Audi Q3 1.5 TFSI vs BMW X1 sDrive 20i: Γερμανικό δίλημμα

Tο νέο Audi Q3 συναντά την καταξιωμένη BMW X1, με κοινό φόντο τις βασικές εκδόσεις μικρών τούρμπο βενζινοκινητήρων με ήπια υβριδική υποβοήθηση.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ:ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΕΛΗΣ

Κάποτε η αντιπαράθεση ανάμεσα στους τέσσερις κύκλους και τη γαλανόλευκη έλικα εκτυλισσόταν σε τελείως διαφορετικά πεδία, με σεντάν σιλουέτες, χαμηλότερο βάρος και σίγουρα πολύ λιγότερη απόσταση από το έδαφος. Οι εποχές άλλαξαν, τα SUV κυριάρχησαν και οι Γερμανοί προσαρμόστηκαν, όπως προσαρμόστηκε και η ελληνική αγορά, με το segment των C-SUV να εξελίσσεται σε σκληρό πεδίο αντιπαράθεσης.

Το Q3 αποτελεί τον εμπορικό στυλοβάτη της Audi την τελευταία 15ετία, με σχεδόν δύο εκατομμύρια ταξινομήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην εγχώρια αγορά έχει ξεπεράσει τις 11.000 μονάδες σε διάστημα 13 ετών. Αντίστοιχα, η X1 γνωρίζει ανάλογη επιτυχία τόσο ιστορικά όσο και με βάση τη σημερινή της πορεία.

Ο ανταγωνισμός είναι έντονος και δεν προέρχεται μόνο από έξω, αλλά και από μέσα. Audi και BMW ανήκουν σε κατασκευαστικά γκρουπ που περιλαμβάνουν κι άλλες μάρκες, στο πλαίσιο ευρύτερης εμπορικής στρατηγικής. Στην περίπτωση της BMW, η κύρια εναλλακτική είναι ουσιαστικά μία: το Mini Countryman. Στην Audi το γκρουπ είναι πολυπληθέστερο, με VW, Cupra και Skoda. Εμείς ξεχωρίσαμε το Cupra Formentor όπως μπορείτε να δείτε στην ενότητα του ανταγωνισμού στο τέλος του άρθρου.

Διαφορετικη προσεγγιση

Καθώς στέκονται πλάι πλάι αυτά τα δύο γερμανικά SUV, δύσκολα δεν θα παρατηρήσεις τη διαφορετική προσέγγιση που υιοθετούν στη σχεδίαση των πιο οικογενειακών εκδόσεών τους. Ας μην ξεχνάμε ότι με το Q3 Sportback και την BMW X2 οι δύο κατασκευαστές απευθύνονται και σε κοινό που προτιμά μια πιο δυναμική εικόνα, ακόμη και αν χρειαστεί να κάνει ορισμένες πρακτικές παραχωρήσεις. Στην παρούσα σύγκριση η Audi ποντάρει σε περισσότερες καμπύλες, ενώ η BMW αξιοποιεί πιο έντονες ακμές και γωνίες.

Το Q3 ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά σχεδιαστικά στοιχεία των πρόσφατων μοντέλων της Audi, ήτοι λεπτά φώτα ημέρας πάνω από μια μεγάλη singleframe μάσκα και μεγάλες πλαϊνές εισαγωγές που φιλοξενούν τους μικρούς προβολείς. Ως προς τους τελευταίους, για πρώτη φορά είναι εξοπλισμένοι με τεχνολογία matrix micro-LED στις πλουσιότερες εκδόσεις, με πραγματικά προηγμένες δυνατότητες φωτισμού.

Το ρύγχος της X1 είναι πιο οικείο, χάρη στους χαρακτηριστικούς «νεφρούς» της μάσκας που, ευτυχώς, δεν έχουν φτάσει στις διαστάσεις άλλων μοντέλων της εταιρείας. Πλευρικά γίνεται άμεσα αντιληπτή η διαφορά στο ύψος, με το πιο όρθιο αμάξωμα της X1 να φτάνει τα 1.642 χλστ. έναντι 1.588 χλστ. του Q3.

