Αστικό δίλημμα : BYD Dolphin Surf Boost vs Toyota Aygo X Hybrid

Στα εναπομείναντα μικρά αυτοκίνητα πόλης, το φλέγον ερώτημα είναι πλέον «υβριδικό ή ηλεκτρικό;». Αναζητούμε την απάντηση μέσα από τη σύγκριση του νέου υβριδικού Toyota Aygo X και του BYD Dolphin Surf στην έκδοση Boost, με τη μεγαλύτερη μπαταρία.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ

Κάποτε τα μίνι μοντέλα (λιγότερο από 3,7 μ.) αποτελούσαν πρώτης τάξεως λύση για όσους ήθελαν ένα βολικό αυτοκίνητο πόλης, ενώ παράλληλα ήταν μια οικονομικότερη επιλογή για όσους δεν μπορούσαν να στραφούν στα ακριβότερα και μεγαλύτερα σουπερμίνι. Η κατηγορία των μίνι αυτοκινήτων όμως έχει αλλάξει δραστικά την τελευταία πενταετία, καθώς συρρικνώνεται ολοένα και περισσότερο, με μόλις λίγες νέες -και κυρίως ηλεκτρικές- προσθήκες.

Από τη μία, το κόστος αυξάνεται διαρκώς και από την άλλη η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις εκπομπές CO₂ καθιστά έως και ασύμφορη τη διατήρηση ενός τέτοιου μοντέλου στην γκάμα ενός κατασκευαστή. Την ώρα που αρκετοί κατασκευαστές εγκαταλείπουν την κατηγορία (παλαιότερα υπήρχαν τα Citroen C1/Peugeot 108, VW Up/Seat Mii, ενώ προσφάτως ακολούθησαν τα Hyundai i10 και Suzuki Ignis), η Toyota με το Aygo X όχι μόνο παραμένει, αλλά προχωρά τώρα σε μια γενναία αναβάθμιση, καθιστώντας το το μοναδικό μίνι μοντέλο με full hybrid σύστημα.

Σε μια κατηγορία όπου τα περιθώρια κέρδους είναι περιορισμένα και οι τεχνολογικές αναβαθμίσεις συχνά θεωρούνται ασύμφορες, η Toyota καταφέρνει να εξοπλίσει το Aygo με ένα πλήρες υβριδικό σύνολο, όταν στο παρελθόν το καλύτερο που είχαμε δει ήταν απλά mild hybrid συστήματα.

Ο άλλος εμπορικός πόλος που αναδύεται σε αυτό το κομμάτι της αγοράς προέρχεται από τα μικρά ηλεκτρικά μοντέλα, όπως τα Citroen e-C3, Fiat Panda Electric, Hyundai Inster και τα κινεζικά Leapmotor T03 και BYD Dolphin Surf. Το τελευταίο διαθέτει μια έξυπνα διαμορφωμένη γκάμα.

Για τις ανάγκες της συγκριτικής δοκιμής επιλέξαμε τη «χρυσή τομή», τη μεσαία έκδοση Boost, η οποία συνδυάζει τον ηλεκτροκινητήρα των 89 ίππων της βασικής έκδοσης με τη μεγάλη μπαταρία των 43,2 kWh, που προσφέρει εργοστασιακή αυτονομία 322 χλμ.

Η εικονα των Dolphin Surf και Toyota Aygo X

Σχεδόν θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτοί οι δύο «μπόμπιρες» προέρχονται από διαφορετικούς κόσμους. Το Toyota Aygo X, στην τελευταία γενιά του που παρουσιάστηκε το 2022, υιοθέτησε έναν πιο crossover χαρακτήρα, με στοιχεία από χάτσμπακ, κουπέ και SUV, αλλά και ελαφρώς αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Δεν είναι δύσκολο να αναγνωρίσεις το νέο υβριδικό Aygo X από εμπρός, καθώς οι λίγες εξωτερικές αλλαγές έχουν εστιαστεί στο ρύγχος, με νέα φωτιστικά σώματα που ακολουθούν τη διαμόρφωση της μάσκας.

