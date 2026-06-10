Υβριδικό δίλημμα: Hyundai Kona Hybrid vs Renault Symbioz E-Tech 160

Θερμικό και ηλεκτρικό μοτέρ, SUV λογική και οικογενειακές ανάγκες συναντιούνται στην καθημερινότητα χωρίς την υποχρέωση φόρτισης. Τα αναβαθμισμένα full hybrid Hyundai Kona και Renault Symbioz μπαίνουν απέναντι, διεκδικώντας ρόλο στο πεδίο των κόμπακτ υβριδικών SUV.

Η ενδελεχής αναζήτηση από μια μεγάλη μερίδα του αγοραστικού κοινού για ένα κόμπακτ SUV, ιδανικά με πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης, αντί για τη μεσοβέζικη λύση των 48V mild hybrid, αντικατοπτρίζεται απόλυτα στους πίνακες πωλήσεων. Μάλιστα, με τον όρο «κόμπακτ» αναφερόμαστε σε αυτή την περιοχή που καλύπτει από το ανώτερο άκρο της κατηγορίας Β μέχρι και τις παρυφές της μεγαλύτερης κατηγορίας C.

Ακριβώς δηλαδή το εμπορικό πεδίο στο οποίο στοχεύουν οι δύο συμμετέχοντες της συγκεκριμένης συγκριτικής δοκιμής. Φυσικά, τον πρώτο λόγο στην εγχώρια αγορά έχει η Toyota, είτε μιλάμε για το Yaris Cross είτε για το C-HR, ενώ στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον ήρθαν να ασκήσουν ακόμα μεγαλύτερες τιμολογιακές πιέσεις οι Κινέζοι, με το MG ZS Hybrid+, το Chery Tiggo 4 και εσχάτως την Omoda με το 5 S-HS, τα οποία πάντως τοποθετούνται στην κατηγορία C.

Το Hyundai Kona, από τη μεριά του, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Μπορεί το 2017 η πρώτη γενιά να μην μπόρεσε να αποσπάσει αυτό που της αναλογούσε στην αγορά, σίγουρα όμως η δεύτερη κατάφερε με το καλημέρα να ταράξει τα νερά το 2023, όταν και αποκαλύφθηκε, διαθέτοντας αισθητά μεγαλύτερες διαστάσεις, προκειμένου να «γεφυρωθεί» το κενό ανάμεσα στο Bayon και το Tucson, αλλά και μια σχεδίαση που μόνο απαρατήρητη δεν συνεχίζει να περνά.

Έκτοτε υπήρξαν κάποιες μικρές παρεμβάσεις, προκειμένου να διατηρήσει την εμπορική του και όχι μόνο φρεσκάδα. Ενδεικτική είναι η πορεία της full hybrid έκδοσης, η οποία από τους 141 ίππους αρχικά κατέβηκε στους 129, για να σκαρφαλώσει τώρα στους 138 ίππους, με τη ροπή πάντως να παραμένει σταθερά στα 265 Nm, στο μοντέλο του 2026, στο πλαίσιο μερικών ακόμα μικροαλλαγών και μιας τιμολογιακής αναπροσαρμογής. Από πλευράς πωλήσεων, πάντως, η υπεροχή της υβριδικής έκδοσης στο μείγμα πωλήσεων του Kona είναι καταλυτική, με 57% το 2025, ποσοστό που έχει φθάσει το 70% μέσα στη χρονιά που διανύουμε.

Μια αντίστοιχη γεφυρωματική προσπάθεια έκανε και η Renault, στριμώχνοντας το Symbioz μεταξύ Captur και Austral, εντείνοντας τον συνωστισμό των SUV στην γκάμα της, καθώς υπάρχουν ακόμα τα Scenic, Rafale, Espace και το ηλεκτρικό πια Megane. Αν και το Symbioz το είχαμε οδηγήσει για πρώτη φορά πριν από δύο χρόνια στο πλαίσιο του Tannistest, έκτοτε δεν είχε τύχει να ανανεώσουμε τις εντυπώσεις μας σε μια δοκιμή εντός έδρας.