Η γνώριμη εικόνα της BMW συνεχίζεται και πίσω, με τα φώτα σχήματος οριζόντιου «L» και τις έντονες πτυχώσεις της πόρτας. Στο Q3 το μάτι πέφτει αμέσως στο φωτιζόμενο λογότυπο με τα τέσσερα δαχτυλίδια και στη λεπτή LED λωρίδα που διατρέχει οριζόντια όλο το πλάτος, λειτουργώντας ως βάση πάνω στην οποία «κάθονται» τα φώτα με το ιδιαίτερο σχήμα τους, που είτε αρέσει είτε όχι.

Το εσωτερικό του Q3 έχει μεταμορφωθεί, υιοθετώντας την τάση των οθονών που φιλοξενούνται σε ένα καμπύλο πάνελ, προσαρμοσμένο στη νέα εσωτερική αισθητική. Αυτό εντάσσεται στη “soft-wrap” φιλοσοφία της Audi, όπου η μορφοποίηση του ταμπλό και των θυρών δημιουργεί την αίσθηση ότι αγκαλιάζουν οδηγό και συνοδηγό.

Η ποιότητα των υλικών είναι αυτή που περιμένεις από Audi αυτής της κατηγορίας, ενώ η διακοσμητική ασημί επένδυση που διατρέχει οριζόντια το ταμπλό προσθέτει έναν πιο φωτεινό τόνο σε σχέση με το παρελθόν.

Στην ενιαία καμπύλη επιφάνεια ενσωματώνονται ο πίνακας οργάνων 11,9 ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής 12,8 ιντσών. Υπάρχουν ακόμη ορισμένοι φυσικοί διακόπτες, καθώς και ξεχωριστό πάνελ χειρισμού του κλιματισμού, αλλά το νέο στοιχείο είναι η οριζόντια μπάρα πίσω από το τιμόνι που αντικαθιστά τους κλασικούς μοχλοδιακόπτες. Η δεξιά πλευρά ελέγχει το κιβώτιο, ενώ στην αριστερή έχουν συγκεντρωθεί οι λειτουργίες των υαλοκαθαριστήρων, των φλας και των φώτων. Η διάταξη ξενίζει αρχικά, αλλά αποδεικνύεται εύχρηστη.

Χωροταξικά, το νέο Q3 δικαιώνει τις προσδοκίες, προσφέροντας επαρκή χώρο για τη φιλοξενία έως τριών ενηλίκων πίσω, παρά το ογκώδες τούνελ της μετάδοσης. Το πορτμπαγκάζ των 488 λίτρων επιβεβαιώνει την πρακτικότητά του. Με το πίσω κάθισμα πλήρως συρόμενο προς τα εμπρός και την πλάτη σε όρθια θέση, η χωρητικότητα ανεβαίνει στα 575 λίτρα, ενώ με πλήρη αναδίπλωση φτάνει τα 1.386 λίτρα.

Το εσωτερικό της X1 ακολουθεί τη γνώριμη πλέον σχεδιαστική λογική της BMW – εν αναμονή της επανάστασης της Neue Klasse. Η κυρτή οθόνη “Curved Display” ενώνει τον πίνακα οργάνων με το infotainment, το οποίο βασίζεται στο BMW Operating System 9. Είναι εξίσου εύχρηστο με το Android Automotive OS του MMI της Audi, αν και θα θέλαμε καλύτερη ομαδοποίηση στα πολυάριθμα εικονίδια της BMW.

Η ποιότητα υλικών και συναρμογής παραμένει υποδειγματική, ενώ η «πλωτή» κεντρική κονσόλα φιλοξενεί τους λίγους φυσικούς διακόπτες. Η καμπίνα είναι εξίσου άνετη ακόμη και για πέντε ενήλικες, χάρη στο συγκριτικά μεγαλύτερο ύψος. Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 540 λίτρα και επεκτείνεται έως τα 1.600 με αναδιπλωμένα καθίσματα.

H Mild κινητήρια βάση

Τόσο το Q3 όσο και η Χ1 διαθέτουν μία πλούσια γκάμα εκδόσεων, όπου εκτός από τους 2λιτρους κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου, διαθέτουν plug in υβριδικές εκδόσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς σε εταιρικούς χρήστες, λόγω της ευνοϊκής νομοθεσίας. Στη βάση της γκάμας πάντως, η εικόνα των δύο ανταγωνιστών έχει πολλές ομοιότητες.