Η σχεδίαση, πάντως, συνεχίζει να θυσιάζει τη λειτουργικότητα, μιας που τα πίσω παράθυρα δεν κατεβαίνουν, ενώ η πρόσβαση στις πίσω θέσεις δυσκολεύει λόγω των μικρών ανοιγμάτων. Αν το ιαπωνικό μοντέλο παραμένει πιστό στις μίνι διαστάσεις του (μήκος 3.776 χλστ.), το ελαφρώς μεγαλύτερο Dolphin Surf (μήκος 3.990 χλστ.) φλερτάρει με την αμέσως επόμενη κατηγορία. Με την ψηλόλιγνη σιλουέτα του θυμίζει μικρό ενός όγκου MPV, ξεχωρίζοντας για το κεκλιμένο τελείωμα της οροφής και την ανασηκωμένη πλευρική γραμμή κάτω από τα παράθυρα.

Διαφορετική είναι και η προσέγγιση που ακολουθεί κάθε κατασκευαστής για το εσωτερικό της καμπίνας. Στο Aygo X ξενίζει ο όγκος του ταμπλό σε τόσο μικρό χώρο, ενώ, πέρα από τις αλλαγές στα βιώσιμα υλικά των επενδύσεων, η εμφανέστερη διαφοροποίηση εντοπίζεται στη στάνταρντ υιοθέτηση ψηφιακού πίνακα οργάνων 7 ιντσών. Αυτός πλαισιώνεται από οθόνη αφής 9 ιντσών (10,5 ιντσών στις πλουσιότερες εκδόσεις) και από ξεχωριστό πάνελ για τον χειρισμό του επίσης στάνταρντ αυτόματου κλιματισμού.

Στο εσωτερικό του Surf συναντάμε τη χαρακτηριστική για την BYD καμπυλόγραμμη διαμόρφωση του ταμπλό, με δύο οθόνες: μία 7 ιντσών για την πληροφόρηση του οδηγού και μία 10,1 ιντσών στο κέντρο του ταμπλό, με δυνατότητα περιστροφής. Πάνω από τους αεραγωγούς υπάρχει μια πρακτική μπάρα διακοπτών, στην οποία περιλαμβάνεται και ο επιλογέας του κιβωτίου.

Έτσι απελευθερώνεται χώρος στην κεντρική κονσόλα (που δεν διαθέτει κλειστό ντουλαπάκι), όπου δεσπόζει η κεκλιμένη επιφάνεια στήριξης για το κινητό τηλέφωνο. Εκτός όμως από τη μεγάλη κονσόλα, η απουσία κεντρικού τούνελ είναι ευεργετική και για την ευρυχωρία. Αν και πρόκειται για ένα αυτοκίνητο μήκους περίπου 4 μ., οι τέσσερις επιβάτες δεν θα νιώσουν στριμωγμένοι, ακόμα και στις πίσω θέσεις. Το πορτμπαγκάζ, αν και δείχνει κάπως μικρό με την πρώτη ματιά, είναι αρκετά βαθύ, φτάνοντας τα 308 λίτρα. Με την αναδίπλωση της διαιρούμενης πλάτης των πίσω καθισμάτων, η χωρητικότητα αυξάνεται στα 1.037 λίτρα.

Το Aygo X είναι επίσης τετραθέσιο, αλλά οι χωροταξικές διαφορές είναι μεγάλες. Οι πίσω επιβάτες νιώθουν στριμωγμένοι σχεδόν σε κάθε περίπτωση, ενώ το κεντρικό τμήμα στο δάπεδο, που φιλοξενεί τον εξαερισμό της μπαταρίας, δυσχεραίνει τη διαβίωση σε πιο μακρινές διαδρομές.

Στο πορτμπαγκάζ, όπου το ανοιγόμενο τζάμι δημιουργεί ένα ψηλό κατώφλι φόρτωσης, η χωρητικότητα περιορίζεται στα 231 λίτρα. Μια διέξοδο στην αίσθηση κλειστοφοβίας του Aygo X μπορεί να δώσει η πλουσιότερη έκδοση, με την ανοιγόμενη υφασμάτινη οροφή, που προσθέτει μια αίσθηση ελευθερίας.

Στο στοιχείο τους

Μια ηλεκτρική πλατφόρμα έχει εκ προοιμίου πλεονέκτημα έναντι μιας συμβατικής σε ό,τι αφορά τη χωροταξία των επιμέρους τμημάτων. Στην e-Platform 3.0 της BYD υπάρχει ουσιαστικά μόνο η λεπτή Blade Battery και ένα κόμπακτ ηλεκτρικό μοτέρ. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, οι μηχανικοί της Toyota έπρεπε να παίξουν Tetris προκειμένου να χωρέσουν σε ένα τόσο μικρό αμάξωμα τα επιμέρους συστήματα ενός υβριδικού συνόλου.

