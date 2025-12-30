Kia EV4 vs Toyota C-HR+: Αρχηγών παρόντων

Απέναντι στην εγνωσμένη συνέπεια της Κia στις ηλεκτροκίνητες δημιουργίες, η Toyota έρχεται να αναδείξει πώς μια μεγάλη σχολή μπορεί να καλύψει μεθοδικά το χαμένο έδαφος.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛΕΝΗ ΞΕΝΑΚΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: 4ΤΡΟΧΟΙ

Καλά τα κινέζικα, γεμάτα τεχνολογία, όμως πολύ πριν μπουν στη ζωή του Ευρωπαίου, ο σεβασμός του, αν μιλάμε για αμιγώς ηλεκτρικό, ήταν ολοκληρωτικά κερδισμένος από τους Νοτιοκορεάτες. Η δε εκτίμησή του -ασχέτως κινητήριου συνόλου- από την Toyota. Κάνοντας λόγο για τους πρώτους, μικρή σημασία έχει αν το υπό εξέταση είναι ένα EV της Hyundai ή της Κia. Επί της ουσίας, πλην του περιτυλίγματος, οι μεταξύ τους διαφορές είναι τόσο μικρές που απλά στοχεύουν άλλοτε σε μια περισσότερο σπορ προσέγγιση και συνήθως σε ένα μοντέλο που θα καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών. Όσο για την Toyota, το σίγουρο είναι πως παραμένει η πιο ολοκληρωμένη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο. Μπορεί να άργησε να τοποθετηθεί δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση και το bZ4X να μην έπεισε λόγω περιορισμένης αυτονομίας, ωστόσο με το C-HR+ δείχνει ότι έχει τη βούληση και την τεχνογνωσία να καλύψει το χαμένο έδαφος. Και όταν η Toyota μπει σοβαρά σε ένα παιχνίδι, η ιστορία δείχνει ότι σπάνια το χάνει.

Μεταξύ των φετινών υποψήφιων για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026» δεν υπάρχει κάποιο που να ξεχωρίζει ως φαβορί. Ενδεχομένως, μάλιστα, το στέμμα να μη φορεθεί ούτε στο Toyota C-HR+ ούτε στο Kia EV4. Αυτό, όμως, εδώ δεν είναι το παν. Και τα δύο είναι αυτοκίνητα με τα οποία μπορείς να ζήσεις άνετα για πολλά χρόνια. Είναι πολυδιάστατα, ολοκληρωμένα και δείχνουν ότι σχεδιάστηκαν με σοβαρότητα και βάθος, χωρίς ίχνος από εκείνη την «αυτοκινητική αρπαχτή» που έχουμε δει κατά καιρούς σε άλλες παρουσίες.

Στη Δανία, στο πλαίσιο του Tannistest η Kia εμφανίστηκε πάνοπλη, με το EV4 σε hatchback και fastback αμάξωμα, αλλά και με μια προπαραγωγής έκδοση GT η οποία μας διατέθηκε μόνο για συνοδήγηση λίγων λεπτών. Η Toyota από την πλευρά της, ταξίδεψε στο Τάνις με τη ναυαρχίδα του C-HR+, ήτοι το τετρακίνητο μοντέλο με τη μεγαλύτερη από τις διαθέσιμες μπαταρίες και 343 ίππους απόδοση. Σχεδόν με διπλάσια ισχύ από το προσθιοκίνητο EV4 (204 ίπποι), όμως εδώ το «0-100» είναι ήσσονος σημασίας.

Αυτό που τα διαφοροποιεί από τη μάζα (την κινεζική, για να μην κρυβόμαστε) είναι ο χαρακτήρας που και τα δύο «καταθέτουν» από τα πρώτα χιλιόμετρα πίσω από το τιμόνι τους. Και ως προς τις μεταξύ τους διαφορές, αν και κινούνται στον ίδιο κόσμο, αυτόν της ηλεκτροκίνησης, οι προσεγγίσεις τους δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικές. Η Toyota επενδύει σε μια coupe-SUV αισθητική, συνεχίζοντας την ιστορία επιτυχίας του C-HR που «έσπασε ταμεία» στην Ευρώπη. Ανοίγοντας μια παρένθεση, δεν πρόκειται για τον αντικαταστάτη του θερμικού C-HR, το οποίο θα συνεχίσει κανονικά την πορεία του, αλλά μάλλον για… ξαναβαπτισμένο bZ4x, όπου έχουν φροντιστεί όλες οι ατέλειες του παρελθόντος. Το C-HR+ επιτέλους υπόσχεται ικανοποιητική αυτονομία, υψηλές επιδόσεις ανάλογα με την έκδοση, φέρει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης και έχει μια δόση φουτουρισμού που δύσκολα περνά απαρατήρητη. Από την άλλη, το Kia EV4 παρουσιάζεται σε δύο αμαξώματα: fastback (που θέλει χρόνο ώστε να το αφομοιώσεις) και hatchback, επιχειρώντας να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία C. Σε πρώτη ανάγνωση, πάντως, η hatchback έκδοση αυτών των σελίδων εξακολουθεί να φλερτάρει με τα στερεότυπα των SUV.