Εκεί υπάρχουν mild hybrid εκδόσεις, όπου ένας μικρός ηλεκτροκινητήρας (της τάξης των περίπου 20 ίππων και 50 Nm) υποβοηθά σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα στην εκκίνηση ή στην επιτάχυνση) τον υπερτροφοδοτούμενο 1.500άρη βενζινοκινητήρα, o οποίος στην περίπτωση της Audi έχει τέσσερις κυλίνδρους, έναν περισσότερο από εκείνον της BMW (αξιοπερίεργο είναι το γεγονός ότι στην γκάμα της Χ1 υπάρχει η μικρότερη sDrive 18i, μία πιο αδύναμη μη υβριδική έκδοση η οποία είναι ελαφρώς ακριβότερη και άρα άνευ ενδιαφέροντος).

H λειτουργία του υβριδικού συστήματος είναι ιδιαίτερα διακριτική και στις δύο περιπτώσεις, ενώ με την ανάκτηση κατά το φρενάρισμα, μπορεί να αποθηκεύεται ενέργεια στη μικρή μπαταρία του συστήματος.

Στα επιπλέον τεχνολογικά καλούδια της Audi, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε τον θερμοδυναμικό κύκλο Miller του κινητήρα, αλλά και το «Cylinder on Demand», που απενεργοποιεί δύο κυλίνδρους όταν η ζήτηση ισχύος είναι χαμηλή, χωρίς ο οδηγός να αντιλαμβάνεται τη μετάβαση, ενισχύοντας την οικονομία και μειώνοντας τον θόρυβο.

Είναι προφανές ότι οι Γερμανοί δεν επέλεξαν να ακολουθήσουν τις full hybrid υλοποιήσεις ορισμένων πιο προσιτών ανταγωνιστών και παραπέμπουν τους υποψήφιους αγοραστές τους στις phev εκδόσεις με την εντυπωσιακή απόδοση, αλλά και το αναπόφευκτα αυξημένο κόστος.

Η μικρή υπεροχή της Χ1 στην ισχύ μεταφράζεται σε ελαφρώς καλύτερες επιδόσεις, αλλά η ουσιαστική υπεροχή στην καθημερινή χρήση, οφείλεται στο εξαιρετικό κιβώτιο των Βαυαρών, αν και τo S tronic της Audi, έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν, με τις αλλαγές σχέσεων να πραγματοποιούνται πιο ομαλά. Ακόμα ένας τομέας όπου προηγείται η Χ1, είναι αυτός της κατανάλωσης. Όταν το Q3 βρίσκεται συνήθως πάνω από τα 8 λτ./100 χλμ., η Χ1 με λίγη προσπάθεια βρίσκεται ένα λίτρο χαμηλότερα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είδαμε και τιμές κάτω από τα 7 λτ./100 χλμ.

Συνοχή και στιβαρότητα

Όπως είπαμε, και οι δύο διαθέτουν μεγαλύτερες εκδόσεις με περισσότερη δύναμη, ακόμα και τετρακίνηση, για εκείνους τους απαιτητικούς αγοραστές που θέλουν όσο το δυνατόν περισσότερα σε επίπεδο οδικής αποτελεσματικότητας και πρόσφυσης σε δύσκολες συνθήκες και όχι μόνο. Σε αυτές τις αρχικές εκδόσεις, μπορεί τον πρώτο λόγο να έχει η καθημερινή ουσία και μια ωραία ποιότητα κύλισης διανθισμένη με premium αίσθηση, αλλά τόσο το Q3 όσο και η Χ1 δεν φαίνονται διατεθειμένα για παραχωρήσεις.

Το Audi Q3 που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν έκδοση S Line, κάτι που σημαίνει ότι, στο χτίσιμο ενός πιο σπορ χαρακτήρα, το ελαφρώς σφιχτότερο setup της ανάρτησης δίνει προτεραιότητα στον περιορισμό των κλίσεων του αμαξώματος. Υπάρχει ένα μικρό κόστος στην απορρόφηση των ανωμαλιών του δρόμου, αλλά ο στόχος επιτυγχάνεται. Μέσω του dynamic select, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα οδήγησης που του ταιριάζει, επεμβαίνοντας κυρίως στην αίσθηση του τιμονιού και στην απόκριση του γκαζιού.

Η X1 από την πλευρά της παρουσιάζεται πιο μετριοπαθής, αλλά, εφόσον ζητηθεί, μπορεί να εξοπλιστεί με το πακέτο Μ, προβάλλοντας έτσι τη σπορ πλευρά του χαρακτήρα της. Σε προηγούμενες δοκιμές έχουμε κατηγορήσει τους Βαυαρούς για μια «νευρικότητα» στην απόσβεση – ειδικά σε συνδυασμό με run-flat ελαστικά.

Αυτή τη φορά, με το τυπικό πακέτο εξοπλισμού, δεν είχαμε παράπονα: η άνεση διατηρείται σε πολύ καλό επίπεδο. Σε πιο σβέλτους ρυθμούς, αν ήταν να ζητήσουμε κάτι, αυτό θα ήταν paddles αλλαγής σχέσεων, κυρίως για να αναδεικνύεται καλύτερα η βραχνή χροιά του κινητήρα. Τα φρένα έχουν πολύ καλή αίσθηση και στις δύο περιπτώσεις, ενώ το Q3 διαθέτει και πρόγραμμα αυτόματης ανάκτησης ενέργειας.

Καταλήγωντας

Μπορεί οι Γερμανοί να φημίζονταν κάποτε για τα σεντάν τους, αλλά εδώ και καιρό τα SUV έχουν πάρει τα ηνία και όχι άδικα, όπως αποδείκνυουν το Audi Q3 και η BMW X1. Με κοινό παρονομαστή το κόστος των 42.000 ευρώ, την ποιότητα, το προσεγμένο φινίρισμα και την πολύ καλή εκμετάλλευση χώρων, προσφέρουν στις βασικές εκδόσεις έναν ικανοποιητικό συνδυασμό επιδόσεων και οικονομίας για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών.

Η νέα γενιά του Q3 εκπέμπει οπτικό δυναμισμό που ενισχύεται στον δρόμο από τα σπορ χαρακτηριστικά της έκδοσης S line. Ωστόσο, εκείνα που γέρνουν την πλάστιγγα υπέρ της Χ1 είναι η ποιοτική κύλιση και η εξαιρετική λειτουργία του κιβωτίου της.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AUDI Q3 1.5 TFSI

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 4κύλινδρος τούρμπο με mild hybrid 48V

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.498 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 150 ίπποι/5.000-6.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 250 Nm/1.500-3.500 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Τεσσάρων συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.531 x 1.859 x 1.588 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.681 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 488-575-1.386 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.635 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 209 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 8,4 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2: 137 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 41.980 ευρώ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ: 442 ευρώ*

* Αφορά σε πρόγραμμα διάρκειας 48 μηνών, με 20.000 χλμ./έτος και 8.000 ευρώ προκαταβολή. Το μηνιαίο μίσθωμα και η προκαταβολή επιβαρύνονται επιπλέον με ΦΠΑ 24%. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο τηλέφωνο 210-6264100 ή στον ιστότοπο hertz.gr και το leasing calculator.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BMW X1 sDrive 20i

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 3κύλινδρος τούρμπο με mild hybrid 48V

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.499 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 170 ίπποι/4.700-6.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 240 Nm/1.500-4.400 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.500 x 1.845 x 1.642 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.692 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 500-1.545 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.625 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 216 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 7,8 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2: 128 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 42.070 ευρώ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ: 460 ευρώ*

Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Στο ανώτερο τμήμα της κατηγορίας των C-SUV συναντάμε το premium γερμανικό κατεστημένο, στο οποίο εκτός από το δίδυμο της σύγκρισής μας εντάσσεται και η Mercedes με την GLA. Από εκεί και πέρα, αρκετοί μνηστήρες από τη Γαλλία, την Κορέα και την Ιαπωνία εντείνουν τον ανταγωνισμό.

Είναι προφανές πως οι αγοραστές δείχνουν έντονη προτίμηση σε full hybrid προτάσεις, όπως αυτές της Toyota (C-HR, Corolla Cross) και της MG (ZS Max). Παράλληλα, Audi και BMW καλούνται να αντιμετωπίσουν και τον εσωτερικό ανταγωνισμό, από τα Cupra Formentor και Mini Countryman αντίστοιχα.