Το πλήρωμα του χρόνου έφερε τη συγκεκριμένη συγκυρία να συμπίπτει με την τεχνολογική αναβάθμιση του μοντέλου, ακολουθώντας αυτή του Captur, με το οποίο διατηρεί πολύ στενές σχέσεις, σε σημείο που θα μπορούσε να πει κανείς ότι πρόκειται για μια επιμηκυμένη εκδοχή του.

Υβριδικές απόψεις

Αν και υπάρχει μια παραπλήσια φιλοσοφία σε σχέση με την καθιερωμένη αρχιτεκτονική αντίστοιχων αυτοφορτιζόμενων συστημάτων (ατμοσφαιρικός β/κ με πρωτεύοντα η/κ, μια δευτερεύουσα γεννήτρια και μικρή μπαταρία), η βασική διαφοροποίηση συνήθως εντοπίζεται στο κιβώτιο μετάδοσης.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το Hyundai Kona Hybrid εφοδιάζεται με έναν ατμοσφαιρικό 1.600άρη κινητήρα 102 ίππων και 141 Nm, συνεπικουρούμενο από ένα ηλεκτρικό μοτέρ 43 ίππων, με το σύστημα να αποδίδει 138 ίππους και 265 Nm ροπής.

Το αναβαθμισμένο Symbioz E-Tech 160 αξιοποιεί την τεχνογνωσία της Renault F1, προσφέροντας ένα full hybrid σύνολο συνδυαστικής ισχύος 158 ίππων και 265 Nm ροπής. Το νέο αυτό σύνολο, που αντικατέστησε το 1.6 E-Tech 145, αποτελείται από έναν 1.800άρη βενζινοκινητήρα απόδοσης 109 ίππων και 172 Nm ροπής και δύο ηλεκτροκινητήρες, τον κύριο με ισχύ 49 ίππων και 205 Nm και έναν δευτερεύοντα HSG, High-voltage Starter Generator, 25 ίππων.

Η ροπή του κινητήρα εσωτερικής καύσης είναι 25% υψηλότερη, φθάνοντας στα 172 Nm, +22 Nm, και είναι διαθέσιμη σε χαμηλότερες στροφές, για καλύτερες επιδόσεις και απόκριση, ιδιαίτερα κατά την επιτάχυνση ή όταν χρειάζεται άμεση αύξηση της ταχύτητας σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Το αναβαθμισμένο αυτό σύνολο χαρίζει στο μοντέλο της Renault την πρωτοπορία σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις, αφού για τα 0-100 χλμ./ώρα χρειάζεται 9,1 δλ., με την τελική ταχύτητα να ανέρχεται στα 180 χλμ./ώρα, όταν οι αντίστοιχες τιμές για το Kona είναι 11 δλ. και 165 χλμ./ώρα.

Σε ένα υβριδικό σύστημα, μπορεί οι βελτιωμένοι χρόνοι επιτάχυνσης να είναι καλοδεχούμενοι, μεγαλύτερη σημασία όμως έχει η ενεργειακή αποδοτικότητα, που αποτελεί και τον καθοριστικό λόγο επιλογής ενός full hybrid έναντι ενός mild hybrid μοντέλου. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι δύο τα κατάφεραν πολύ καλά στο θέμα της κατανάλωσης, αφού η μέση τιμή βρίσκεται λίγο πάνω από τα 5 λτ./100 χλμ.

