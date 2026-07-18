BYD Atto 3 EVO vs Nissan Qashqai e-Power vs Toyota C-HR PHEV: Διαφορετικοί κόσμοι

Τρία SUV με αρχική τιμή κάτω από το ψυχολογικό όριο των 40.000 ευρώ, αλλά με διαφορετική τεχνολογία κίνησης, μπαίνουν στην ίδια εξίσωση της αγοράς. Καθένα αποτελεί ξεχωριστή πρόταση, όμως δυνητικά μπορούν να απευθυνθούν και στο ίδιο κοινό.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΕΛΛΗΣ

Η σύγκριση τριών τόσο διαφορετικών μοντέλων, ενός ηλεκτρικού, ενός υβριδικού και ενός plug-in hybrid, μέχρι πριν από λίγο καιρό θα έμοιαζε μάλλον θεωρητική. Σήμερα, όμως, η μεταβατική φάση της αγοράς φέρνει απέναντι αυτοκίνητα που παλαιότερα θα θεωρούνταν ετερόκλητα, ακόμη κι αν ανήκαν στην ίδια κατηγορία μεγέθους.

Στην περίπτωσή μας, πρόκειται για τρία C-SUV με οικογενειακό χαρακτήρα, παρόμοιες διαστάσεις και, κυρίως, αντίστοιχη τιμή. Αυτό είναι και το στοιχείο που αποτέλεσε την αφορμή για τη συγκεκριμένη σύγκριση.

ΤΡΕΙΣ ΕΚΔΟΧΕΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εποχής σε κατανάλωση και εκπομπές ρύπων, οι τρεις εταιρείες ακολούθησαν διαφορετικό δρόμο. Η πιο προφανής επιλογή είναι η αμιγώς ηλεκτρική πρόταση, με μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά την κίνηση και χαμηλό κόστος χρήσης. Ακολουθεί η plug-in hybrid λύση, που συνδυάζει τη δυνατότητα ηλεκτρικής κίνησης με την ασφάλεια αυτονομίας που προσφέρει ο θερμικός κινητήρας. Τρίτη επιλογή, μια διαφορετική υβριδική προσέγγιση, που δίνει αίσθηση ηλεκτρικής κίνησης χωρίς να απαιτεί φόρτιση από εξωτερική πηγή.

Στη δοκιμή μας, τον ρόλο του αμιγώς ηλεκτρικού αναλαμβάνει το BYD Atto 3 Evo. Εκπροσωπεί τη νεότερη γενιά ηλεκτρικών μοντέλων από την Κίνα και έρχεται στην ανανεωμένη εκδοχή του, με αλλαγές σε σημαντικούς τομείς, κυρίως στο σύστημα κίνησης. Μπορεί στην Ελλάδα να διατίθεται μόλις από το 2024, όμως έχει ήδη συμπληρώσει αρκετά χρόνια εμπορικής παρουσίας στην κινεζική αγορά και βρίσκεται πλέον σε πιο ώριμη φάση.

Το Toyota C-HR ακολουθεί διαφορετική διαδρομή. Έχει ήδη ισχυρή εμπορική παρουσία στην Ευρώπη και στηρίζεται στην εμπειρία της Toyota στα υβριδικά συστήματα, έναν τομέα στον οποίο η ιαπωνική εταιρεία επενδύει σταθερά εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το C-HR βασίζεται στην πλατφόρμα GA-C και χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενο plug-in hybrid σύστημα πέμπτης γενιάς.

Αυτό χαρίζει στο C-SUV της ιαπωνικής εταιρείας δυνατότητα κίνησης αποκλειστικά με ρεύμα, αλλά και χαμηλή κατανάλωση όταν η μπαταρία έχει επαρκές φορτίο και η εμπλοκή του θερμικού κινητήρα παραμένει περιορισμένη.

Η Nissan, από την πλευρά της, φέρνει στο Qashqai την αναβαθμισμένη εκδοχή του συστήματος e-Power. Η τεχνολογία έκανε πρεμιέρα στην Ιαπωνία το 2016, αρχικά στο Note, ενώ εντάχθηκε στην ευρωπαϊκή γκάμα του Qashqai το 2022. Η εμπορική της πορεία και το σημαντικό μερίδιο που απέκτησε μεταξύ των εκδόσεων του ιαπωνικού SUV αποτέλεσαν τη βάση για την περαιτέρω εξέλιξή της.

