Συγκριτική δοκιμή: Hyundai Kona Electric vs MGS5 EV

Το νεοφερμένο ηλεκτρικό MGS5 βρίσκει στον δρόμο του το καταξιωμένο Hyundai Kona EV, σε μια κόντρα με έντονο ενδιαφέρον.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ

Η κατηγορία των compact SUV είναι η κυρίαρχη στην αγορά, με κοινό που εκτιμά τα μοντέλα της για τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα τους. Μέχρι πρότινος υπήρχε ένας σαφής διαχωρισμός για τα ηλεκτρικά μοντέλα, τα οποία όμως έχουν περάσει προ πολλού το στάδιο της ενσωμάτωσης στην αγορά και πλέον αποτελούν πραγματικές λύσεις, που μπαίνουν με αξιώσεις στην εξίσωση αγοράς ενός αυτοκινήτου. Οι εταιρείες επενδύουν πολλά στην εξέλιξή τους, παρουσιάζοντας συνεχώς όλο και πιο ενδιαφέροντα μοντέλα, σημαντικά βελτιωμένα αλλά και περισσότερο… διαβασμένα.

Μεταξύ αυτών, το καταξιωμένο Hyundai Kona Electric, που μετράει μία δεκαετία εμπειρίας στην αγορά, όντας πλέον στη δεύτερη γενιά του, με πλούσια γκάμα εκδόσεων που έχουν ως βάση τις θερμικές. Δίπλα του στέκεται το νεότευκτο MGS5 EV, η νεότερη πρόταση της κινεζικής φίρμας, που διατίθεται αποκλειστικά ως ηλεκτρικό και ενσωματώνει όλους τους νεωτερισμούς της εταιρείας, που αφορούν τη σχεδίαση, την τεχνολογία και την ποιότητα.

ΘΕΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Το νεότερο μοντέλο της σύγκρισης είναι το S5 EV, το οποίο αποτελεί τον έμμεσο διάδοχο του ZS EV, χωρίς να είναι η φυσική συνέχειά του και από το οποίο, μάλιστα, «διαχωρίζει τη θέση του». Απέχει αισθητά από αυτό σε όλους τους τομείς που αφορούν την τεχνολογία, τη σχεδίαση και την απόδοση, ενώ έρχεται να «δέσει» περισσότερο με το MG4, με το οποίο, εξάλλου, μοιράζεται και αρκετά δομικά στοιχεία.

Στην περίπτωση του S5 EV δεν πρόκειται για μια τροποποιημένη ηλεκτρική εκδοχή ενός θερμικού μοντέλου, όπως ήταν το MG ZS, αλλά για ένα εξαρχής εξελιγμένο ηλεκτροκίνητο μοντέλο. Πατάει πάνω στην πλατφόρμα του MG4 και παρουσιάζεται εξελιγμένο σχεδιαστικά, με λιγότερο αιχμηρή προσέγγιση και πιο εύπεπτες γραμμές, που δεν διχάζουν, αλλά κερδίζουν το μάτι με την πρώτη επαφή. Οι καμπύλες κυριαρχούν, με τα πιο λεπτά φώτα και τον σμιλεμένο κλειστό προφυλακτήρα εμπρός να δίνουν τον τόνο.

Το αυξημένο ύψος των 1.621 χλστ., σε σχέση με το MG4, του χαρίζει μια πιο SUV υπόσταση, πολυπόθητη τόσο για τους κατασκευαστές όσο και για τους αγοραστές. Το μήκος του είναι 4.476 χλστ. και φλερτάρει ευθέως με τη μικρομεσαία κατηγορία, ενώ υπόσχεται ευρυχωρία ανώτερου επιπέδου.

Η Hyundai, από την πλευρά της, παρουσιάζει το ανανεωμένο Kona πιο επίκαιρο σε επίπεδο τεχνολογίας, άνεσης και ασφάλειας, αλλά και ακόμη πιο «πράσινο», σύμφωνα με τις νέες επιταγές. Η όλη προσέγγιση είναι πιο ριζοσπαστική, όπως έδειξε εξαρχής το κορεατικό SUV, με πιο φουτουριστικές γραμμές και ξεκάθαρη ταυτότητα, όπως αυτή υποδηλώνεται από τη φωτεινή εμπρός μπάρα, ειδικά τη νύχτα.

Πιο μεγάλο από τον προκάτοχό του, με μήκος 4.355 χλστ. (4.385 χλστ. στην έκδοση N Line), αλλά πιο μικρό από το MGS5, στα όρια των B και C-SUV, με την εταιρεία και τον σύνδεσμο εισαγωγέων να επιλέγουν τη μικρότερη κατηγορία, σε αυτή τη γενιά προσφέρεται και με σπορ πακέτο N Line. Αυτό του προσδίδει πιο άγρια εικόνα, με μεγαλύτερους τροχούς 19 ιντσών, ανασχεδιασμένους προφυλακτήρες, ποδιές στο πλάι και ανάλογα λογότυπα σε διάφορα σημεία του αυτοκινήτου.