Ξεκίνησαν από τον μεγαλύτερο κινητήρα (τετρακύλινδρος 1.5 αντί του τρικύλινδρου 1.0 στο απελθόν Aygo), αυξάνοντας τον εμπρός πρόβολο κατά 76 χλστ. Εκεί τοποθετήθηκε και η νέα μονάδα ελέγχου ισχύος (PCU) του υβριδικού συστήματος, κάτι που σήμαινε ότι η μπαταρία των 12 V κατέληξε κάτω από το δάπεδο του πορτμπαγκάζ. Η μπαταρία του υβριδικού συστήματος χωρίστηκε σε δύο μακρόστενα τμήματα, τα οποία τοποθετήθηκαν κάτω από το πίσω κάθισμα, ενώ αναγκαστικά περιορίστηκε η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ στα 30 λίτρα.

Το πρώτο όφελος από την υιοθέτηση του υβριδικού συστήματος προκύπτει από τις βελτιωμένες επιδόσεις. Παρά την αύξηση του βάρους κατά 140 κιλά, το νέο Aygo ζυγίζει 1.090 κιλά και, έχοντας ενισχυθεί κατά 44 ίππους, χρειάζεται πλέον για την επιτάχυνση από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα μόλις 9,2 δλ. – μια θεαματική βελτίωση της τάξης των 5,6 δλ. Για την ενδιάμεση επιτάχυνση 80-120 χλμ./ώρα απαιτούνται 7,4 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 172 χλμ./ώρα.

Κερδισμένη βγαίνει και η μετάδοση, καθώς σε σχέση με τον ανταγωνισμό, που συχνά αρκούνταν στην οικονομική λύση ενός αυτοματοποιημένου κιβωτίου ή ενός CVT (όπως ίσχυε και στο απελθόν Aygo X), η βελτίωση με το σημερινό εξηλεκτρισμένο eCVT κιβώτιο είναι σημαντική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιτυγχάνεται το απόλυτο αποτέλεσμα.

Το δεύτερο όφελος της υβριδικής μετάβασης αφορά, φυσικά, την κατανάλωση. Οι εργοστασιακές τιμές θέλουν τις εκπομπές ρύπων να βρίσκονται στα 85 γρ./χλμ. και τη μέση κατανάλωση στα 3,7 λτ./100 χλμ., τιμές που σε αστική χρήση περιορίζονται στα 2,9 λτ./100 χλμ. και τα 66 γρ./χλμ.

Πολλές φορές έχουμε δει μεγάλες αποκλίσεις από τη θεωρία στην πράξη. Κάτι όμως που εδώ δεν ισχύει, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής η μέση κατανάλωση διατηρήθηκε στα 3,8 λτ./100 χλμ. – περίπου 2 λτ./100 χλμ. λιγότερα σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Σε ήπιες αστικές συνθήκες μπορεί να πέσει ακόμη και κάτω από τα 3 λτ./100 χλμ., ενώ ακόμη και με σβέλτο ρυθμό στον ανοιχτό δρόμο δύσκολα θα ξεπεράσει τα 5 λτ./100 χλμ.

Στον αντίποδα βρίσκεται το ηλεκτρικό στρατόπεδο, όπου θα θέλαμε τη βοήθεια ενός πιο αναλυτικού υπολογιστή ταξιδιού. Οι μετρήσεις μάς έδειξαν ότι η μέση κατανάλωση διαμορφώθηκε στις 13,8 kWh/100 χλμ. Στον ανοιχτό δρόμο η τιμή ανεβαίνει γύρω στις 15 kWh/100 χλμ., αλλά με λίγη προσοχή σε αστικές συνθήκες μπορεί να πέσει ακόμη και κοντά στις 10 kWh/100 χλμ. Αυτό σημαίνει ότι η μέση αυτονομία ξεπερνά τα 300 χλμ., ενώ σε αστική χρήση με χαμηλές ταχύτητες μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 400 χλμ.