Πρώτες εντυπώσεις

Στην πρώτη ματιά, το Toyota C-HR+ σε κερδίζει με τολμηρές γραμμές και πολυεπίπεδες επιφάνειες. Το εμπρός μέρος έχει αποκτήσει ακόμα πιο έντονη ταυτότητα συγκριτικά με το συμβατικό C-HR, με στενά φωτιστικά σώματα, ενώ το coupe προφίλ διατηρείται χωρίς να θυσιάζεται ο χώρος για τους πίσω επιβάτες. Η αισθητική του πίσω μέρους με τη μεγάλη κλίση του παρμπρίζ και το διακριτικό spoiler ενισχύει τη σπορ διάσταση του μοντέλου. Αντίθετα, το χάτσμπακ Kia EV4, εν προκειμένω σε έκδοση GT-Line, είναι πιο «καθαρό» σχεδιαστικά, ενώ όσο κι αν το εργοστάσιο το παρουσιάζει διαφορετικά, ως «καλούπι» τοποθετείται πιο κοντά σε ένα Kona για παράδειγμα (λέγε με SUV) παρά σε ένα τυπικό χάτσμπακ. Σε κάθε περίπτωση, οι γραμμές είναι ευθύγραμμες, λιτές και αποπνέουν έναν αέρα μοντέρνας λιτότητας.

Στο εσωτερικό, οι δύο κατασκευαστές ακολουθούν εκ διαμέτρου αντίθετη φιλοσοφία. Η Toyota έχει επιλέξει έναν σχεδιασμό που εντυπωσιάζει με τις κοφτές γωνίες και την εναλλαγή υλικών στο ταμπλό. Η αίσθηση είναι premium, με κορυφαία ποιότητα υλικών, αν και τα τόσα σκαλίσματα στις επιφάνειες ίσως ξενίσουν τους λιγότερο τολμηρούς. Το Kia, από την πλευρά του, πέρα από την υψηλή ποιότητα υλικών, σε κερδίζει ήδη από την αίσθηση που παρέχουν τα καθίσματά του: απόλυτα εργονομικά, άνετα και με στήριξη που τα κάνει ιδανικά για πολύωρη οδήγηση. Το κάθισμα του οδηγού είναι χαμηλά τοποθετημένο, εξασφαλίζοντάς του πολύ καλή αίσθηση του δρόμου και επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα που του έχει προσδώσει το εργοστάσιο.

Σε επίπεδο χώρων, η ισορροπία γέρνει ανάλογα με το πού δίνει κανείς προτεραιότητα. Το C-HR+, βασισμένο στην πλατφόρμα e-TNGA του bZ4X, έχει σαφές πλεονέκτημα στην πρακτικότητα του χώρου αποσκευών, που, αν και μικρότερος εκείνου του EV4 (416 λίτρα έναντι 430), έχει αισθητά πιο εύκολη πρόσβαση και πιο πρακτικό, τετραγωνισμένο σχήμα – έναντι του στενόμακρου του Kia. Το EV4, ωστόσο, προσφέρει καλύτερη άνεση για τους πίσω επιβάτες, με περισσότερο χώρο για τα πόδια και συνολικά πιο φιλόξενο περιβάλλον στις πίσω θέσεις.

Στο Toyota C-HR+, στο κέντρο του ταμπλό «αιωρείται» μια οθόνη αφής 14 ιντσών με εξελιγμένες λειτουργίες πλοήγησης, EV routing και δυνατότητα διαχείρισης της μπαταρίας από το κινητό μέσω της εφαρμογής MyToyota. Η καμπίνα έχει διαμορφωθεί ως «shared space», με δύο ασύρματους φορτιστές στη βάση της κονσόλας και ανεξάρτητη ρύθμιση κλιματισμού για τους πίσω επιβάτες (στην έκδοση που έχουμε στη διάθεσή μας). Η πανοραμική γυάλινη οροφή ενισχύει την αίσθηση φωτεινότητας και χώρου, ενώ η ηχομόνωση δημιουργεί premium περιβάλλον ανεξαρτήτως ταχύτητας ή ποιότητας οδοστρώματος.