ΑΠΟ ΜΕΣΑ

Η ίδια φιλοσοφία ακολουθείται και στο εσωτερικό του Kona, με τα σπορ καθίσματα και τον συγκριτικά πιο ευφάνταστο σχεδιασμό, με πιο νεανική αισθητική και ξεχωριστές λεπτομέρειες σε κόκκινο χρώμα να διατρέχουν όλο το πλάτος του ταμπλό. Οι δίδυμες οθόνες 12,3 ιντσών κερδίζουν το μάτι αλλά και τον χρήστη με την ευκολία που προσφέρουν. Αυτή του infotainment «τρέχει» ένα πλήρες μενού με βελτιωμένη λειτουργία, ενώ οι ενημερώσεις over-the-air διατηρούν το σύστημα πάντα ενημερωμένο.

Σε επίπεδο συνδεσιμότητας, διαθέσιμα είναι τα Android Auto και Apple CarPlay, όπως και το αναβαθμισμένο Bluelink, με ευκολίες όπως φωνητικές εντολές και απομακρυσμένος έλεγχος μέσω κινητού. Σε επίπεδο ψυχαγωγίας το ηχοσύστημα της Bose είναι υψηλής πιστότητας, ενώ στην άνεση συμβάλλουν οι κάμερες. Στην ασφάλεια, η πλήρης σουίτα συστημάτων Hyundai Smart Sense δίνει το «παρών», με το MGS5 να διαθέτει επίσης μια πλειάδα συστημάτων ADAS, 16 στον αριθμό, που αφορούν μεταξύ άλλων υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, προσαρμοζόμενο έλεγχο ταχύτητας και ανίχνευση «τυφλών» σημείων, αλλά και επτά αερόσακους.

Περνώντας στο εσωτερικό του κινεζικού μοντέλου, οι αλλαγές σε σχέση με τα γνωστά μοντέλα της MG Motor είναι συνταρακτικές, με τη συνολική προσέγγιση σε επίπεδο εικόνας, όμως, να είναι πιο συντηρητική σε σχέση με αυτήν του Kona. Το S5 αντιπαρέρχεται με την ποιότητα, η οποία στο συγκεκριμένο μοντέλο της MG είναι αναβαθμισμένη και υπογραμμίζεται από τα μαλακά υλικά που χρησιμοποιούνται στην πλειονότητα των τμημάτων της καμπίνας, χαρίζοντάς του έναν «πόντο» στην αντιπαράθεση με το Kona, όπου η κατασκευή είναι συμπαγής μεν, αλλά με πιο σκληρά πλαστικά.

Αναθεωρημένη είναι και η εν γένει σχεδίαση του S5, με πιο φρέσκια προσέγγιση, που προσφέρει καλύτερη εμφάνιση και εργονομία, αποτελώντας τον προπομπό για τα επερχόμενα μοντέλα της MG Motor, όπως το ανανεωμένο MG4. Πιο αναλυτικά, η κεντρική κονσόλα έχει γίνει ενιαία, παίζοντας τον ρόλο του διαχωριστικού ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό. Πέρα από τον περιστροφικό διακόπτη για τις σχέσεις κίνησης, υπάρχει βάση για smartphone και δύο ποτηροθήκες.

Πιο πάνω, τη διαφορά κάνει η μεγάλη οθόνη του συστήματος πολυμέσων 12,8 ιντσών, που τώρα, σε σχέση με άλλα μοντέλα της κινεζικής φίρμας, έχει βγει μέσα από το ταμπλό και αιωρείται, χαρίζοντας μια πιο premium αίσθηση, ενώ μια μικρότερη ψηφιακή οθόνη 10,25 ιντσών είναι τοποθετημένη επιμελώς πίσω από το τιμόνι. Σε επίπεδο συνδεσιμότητας υπάρχουν Android Auto και Apple CarPlay, αλλά και ενσωματωμένες εφαρμογές YouTube και Spotify για την ψυχαγωγία. Επιπλέον, η εφαρμογή MG iSmart επιτρέπει στον οδηγό να ρυθμίζει απομακρυσμένα τον κλιματισμό, αλλά και να ελέγχει την κατάσταση του αυτοκινήτου.

