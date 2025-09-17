Πρώτη γνωριμία με τη νέα Porsche 911 GTS Hybrid: Τι είχες Porsche, τι είχα πάντα

Επιβεβαίωση για μια σειρά από συνήθειες. Μόνο Porsche και συγκεκριμένα: Porsche 911 … Κωδικός: 992/2 GTS hybrid.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: PORSCHE

Στην Ελλάδα, η πανευρωπαϊκή παρουσίαση της δεύτερης γενιάς της Porsche 911-992, με τον Έλληνα ειδικό συντάκτη σε περίοπτη θέση, ό,τι χαρακτηρίζει τη δυναμική της Μοτοδυναμικής που εκπροσωπεί το θρύλο στη χώρα μας.

Παρουσίαση από το εργοστάσιο στην Κρήτη, όπως στο παρελθόν με την Cayenne, σήμερα με την 911, και ξεχωρίζεις τις Hybrid εκδόσεις. Σε τετρακίνητη coupe και σε Τarga, ό,τι ταξιδεύει τον γράφοντα σε βάθος 53 ετών. Λευκή τότε το 72 η 911 S-2.2 targa. Παρουσίαση, με την εμπειρία να εξελίσσεται στην Τέλεια Διαδρομή, μεταξύ Σητείας και Ιεράπετρας, σε ημερομηνίες ακριβώς μετά τη στατική παρουσίαση της 911-992/2 Τurbo S των 710 ίππων στο Μόναχο.

Όπου GTS και Hybrid…

Τα μοντέρνα κοσμήματα σε κλασικό οίκο με όνομα βαρύ, όπου η εξέλιξη των ειδών προσφέρεται για σεμινάριο. Τα όσκαρ αυτοί οι Γερμανοί, κάτοικοι Τσουφενχάουζεν, τα έχουν κερδίσει προ πολλού, με ξεχωριστό, το πώς αξιοποίησαν την 911 ώστε να προσφέρουν αυτοκίνητα, όπως μόνο η Porsche ξέρει, και σε άλλες ιδιαίτερα ανταγωνιστικές κατηγορίες.

Όπως τα roadster, όπου η Boxster δεν έχει αντίπαλο, ό,τι αναζητά η Macan, με τις σύγχρονες Cayenne να στέλνουν ξανά στα θρανία μηχανικούς στο Μόναχο και στη Στουτγάρδη, όταν στο Ιγκολσταντ ψάχνουν αλλά δεν εντοπίζουν τη διαφορά, που αφορά στο DNA.

Luxury Class SUV επιδόσεων, ό,τι ο Ιάπωνας αποφεύγει, ενώ ο Κινέζος ούτε στο όνειρο του, αφού δεν πρόκειται για κατηγορίες όπου προκύπτουν μαζικές πωλήσεις με ατού το Value For Money και η υπεραξία προκύπτει και από την αξιοπιστία, ό,τι περιορίζει τα περίφημα Range Rover.

Έντιμοι

Δεν συμβιβάζονται, υψηλός ο δείκτης προστασίας της 911 που αποφεύγει περίτεχνα την καθ’ ολοκληρία ηλεκτρική εκδοχή, συνδυάζοντας το turbo με το ρεύμα ως υποστήριξη, αλλά και προστασία προς κάθε κατεύθυνση. Στο χαρτί ξαναδιαβάζεις για να εμπεδώσεις, ενώ το ενδιαφέρον εκτοξεύεται και σκέφτεται πάω και κατάστρωμα στο Ηράκλειο ώστε να δοκιμάσω, αξιολογήσω ως και απάντηση στο μότο τους ότι πάντα, καλύτερη είναι η επόμενη.

Αποστολή των επαληθεύσεων, με δυνατή αφορμή και ο 3.6 στη GTS δεν είναι ο γνωστός μας της 996, σε σχέση ετών άλλωστε με έναν λάτρη της 993 που ταξιδεύει συχνά με την 997 turbo.

Όπως σημειώνει ο Χρήστος Αποστολόπουλος σε άρθρο του στο 55 ετών 4Τροχοί Οκτώβριος 2025, -την Κυριακή 5 Οκτωβρίου με την Καθημερινή- πρόκειται για έναν νέο κλασικά εξακύλινδρο, 24 βάλβιδο των 3.6 λίτρων που χρησιμοποιεί ένα τούρμπο αντί δύο.

