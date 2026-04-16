Περάσαμε 30 μέρες με το Renault 5 E-Tech Electric – Όσα παρατηρήσαμε

Με το R5 η γαλλική εταιρεία παραδίδει μαθήματα για το πώς μπορείς να χτίσεις ασφαλείς γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, αποδεικνύοντας ότι η ηλεκτροκίνηση δεν είναι εξ ορισμού άγχρωμη.

Παρά τα όποια εμπόδια, τις κυβιστήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επιφυλακτικότητα του ευρωπαϊκού κοινού, η ηλεκτρική κινητικότητα συνεχίζει να κερδίζει, έστω νωχελικά, έδαφος, αναδιαμορφώνοντας το status quo στον κόσμο των τεσσάρων τροχών.

Με το μέλλον -καλώς ή κακώς- να προμηνύεται ηλεκτρικό, αυτοκινητοβιομηχανίες και προμηθευτές αναζητούν τη νέα μεγάλη τομή στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, δηλαδή μπαταρίες που θα απαλλάξουν τους οδηγούς από τα συνεχή «σταμάτα, άνοιξε πορτμπαγκάζ, πιάσε καλώδια και φόρτισε» – ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την επιτάχυνση των ρυθμών διείσδυσης της εν λόγω τεχνολογίας.

Μέχρι να καρποφορήσει η συγκεκριμένη προσπάθεια, για πολλούς οδηγούς η ηλεκτροκίνηση είναι ταυτόσημη των αστικών και περιαστικών μετακινήσεων⠁μεταφράζεται δηλαδή σε μοντέλα για την καθημερινότητα, τα οποία χάρη στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζουν χαμηλό κόστος χρήσης.

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει το Renault 5, τουλάχιστον στην έκδοση με την μπαταρία των 40 kWh το οποίο είχαμε για 30 μέρες στη διάθεσή μας, και μας συντρόφευε στις καθημερινές -και όχι μόνο- μετακινήσεις. Πρόκειται για ένα μήκους 3.922 χλστ. hatchback που γεφυρώνει το κενό μεταξύ του νέου Twingo (3.789 χλστ.) και του νέου Clio 4.116 χλστ. και αποτελεί έναν εκ των σημαιοφόρων της στρατηγικής “Renaulution”, της προσπάθειας των Γάλλων να επανασυστηθούν στο κοινό όχι μόνο ως κατασκευαστής αυτοκινήτων, αλλά ως φορέας τεχνολογίας, ενέργειας και νέας κινητικότητας.

Rétro-modernisme

Στρατηγική κατεύθυνση της Renault είναι η δημιουργία αξίας. Όχι ως απλός οικονομικός στόχος, αλλά ως πυξίδα που καθοδηγεί κάθε της βήμα προς το αύριο. Μια αξία που δεν μετριέται μόνο σε αριθμούς, αλλά αποτυπώνεται στην ποιότητα και στη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό.

Σε μια εποχή που το αυτοκινητικό τοπίο επαναπροσδιορίζεται δυναμικά από την επελαύνουσα Κίνα — η οποία καθορίζει ρυθμούς, όγκους και τεχνολογικές κατευθύνσεις — η πρόκληση για τις παραδοσιακές σχολές είναι το πώς δεν θα χάσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Να αντλήσουν από την κληρονομιά τους όχι ως νοσταλγία, αλλά ως εργαλείο ταυτότητας, ικανό να μετατρέψει την ιστορία σε σύγχρονη αξία.

Και η Renault με το “5” είναι ξεκάθαρο ότι έχει βουτήξει για τα καλά σε ένα από τα πιο ιστορικά κεφάλαια της, στη δεκαετία του 1970, όταν και γεννήθηκε το “5αράκι”, το αυτοκίνητο που θα έμενε σταθερά στην πρώτη θέση των πωλήσεων στη Γαλλία επί σειρά ετών. Οι ρίζες είναι εμφανείς στην ονομασία, αλλά όπως είχε γράψει εύστοχα η Ελένη Ξενάκη, το ηλεκτρικό hatch δεν έχει μόνο το όνομα, αλλά και τη χάρη. Καμβάς αποτελεί το αρχέτυπο μοντέλο, παρουσία σχεδιαστικών πινελιών που ευθυγραμμίζονται με την εποχή, δίχως εξάρσεις και… φρου-φρου. Είναι τόσο ρετρό όσο και μοντέρνο, ισορροπώντας ιδανικά μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος.