Αν μεταφράσουμε τις παραπάνω καταναλώσεις σε κόστος (με τιμή αμόλυβδης 1,8€/λτ. και τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 0,23€/kWh, συνυπολογίζοντας και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις), για αστική χρήση και για μέση κατανάλωσης προκύπτουν τα εξής: 4,5 €/100 χλμ. και 6,9 €/100 χλμ. για το υβριδικό Aygo X, ενώ για το Dolphin Surf Boost οι αντίστοιχες τιμές είναι 2,4 €/100 χλμ. και 3,2 €/100 χλμ. Με βάση ετήσια χρήση 20.000 χλμ., η διαφορά στο κόστος ενέργειας διαμορφώνεται περίπου στα 400 έως 740 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, η οδήγηση αυτών των οχημάτων στη δύσκολη αστική καθημερινότητα είναι πραγματικό παιχνίδι. Ελίσσονται με μεγάλη ευκολία, ακολουθούν άνετα τον ρυθμό της κίνησης και δεν δυσκολεύονται να κινηθούν με υψηλότερες ταχύτητες στον ανοιχτό δρόμο. Παρκάρουν σχεδόν παντού, με αρωγό την κάμερα οπισθοπορείας και τον μικρό κύκλο στροφής, ενώ η αυτόματη μετάδοση εξασφαλίζει την ξεκούραση του αριστερού ποδιού στο ατελείωτο «σταμάτα-ξεκίνα» της κίνησης.

Θα θέλαμε, πάντως, και από τους δύο το κάτι παραπάνω σε ό,τι αφορά την ανάκτηση ενέργειας. Το σύστημα της Toyota προσφέρει μόνο τη λειτουργία Β στο κιβώτιο, η οποία όμως προορίζεται κυρίως ως επιπλέον φρένο κινητήρα σε παρατεταμένες κατωφέρειες και όχι ως εντονότερη ανάκτηση, καθώς το αυτοφορτιζόμενο σύστημα έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί κανονικά στη θέση D.

Μια έμμεση χείρα βοηθείας στην ανάκτηση προσφέρει το Proactive Driving Assistant (PDA), ένα προληπτικό σύστημα υποβοήθησης που αξιοποιεί την κάμερα και το ραντάρ για ήπιες επιβραδύνσεις πριν από στροφές ή όταν εντοπίζει προπορευόμενα οχήματα. Για τη ρύθμιση του PDA, όπως και για τις υπόλοιπες λειτουργίες της σουίτας Toyota Safety Sense, ο οδηγός πρέπει να ανατρέξει στα μενού του πίνακα οργάνων μέσω των πλήκτρων του τιμονιού, κάτι που δεν είναι ιδιαίτερα εύχρηστο.

Στο Dolphin Surf παρέχονται απλώς δύο επίπεδα ανάκτησης. Ακόμη και η επιλογή High δεν είναι ιδιαίτερα έντονη, ούτε φυσικά παραπέμπει σε δυνατότητα one-pedal οδήγησης. Θεωρούμε ότι σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα ταίριαζαν περισσότερες βαθμίδες ανάκτησης, ιδανικά με έλεγχο από paddles στο τιμόνι.

Είναι μάλλον ανούσιο να αναζητά κανείς σπορτίφ χαρακτηριστικά, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι απέναντι στην ηλεκτρική αμεσότητα του Dolphin Surf το Aygo X αντιπαρατάσσει έναν πιο σπιρτόζικο χαρακτήρα, που μπορεί να υποστηριχτεί από την ανάρτηση της έκδοσης GR Sport, η οποία πλέον υπάρχει στην γκάμα, αν και με υψηλότερο τίμημα. Με την υποσημείωση βέβαια ότι, όταν ο οδηγός ανεβάσει ρυθμό, καραδοκεί η γνωστή συμπεριφορά της μετάδοσης των υβριδικών Toyota.

Κάνοντας λογαριασμό

Αν και υπάρχουν αρκετές παρεξηγήσεις σχετικά με τα κοστολόγια, τελικά το Aygo X και το Dolphin Surf διασταυρώνουν τα ξίφη τους στην κλάση των 20.000 ευρώ -με πλουσιότερο εξοπλισμό στην περίπτωση του BYD-, με την υποσημείωση ότι στο ηλεκτρικό μοντέλο έχει συνυπολογιστεί και η κρατική επιδότηση. Πιο ουσιαστική είναι πάντως η διαφορά στο μηνιαίο μίσθωμα, όπως φαίνεται και στους πίνακες χαρακτηριστικών, για όποιον επιλέξει τη λύση του leasing.