Στην πράξη, το e-Power λειτουργεί ως υβριδικό σύστημα σε σειρά. Τη μετάδοση της κίνησης στους τροχούς αναλαμβάνει αποκλειστικά ο ηλεκτροκινητήρας, ενώ ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια, φορτίζοντας την μπαταρία χωρίς να συνδέεται μηχανικά με τους τροχούς.

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Το BYD Atto 3 Evo βασίζεται σε αρχιτεκτονική 800V και στην πλατφόρμα E-Platform 3.0. Σε σχέση με τον προκάτοχό του, διαθέτει μεγαλύτερη κατά σχεδόν 15 kWh μπαταρία LFP, συνολικής χωρητικότητας 74,8 kWh. Η μπαταρία ακολουθεί τη λογική CTB (Cell to Body), αποτελώντας δομικό στοιχείο του αμαξώματος, κάτι που συμβάλλει τόσο στην καλύτερη εκμετάλλευση των χώρων όσο και στην αύξηση της ακαμψίας.

Σημαντικά βελτιωμένες είναι και οι δυνατότητες φόρτισης, με μέγιστη ισχύ DC 220 kW, που επιτρέπει την αναπλήρωση ενέργειας από το 10% έως το 80% σε περίπου 25 λεπτά. Μία ακόμη ουσιαστική αλλαγή είναι η μεταφορά της κίνησης στους πίσω τροχούς. Σε συνδυασμό με την αυξημένη ισχύ του ηλεκτροκινητήρα, από τους 204 στους 313 ίππους, και τη ροπή από τα 310 στα 380 Nm, το αποτέλεσμα είναι ένα σαφώς πιο γρήγορο και πιο άμεσο σύνολο.

Οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές για την κατηγορία, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 5,5 δευτερόλεπτα και την τελική ταχύτητα να φτάνει τα 180 χλμ./ώρα. Παράλληλα, η πίσω κίνηση προσθέτει ένα πιο ευχάριστο οδηγικό στοιχείο, χωρίς το Atto 3 Evo να μετατρέπεται σε σπορ κατασκευή. Η ανάρτηση με γόνατα MακΦέρσον εμπρός και διάταξη πέντε συνδέσμων πίσω εξασφαλίζει καλή ποιότητα κύλισης, με την άνεση να μην αποτελεί το απόλυτο ζητούμενο της ρύθμισης.

Σε μεικτές συνθήκες, οι 16 kWh/100 χλμ. αποτελούν μια ρεαλιστική τιμή κατανάλωσης. Σε αστικό περιβάλλον μπορεί να κινηθεί χαμηλότερα, επωφελούμενο από το ιδιαίτερα αποτελεσματικό σύστημα ανάκτησης ενέργειας, ενώ στον αυτοκινητόδρομο οι απαιτήσεις αυξάνονται, όπως συμβαίνει στα περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα.

Η Nissan, από την άλλη, ακολουθεί διαφορετική φιλοσοφία. Το αναβαθμισμένο e-Power βασίζεται σε ένα σύστημα «5 σε 1», που ενσωματώνει ηλεκτροκινητήρα, inverter, γεννήτρια, μειωτήρα και πολλαπλασιαστή. Την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια παράγει ένας νέος τρικύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρου, θερμικής απόδοσης έως 42%, ο οποίος λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια και δεν συνδέεται μηχανικά με τους τροχούς.

Σύμφωνα με τη Nissan, η νέα γενιά εμφανίζει βελτίωση στην κατανάλωση καυσίμου έως 16% σε συνθήκες μεικτής χρήσης και έως 14% στον αυτοκινητόδρομο σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα. Παράλληλα, η ισχύς αυξήθηκε κατά 14 ίππους, φτάνοντας πλέον τους 204 ίππους, ενώ το συνολικό βάρος μειώθηκε κατά 28 κιλά, χάρη στην κατάργηση του συστήματος μεταβλητού λόγου συμπίεσης.