Το Renault 5 θα το χαζέψουν τόσο εκείνοι οι 20άρηδες και 30άρηδες που αντιμετωπίζουν τα αυτοκίνητα απλά ως ένα μέσο μετακίνησης από το σημείο Α στο σημείο Β, όσο και οι μεγαλύτεροι, που βίωσαν την εμπορική αλλά και αγωνιστική διαδρομή του παλιού “5”. Ειδικά οι τελευταίοι, δεν θα διστάσουν να σου πιάσουν, γεμάτοι ευγένεια, κουβέντα, και να σε ρωτήσουν «ξαναέβγαλε η Renault το 5αράκι;». Μικρή λεπτομέρεια το σούφρωμα των χειλιών τους όταν μάθουν ότι κάτω από το καπό δεν υπάρχει θερμικός κινητήρας.

Τεχνολογική επάρκεια

Η εικόνα στο εσωτερικό είναι περισσότερο σύγχρονη παρά ρετρό, σε αντίθεση, για παράδειγμα, με το έτερο αναγεννημένο Mini, του οποίου το “5” υπερισχύει σε εργονομικό επίπεδο χάρη στην παρουσία -μεταξύ άλλων- κουμπιών για τον έλεγχο βασικών λειτουργιών, όπως ο κλιματισμός και η ένταση του ήχου. Η υπερφόρτωση, ωστόσο, του δεξιού μέρους του τιμονιού με διακόπτες (βλ. διακόπτης υαλοκαθαριστήρων και επιλογέας κιβωτίου) συνιστά μικρό ολίσθημα που στερεί πόντους από το κατά τα άλλα αρκούντως οδηγοκεντρικό προφίλ του γαλλικού ηλεκτρικού hatch.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, το Renault 5 συμβαδίζει με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Στην έκδοση Techno που είχαμε στη διάθεσή μας, ο ψηφιακός διάκοσμος συνίσται σε έναν πίνακα οργάνων 10,3” (7” στην εισαγωγική evolution) και στο ηχοσύστημα πολυμέσων OpenR με οθόνη 10,1” στην οποία δεν μπορεί να προσάψει κανείς το παραμικρό σε επίπεδο γραφικών και ταχύτητας απόκρισης. Η δομή του μενού επιτρέπει απρόσκοπτη περιήγηση σε κάθε λειτουργία, την ίδια ώρα που ο ενσωματωμένος προγραμματισμός του Google Maps παρέχει διαδρομές που υποδεικνύουν σημεία φόρτισης, προγραμματισμό ανεφοδιασμού, και εκτιμώμενους χρόνους στάσης, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο σημαντική χείρα βοηθείας στον οδηγό. Χρήσιμος αποδεικνύεται και ο ψηφιακός βοηθός “Reno”, ένα avatar που αλληλεπιδρά σε φυσική γλώσσα, εκτελώντας εντολές, όπως για παράδειγμα το κλείσιμο των παραθύρων.

Ο οδηγός θα νιώσει από την πρώτη στιγμή άνετα στα καθίσματα με τη μακριά και εργονομική έδρα, εκτιμώντας τόσο την επαρκή στήριξη από τα μεγάλα προστατευτικά πλαϊνά, όσο και σε αισθητικό επίπεδο την ταπετσαρία που θυμίζει τζιν. Κάθεται χαμηλά, όπως αρμόζει σε ένα supermini που δεν μένει αδιάφορο σε fun-to-drive ανησυχίες, και έχει καλή ορατότητα του περιβάλλοντος χώρου, παρά τα όποια εμπόδια υψώνονται από τις φαρδιές πίσω κολόνες και τα μεγάλα πίσω προσκέφαλα.

Η άνεση, ωστόσο, δεν επικρατεί και στις πίσω θέσεις, όπου οι επιβάτες, εφόσον δεν είναι μικρού αναστήματος, δύσκολα θα βολέψουν τα πόδια τους, αν και απολαμβάνουν περισσότερο αέρα για το κεφάλι τους. Το πορτμπαγκάζ των 326 λίτρων (συμπεριλαμβανομένου ενός ικανοποιητικού αποθηκευτικού χώρου κάτω από το δάπεδο για καλώδια φόρτισης) κρίνεται επαρκές για αυτοκίνητο κάτω των τεσσάρων μέτρων με αστικό προσανατολισμό, αν και κανείς δεν θα έλεγε «όχι» σε ένα λίγο υψηλότερο κατώφλι φόρτωσης.

Ισορροπία

Αυτές τις 30 ημέρες βρεθήκαμε πίσω από το τιμόνι της έκδοσης των 120 ίππων με την μπαταρία ιόντων λιθίου χημείας NMC που έχει χωρητικότητα 40 kWh, ενώ για όσους αναζητούν το κάτι παραπάνω προσφέρεται και μια ισχυρότερη παραλλαγή 150 ίππων με μεγαλύτερη μπαταρία 52 kWh.

Η κατανάλωση ενέργειας στον κύκλο WLTP είναι 14,5 kWh/100 χλμ., η οποία αποδεικνύεται εφικτή και σε πραγματικές συνθήκες σε αστικό περιβάλλον, με λελογισμένη χρήση του δεξιού πεντάλ και ενεργοποιημένη τη λειτουργία “Eco”, όταν στον αυτοκινητόδρομο υπερβαίνει ελαφρώς τις 21 kWh/χλμ. Στην πράξη η αυτονομία εντός της πόλης μπορεί να ξεπεράσει τα 280 χλμ., όταν στον αυτοκινητόδρομο περιορίζεται περί τα 200 χλμ., καθιστώντας δύσκολη την εξόρμηση σε προορισμούς που απέχουν περισσότερο απ’ ότι η Χαλκίδα. Σε κάθε περίπτωση, σύμμαχος του οδηγού εφόσον επιδοθεί στο κυνήγι των καταναλώσεων είναι η λειτουργία “Brake” του κιβωτίου, η οποία αυξάνει την ένταση της ανάκτησης ενέργειας, χωρίς ωστόσο να προσφέρεται λειτουργία one-pedal που θα βελτίωνε περαιτέρω την οδηγική εμπειρία.

Το R5 υποστηρίζει φόρτιση σε συνεχές ρεύμα με ισχύ έως 80 kW, επιτρέποντας τον ανεφοδιασμό από 10% έως 80% σε 30 λεπτά, ενώ σε εναλλασσόμενο ρεύμα, ο ενσωματωμένος φορτιστής δέχεται έως και 11 kW. Εμείς ανεφοδιάζαμε σε φοριστές του Δήμου Αθηναίων που εξασφάλιζαν δωρεάν ρεύμα άρα και μηδενικό κόστος χρήσης, ενώ όταν υφίστατο ανάγκη για γρήγορη αναπλήρωση ενέργειας καταφεύγαμε σε «300άρηδες» σταθμούς ΔΕΗ Blue. Με την τιμή της kWh σε αυτή την περίπτωση να ανέρχεται σε σε 0,59 ευρώ, το κόστος για τη διάνυση 100 χλμ. διαμορφώθηκε σε 8,5 ευρώ.