Το υβριδικό σύστημα T-Hybrid, διαθέτει έναν νέο υπερσυμπιεστή καυσαερίων (eTurbo) που ελέγχεται ηλεκτρικά και φέρει την υπογραφή της BorgWarner. Ο ενσωματωμένος σε αυτόν ηλεκτροκινητήρας, που είναι τοποθετημένος μεταξύ του συμπιεστή και των πτερυγίων της τουρμπίνας, βάζει ακαριαία στο παιχνίδι τον στροβιλοσυμπιεστή. Την ίδια στιγμή, λειτουργεί και ως γεννήτρια, παράγοντας έως και 11 kW (15 ίππους) ηλεκτρικής ισχύος. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης της πρώτης υβριδικής «911» περιλαμβάνει και έναν σύγχρονο ηλεκτροκινητήρα, ενσωματωμένο στο νέο, πιο ισχυρό «διπλόδισκο» κιβώτιο 8 σχέσεων (PDK).

Ακόμη και στο ρελαντί, ο ηλεκτροκινητήρας αυτός τροφοδοτεί τον κινητήρα μπόξερ με επιπλέον ροπή που φτάνει έως και τα 150 Nm και παρέχει επιπλέον ισχύ έως και 40 kW, δηλαδή σχεδόν 54 ίππους. Δυνατότητα κίνησης αμιγώς με την αρωγή του ηλεκτροκινητήρα, δεν υπάρχει. Όλα τα παραπάνω συνδυάζονται με μια συμπαγή μπαταρία υψηλής τάσης, η οποία έχει το μέγεθος και το βάρος μιας συμβατικής 12βολτης, τοποθετημένη κάτω από το εμπρός καπό, που δεν καταργεί τη παραδοσιακή των 12V.

Χωρίς ηλεκτρική υποβοήθηση, ο νέο μπόξερ αποδίδει 485 ίππους και 570 Nm ροπής. Συνολικά, η ισχύς του είναι 541 ίπποι και 610 Nm. Η αύξηση της ισχύος σε σχέση με την μη υβριδική GTS ανέρχεται στους 61 ίππους. Yπολογίστε ότι η αύξηση του συνολικού βάρους δεν ξεπερνά τα 50 κιλά (σ.σ.: τα 27 από τη μπαταρία), με την τελική ένδειξη να αγγίζει τα 1.600 κιλά.

Έξω-μέσα

Οπτικά, η υβριδική 911 Carrera GTS ξεχωρίζει με τα πέντε κατακόρυφα διατεταγμένα ενεργά πτερύγια στο εμπρός μέρος, συν ένα ακόμα… κρυφό σε κάθε πλευρά, που συμπληρώνονται από διαχύτες στο κάτω μέρος του αμαξώματος. Στο εσωτερικό, η Carrera GTS, διαθέτει έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων. Η κυρτή οθόνη των 12,6 ιντσών προσφέρει έως και επτά διαφορετικές προβολές, συμπεριλαμβανομένης της Classic, η οποία αντλεί έμπνευση από την παραδοσιακή διάταξη του πίνακα οργάνων των παλαιότερων «911» όπου το στροφόμετρο ήταν στο κέντρο. Επίσης, το σύστημα Porsche Communication Management (PCM) εξακολουθεί να λειτουργεί μέσω της κεντρικής οθόνης υψηλής ανάλυσης των 10,9 ιντσών.

Γεγονός ότι έχουν βελτιωθεί η δυνατότητα προσαρμογής των drive modes και η λειτουργία των συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού. Η νέα 911, διαθέτει και νέα χαρακτηριστικά συνδεσιμότητας, με έναν κωδικό QR να απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία σύνδεσης.

Οδηγώντας

Η Carrera GTS targa προσφέρεται με την κίνηση πίσω, όταν η coupe προσφέρεται και με τετρακίνηση, ενώ σε όλες τις περιπτώσεις, η ανάρτηση έχει επίσης αναθεωρηθεί.

Το σύστημα τετραδιεύθυνσης είναι στάνταρ, ενώ έχει ενσωματωθεί και το σύστημα των ενεργών αντιστρεπτικών δοκών Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) στο σύστημα υψηλής τάσης. Η σπορ ανάρτηση διαθέτει μεταβαλλόμενη απόσβεση (PASM), ενώ το ύψος της είναι μειωμένο κατά 10 χλστ. σε σχέση με την προηγούμενη GTS.

Απαραίτητα τα παραπάνω για την προσαρμογή σε δρόμο όπου το terrain εναλλάσσεται και η GTS προσαρμόζεται και κάποιες στιγμές -συχνά για να είμαστε ακριβείς- σε οδηγεί, αντί να έχεις εσύ το πάνω χέρι. Απόλυτο μηχάνημα οδήγησης θα πείτε, αλλά πρόκειται για 911 οπότε ο σεβασμός είναι δεδομένος όταν πρόκειται για τον καθημερινό οδηγό που την απολαμβάνει, όπως όμως και για τον απαιτητικό, με κοινό παρανομαστή την ποιότητα κύλισης που είναι χαρακτηριστική στα μοντέλα της Porsche.

«Το απόλυτο GT» ψιθυρίζει ο Ferraristi που τη συναντάει στην Τοσκάνη και αποφεύγει να την ανταγωνιστεί. Σε GTS και για την πίστα, σε light track day που της ταιριάζει συμπληρώνουμε και μείνετε συντονισμένοι.

Ψάξε λοιπόν και δεν θα βρεις τα 1.600 κιλά της, είτε αλλάζεις απρόοπτα, έτσι ξαφνικά κατεύθυνση, είτε θα ξεχαστείς στην κατηφόρα.

Αντίστοιχα κρύβει το μέγεθος της και τα στοιχεία που διακρίνουν μια GTS αφορούν στη συγγένεια της με την GT3, -μια κατηγορία μόνη της- όταν στην Hybrid εκδοχή έχουμε ένα ακόμη σεμινάριο για το πώς συνδυάζονται το τούρμπο με την ηλεκτρική υποστήριξη , δημιουργώντας ένα ακόμα πιο γεμάτο σύνολο, σε απόλυτη ισορροπία, τα πλεονεκτήματα της μιας και της άλλης περίπτωσης.

Η δύναμη περνάει μαγικά στο δρόμο, το PDK υπενθυμίζει το πώς ξεπερνάς ένα αμφιλεγόμενο σύστημα τύπου tip tropic, με σύστημα 25 χρόνια μπροστά από την εποχή του και παραπάνω. Σημαντικό, το πωώ ένα sport αυτοκίνητο, το μοναδικό του είδους, εξελίσσει σε χαλί ένα χάλια οδόστρωμα.

Ευλογημένοι

Αν μας ακολουθείτε, αντιλαμβάνεστε πως δεν είναι υπερβολή, αλλά σχόλιο που αφορά στην εκτίμηση μας στον Γερμανό μηχανικό που με οδηγό το DNA του διατηρεί την 911 από γενιά σε γενιά, σύγχρονη και μοναδική επαληθεύοντας και το χαρακτηριστικό της επόμενης που πάντα αποδεικνύεται καλύτερη.

Για τους λάτρεις των επιδόσεων, η νέα Carrera GTS, επιταχύνει από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,0 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα ξεπερνάει τα 310 χλμ./ώρα. Σημειώστε ότι διατίθεται εκτός από Coupe και σε Cabriolet αμάξωμα, με τετρακίνηση ή κίνηση στους πίσω τροχούς, όπως και με Targa αμάξωμα αποκλειστικά με κίνηση στους πίσω τροχούς.

Η συνέχεια στο ταμείο, με την τιμή της GTS Hybrid να ξεκινάει από τις 220.000 ευρώ στην έκδοση coupe. _ ΣΧ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

PORSCHE 911 CARRERA GTS

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 6κύλινδρος μπόξερ με eTurbo

ΒΑΛΒΙΔΕΣ: 24

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 3.591 κ.εκ.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ x ΔΙΑΔΡΟΜΗ: 97 x 81 χλστ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 485 ίπποι/6.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ β/κ: 570 Nm/2.000-5.500 σ.α.λ.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΡΥΘΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ: 7.500 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ η/κ: 54 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 150 Nm

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ: 541 ίπποι/6.500 σ.α.λ.

ΜΕΓ. ΡΟΠΗ: 610 Nm/1.950-6.000 σ.α.λ.

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 1,9 kWh

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο PDK με 8 σχέσεις ενσωματωμένο η/κ

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω η και στους τέσσερις τροχούς

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα Μακφέρσον με τριγωνικά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΦΡΕΝΑ ΕΜΠΡΟΣ: Αερ. δίσκοι 408×36 χλστ. με 6πίστονες δαγκάνες

ΦΡΕΝΑ ΠΙΣΩ: Αερ. δίσκοι 380×30 χλστ. με 4πίστονες δαγκάνες

ΤΡΟΧΟΙ: 245/35 ZR20 εμπρός, 315/30 ZR21 πίσω

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.553 x 1.852 x 1.296 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.450 χλστ.

ΜΕΤΑΤΡΟΧΙΟ ΕΜΠΡΟΣ/ΠΙΣΩ: 1.602/1.555 χλστ.

ΒΑΡΟΣ: 1.595 κιλά

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: 63 λίτρα (προαιρετικά 84 λίτρα)

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΡΟΣ: 135 λίτρα

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 3,0 δλ.

0-160 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,8 δλ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 10,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 312 χλμ./ώρα