Σε ακραίες συνθήκες αστικής κίνησης, χαμηλές ταχύτητες και πολλά σταμάτα/ξεκίνα, η μέση τιμή μπορεί να κατέβει ακόμα και κάτω από τα 4 λτ./100 χλμ., ενώ σε ένα ταξίδι στον ανοικτό δρόμο μπορεί να πλησιάσει τα 7 λτ./100 χλμ. με σβέλτο ρυθμό. Έτσι, σε συνδυασμό και με το μεγαλύτερο ρεζερβουάρ του Symbioz, 48 λίτρα έναντι 38 του Kona, το γαλλικό μοντέλο υπερέχει ξεκάθαρα σε ό,τι αφορά την αυτονομία, με 923 χλμ., έναντι 678 χλμ. του Kona.

Και στις δύο περιπτώσεις η μπαταρία έχει μια παραπλήσια χωρητικότητα της τάξης των 1,4 kWh, αλλά η μεγάλη διαφορά εντοπίζεται στη μετάδοση. Στο Kona υπάρχει ένα κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, με την ιδιαιτερότητα της αξιοποίησης του ηλεκτρικού μοτέρ για την όπισθεν.

Στο γαλλικό στρατόπεδο αξιοποιείται η ιδιαίτερη λύση του multimode κιβωτίου, με τέσσερις σχέσεις για τον βενζινοκινητήρα και δύο επιπλέον για τον ηλεκτροκινητήρα, δημιουργώντας έτσι ένα σύνολο 14 πιθανών συνδυασμών, όπου το σύστημα επιλέγει αυτόματα τον βέλτιστο ανάλογα με τις συνθήκες οδήγησης.

Έτσι, καθώς οι αλλαγές σχέσεων συνήθως περνούν απαρατήρητες, το Symbioz ξεδιπλώνει μια ευχάριστη ρευστότητα στην αστική κίνηση, όπως με τα κάτι σαν CVT κιβώτια άλλων ανταγωνιστών, χωρίς τραντάγματα και μουγκρίσματα, με εξαίρεση τη φασαριόζικη εμπλοκή της γεννήτριας σε ορισμένες περιπτώσεις. Θα θέλαμε πάντως να μπορούσε ο οδηγός να επέμβει στην επιλογή των σχέσεων αλλά και στη λειτουργία της ανάκτησης, αφού προσφέρεται μόνο η λειτουργία Β, μέσω του νέου μίνιμαλ επιλογέα του κιβωτίου.

Στο Kona οι αλλαγές σχέσεων γίνονται συγκριτικά περισσότερο αντιληπτές, πάντα όμως μέσα σε ένα ομαλό πλαίσιο λειτουργίας. Καθοριστικός είναι ο διττός ρόλος των paddles που υπάρχουν στα μπράτσα του τιμονιού.

Στο σπορ πρόγραμμα χρησιμοποιούνται για τη σειριακή επιλογή των 6 σχέσεων, ενώ στο Eco πρόγραμμα αξιοποιούνται για τη ρύθμιση του βαθμού ανάκτησης, όπου υπάρχουν τρεις βαθμίδες, συνήθως χρησιμοποιούσαμε τη δεύτερη, μιας και η τρίτη δεν διακρίνεται για τη γραμμικότητά της, όντας αρκετά απότομη, μέχρι και επιπλέον λειτουργία, που σχεδόν παραπέμπει σε one pedal.

Ένας ακόμη τομέας όπου οι διαφορές είναι μεγάλες είναι αυτός που αφορά τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας. Μπορεί και οι δύο να διαθέτουν μΙα πλούσια σουίτα συστημάτων υποβοήθησης, όμως ο τρόπος που αντιμετωπίζουν το θέμα της διαχείρισής τους είναι ριζικά διαφορετικός.

Εργονομικά, είναι μεγάλο πλεονέκτημα για μία ακόμα φορά, σε Renault/Dacia, η λειτουργία My Safety Switch, καθιστώντας εύκολη και άμεση, μέσω του σχετικού διακόπτη, την απενεργοποίηση μιας συστάδας συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, τα οποία έχει ορίσει ο οδηγός, όταν στο Kona οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν είναι πάρα πολλές.

