πρόσφυσης. Ακόμα και στα έντονα φρεναρίσματα, ποτέ δεν νιώσαμε κάποια αστάθεια ή στρεβλώσεις.

Έχοντας ζεσταθεί για τα καλά, γλιστρήσαμε στο χαμηλό μπάκετ της Corvette, όπου μοιραία τον πρώτο λόγο έμελε να έχει το όχημα και όχι το ελαστικό. H εμπειρία μας με τόσο δυνατές αμερικανικές κατασκευές στο παρελθόν, περιορίζεται σε κάποια περιστασιακά γεγονότα με ελαφρώς «ζωώδη» muscle cars, των οποίων η συμπεριφορά δεν θα λέγαμε ότι είχε την ακρίβεια των ευρωπαίων αντιπάλων τους. Φαίνεται όμως ότι αυτή η Corvette έχει αλλάξει για τα καλά σελίδα, ξαναγράφοντας από την αρχή όσα ξέραμε για τους Yankees.

Στην προκειμένη περίπτωση είχαμε να κάνουμε με την απλούστερη Stingray Coupe των 482 ίππων, μιας και πλέον η εξέλιξη της έχει φθάσει στην υβριδική τετρακίνητη ZR1X των1.250 (!) ίππων. Ακόμα και έτσι, ο ατμοσφαιρικός V8 των 6,2 λίτρων που βρίσκεται στην πλάτη σου, εξασφαλίζει 3,5 δλ. για το 0-100 χλμ./ώρα και τελική ταχύτητα που αγγίζει τα 300 χλμ./ώρα, χωρίς όμως να σου παίρνει τα αυτιά όπως θα φανταζόσουν από ένα δυνατό Corvette.

Κάτι ανάλογο θα μπορούσε να λεχθεί για το κιβώτιο και την οδική συμπεριφορά, με κοινή συνισταμένη μία αποτελεσματικότητα, χωρίς προβληματισμούς και αοριστίες. Το σωστό ζύγισμα δεν επιφύλασσε δυσάρεστες εκπλήξεις στις εξόδους των στροφών, ενώ το αρκετά σαφές τιμόνι μετέφερε αρκετή πληροφορία στα χέρια τους οδηγού.