Η Kia, με το EV4 στην έκδοση GT-Line, προσεγγίζει την τεχνολογία πιο μινιμαλιστικά. Οι δύο συνδυασμένες οθόνες υψηλής ευκρίνειας δημιουργούν καθαρό και εργονομικό διάκοσμο, με έμφαση στην απλότητα και στην ευχρηστία. Το λογισμικό του infotainment είναι ταχύτατο και εύκολο στην πλοήγηση, ενώ η συνδεσιμότητα με κινητές συσκευές είναι άμεση. Στα της ασφάλειας, αναμενόμενα και τα δύο διαθέτουν σχεδόν τα πάντα, από αναγνώριση πεζών μέχρι σύστημα υποβοήθησης σε διασταυρώσεις, αναγνώριση κόπωσης, ενεργά cruise control κ.ά.

Η ουσία

Στον δρόμο, οι διαφορές είναι εμφανείς ήδη από τα πρώτα χιλιόμετρα. Το Kia EV4 κερδίζει κάποιους πόντους από τη θέση οδήγησης. Χαμηλά τοποθετημένη, επιτρέπει στον οδηγό να επικοινωνεί ουσιαστικά με τον δρόμο, αν και θα θέλαμε το τιμόνι να κατεβαίνει λίγο χαμηλότερα ως προς τον κατακόρυφο άξονα για ακόμα πιο σωστή εργονομία. Η αίσθηση από το σύστημα διεύθυνσης είναι σαφής, χωρίς όμως να ξεχειλίζει πληροφόρηση. Σε συνθήκες καθημερινής οδήγησης το EV4 είναι ευχάριστο, ενώ σε πιο απαιτητική χρήση αποδεικνύεται… τρένο, με εξαιρετική απόσβεση από την ανάρτηση, ποιοτική κύλιση παρά και τους τροχούς των 19 ιντσών της έκδοσης, λογικές κλίσεις και περιθώρια πρόσφυσης πολύ πάνω από τις επιδόσεις που του προσφέρουν οι 204 ίπποι του.

Στο Toyota C-HR+, η εμπειρία είναι διαφορετική. Κάθεσαι ψηλότερα, με την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε SUV – κάτι που άλλωστε η Toyota τονίζει στο positioning του μοντέλου. Το τιμόνι του είναι γρήγορο και ακριβές, αν και η ηλεκτρική υποβοήθηση του στερεί λίγη φυσικότητα. Ωστόσο, η επιτάχυνση είναι εκρηκτική, ειδικά στην τετρακίνητη έκδοση με τους 343 ίππους, και η αίσθηση ασφάλειας σε δρόμους με κακή πρόσφυση είναι υποδειγματική. Εκεί όπου το Kia σε προκαλεί να παίξεις με τις γραμμές, το Toyota σε πείθει με τη δύναμη και την αδιάκοπη ροή ισχύος, που υπό πίεση το «φέρνει» ακόμα και απέναντι σε υπερστροφή – ωστόσο εύκολα διαχειρίσιμη, χάρη και στο υψηλό απόθεμα ροπής.

Στη σύντομη επαφή μας, από πλευράς κατανάλωσης είδαμε 15,6 kWh/100 χλμ. για το Toyota και 16,4 kWh/100 χλμ. για το Kia, τιμές που υπόσχονται πραγματική αυτονομία πάνω από 400-450 χλμ. σε μεικτές συνθήκες. Συνολικά, το Toyota κερδίζει σε επιδόσεις και SUV χαρακτήρα, το Kia σε αίσθηση και εργονομία.