Η αίσθηση που προσφέρει το e-Power παραπέμπει σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αφού η κίνηση μεταδίδεται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα. Ο θερμικός κινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια και η παρουσία του γίνεται αντιληπτή κυρίως σε υψηλό φορτίο και σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου. Ακόμη και τότε, περισσότερο ξεχωρίζει η χροιά του παρά η ένταση του θορύβου, καθώς οι στροφές του παραμένουν σχετικά χαμηλά.

Οι επιδόσεις είναι ιδιαίτερα καλές, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 7,6 δευτερόλεπτα και τη μέγιστη ταχύτητα να φτάνει τα 170 χλμ./ώρα. Η μπαταρία των 2,1 kWh συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες της κατηγορίας, φορτίζοντας τόσο από τον θερμικό κινητήρα όσο και μέσω της ανάκτησης ενέργειας. Ο οδηγός μπορεί να αυξήσει την ένταση της ανάκτησης επιλέγοντας τη βαθμίδα «B» ή τη λειτουργία e-Pedal, η οποία όμως δεν επιτρέπει πλήρη ακινητοποίηση του αυτοκινήτου χωρίς χρήση του φρένου.

Η λειτουργία της ανάκτησης επηρεάζει ελαφρώς και την αίσθηση του πεντάλ, δημιουργώντας μια μικρή «νεκρή» διαδρομή στο αρχικό πάτημα. Στην πράξη, η κατανάλωση κυμαίνεται μεταξύ 5,5 και 6,0 λτ./100 χλμ., μπορεί όμως να υποχωρήσει και κάτω από τα 5 λτ./100 χλμ. στην πόλη, ενώ στον αυτοκινητόδρομο τείνει να ξεπερνά το άνω όριο του εύρους αυτού.

Στον δρόμο, το Qashqai e-Power δίνει σαφή προτεραιότητα στην άνεση. Η έκδοση με τους τροχούς των 20 ιντσών διαθέτει πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων και γόνατα MακΦέρσον εμπρός. Η κύλιση είναι ποιοτική στις συνήθεις ταχύτητες, χωρίς όμως η συγκεκριμένη ρύθμιση να επιδιώκει πιο σπορ χαρακτηριστικά όταν ο ρυθμός ανέβει.

Η Toyota ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση με το plug-in hybrid σύστημα του C-HR. Συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 2,0 λίτρων ισχύος 152 ίππων με ηλεκτροκινητήρα 163 ίππων, για συνδυαστική απόδοση 223 ίππων. Η μετάδοση γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου e-CVT, με τη λειτουργία του συστήματος να δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα.

Η ηλεκτρική αυτονομία ξεπερνά τα 50 χιλιόμετρα σε πραγματικές συνθήκες, καλύπτοντας τις καθημερινές μετακινήσεις πολλών χρηστών χωρίς τη συνδρομή του θερμικού κινητήρα. Ακόμη όμως και όταν αυτός ενεργοποιείται, η διαχείριση της ενέργειας γίνεται με τρόπο που διατηρεί χαμηλά την κατανάλωση. Στην πόλη είναι εφικτές τιμές κοντά στα 4 λτ./100 χλμ., ενώ στον αυτοκινητόδρομο δύσκολα θα ξεπεράσουν τα 6 λτ./100 χλμ.

Στον δρόμο το C-HR δίνει την αίσθηση ενός στιβαρού και καλοδεμένου συνόλου. Τα αμορτισέρ μεταβάλλουν παθητικά τα χαρακτηριστικά λειτουργίας τους ανάλογα με τις συνθήκες, επιτρέποντας καλύτερη απορρόφηση των απότομων ανωμαλιών, χωρίς να επηρεάζεται ο έλεγχος του αμαξώματος στις γρήγορες καμπές. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV που παραμένει ξεκούραστο στην καθημερινότητα, αλλά και ευχάριστο όταν ο οδηγός κινηθεί με πιο γρήγορο ρυθμό.

ΤΟ ΓΗΙΝΟ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ

Η αισθητική επιβεβαιώνει πόσο διαφορετικό είναι το στίγμα των τριών μοντέλων. Καθένα ξεχωρίζει με τον τρόπο του, άλλο πιο συγκρατημένα και άλλο πιο τολμηρά, με το C-HR να πλησιάζει περισσότερο από τα άλλα δύο την εικόνα πρωτότυπου μοντέλου.

Ξεκινώντας από το BYD Atto 3 Evo, η προσέγγιση είναι πιο ήπια, χωρίς στοιχεία εντυπωσιασμού. Δείχνει σύγχρονο χωρίς να «φωνάζει», με περιορισμένες αλλαγές σε σχέση με τον προκάτοχό του. Οι καμπύλες κυριαρχούν, ενώ ο κλειστός εμπρός προφυλακτήρας υποδηλώνει την ηλεκτρική του ταυτότητα. Τα χρωμιωμένα στοιχεία της προηγούμενης εκδοχής έχουν αφαιρεθεί, δίνοντας στο μοντέλο πιο ευρωπαϊκή εικόνα. Τα μακρόστενα φωτιστικά σώματα LED εμπρός και πίσω, με τα πίσω να ενώνονται σε μία ενιαία λωρίδα, αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα του Atto 3 Evo. Την εικόνα συμπληρώνει η διακριτική αεροτομή στο πάνω μέρος της πέμπτης πόρτας, με διπλό φως στο κέντρο της, προσθέτοντας μια ελαφρώς πιο σπορτίφ νότα. Με μήκος 4.455 χλστ., το BYD είναι το μεγαλύτερο αυτοκίνητο της δοκιμής, ελαφρώς μακρύτερο από το Nissan Qashqai των 4.425 χλστ. και πιο αισθητά από το Toyota C-HR των 4.360 χλστ.

Το Nissan Qashqai αξιοποιεί τις αλλαγές της ανανέωσης του 2024 και δείχνει πιο φρέσκο. Η νέα μάσκα, με πλέγμα που εκτείνεται σχεδόν σε όλο το πλάτος του εμπρός μέρους, είναι η σημαντικότερη σχεδιαστική διαφοροποίηση. Ανασχεδιασμένα είναι και τα πίσω φωτιστικά σώματα, ενώ το υπόλοιπο αμάξωμα διατηρεί τις γνώριμες γραμμές του μοντέλου. Οι ουσιαστικότερες παρεμβάσεις αφορούν την αεροδυναμική και έγιναν με γνώμονα την αποδοτικότητα. Εντοπίζονται κυρίως στις βάσεις των καθρεφτών, στις εισαγωγές αέρα του εμπρός προφυλακτήρα και στο κάτω μέρος του αμαξώματος.

Το Toyota C-HR απέχει από κάθε τι συμβατικό, ακολουθώντας την πορεία που χάραξε η πρώτη γενιά του 2016, όταν η φουτουριστική της σχεδίαση διαφοροποιήθηκε έντονα από τα δεδομένα της κατηγορίας. Το σημερινό μοντέλο είναι ακόμη πιο ριζοσπαστικό, με πιο αιχμηρό εμπρός μέρος, ιδιαίτερα φωτιστικά σώματα και την κουπέ λογική που χαρακτήριζε και τον προκάτοχό του. Αυτή η σχεδιαστική επιλογή αποτυπώνεται και στο ύψος του αμαξώματος. Το C-HR είναι το χαμηλότερο από τα τρία, με 1.570 χλστ., έναντι 1.615 χλστ. του BYD Atto 3 Evo και 1.625 χλστ. του Nissan Qashqai. Αντίστοιχα, το BYD έχει το μεγαλύτερο μεταξόνιο, στα 2.720 χλστ., ακολουθεί το Nissan με 2.665 χλστ. και έπεται το Toyota με 2.640 χλστ. Η ίδια κατάταξη αποτυπώνεται σε γενικές γραμμές και στους χώρους. Το C-HR είναι πλέον πιο άνετο σε σχέση με την προηγούμενη γενιά και έχει αποβάλει σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση κλειστοφοβίας που χαρακτήριζε το πίσω μέρος. Παρ’ όλα αυτά, το BYD και το Nissan παραμένουν πιο ευρύχωρα.

Στον χώρο αποσκευών, τα Atto 3 Evo και Qashqai κινούνται κοντά στα 500 λίτρα, με 490 και 504 λίτρα αντίστοιχα. Το C-HR PHEV περιορίζεται στα 388 λίτρα, έναντι 475 λίτρων της απλής υβριδικής έκδοσης, εξαιτίας της μεγαλύτερης μπαταρίας του plug-in hybrid συστήματος.

Στο εσωτερικό, το Atto 3 Evo ακολουθεί διπλή προσέγγιση: λιτή σχεδίαση, αλλά με ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Η τεθλασμένη γραμμή που διατρέχει το ταμπλό, οι αεραγωγοί με αισθητική δίσκων και τα λάστιχα στις θήκες των θυρών, που παραπέμπουν σε χορδές κιθάρας και παράγουν ήχο, δίνουν μια πιο παιχνιδιάρικη εικόνα στην καμπίνα. Σε επίπεδο πρακτικότητας διαθέτει αρκετές θήκες, καθώς και δύο θέσεις για smartphone με ασύρματη φόρτιση ισχύος 50 W, λύση που προέκυψε από τη μεταφορά του επιλογέα ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού. Οι δύο οθόνες, 8,8 ιντσών για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων και 14,6 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων, έχουν καλή ευκρίνεια και εύκολη πλοήγηση. Αυτό είναι σημαντικό, καθώς από την καμπίνα του Atto 3 Evo απουσιάζουν τα φυσικά πλήκτρα, κάτι που επηρεάζει την εργονομία.

Σε αυτόν τον τομέα, το Nissan Qashqai έχει πιο συμβατική και φιλική προσέγγιση, με φυσικά πλήκτρα και συντομεύσεις για βασικές λειτουργίες. Οι δύο οθόνες 12,3 ιντσών, για τον πίνακα οργάνων και το σύστημα πολυμέσων, σε συνδυασμό με τα καλά υλικά, δημιουργούν προσεγμένη εικόνα στην καμπίνα. Ο πίνακας οργάνων προσφέρει πολλές δυνατότητες παραμετροποίησης, επιτρέποντας στον οδηγό να επιλέξει την απεικόνιση που τον εξυπηρετεί περισσότερο. Παράλληλα, το infotainment του Qashqai ενσωματώνει λειτουργικό Google, στοιχείο που κάνει το σύστημα πιο εύχρηστο στην καθημερινή χρήση.

Το C-HR, από την πλευρά του, στηρίζεται στη γνωστή ποιότητα της Toyota, αλλά την πλαισιώνει με πιο εμπνευσμένη σχεδίαση και σαφώς οδηγοκεντρική λογική. Το ταμπλό και η κεντρική κονσόλα δείχνουν να αγκαλιάζουν τον οδηγό, φέρνοντας τους βασικούς χειρισμούς στη σωστή θέση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο μικρός επιλογέας ταχυτήτων, που βρίσκεται ακριβώς εκεί όπου πέφτει φυσικά το χέρι στην κεντρική κονσόλα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και τα καθίσματα, που προσφέρουν καλή στήριξη στο σώμα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 12,3 ιντσών είναι λιτός και ευανάγνωστος, ενώ η οθόνη 12,3 ιντσών του infotainment, με σύστημα Smart Connect, φωνητικές εντολές και ασύρματη σύνδεση Android Auto και Apple CarPlay, είναι τοποθετημένη χαμηλά, ώστε να μην περιορίζει την ορατότητα προς τα εμπρός. Αυτό, πάντως, δεν ισχύει και προς τα πίσω. Οι έντονες πίσω κολόνες και τα μικρά πλευρικά κρύσταλλα περιορίζουν την ορατότητα, με την κάμερα οπισθοπορείας να δίνει λύσεις κυρίως στη στάθμευση και στους επιτόπιους ελιγμούς.

ΣΕ ΝΕΟ ΚΟΙΝΟ

Η εξέλιξη της αγοράς, με προτάσεις διαφορετικών τεχνολογιών, έχει δημιουργήσει και μια νέα γενιά αγοραστών· πιο ανοιχτή στις αλλαγές, λιγότερο εγκλωβισμένη σε παλιές βεβαιότητες και πιο πρόθυμη να αξιολογήσει κάθε λύση με βάση τη χρήση της.

Το Toyota C-HR, πατώντας στην πολυετή εμπειρία της ιαπωνικής εταιρείας στα υβριδικά, προσφέρει ένα ισορροπημένο plug-in hybrid σύνολο, με βασικό πλεονέκτημα την οικονομία καυσίμου. Συνδυάζει ενδιαφέρουσα οδική συμπεριφορά, άνεση και ποιοτική κύλιση, στοιχεία που το κάνουν ευχάριστο στην καθημερινότητα. Υστερεί σε χώρους έναντι των άλλων δύο, όμως αντιπαραβάλλει την οδηγοκεντρική καμπίνα, την ποιότητα κατασκευής και την εγγύηση έως 11 έτη.

Το BYD Atto 3 Evo αποτελεί ενδιαφέρουσα πρόταση στα αμιγώς ηλεκτρικά C-SUV, με υψηλή απόδοση, καλή αποδοτικότητα και μεγάλους χώρους, όχι όμως ανάλογη άνεση από την ανάρτηση. Με τιμή 33.990 ευρώ, συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» και την τρέχουσα προωθητική ενέργεια, γίνεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Παραμένει, ωστόσο, αντιμέτωπο με τον περιορισμό που αφορά όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα, κοινώς το περιορισμένο δίκτυο φόρτισης.

Το Nissan Qashqai e-Power ακολουθεί τη δική του λογική. Προσφέρει αίσθηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου χωρίς το άγχος της φόρτισης, όχι όμως και το αντίστοιχα χαμηλό κόστος κίνησης ενός EV. Διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό και ολοκληρωμένο χαρακτήρα, αλλά και την υψηλότερη τιμή από τα τρία μοντέλα της δοκιμής.

Στη μακροχρόνια μίσθωση, με διάρκεια 48 μηνών, 15.000 χλμ. ετήσιας χρήσης και προκαταβολή 5.000 ευρώ, το C-HR επωφελείται και από τον μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης των plug-in hybrid μοντέλων, εμφανίζοντας το χαμηλότερο μηνιαίο μίσθωμα, στα 457,31 ευρώ. Ακολουθεί το BYD Atto 3 Evo με 489,71 ευρώ, ενώ το Qashqai, χωρίς αντίστοιχο όφελος εταιρικής χρήσης, φτάνει στα 508 ευρώ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BYD ATTO 3 EVO

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 ηλεκτροκινητήρας πίσω

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 230 kW (313 ίπποι)

ΡΟΠΗ: 380 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων (πέντε)

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 74,8 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.455 × 1.875 × 1.615 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.720 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 490-1.360 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.880 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 15,9*/12,8** kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA WLTP-ΔΟΚΙΜΗΣ: 510-470* / 710-580** χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC 0-100% (11 kW): 8 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 10-80% (220 kW): 25 λ.

ΤΙΜΗ: Από 39.990 ευρώ (33.990 € με κρατική επιδότηση και προωθητικό πρόγραμμα)

*μεικτές συνθήκες / ** πόλη

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



NISSAN QASHQAI E-POWER

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: full hybrid, η/κ + β/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.497 κ.εκ. (3κύλ. τούρμπο)

ΙΣΧΥΣ η/κ: 204 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 330 Nm

ΙΣΧΥΣ β/κ: 158 ίπποι

ΡΟΠΗ β/κ: 237 Nm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 2,1 kWh

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων*

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.425 × 1.848 × 1.625 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.665 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 504-1.447 λίτρα

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 55 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.549 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 5,5 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 107 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 39.790 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται προωθητική ενέργεια)*με τροχούς 20΄

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TOYOTA C-HR 2.0 PHEV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: Plug-in Hybrid, β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.987 κ.εκ. 4κύλινδρος

ΙΣΧΥΣ β/κ: 152 ίπποι/6.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ β/κ: 190 Nm/4.400-5.200 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ η/κ: 163 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 208 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 223 ίπποι

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 13,6 kWh

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: eCVT

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.360 × 1.830 × 1.570 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.640 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 388 λίτρα

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 43 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.755 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,4 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 66 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP / ΔΟΚΙΜΗΣ: 2,1 / 5,1 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 47 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 36.970 ευρώ

BYD ATTO 3 EVO

ΥΠΕΡ

Χώροι

Επιδόσεις

Κόστος χρήσης

ΚΑΤΑ

Άνεση ανάρτησης

NISSAN QASHQAI E-POWER

ΥΠΕΡ

Ηλεκτρική αίσθηση

Εργονομία

Ποιότητα κύλισης

ΚΑΤΑ

Αίσθηση φρένων

TOYOTA C-HR PHEV

ΥΠΕΡ

Ανάρτηση

Οδική συμπεριφορά

Αισθητική

ΚΑΤΑ

Χώρος αποσκευών