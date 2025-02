Πρώτη επαφή στην Ελλάδα με το ηλεκτρικό Hyundai Inster – Όλες οι τιμές

Το πράσινο φως δόθηκε και επίσημα για την έναρξη της εμπορικής σταδιοδρομίας του ηλεκτρικού Hyundai Inster στην ελληνική αγορά, το οποίο ξεκινά να διατίθεται σε τιμές που σίγουρα παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εμείς, οδηγούμε την έκδοση Long Range και σας μεταφέρουμε τις πρώτες μας εντυπώσεις.

Το Inster, το νέο μικρό ηλεκτρικό όχημα της Hyundai, πάτησε και επίσημα τους τροχούς του στην Ελλάδα, με τις πωλήσεις του να έχουν ήδη ξεκινήσει εδώ και λίγες μόλις μέρες. Και εμείς, το… βάζουμε στο χέρι για πρώτη φορά στα πάτρια εδάφη, στα πλαίσια της επίσημης δημοσιογραφικής παρουσίασής του. Ας ξεκινήσουμε όμως από τις απαραίτητες συστάσεις.

Το Inster είναι ο Βενιαμίν της ηλεκτρικής οικογένειας της Hyundai και συνάμα ένα από τα λίγα σήμερα EV πόλης. Η ενδιαφέρουσα εξωτερική του σχεδίαση του μοντέλου συνδυάζεται με ένα ευρύχωρο εσωτερικό σε ένα αμάξωμα με συμπαγείς εξωτερικές διαστάσεις και μεταξόνιο 2,58 μ. Βασισμένο στη σχεδιαστική κληρονομιά του βενζινοκίνητου Casper της Hyundai που κυκλοφόρησε μόνο στην Κορέα και παρουσιάστηκε το 2021, η στιλιστική εξέλιξη του Inster στηρίζεται σε ένα αμάξωμα με μεγαλύτερες διαστάσεις και μεταξόνιο με στόχο να προσφέρει μεγαλύτερο εσωτερικό χώρο και στιβαρή παρουσία στο δρόμο.

Με τις διευρυμένες διαστάσεις του, το Inster τοποθετείται ακριβώς ανάμεσα στα παραδοσιακά αυτοκίνητα πόλης της κατηγορίας Α και τα μεγαλύτερα μοντέλα της κατηγορίας Β προσφέροντας την ευελιξία και την ευκολία χρήσης που περιμένουν οι αγοραστές σε συνδυασμό με ενισχυμένη πρακτικότητα και ευελιξία, χάρη στο πιο ευρύχωρο εσωτερικό και τη βελτιωμένη χωρητικότητα αποσκευών – που κυμαίνται από 280 έως και 315 λίτρα.

Η προσωπικότητα του Inster στον τομέα της αισθητικής αναδεικνύεται με την υπογραφή των φώτων ημέρας LED, τα φλας με τα γραφικά pixels, το πίσω φως και τους προφυλακτήρες. Οι πελάτες μπορούν να διαφοροποιήσουν περαιτέρω την εμφάνιση του αυτοκινήτου με προβολείς LED, ενώ προσφέρονται ατσάλινες ζάντες 15 ιντσών, ζάντες αλουμινίου 15 ιντσών ή αλουμινίου 17 ιντσών, ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού.

Οι εξωτερικές χρωματικές επιλογές περιλαμβάνουν τα χρώματα Atlas White, Tomboy Khaki, Bijarim Khaki Matte και Unbleached Ivory, καθώς και πολλές νέες αποχρώσεις, όπως οι Sienna Orange Metallic, Aero Silver Matte, Dusk Blue Matte, Buttercream Yellow Pearl και Abyss Black Pearl.

Το Inster από μέσα

Στο εσωτερικό, το Inster παρέχει προηγμένες τεχνολογίες και άνεση, χάρη σε ένα high-tech ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, μια οθόνη αφής infotainment με πλοήγηση 10,25 ιντσών και μια βάση ασύρματης φόρτισης που αποτελεί μέρος μιας συμπαγούς κεντρικής κονσόλας σχεδιασμένης να δημιουργεί μεγαλύτερη αίσθηση άνεσης και ευρυχωρίας.

Όλα τα καθίσματα μπορούν να αναδιπλωθούν -συμπεριλαμβανομένου του καθίσματος του οδηγού- για ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην πιο πλούσια έκδοση Distinctive. Τα καθίσματα της δεύτερης σειράς αναδιπλώνονται σε ποσοστό 50/50 και είναι συρόμενα και ανακλινόμενα, και πάλι στην πιο πλούσια έκδοση. Από εκεί και πέρα, οι επιλογές εσωτερικής διακόσμησης περιλαμβάνουν την μαύρη και την δίχρωμη Newtro Beige με πλήρη υφασμάτινη επένδυση. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στο εσωτερικό χρησιμοποιούνται ανακυκλωμένα υλικά πολυαιθυλενίου (PET) από μπουκάλια και βιο-πολυπροπυλενίου που εξάγεται από ζαχαροκάλαμο.

Hyundai Inster: Κινητήρες, μπαταρίες και φόρτιση

Εξοπλισμένο με μπαταρία 42 kWh στη βασική του έκδοση, το Inster διατίθεται παράλληλα και με μπαταρία χωρητικότητας 49 kWh. Και οι δύο παραλλαγές τροφοδοτούνται από έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 97 ίππους (71,1 kW) στη βασική του έκδοση και 115 ίππους (84,5 kW) στην έκδοση με τη μεγαλύτερη μπαταρία. Και οι δύο αποδίδουν ροπή 147 Nm.

Όταν χρησιμοποιείται σταθμός φόρτισης υψηλής ισχύος DC 120 kW, το Inster μπορεί να φορτίσει από 10% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά. Το Inster είναι επίσης εξοπλισμένο με φορτιστή 11 kW στον βασικό εξοπλισμό.

Επίσης, η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) παρέχει ισχύ για εξωτερικές συσκευές (110V/220V), επιτρέποντας αμφίδρομη φόρτιση χωρίς να απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να χρησιμοποιούν ή να φορτίζουν ελεύθερα συσκευέςόπως ηλεκτρικά ποδήλατα, σκούτερ και εξοπλισμό κάμπινγκ.

Προηγμένη συνδεσιμότητα για το νέο Hyundai Inster

Το Inster προσφέρει μια πληθώρα τεχνολογιών αιχμής, συμπεριλαμβανομένης μιας πλούσιας γκάμας προηγμένων χαρακτηριστικών ασφάλειας και υποστήριξης του οδηγού -μεταξύ άλλων, ψηφιακό πίνακα οργάνων και infotainment, φωτισμό περιβάλλοντος LED 64 χρωμάτων, ηλιοροφή και Hyundai Digital Key 2 Touch (NFC) (στον προαιρετικό εξοπλισμό).

Στα συστήματα υποβοήθησης οδηγού περιλαμβάνονται τα Surround View Monitor (SVM), Parking Collision-Avoidance Assist Rear (PCA-R), Παρακολούθηση τυφλού σημείου (BVM) και Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (FCA 1.5). Διατίθενται επίσης τα συστήματα Lane Keeping Assist (LKA) και Lane Following Assist (LFA), καθώς και τα Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Safety Exit Warning (SEW), Smart Cruise Control (SCC) με Stop and Go, Highway Driving Assist 1.5 (HDA 1.5), Intelligent Speed ​​Limit Assist (ISLA), Driver Attention Warning (DAW), High Beam Assist (HBA), Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) και πίσω Ειδοποίηση Επιβατών (ROA). Το Σύστημα Υποβοήθησης Στάθμευσης συνδυάζει το σύστημα Προειδοποίησης Απόστασης Στάθμευσης (PDW) εμπρός και πίσω με οθόνη οπισθοπορείας (RVM) για καλύτερη ορατότητα.

Οδηγώντας το νέο Hyundai Inster

Στο δρόμο, το Inster δεν είναι καθόλου ένα… μικρό αυτοκίνητο. Πατά με σιγουριά, χωρίς βέβαια να εμπνέει για σπορ οδήγηση, παρά το σφικτό σχετικά set-up της ανάρτησής του. Συγχρόνως, είναι και άνετο, με τον ημιάκαμπτο πίσω άξονα να… διαμαρτύρεται με μέτρο μόνο όταν το οδόστρωμα μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο. Ταυτόχρονα, δεν θα γείρει υπερβολικά στις στορφές, ενώ η σταθερότητά του στις υψηλές ταχύτητες δεν θα προβληματίσει. Μολαταύτα, το στοιχείο του είναι η πόλη. Εκεί θα κινηθεί με ευελιξία και απόλυτη σχεδόν… ησυχία, με τα 147 Nm της άμεσα διαθέσιμης ροπής του ηλεκτροκινητήρα των 115 ίππων που είχαμε την ευκαιρία να οδηγήσουμε να ανταποκρίνονται απόλυτα στα καθήκοντα του – παρά τα 1.300 και πλέον κιλά του βάρους του αμαξώματος.

Την ίδια στιγμή, τα φρένα, με δίσκους σε όλους τους τροχούς, είναι αποτελεσματικά και δεν αφήνουν περιθώρια για αμφισβητήσεις. Πολύ καλά είναι τα μαντάτα και στον τομέα της αυτονομίας, και επομένως της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς ήδη από τα πρώτα χιλιόμετρα της επαφής μας μαζί του η ένδειξη των 15 kWh/100 χλμ. ήταν αυτή που είχε τον κύριο λόγο. Κάτι που μεταφράζεται σε μέγιστη αυτονομία για την έκδοση Long Range με την μπαταρία των 49 KWh, της τάξης των 330 χλμ.

Οι τιμές του νέου Hyundai Inster

Το Hyundai Inster είναι ήδη διαθέσιμο στην ελληνική αγορά επωφελούμενο σε επίπεδο κόστους τόσο από την κρατική επιδότηση του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ, που επιστρέφει στη… ζωή, όσο και από το Green Bonus, ύψους έως και 2.600 ευρώ, που προσφέρει σήμερα στους πελάτες της η ελληνική αντιπροσωπεία . Ακολουθούν αναλυτικά οι τιμές ανά έκδοση:

Τιμές με Green Bonus

42 kWh 97PS Style: 22.390€

42 kWh 97PS Premium: 23.190€

49 kWh 115PS Premium: 24.790€

49 kWh 115PS Distinctive: 26.590€

49 kWh 115PS Cross: 27.790€

Τιμές με Green Bonus + Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ

42 kWh 97PS Style: 16.973€

42 kWh 97PS Premium: 17.580€

49 kWh 115PS Premium: 18.792€

49 kWh 115PS Distinctive: 20.157€

49 kWh 115PS Cross: 21.067€