Για την αναβάθμιση της εργονομίας φροντίζουν κάποια φυσικά πλήκτρα με όμορφη αισθητική, κάτω από την οθόνη, δίνοντας άμεση πρόσβαση στον κλιματισμό, στην ένταση του ήχου και στα αλάρμ. Κάτι που ισχύει και με το παραπάνω στο Kona, το οποίο έχει ακόμη περισσότερες συντομεύσεις με φυσικά πλήκτρα, προσφέροντας παράλληλα καλύτερη πρακτικότητα όσον αφορά τις θήκες για μικροαντικείμενα. Σε αυτό βοηθά και η τοποθέτηση του επιλογέα ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού, αφήνοντας ελεύθερο χώρο στην κεντρική κονσόλα.

Οι χώροι ικανοποιούν σε κάθε περίπτωση, με το Kona, που έχει μεταξόνιο 2.660 χλστ., να φιλοξενεί με άνεση τέσσερα άτομα και με κάποιους συμβιβασμούς και πέντε. Το S5, με μεγαλύτερο μεταξόνιο 2.730 χλστ., προσφέρει περισσότερο αέρα στα πόδια και στους ώμους, ενώ για το κεφάλι δεν τίθεται θέμα σε κανένα από τα δύο μοντέλα. Ό,τι χάνει το Kona σε χώρους για τους επιβάτες (τηρουμένων των αναλογιών), το κερδίζει στις αποσκευές, προσφέροντας μεγαλύτερο όγκο, 466 λίτρων, έναντι 453 λίτρων του MGS5.

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με γνώμονα τη βελτίωση της αποδοτικότητας, η Hyundai προχώρησε σε νέες ρυθμίσεις στο ηλεκτρικό Kona. Σε αυτή τη φάση παρουσιάζεται λιγότερο ισχυρό, με 150 kW (204 ίππους), σε σχέση με τους 218 ίππους που απέδιδε πριν, διατηρώντας όμως την ίδια ροπή, στα 255 Nm.

Από την άλλη, το MGS5 έρχεται με περισσότερη ισχύ, στα 170 kW (231 ίππους), και ροπή 350 Nm, «παίρνοντας κεφάλι» στις επιδόσεις. Πιο συγκεκριμένα, το Kona ολοκληρώνει την τυπική επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 8,1 δευτερόλεπτα, όταν το S5 απαιτεί για την ίδια διαδικασία 6,3 δλ.

Κάτι ανάλογο αντικατοπτρίζεται και στην αίσθηση που βγάζουν στον δρόμο τα δύο μοντέλα. Πιο ζωηρό το MG, αντιδρά με νεύρο σε κάθε πάτημα του δεξιού πεντάλ, όταν την ίδια ώρα το Hyundai βγάζει έναν πιο ήπιο χαρακτήρα, δίνοντας προβάδισμα στη γραμμικότητα της απόδοσης έναντι της απόλυτης ισχύος και παρουσιάζεται φιλικό στην καθημερινότητα, χωρίς τις εξάρσεις που συνήθως χαρακτηρίζουν τα ηλεκτρικά μοντέλα.

Το κορεατικό μοντέλο εφοδιάζεται με μπαταρία ιόντων λιθίου 64,8 kWh, όταν το κινεζικό SUV χρησιμοποιεί ίδιας χωρητικότητας μπαταρία 64 kWh, αλλά τεχνολογίας NCM (νικελίου, κοβαλτίου και μαγγανίου).

Στη θεωρία και σύμφωνα με τις τιμές που ανακοινώνουν τα εργοστάσια, το S5 μπορεί να διανύσει 480 χιλιόμετρα με μία πλήρη φόρτιση, όταν η αντίστοιχη τιμή του Kona είναι 440 χιλιόμετρα. Να σημειωθεί ότι το Hyundai πέφτει θύμα του σπορ πακέτου N Line με τους τροχούς των 19 ιντσών, καθώς η βασική έκδοση Distinctive με τους μικρότερους τροχούς των 17 ιντσών έχει αυτονομία 510 χιλιομέτρων.

Στην πράξη, τώρα, το Kona επιβεβαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις προδιαγραφές του, με μέση τιμή κατανάλωσης τις 16,5 kWh/100 χλμ., που σημαίνει ότι μπορεί να καλύψει 400 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, τα οποία δεν απέχουν πολύ από όσα ανακοινώνει η κορεατική εταιρεία. Μέσα στην πόλη, μάλιστα, με σωστή διαχείριση κατεβαίνει και κοντά στις 14 kWh/100 χλμ., ενώ αντίθετα σε ανοιχτό δρόμο, όπου το γκάζι δεν κάνει… διαλείμματα, μπορεί να αγγίξει ή και να ξεπεράσει τις 20 kWh/100 χλμ.

