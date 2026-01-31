Οδηγούμε στην Ισπανία το VW Golf GTI Edition 50

Δεν πρόκειται απλά για μία ακόμα επετειακή έκδοση του Golf GTI, αλλά για το γρηγορότερο, δυνατότερο και καλύτερο GTI που έχει υπάρξει ποτέ, όπως διαπιστώσαμε επί Ισπανικού εδάφους, τόσο εντός, όσο και εκτός πίστας.

Το Golf GTI είναι πιστό για μία ακόμα φορά στο ραντεβού του. Πενήντα χρόνια πέρασαν από εκείνo το πείραμα, που από στοίχημα, εξελίχθηκε σε μία μνημειώδη επιτυχία, που απαριθμεί πάνω από 2,5 εκ. πωλήσεων.

Όπως λοιπόν έγινε και στις άλλες επετείους της ιστορίας του, έτσι και τώρα η VW παρουσίασε την επετειακή έκδοση Edition 50 του Golf GTI. Πάντοτε προσπαθούσε για κάτι ιδιαίτερο, μόνο που αυτή την φορά το παράκανε.

Δεν είναι μόνο ότι το Golf GTI Edition 50 είναι καλό, αλλά με την προσθήκη του performance pack είναι το δυνατότερο και γρηγορότερο GTI κανονικής παραγωγής που έχει υπάρξει ποτέ, ενώ όπως φάνηκε στον δρόμο, είναι και το καλύτερο.

Η προίκα του GTI Edition 50

Ως βάση χρησιμοποιήθηκε η έκδοση Clubsport, όπου για την περίσταση έγιναν αρκετές παρεμβάσεις στον κινητήρα και κυρίως στην ανάρτηση και το στήσιμο του Golf GTI Edition 50.

Κάτω από το καπό βρίσκεται το γνωστό τετρακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο άμεσου ψεκασμού σύνολο με τον κωδικό ΕΑ888, στην τελευταία του έκδοση, evo 4.

Με επεμβάσεις στις λεπτομέρειες, την θερμική διαχείριση, αλλά και την υιοθέτηση μιας υδρόψυκτης EGR ενσωματωμένης στην κυλινδροκεφαλή, η απόδοση έχει φθάσει πλέον στους 325 ίππους (25 ίπποι επιπλέον από το Clubsport) , ενώ η ροπή των 420 Nm (20 Nm επιπλέον από το Clubsport), διατηρείται σταθερή σε ένα ευρύ φάσμα που εκτείνεται από τις 2.000 έως τις 5.400 σ.α.λ.

Το αποτέλεσμα είναι βελτιωμένες επιδόσεις, με τα 100χλμ./ώρα από στάση να έρχονται σε 5,3 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 270 χλμ./ώρα. Αυτές οι επιδόσεις βρίσκονται πλέον στο ίδιο επίπεδο με εκείνες του ελαφρώς δυνατότερου τετρακίνητου Golf R.

Η μετάδοση γίνεται αποκλειστικά μέσω κιβωτίου DSG επτά σχέσεων και ενός ηλεκτρονικά ελεγχόμενου μπλοκέ διαφορικού, ενώ η ανάρτηση που είναι χαμηλωμένη κατά 15 χλστ. σε σχέση με το απλό Golf, συνεχίζει να αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και τετραπλούς συνδέσμους πίσω, όπου πλέον είναι στάνταρ το σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου της απόσβεσης (DCC pro).

Σε οπτικό επίπεδο οι αλλαγές είναι διακριτικές, αλλά υπαρκτές, προκειμένου να υπογραμμίζεται ο ξεχωριστός χαρακτήρας της συγκεκριμένης έκδοσης. Εξωτερικά, πέρα από τις σκουρόχρωμες 19αρες ζάντες με το κόκκινο περίγραμμα και τις κόκκινες δαγκάνες των φρένων, οι προφυλακτήρες παραπέμπουν στην έκδοση Clubsport, ο αριθμός 50 αναγράφεται στο πίσω σπόιλερ και τα καλύμματα των καθρεπτών, η οροφή είναι σε μαύρο χρώμα, ενώ στάνταρ είναι το σύστημα φωτισμού IQ Led matrix.