Οδηγικά, παρά τα διακριτικά N-Line, που δεν μαρτυρούν τίποτε περισσότερο από το ανώτερο εξοπλιστικό επίπεδο της σειράς, το υβριδικό Kona αποδεικνύεται αρκούντως αποτελεσματικό. Δεν είναι σφιχτό σε ρυθμίσεις, αφού ευτυχώς δεν περιλαμβάνονται αλλαγές στη σκληρότητα των αναρτήσεων.

Δεν θα έλεγες όμως ότι είναι μαλακό, παρά τους πίσω πολλαπλούς συνδέσμους και το 55άρι προφίλ των τροχών των 18 ιντσών, καθώς η απόσβεση είναι κάπως ξερή σε αρκετές περιπτώσεις. Τουλάχιστον οι κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές δεν προβληματίζουν, ενώ την ίδια στιγμή ταξιδεύει άνετα και μπορεί να κινηθεί αρκετά σβέλτα, χωρίς να σε προδιαθέτει όμως για κάτι παραπάνω, παρά το απενεργοποιούμενο σε δύο στάδια ESP και το σπορ πρόγραμμα οδήγησης.

Στο Symbioz, η συγγένεια με το Captur γίνεται άμεσα προφανής στον δρόμο, εμπίπτοντας εντός των κλασικών χαρακτηριστικών της γαλλικής σχολής. Παρά τον ημιάκαμπτο άξονα και το 45άρη προφίλ των 19άρηδων ελαστικών, η απόσβεση είναι αρκετά καλή στην πλειονότητα των κακοτεχνιών του οδοστρώματος.

Πέρα από την καλή ποιότητα κύλισης, οι λογικές κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές και η ουδέτερη συμπεριφορά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά, με το τιμόνι να είναι άμεσο αλλά με κάπως αποκομμένη αίσθηση και τα φρένα να χάνουν τη γραμμικότητά τους σε αρκετές περιπτώσεις, καθώς προσπαθούν να συνεργαστούν τα δύο κυκλώματα επιβράδυνσης, ηλεκτρικό και τριβής.

Τα 169 χλστ. της απόστασης από το έδαφος, όσο περίπου και του αντιπάλου, είναι καλοδεχούμενα για παν ενδεχόμενο, ενώ μια αξιοσημείωτη προσθήκη, έξτρα εξοπλισμός, είναι αυτή του πακέτου Extended Grip, το οποίο δεν συγκρίνεται βέβαια με ένα κανονικό σύστημα τετρακίνησης. Χάρη όμως στα ελαστικά τεσσάρων εποχών και το ηλεκτρονικό σύστημα Extended Grip Control που περιλαμβάνει, μπορεί να βοηθήσει σε δύσκολες συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης.

Η εικόνα

Δεν υπάρχει κάποια σημαντική αλλαγή στην εμφάνιση που να προδίδει την αναβαθμισμένη υβριδική έκδοση, με το Symbioz να διατηρεί το αιχμηρό του παρουσιαστικό, με τις άφθονες ακμές, όπου ξεχωρίζουν τα χαρακτηριστικά κάθετα φώτα ημέρας. Δεν είναι δύσκολο να το μπερδέψεις με το Captur, εκτός κι αν το κοιτάς από το πλάι ή από πίσω, οπότε και αποκαλύπτεται αυτή η μακρόστενη σιλουέτα του.

Αυτός είναι και ο λόγος που το Symbioz κρύβει τον όγκο του, παραπέμποντας περισσότερο σε ένα στέισον βάγκον crossover, όταν το Kona, με τα καμπυλόγραμμα άκρα του, τονίζει περισσότερο το ύψος του.

Το προσωπείο του Κορεάτη, με την απουσία κλασικής μάσκας και τη φωτιζόμενη μπάρα, εύκολα θα μπορούσε να ανήκει σε ηλεκτρικό όχημα, ενώ ο εξοστρακισμός των προβολέων στα άκρα είναι σήμα κατατεθέν του μοντέλου.

Αντίστοιχα διαφορετική είναι και η εσωτερική προσέγγιση των δύο ανταγωνιστών. Στο Kona, οι επιρροές από το Ioniq έχουν φέρει έναν ενιαίο πίνακα με δύο οθόνες 12,3 ιντσών έκαστη και, ευτυχώς, άφθονους φυσικούς διακόπτες για τον κλιματισμό και διάφορες άλλες λειτουργίες. Η κεντρική κονσόλα προσφέρει αρκετό χώρο για μικροαντικείμενα, καθώς ο επιλογέας του κιβωτίου βρίσκεται στην κολόνα του τιμονιού.

To Symbioz δεν θα μπορούσε να αποστασιοποιηθεί από τα πρότυπα της Renault. Το ταμπλό είναι επενδεδυμένο με μαλακά στην υφή πλαστικά στο ανώτερο τμήμα του, ο πίνακας οργάνων των 7 ιντσών είναι στάνταρντ, ενώ το ίδιο ισχύει για την κάθετη κεντρική οθόνη 10,4 ιντσών στην αρχική έκδοση evolution.

Από την επόμενη έκδοση techno ο πίνακας οργάνων έχει διάσταση 10,3 ιντσών, ενώ το σύστημα πολυμέσων open R link εμπλουτίζεται με σύστημα πλοήγησης και ενσωματωμένες υπηρεσίες Google, πέρα από τη στάνταρ δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης Android Auto και Apple CarPlay.

Οι πιο παρατηρητικοί θα εντοπίσουν τον νέο, εξαιρετικά μίνιμαλ, επιλογέα του κιβωτίου, ο οποίος πάντως θα μπορούσε να είχε μετακομίσει στην κολώνα του τιμονιού, απελευθερώνοντας επιπλέον χώρο στην κεντρική κονσόλα.

Ο οδηγός κάθεται ψηλά, σε ένα κάθισμα που στηρίζει σωστά το σώμα, ενώ άτομα μεγάλου αναστήματος θα διαπιστώσουν ότι ο ογκώδης κεντρικός καθρέπτης δημιουργεί ορισμένα τυφλά σημεία, ενώ και το πίσω παρμπρίζ δεν διακρίνεται για την άπλετη ορατότητα που προσφέρει.

Σε χωροταξικό επίπεδο η αντιπαράθεση είναι αμφίρροπη. Το Kona αντισταθμίζει το ελαφρώς μικρότερο μήκος με λίγο μεγαλύτερο μεταξόνιο, προσφέροντας έτσι χώρους αντάξιους του Symbioz, με το τελευταίο να χωλαίνει λίγο στο διαθέσιμο πλάτος στις πίσω θέσεις.

Το γαλλικό μοντέλο, όντας σχεδόν 19 εκ. μακρύτερο σε σχέση με το μικρότερο αδελφάκι του, το Captur, δίνει τη δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του να αξιοποιήσει πραγματικά το πλεονέκτημα του συρόμενου μονοκόμματου καθίσματος, αφού ακόμα και τραβηγμένο τελείως εμπρός μπορεί, με αρκετές παραχωρήσεις, να φιλοξενήσει δύο επιβάτες.

Σε ό,τι αφορά τον χώρο αποσκευών, το Kona μοιάζει μεγαλύτερο, αν και κάτι τέτοιο δεν αποτυπώνεται στα εργοστασιακά νούμερα. Tο Symbioz, με το υψηλότερο κατώφλι, μοιάζει πιο ρηχό, αν και, ανασηκώνοντας το κάλυμμα του δαπέδου, διαπιστώνεις ότι εκεί βρίσκεται ένας εφεδρικός τροχός ανάγκης.