Το S5, αξιοποιώντας τη λιγότερο αιχμηρή του σχεδίαση, αποδεικνύεται ελαφρώς πιο αποδοτικό, αφού η μέση τιμή του κυμαίνεται ανάμεσα στις 15 και 16 kWh/100 χλμ. Έτσι, μπορεί να ξεπεράσει τα 400 χιλιόμετρα, φτάνοντας ακόμη και τα 430. Τιμή που και αυτή, με τη σειρά της, επηρεάζεται από το πεδίο δράσης του αυτοκινήτου, με αυξημένη κατανάλωση στο εθνικό δίκτυο και χαμηλότερη από τη μέση τιμή της εντός αστικού ιστού.

Αμφότερα διαθέτουν σύστημα ανάκτησης ενέργειας με επίπεδα έντασης, αλλά και λειτουργία one-pedal, η οποία ακινητοποιεί το όχημα ελεγχόμενα και ομαλά, χωρίς να απαιτείται η χρήση φρένου, γεγονός που αναβαθμίζει την άνεση και βελτιώνει την αυτονομία.

Στον δρόμο, το Kona, με τη μετάδοση της κίνησης στους εμπρός τροχούς και ήπια ρυθμισμένη ανάρτηση, παρουσιάζεται φιλικό και, χωρίς να είναι τόσο σπορ όσο υπόσχεται η εμφάνισή του, προσφέρει αμεσότητα στις κινήσεις, όντας συνολικά ευχάριστο. Τα φρένα μπορεί να επηρεάζονται σε αίσθηση από το σύστημα αναγεννητικής πέδησης, αλλά αποδεικνύονται αποτελεσματικά.

Το S5 ακολουθεί διαφορετικό δρόμο, αφού εδώ το έργο της μετάδοσης αναλαμβάνουν οι πίσω τροχοί. Η ανάρτηση είναι πιο σφιχτή, ελέγχοντας αποτελεσματικά τις κινήσεις του αμαξώματος και αναδεικνύοντας έναν πιο δυναμικό χαρακτήρα, που υπερισχύει της άνεσης, χωρίς όμως να κουράζει. Το τιμόνι παρέχει πιο μεστή αίσθηση, χωρίς να είναι βαρύ, ενώ τα εξελιγμένα από την Continental φρένα διακρίνονται για την αίσθηση και την αποτελεσματικότητά τους.

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ

Το S5 αποτελεί τον προάγγελο των εξελίξεων στην MG, εισάγοντας αρκετούς νεωτερισμούς που αφορούν την ποιότητα, την τεχνολογία, την ανάρτηση, τα φρένα, αλλά και εν γένει τον τρόπο που πατάει και κινείται στον δρόμο. Προσθέστε και τους χώρους που προσφέρει, παρουσιάζοντας επίσης ενδιαφέρον οδηγικά, με καλή αυτονομία, ενώ έχει και ανταγωνιστική τιμή, στοιχεία που το καθιστούν μια άκρως ενδιαφέρουσα πρόταση.

Σε απόλυτη σύγκριση μπορεί να επιβάλλεται, αλλά καλείται να υπερκεράσει το Kona, ένα μοντέλο με λαμπρή εμπορική πορεία, που την οφείλει στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του, την τεχνολογία του, τη φουτουριστική σχεδίαση, η οποία αποδεικνύεται ότι αρέσει, αλλά και στο εν γένει φιλικό πρόσωπο που προάγει την άνεση στην καθημερινότητα.

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

HYUNDAI KONA ELECTRIC N LINE

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 150 kW (204 ίπποι)

ΡΟΠΗ: 255 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 64,8 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.385 × 1.825 × 1.580 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.660 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 466-1.300 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.773 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 172 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 16,5 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 400 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 10-100%: 6,25 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (50 kW): 10-80%: 65 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (100 kW): 10-80%: 45 λεπτά

ΤΙΜΗ: Από 41.890 ευρώ (από 37.890 ευρώ με προωθητική ενέργεια Hyundai ή 34.890 ευρώ αθροιστικά με την κρατική επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MGS5 EV 64 kWh

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 170 kW (231 ίπποι)

ΡΟΠΗ: 350 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 64 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.476 × 1.849 × 1.621 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.730 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 453-1.441 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.725 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 190 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 15,0 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 420+ χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 10-100%: 7,5 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (50 kW): 10-80%: 1 ώρα 46 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (150 kW): 10-80%: 28 λεπτά

ΤΙΜΗ: Exclusive 37.250 ευρώ (34.250 ευρώ με κρατική επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»)

Luxury 39.950 ευρώ (36.950 ευρώ με κρατική επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ»)

HYUNDAI KONA ELECTRIC

ΥΠΕΡ

Άνεση

Αισθητική

Σύστημα ανάκτησης

ΚΑΤΑ

Κατανάλωση (N Line)

MGS5 EV

ΥΠΕΡ

Χώροι

Οδική συμπεριφορά

Κατανάλωση

ΚΑΤΑ

Άνεση ανάρτησης στις χαμηλές ταχύτητες