Παίρνοντας θέση πίσω από το τιμόνι αντιλαμβάνεσαι τη μαεστρία με την οποία η ανάρτηση (γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός/πολλαπλοί σύνδεσμοι πίσω) αφομοιώνει απροβλημάτιστα τόσο το γενναιόδωρο μέγεθος των τροχών (18άρηδες με 55άρι προφίλ) όσο και τις ατέλειες της ελληνικής ασφάλτου, χαρίζοντας μια κύλιση που ρέει ήρεμα, ποιοτικά, σχεδόν αβίαστα. Την αστική εμπειρία καθιστά ακόμα πιο ευχάριστη το γεγονός ότι στο εσωτερικό περνούν ελάχιστοι κραδασμοί, και πολλοί λιγότεροι μεταφέρονται στα χέρια του οδηγού από το σύστημα διεύθυνσης.

Το ηλεκτρικό 5άρι δεν έχει, όμως, ως αποκλειστικό πεδίο δράσης το κλεινόν άστυ. Σε κλειστούς επαρχιακούς δρόμους, εκτιμάται η στιβαρότητα του πλαισίου, αλλά και ο τρόπος που εκτελεί με ακρίβεια την κάθε εντολή του οδηγού, με την αρωγή του προγράμματος “Sport” που θα δώσει στο τιμόνι το απαιτούμενο βάρος και feedback. Το γαλλικό μικρό παίρνει υψηλό βαθμό στον τομέα της συμμετοχικότητας και στον τρόπο που διαχειρίζεται τη μεταφορά βάρους, χωρίς φυσικά να επιχειρεί να διεκδικήσει κάτι περισσότερο σε επίπεδο σπορ συμπεριφοράς, μιας και αυτός ο ρόλος έχει αποδοθεί στο «καυτό» Alpine A290 που οδηγήσαμε τον Ιανουάριο του 2025.

Τα φρένα αποδεικνύονται αποτελεσματικά, και η όποια μικρή υστέρηση στην απόκριση γρήγορα συνηθίζεται απρόσκοπτα. Παράλληλα, στον αυτοκινητόδρομο το R5 επιδεικνύει μια σχεδόν μεταξένια κύλιση, με την ηχομόνωση να είναι ικανοποιητική και να επηρεάζεται κυρίως από αεροδυναμικούς θορύβους, σε ταχύτητες πάνω από τα 110 χλμ./ώρα.

Εκ πρώτης όψεως, οι 120 ίπποι μπορεί να δείχνουν περιοριστικοί για ένα μοντέλο που δεν θέλει να κινείται και πέρα από τα όρια της πόλης, αλλά στην πράξη ο ηλεκτροκινητήρας με τα 225 Nm ροπής δείχνει ζωντανός, αν και λειτουργεί με γνώμονα την προοδευτικότητα.

Με σαφή ταυτότητα

Μετά από το 30 μέρες συνύπαρξης με το μοντέλο, αυτό μας υπενθυμίζει πως δεν ήρθε για να μείνει ως μια απλή αναβίωση ενός εμβληματικού ονόματος, αλλά ως μια σύγχρονη πρόταση με σαφή ταυτότητα και ουσία. Δεν επιχειρεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές, αλλά να πείσει με ισορροπία, ευκολία, καθημερινή χρηστικότητα, αλλά και εμφανή διάθεση για το κάτι – οδηγικά – παραπάνω.

Renault 5 E-Tech Electric 120 PS 40 kWh

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 ηλεκτροκινητήρας

ΙΣΧΥΣ: 120 PS

ΡΟΠΗ: 225 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: FWD

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλοί σύνδεσμοι

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 40 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 3.922×1.774×1.498 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.542 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 326 λτ. (μαζί με τον χώρο κάτω από το δάπεδο)

ΒΑΡΟΣ: 1.372 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,0 δλ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 150 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 280 χλμ. (σε αστικό περιβάλλον)

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 15,6 kWh/100 χλμ. (80% της κίνησης εντός της πόλης, 20% σε αυτοκινητόδρομο)

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (AC): 11 kW

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (DC): 350, 446, 446 kW

ΤΙΜΗ: Από 26.900 ευρώ για R5 40 kWh 120 PS με το πακέτο evolution (29.700 με το πακέτο Techno)