Μια αμφίρροπη αναμέτρηση

Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια σπαζοκεφαλιά, αφού δεν υπάρχει ξεκάθαρος νικητής, αφήνοντας στην άκρη τις όποιες αισθητικές κρίσεις για την εξωτερική εμφάνιση και την εσωτερική εικόνα. Χωροταξικά, το Kona, αν και οριακά μικρότερο, έχει καλύτερη εκμετάλλευση χώρων, την οποία αντισταθμίζει το Symbioz με το συρόμενο κάθισμά του. Αμφότερα αποδεικνύουν την ενεργειακή τους αποτελεσματικότητα, με οριακά χαμηλότερη την κατανάλωση του Γάλλου, δείχνοντας ότι αξίζει να δώσει κανείς κάτι παραπάνω για ένα full hybrid σύστημα κίνησης, το οποίο προσφέρει μεγάλα ποσοστά αμιγούς ηλεκτροκίνησης.

Αμφότερα καταφέρνουν με διαφορετικές λύσεις να αποφύγουν τον σκόπελο της χλωμής λειτουργίας του κιβωτίου που χαρακτηρίζει ορισμένους ανταγωνιστές, ενώ άκρως αποδεκτές είναι οι επιδόσεις, με δεδομένο τον οικογενειακό χαρακτήρα. Στο ίδιο μήκος κύματος και η ποιότητα κύλισης, με την οδική συμπεριφορά να κινείται στο πλαίσιο ουδέτερων και ασφαλών χαρακτηριστικών, με μια μικρή υπεροχή του Symbioz στο θέμα της απόσβεσης.

Μην περιμένετε, τέλος, το θέμα του κόστους να είναι αυτό που θα γείρει την πλάστιγγα, γιατί και εκεί έχουμε μια πολύ μικρή διαφορά 510 ευρώ, 27.390 ευρώ για το Kona, έναντι 27.900 ευρώ για το Symbioz. Οπότε τελικά το μόνο που μένει είναι ίσως το θέμα της εμπορικότητας, όπου το Kona είναι αναμφίβολα το δημοφιλέστερο σε πωλήσεις, κάτι που πιθανόν να έχει επίπτωση και στις υπολειμματικές αξίες.

HYUNDAI KONA HYBRID 138ps

ΥΠΕΡ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ, ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΧΩΡΩΝ, ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΦΥΣΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

ΚΑΤΑ

ΞΕΡΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ

RENAULT SYMBIOZ E-TECH 160

ΥΠΕΡ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ, AYTONOMIA, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟΥ, ΣΥΡΟΜΕΝΟ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑ, ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ MY PERSO

ΚΑΤΑ

ΑΙΣΘΗΣΗ ΦΡΕΝΩΝ

TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

HYUNDAI KONA HYBRID 138ps

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: full hybrid, β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.580 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 102 ίπποι

ΡΟΠΗ β/κ: 141 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ: 43,5 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 170 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 138 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 265 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.385 × 1.825 × 1.580 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.660 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 466 λίτρα

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ: 170 χλστ.

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 38 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.525 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 11 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 165 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 5,6 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 104 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 27.390 ευρώ (premium)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ: 305 ευρώ*

* Αφορά σε πρόγραμμα διάρκειας 48 μηνών, με 20.000 χλμ./έτος και 5.000 ευρώ προκαταβολή. Το μηνιαίο μίσθωμα επιβαρύνεται επιπλέον με ΦΠΑ 24%.

TEXNIKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

RENAULT SYMBIOZ E-TECH 160

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: full hybrid, β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.798 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 109 ίπποι

ΡΟΠΗ β/κ: 172 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ: 49 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 205 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 160 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 265 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Multi-mode 4+2 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.413 × 1.797 × 1.575 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.638 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 492/624-1.582 λίτρα

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ: 169 χλστ.

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 48 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.390 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 5,2 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 107 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 27.900 ευρώ (evolution)

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ: 320 ευρώ*

* Αφορά σε πρόγραμμα διάρκειας 48 μηνών, με 20.000 χλμ./έτος και 5.000 ευρώ προκαταβολή. Το μηνιαίο μίσθωμα επιβαρύνεται επιπλέον με ΦΠΑ 24%.