CUPRA FORMENTOR

Το Formentor αποτελεί τον στυλοβάτη της Cupra, καθώς της επέτρεψε να εδραιωθεί ουσιαστικά στο εμπορικό στερέωμα αυτής της κατηγορίας. Είναι ένα crossover που γνώρισε μεγάλη απήχηση, καθώς δεν υπήρχε κάτι παραπλήσιο εντός του ομίλου VW, ενώ άνοιξε τον δρόμο για το Terramar, το αμιγώς C-SUV της Cupra. Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε ξεχώρισε για τα σπορτίφ χαρακτηριστικά της εμφάνισης και της οδικής συμπεριφοράς του – στοιχεία που διατηρούνται και στο ανανεωμένο μοντέλο.

MINI COUNTRYMAN

Στην τελευταία του γενιά το MINI Countryman μεγάλωσε σημαντικά, γεγονός που το φέρνει πλέον στην κατηγορία των C-SUV. Η αύξηση των διαστάσεων είχε άμεση επίπτωση στους προσφερόμενους χώρους, οι οποίοι είναι πλήρως ανταγωνιστικοί για τα δεδομένα της κατηγορίας, τόσο αναφορικά με την καμπίνα όσο και τον χώρο αποσκευών.

Αν και μοιράζεται τα ίδια μηχανικά μέρη με τη BMW X1, προσφέροντας παραπλήσιες επιδόσεις και κατανάλωση, σε ό,τι αφορά τη σχεδίαση του αμαξώματος δεν υπάρχει καμία ομοιότητα.

MERCEDES GLA

Η Mercedes αναβάθμισε το μικρότερο SUV της, τη δημοφιλή GLA, ενισχύοντάς τη με ακόμη πιο πλούσιο βασικό εξοπλισμό και πλήθος τεχνολογιών. Η ανανέωση περιλαμβάνει επίσης διακριτικές επεμβάσεις στο αμάξωμα και στο εσωτερικό. Στη βάση της γκάμας βρίσκεται η έκδοση 180 με 136 ίππους, ενώ η πιο κατάλληλη ανταγωνιστική εναλλακτική στην προκειμένη σύγκριση είναι η mild hybrid 200 των 163 ίππων. Όσον αφορά τους χώρους, στο πίσω κάθισμα ο αέρας για πόδια και κεφάλι επαρκεί ακόμη και για ψηλότερους επιβάτες, αν και το υψηλό κεντρικό τούνελ δεν εξυπηρετεί τον μεσαίο.

CUPRA FORMENTOR

Κυβισμός (κ.εκ.): 1.498

Ισχύς (PS): 150

Ροπή (Nm): 250

Κιβώτιο: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων

Μήκος (χλστ.): 4.451

Μεταξόνιο (χλστ): 2.680

Αποσκευές (λίτρα): 450

Βάρος (κιλά): 1.482

0-100 χλμ./ώρα (δλ.): 9,0

Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα): 205

Μέση κατανάλωση (λτ./χλμ.): 8,0

Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.): 130

Τιμή (ευρώ): 35.590

Μηνιαίο μίσθωμα (ευρώ): 381*

MINI COUNTRYMAN

Κυβισμός (κ.εκ.): 1.498

Ισχύς (PS): 170

Ροπή (Nm): 280

Κιβώτιο: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων

Μήκος (χλστ.): 4.444

Μεταξόνιο (χλστ): 2.692

Αποσκευές (λίτρα): 450

Βάρος (κιλά): 1.620

0-100 χλμ./ώρα (δλ.): 8,3

Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα): 212

Μέση κατανάλωση (λτ./χλμ.): 7,7

Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.): 133

Τιμή (ευρώ): 34.500

Μηνιαίο μίσθωμα (ευρώ): 324*

MERCEDES GLA

Κυβισμός (κ.εκ.): 1.332

Ισχύς (PS): 163

Ροπή (Nm): 270

Κιβώτιο: Αυτόματο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων

Μήκος (χλστ.): 4.412

Μεταξόνιο (χλστ): 2.729

Αποσκευές (λίτρα): 425

Βάρος (κιλά): 1.495

0-100 χλμ./ώρα (δλ.): 8,9

Τελική ταχύτητα (χλμ./ώρα): 210

Μέση κατανάλωση (λτ./χλμ.): 8,2

Εκπομπές CO2 (γρ./χλμ.): 151

Τιμή (ευρώ): 48.500

Μηνιαίο μίσθωμα (ευρώ): 561*