Ως αστικά μέσα, λοιπόν, τα δύο αυτά οχήματα τα καταφέρνουν εξαιρετικά, αφού μοιάζουν κομμένα και ραμμένα για μια τέτοια αποστολή. Αυτό ίσχυε έτσι κι αλλιώς για το BYD Dolphin Surf, όπου ο συνδυασμός κόμπακτ διαστάσεων και ηλεκτρικής υπόστασης γίνεται ακόμα καλύτερος με την προσθήκη της μεγαλύτερης μπαταρίας της έκδοσης Boost.

Από την άλλη πλευρά, η υβριδική αναβάθμιση του Aygo X το έχει φέρει σε απόσταση βολής από τον ηλεκτρικό αντίπαλο. Η διαφορά στο κόστος χρήσης, όπως αναλύσαμε παραπάνω, είναι μικρή, οπότε η πλάστιγγα για τον υποψήφιο αγοραστή θα γείρει τελικά υπό το βάρος άλλων παραμέτρων.

Στην περίπτωση του Dolphin Surf, βασικό ζήτημα παραμένουν οι υποδομές φόρτισης, ιδιαίτερα στις πυκνοκατοικημένες γειτονιές της πρωτεύουσας. Αν υπάρχει δυνατότητα εύκολης οικιακής φόρτισης, το Dolphin Surf Boost αποτελεί για εμάς τον νικητή. Το σύστημα του Aygo X Hybrid, από την άλλη, δεν απασχολείται με θέματα φόρτισης ή αυτονομίας. Εκεί όμως ο περιοριστικός παράγοντας είναι οι έντονοι χωροταξικοί περιορισμοί της καμπίνας.

Για το τέλος αφήσαμε μία ακόμα παράμετρο, αυτή του εσωτερικού ανταγωνισμού, που καλείται να αξιολογήσει ο υποψήφιος αγοραστής με βάση τις δυνατότητές του. Βλέπετε, η οικονομική διαφορά του Aygo X Hybrid δεν είναι πια τόσο μεγάλη σε σχέση με το Yaris. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και στο αντίπαλο στρατόπεδο: αν ο υποψήφιος αγοραστής δεν είναι αυστηρά προσανατολισμένος στην αστική χρήση, τότε το μεγαλύτερο Dolphin είναι ακόμα πιο ολοκληρωμένο σε χώρους και αυτονομία, χωρίς να είναι απαγορευτικά ακριβότερο.

BYD DOLPHIN SURF BOOST

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ εμπρός

ΙΣΧΥΣ: 89 ίπποι

ΡΟΠΗ: 175 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 43,2 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.990 x 1.720 × 1.590 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.500 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 308-1.037 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.370 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 12,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 150 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 14,1 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 5 ώρες (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 30-80% (DC): 22 λεπτά (85 kW)

ΤΙΜΗ: 22.990 ευρώ (19.990 ευρώ με ΚΗ3 και έκπτωση)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ: 301 ευρώ*

* Αφορά σε πρόγραμμα διάρκειας 48 μηνών, με 15.000 χλμ./έτος και 5.000 ευρώ προκαταβολή. Το μηνιαίο μίσθωμα επιβαρύνεται επιπλέον με ΦΠΑ 24%.

TOYOTA AYGO X HYBRID

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: full hybrid β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.490 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 91 ίπποι

ΡΟΠΗ β/κ: 120 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ: 80 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 141 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 116 ίπποι

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο e-CVT

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.776 × 1.740 × 1.525 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.430 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 231 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.090 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,2 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 172 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 3,8 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO₂: 85 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: από 19.670 ευρώ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ: 201 ευρώ*

* Αφορά σε πρόγραμμα διάρκειας 48 μηνών, με 15.000 χλμ./έτος και 5.000 ευρώ προκαταβολή. Το μηνιαίο μίσθωμα επιβαρύνεται επιπλέον με ΦΠΑ 24%.

BYD DOLPHIN SURF BOOST

ΥΠΕΡ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΥΛΙΣΗΣ, ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΧΩΡΟΙ

ΚΑΤΑ: ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ONE PEDAL

TOYOTA AYGO X HYBRID

ΥΠΕΡ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΤΑ: ΧΩΡΟΙ