Οι αναφορές στην Edition 50 είναι διάσπαρτες στο εσωτερικό, όπου εκτός από την ψηφιακή ενημέρωση (πίνακας οργάνων, κεντρική οθόνη και head up display), ξεχωρίζουν τα μπάκετ με την εν μέρει καρό επένδυση και τις κόκκινες ζώνες, το τιμόνι είναι ντυμένο με αλκαντάρα, ενώ μάλλον ατυχής αισθητικά είναι η προσθήκη αυτών των κόκκινων ελαστικών ενθέτων πάνω στα αλουμινένια πεντάλ.

Έχεις πακέτο

Όπως ισχύει με την τελευταία έκδοση Black Edition του Golf R, έτσι και στην προκειμένη περίπτωση είναι διαθέσιμο το (έξτρα) Performance pack, με στόχο μία ακόμα πιο δυναμική συμπεριφορά στον δρόμο, αλλά και στην πίστα.

Η πλέον ορατή διαφορά έχει να κάνει με τις μαύρες σφυρήλατες ζάντες Warmenau 19 ιντσών (όπου τα λεπτά μπράτσα τους αφήνουν αρκετό χώρο για την απαγωγή της θερμότητας από τα φρένα) με ημισλίκ ελαστικά Bridgestone Potenza Race ειδικά εξελιγμένα για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, εξάτμιση Acrapovic από τιτάνιο, επιπλέον χαμήλωμα του αμαξώματος κατά 5 χλστ., αλλαγή στην γωνία κάμπερ, σκληρότερα ελατήρια, ενισχυμένες βάσεις αμορτισέρ και συνδέσμων ανάρτησης, επαναπρογραμματισμό ηλεκτρονικών συστημάτων (DCC, ESC, progressive steering, vehicle dynamics manager) και ένα επιπλέον «special» πρόγραμμα οδήγησης.

Χάρη σε αυτά τα παρελκόμενα επιτεύχθηκε μία μείωση στο βάρος της τάξεως των 25 κιλών περίπου (από την εξάτμιση, τις ζάντες και τα ελαστικά), φτάνοντας έτσι στα 1.445 κιλά.

Σε αυτό το πλαίσιο μιας αναβάθμισης που είναι διατεθειμένος να προχωρήσει (με ένα αντίτιμο, που σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα ξεπερνάει τα 4.000 ευρώ) ο υποψήφιος αγοραστής ενός οχήματος που έχει τα track day στο πετσί του, θα ήθελε να υπάρχει μία πρόβλεψη και για τα φρένα, τουλάχιστον τα εμπρός.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, στόχος των ανθρώπων που είναι υπεύθυνοι για την εξέλιξη, δεν ήταν η δημιουργία μιας απόλυτα σκληροπυρηνικής κατασκευής, αλλά ενός σαφώς αναβαθμισμένου σπορ αυτοκινήτου, που θα μπορούσε να αποδώσει ακόμα καλύτερα στην πίστα, δίνοντας το περιθώριο στην ανάρτηση να αξιοποιήσει στο μέγιστο βαθμό την επαφή των ελαστικών με την άσφαλτο, ελαχιστοποιώντας όμως τα συνήθη παρατράγουδα (βλέπε υποστροφή ισχύος) που συνοδεύουν ένα δυνατό προσθιοκίνητο χάτσμπακ, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν ακόμα κάποια στοιχεία ευκολίας στην καθημερινή χρήση.

Full day, full throtle

To πρόγραμμα ήταν πολύ γεμάτο, αλλά όταν υπάρχει η σωστή οργάνωση, τότε ούτε η κούραση της πρωινής πτήσης δεν γίνεται αντιληπή με τόσες συναρπαστικές ασχολίες, να διαδέχονται η μία την άλλη. Δεν ήταν μόνο η οδήγηση στον δρόμο, με το καινούργιο GTI Edition 50, αλλά και με όλες (!) τις προηγούμενες γενιές του GTI, υπήρχε και πολύ πίστα στο μενού, με οδήγηση του καινούργιου, αλλά και μία σύντομη συνοδήγηση με το αγωνιστικό Golf GTI Clubsoprt 24h.

Προσγειωθήκαμε λοιπόν στην Βαρκελώνη, όπου τα αυτοκίνητα μας περίμεναν στο αεροδρόμιο. Αρχικά κατευθυνθήκαμε βορειοδυτικά προς το όρος Μονσεράτ. Ευτυχώς σύντομα ξεμπερδέψαμε με την εθνική και βρεθήκαμε σε μία πολύ ωραία ορεινή επαρχιακή διαδρομή, με φόντο τους χαρακτηριστικούς πέτρινους σχηματισμούς της κορυφογραμμής του Μονσεράτ (εάν βρεθείτε στην περιοχή, προγραμματίστε οπωσδήποτε μία επίσκεψη στο ομώνυμο μοναστήρι, που βρίσκεται στην κορυφή και προσεγγίζεται με τελεφερίκ).

Παρά την υγρασία που υπήρχε σε πολλά σημεία του δρόμου (με την θερμοκρασία οριακά πάνω από τους 5οC) τα ημισλίκ ελαστικά πρόσφεραν αρκετή πρόσφυση, αρκεί να μην το παράκανες με το γκάζι στις πολύ κλειστές στροφές.

Εξερευνώντας τις επιλογές του individual προγράμματος, εκτός από τις 15 διαβαθμίσεις στην απόσβεση της ανάρτησης και τα γνωστά γύρω από το τιμόνι, το κιβώτιο και την απόκριση, διαπιστώνεις ότι μπορείς να ρυθμίσεις τον ήχο της εξάτμισης, που φθάνει έξω, αλλά και μέσα στην καμπίνα.

Ο πρώτος στόχος των ανθρώπων της VW φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί, αφού αμέσως αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για ουσιαστική αναβάθμιση και όχι για μία απλή βελτίωση λεπτομερειών.

Καθώς οι στροφές διαδέχονται η μία την άλλη, ξεθαρρεύεις σταδιακά, διαπιστώνοντας ότι το σφικτότερο setup, σε βοηθάει να σημαδεύεις την κορυφή της στροφής με το ρύγχος, χωρίς να ανησυχείς για την ουρά.

Η ελάττωση της μη αναρτώμενης μάζας (περίπου 3 κιλά από κάθε ζάντα και άλλο 1,5 κιλό από το λάστιχο), αντισταθμίζει μέχρι ενός σημείου την ενισχυμένη σκληρότητα αναρτήσεων και συνδέσμων.

Όλα αυτά στο sport πρόγραμμα οδήγησης, γιατί υπάρχει μία ακόμα έκπληξη που κρύβεται στο υπομενού του νέου, special προγράμματος. Ας μην ξεχνάμε ότι η 8η γενιά του GTI συνοδεύτηκε από την κατάργηση του χειροκίνητου κιβωτίου, κάτι που έφερε αρκετή γκρίνια.

Μόλις λοιπόν ενεργοποιήσεις το special αυτό πρόγραμμα, μπορεί στην οθόνη να εμφανίζεται το λογότυπο του Nirgbourgring, καταδεικνύοντας τις πισταδόρικες ρυθμίσεις που περιλαμβάνει, αυτό που έχει περισσότερη σημασία όμως αφορά το κιβώτιο, προσθέτοντας το σύμβολο «+», τόσο στην αυτόματη (S) λειτουργία, όσο και στην χειροκίνητη (Μ) επιλογή των σχέσεων.

Στην μεν πρώτη οι αλλαγές γίνονται αστραπιαία και πιο κοντά στον κόφτη, ενώ χειροκίνητα δεν έχεις να ανησυχείς πλέον ότι το κιβώτιο θα σου αλλάξει σχέση αυτόματα στον κόφτη κινδυνεύοντας να μείνεις ξεκρέμαστος. Έτσι μπορεί πια και ο τελευταίος αμετανόητος παραδοσιακός οπαδός, να αποχαιρετήσει για τα καλά το χειροκίνητο κιβώτιο

Αυτό φάνηκε λίγο αργότερα στην πίστα. Σε απόσταση περίπου μιας ώρας από την Βαρκελώνη, βρίσκεται η πίστα Parcmotor de Castelloli, η οποία μπορεί να μην είναι τόσο γνωστή όσο το Σιρκουί της Καταλονίας, πρόκειται όμως για μία πολύ ωραία πίστα αγώνων), μήκους 4.146 μέτρων, με πολλές υψομετρικές διαφορές, 11 στροφές και δύο αρκετά μεγάλες ευθείες.

Μετά την απαραίτητη συνοδήγηση με τους εκπαιδευτές, ήρθε η σειρά μας να κάτσουμε στο αριστερό κάθισμα, ενώ με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι σε αντίθεση με αντίστοιχες εκδηλώσεις όπου συνήθως 3 έως 5 αυτοκίνητα ακολουθούν το pace car του εκπαιδευτή, αυτή την φορά θα ήμασταν εντελώς μόνοι.

Με το pace car του εκπαιδευτή να δίνει ένα γρήγορο ρυθμό, καταδεικνύοντας την ιδανική γραμμή και τα φρένα, πήραμε μία γερή δόση των πισταδόρικων ικανοτήτων του Golf GTI Edition 50, φυσικά με το performance pack.

Πολύ γρήγορα το αυτοκίνητο σου ενέπνεε απόλυτη εμπιστοσύνη, τόσο στις κλειστές στροφές, όσο και στις πολύ γρήγορες παρατεταμένες, κάτι που επέτρεπε να 200αρίσεις στις ευθείες, αξιοποιώντας στο έπακρο τα ημισλίκ ελαστικά, ενώ ακόμα και σημεία με εγκάρσιες υγρασίες δεν σε έκαναν να φοβηθείς, παρά μόνο να φυλαχτείς στιγμιαία.

Μετά από τρείς γύρους εντονότατης πίεσης, μπορεί η μόνη παρατήρηση να είχε να κάνει με το μαλάκωμα στην αίσθηση του αριστερού πεντάλ, ακόμα και έτσι όμως θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποια πρόβλεψη ενίσχυσης των φρένων.

Τελειώνοντας

Καθώς η μέρα τελείωσε και έπρεπε να πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής, το Golf GTI Edition 50, ξεδίπλωσε την τελευταία πτυχή του χαρακτήρα του. Μπορεί να πρόκειται για ένα ξεκάθαρα σπορ αυτοκίνητο που πλέον μπορεί να κάνει ρεκόρ στην πίστα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχει και την φιλική του πλευρά.

Επιλέγεις Comfort, η ανάρτηση μαλακώνει και ο ήχος χαμηλώνει, στοιχεία που δηλώνουν ότι υποστηρίζει έναν χαρακτήρα καθημερινού αυτοκινήτου. Από την άλλη, μπορεί να μην πρόκειται για την απόλυτη σπορ κατασκευή (το περιορισμένης παραγωγής GTI Clubsport S της 7ης γενιάς με το ρολ μπαρ, θα συνεχίσει να κατέχει τα σκήπτρα), μάλλον δεν έχει την σκληροπυρηνικά ξυραφένια αίσθηση ενός Honda Civic Type R ή την παιχνιδιάρικη ρυθμισιμότητα ενός τετρακίνητου μινιμαλιστικού Toyota Yaris GR, το Golf GTI Edition 50 (ιδανικά με το performance pack), συνεχίζει επάξια αυτό που ξεκίνησε πριν από μισό αιώνα.

Φυσικά και δεν μπορεί να είναι φθηνό, πλησιάζοντας το κόστος ενός Golf R ;όταν θα έρθει αργότερα μέσα στην χρονιά, αλλά τουλάχιστον η VW δείχνει ότι δεν έχει ξεγράψει τα σπορ θερμικά οχήματα. Εάν μάλιστα καταφέρει να μεταγγίσει αυτό το know how και στα αντίστοιχα ηλεκτρικά μοντέλα, τότε το μέλλον διαγράφεται ελπιδοφόρο.\

Golf GTI Edition 50

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: β/κ με τούρμπο

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 1.984 κ.εκ.

ΜΕΓΙΣΤΗ IΣΧΥΣ: 325 ίπποι

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ: 420 Nm/2.000-5.000 σ.α.λ

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς με μπλοκέ διαφορικό

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο DSG 7 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Τεσσάρων συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.292 × 1.789 × 1.463 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.629 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 374 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.470 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,3 δλ.*

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 270 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 7,9 λτ./100 χλμ.*

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 179 γρ./χλμ.

* τιμές κατασεκυαστή