Πέρα από την αίσθηση, το Toyota C-HR+ έρχεται με μια γκάμα που στη βασική έκδοση «φοράει» μπαταρία 57,7 kWh, αποκλειστικά με κίνηση στους εμπρός τροχούς και ισχύ 167 ίππων. Πιο πάνω, υπάρχει η μπαταρία των 77 kWh, διαθέσιμη τόσο σε προσθιοκίνητη όσο και σε τετρακίνητη διαμόρφωση. Εδώ οι δύο ηλεκτροκινητήρες (ένας σε κάθε άξονα) αποδίδουν συνδυαστικά 343 ίππους και 438 Nm ροπής, με το τετρακίνητο που είχαμε στη διάθεσή μας να πραγματοποιεί το «0-100» σε μόλις 5,2 δλ., τιμή που το κατατάσσει ανάμεσα στα πιο γρήγορα ηλεκτρικά SUV της κατηγορίας, παρά τα 2.080 κιλά του. Η αυτονομία φτάνει ως τα 600 χλμ.( WLTP) στη δικίνητη έκδοση και μέχρι τα 475 χλμ. στην τετρακίνητη, ενώ η μέγιστη ισχύς φόρτισης στα 150 kW επιτρέπει ανεφοδιασμό από 10% σε 80% σε λιγότερο από μισή ώρα. Η δυνατότητα προθέρμανσης της μπαταρίας εξασφαλίζει ότι οι χρόνοι φόρτισης παραμένουν σταθεροί ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες. Σε άλλα, αμιγώς… ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, το C-HR+ έχει τέσσερα επίπεδα αναγεννητικής πέδησης, ρυθμιζόμενα από paddles στο τιμόνι, ενώ το Kia, χάρη στο σύστημα i-Pedal 3.0, επιπλέον των παραπάνω προσφέρει και one-pedal driving λειτουργία.

Στο κορεατικό μοντέλο, στην έκδοση Long Range που οδηγήσαμε, η μπαταρία των 81,4 kWh εξασφαλίζει αυτονομία κοντά στα 590 χλμ. (58,3 kWh στη βασική έκδοση, με 410 χλμ. αυτονομία), ενώ χάρη στην αρχιτεκτονική 400V της πλατφόρμας E-GMP η φόρτιση είναι εξίσου γρήγορη: σε 31 λεπτά μπορεί να ανακτήσει έως και το 80% της χωρητικότητας. Εδώ μπορεί το βάρος να είναι αρκετά χαμηλότερο (1.835 κ.), το ίδιο όμως ισχύει τόσο για την ιπποδύναμη όσο και για τη ροπή (283 Nm), στοιχεία που σε επίπεδο επιδόσεων μεταφράζονται σε 7,8 δλ. για τα πρώτα 100 χλμ./ώρα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 170 χλμ./ώρα.

Η δεύτερη ανάγνωση

Πίσω από αριθμούς και τεχνολογίες, τόσο το Toyota C-HR+ όσο και το Kia EV4 στην έκδοση χάτσμπακ μπορεί να υστερούν έναντι του κινεζικού ανταγωνισμού σε φαντεζί λύσεις, όπως περιστρεφόμενες οθόνες, αυτόματα ανοίξε-κλείσε θυρών ή πιο εξελιγμένα συστήματα αυτόνομης οδήγησης, συνεχίζουν να προσφέρουν κάτι ουσιαστικότερο: τη ζωντανή αίσθηση του «πραγματικού» αυτοκινήτου. Και αυτό τους χαρίζει προσωπικότητα, εκεί όπου αρκετές ηλεκτρικές προτάσεις της αγοράς δείχνουν να μοιάζουν μεταξύ τους.

Από εκεί και πέρα, οι δρόμοι τους χωρίζουν. Το Kia εστιάζει σε καθαρό design, εργονομία και άνεση, όταν το Toyota προβάλλει μια πιο έντονη, premium εικόνα: σχεδίαση που ξεχωρίζει, ισχυρά μηχανικά σύνολα και έντονη προσωπικότητα, χωρίς να απεμπολεί και μια δόση πρακτικότητας. Η αντιπαράθεση λοιπόν δεν είναι μάχη αριθμών ή κινητήρων, αλλά δύο διαφορετικών φιλοσοφιών που αποτυπώνουν το εύρος της ηλεκτρικής εποχής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

KIA EV4 GT-Line Long Range

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 204 ίπποι/5.200-9.600 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 283 Nm/0-5.000 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Mονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα Μακφέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 81,4 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.450×1.860×1.485 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.820 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 435 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.912 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,7 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 14,4-15,1 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA: 625 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 10-80% (128 kW): 31 λ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TOYOTA C-HR+ (AWD)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2 η/κ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 343 ίπποι

ΡΟΠΗ: 438 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Mονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα Μακφέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ:77 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.520×1.870×1.595 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.750 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 416 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.080 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,2 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα