Συγκριτική δοκιμή Mazda 6e – Xpeng G6: Electric silhouettes

Δύο νεοφερμένοι εξ ανατολών, η Xpeng με το G6 και η Mazda με το 6e, αποδεικνύουν ότι ένα μεγάλο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να επιβάλλεται με την κομψότητα και όχι μόνο με τον όγκο του.

Δεν χρειάζεται να ανατρέξει κανείς στους πίνακες των πωλήσεων για να καταλάβει το μέγεθος της κυριαρχίας των κλασικών SUV. Αν ρίξει μια ματιά τριγύρω του, θα έρθει αντιμέτωπος με άφθονα SUV όλων των μεγεθών και των κατηγοριών. Η έλευση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχει επιτείνει αυτό το φαινόμενο, καθώς μια μεγάλη μπαταρία συνεπάγεται συνήθως και το ανάλογο επιβλητικό περιτύλιγμα. Τα supercar σπανίζουν, τρίθυρα και κουπέ λιγοστεύουν ολοένα και περισσότερο, οπότε μάταια ψάχνεις το οπτικό ερέθισμα που θα τραβήξει το βλέμμα. Να όμως που οι συγκυρίες το έφεραν έτσι, ώστε δύο τέτοια οπτικά ερεθίσματα με παραπλήσιες ηλεκτρικές προδιαγραφές να δώσουν ραντεβού στα γραφεία του περιοδικού.

Ο λόγος για το Mazda 6e και το Xpeng G6, τα οποία μας έρχονται από την Κίνα, όπου το καθένα, για τους δικούς του λόγους, χρειάζεται τις απαραίτητες συστάσεις. Η Xpeng μπορεί να μην είναι ακόμα τόσο γνωστή όσο κάποιοι ομοεθνείς αντίπαλοί της, αυτό όμως δεν μειώνει το εύρος και τη σπουδαιότητα των επιτευγμάτων της, τα οποία είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στην κινεζική της έδρα, στην πόλη Γκουανγκζού.

Δεν περιορίζεται μόνο σε ξερά νούμερα πωλήσεων (που αντιπροσωπεύουν όμως μια αναμφισβήτητα αλματώδη εξέλιξη, αλλά ούτε και στα αυτοκίνητα, αφού η Xpeng, με το σλόγκαν «from horsepower to brainpower», έχει ως στόχο να γίνει επίσης γνωστή ως εταιρεία Physical AI, με ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε ανθρωποειδή ρομπότ, ρομποταξί και ιπτάμενες λύσεις κινητικότητας.

Από την άλλη μεριά, η Mazda μάς είναι σαφώς πιο οικεία, καθώς τώρα αλλά και στο παρελθόν έχει ταιριάξει στην ελληνική οδηγική κουλτούρα, με εμβληματικά μοντέλα, όπως το RX-8 και το MX-5. Όντας ακόμα μια αυτόνομη ιαπωνική εταιρεία, πολλές φορές μάς έχει εκπλήξει τραβώντας τον δικό της διαφορετικό δρόμο (βλέπε συστήματα κίνησης). Αυτή τη φορά όμως επέλεξε να κάνει κάτι που δεν το συνηθίζει, καθώς παρουσίασε ένα νέο μοντέλο, αξιοποιώντας τη συνεργασία που υπάρχει στην κινεζική αγορά με την Changan-Deepal.

Αισθητικές επικλήσεις

Η Mazda λοιπόν δανείστηκε από τον συνεργάτη της ό,τι είχε να κάνει με την πλατφόρμα και τα ηλεκτρικά παρελκόμενά της, αλλά αξιοποίησε τη δική της κουλτούρα, σε ένα σύνολο όπου το ντιζάιν και η ποιότητα αποτελούν τρανή απόδειξη των στοιχείων που αποτυπώνουν αυτή τη διαφορετική, quiet luxury, φιλοσοφία της. Μπορεί οι περισσότεροι κατασκευαστές να ασχολούνται πρωτίστως με τα SUV, η Mazda όμως αποφάσισε, γι’ αυτή τη δεύτερη ηλεκτρική απόπειρα (μετά το MX-30), να εστιάσει σε πιο διαχρονικές αξίες. Αυτό φαίνεται από το ότι ασχολήθηκε με τον συνεχιστή της σειράς 6, το οποίο πάντοτε ήταν πρωτίστως σεντάν και λιγότερο liftback ή station wagon.

Στη νέα του γενιά, το Mazda 6e αποφάσισε να απαρνηθεί τον κλασικό τρίτο όγκο, για χάρη μιας ρευστής σιλουέτας, όπου οι αψίδες της οροφής και τα πλευρικά παράθυρα φτάνουν κυριολεκτικά μέχρι την πίσω άκρη. Το επιμηκυμένο καπό και η χαμηλή γραμμή της οροφής δημιουργούν την αίσθηση ενός κομψού τετράθυρου κουπέ, κάτι που τονίζεται από λεπτομέρειες όπως οι πόρτες χωρίς πλαίσιο και οι χωνευτές χειρολαβές.

Εξίσου κομψό είναι και το πίσω μέρος, με τη χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή, η οποία αποτελείται από τα καμπυλόγραμμα φώτα και μία λεπτή μπάρα, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται η αναγραφή του κατασκευαστή, αντί για το γνωστό σήμα. Την εικόνα ολοκληρώνει το μετακινούμενο πίσω σπόιλερ, το οποίο ανασηκώνεται πάνω από τα 90 χλμ./ώρα, ένα στοιχείο που κερδίζει τις εντυπώσεις περισσότερο σε οπτικό παρά σε ουσιαστικό επίπεδο.

Απέναντι στέκεται το Xpeng G6 είναι ένα crossover που συνδυάζει χαρακτηριστικά SUV και κουπέ οχημάτων, ενώ διακρίνεται και αυτό για την αεροδυναμική του σχεδίαση. Εμπρός ξεχωρίζει η φωτεινή μπάρα Starlight LED, με ένα πλάτος που αγγίζει τα 2 μ., τα τριγωνικά ανοίγματα στις άκρες του προφυλακτήρα φιλοξενούν τους προβολείς, ενώ στο πίσω μέρος διακρίνεται μια διαμόρφωση τύπου «Ducktail», με αυτό το μικρό σπόιλερ που προεξέχει πάνω από τα λεπτά πίσω φωτιστικά σώματα.

Μία λεπτομέρεια που περνά απαρατήρητη είναι ο πίσω υαλοκαθαριστήρας, που κρύβεται κάτω από το σπόιλερ της οροφής, τη στιγμή που κάτι αντίστοιχο απουσιάζει από το Mazda. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε κατηγορήσει κινεζικά αυτοκίνητα για ομογενοποίηση και έλλειψη διαφορετικότητας. Εάν θέλει κανείς να καταλάβει τι εννοούμε, δεν έχει παρά να αντιπαραβάλει το αδελφό Deepal SL03 (που διατίθεται μόνο στην αγορά της Κίνας) με το Mazda 6e.

Τη στιγμή που το κινεζικό μοντέλο διαθέτει μια τυπική εικόνα στο ρύγχος με την κλειστή μάσκα (κάτι τέτοιο ισχύει και για το G6), η Mazda ενισχύει τον χαρακτήρα, τονίζοντας τη μάσκα, η οποία είναι σε μαύρο χρώμα και διαθέτει μία πολύ εντυπωσιακή φωτεινή μπορντούρα (η οποία, εκτός από φως ημέρας, ενημερώνει και για την πρόοδο κατά τη διάρκεια της φόρτισης).

Στο εσωτερικό, και τα δύο ακολουθούν τη συνήθη πρακτική των ηλεκτρικών μοντέλων, όπου κυριαρχεί η minimal αισθητική, με δύο ανισομεγέθεις οθόνες και μία κεντρική κονσόλα δύο επιπέδων. Παρόμοια στοιχεία αποτελούν και οι ποιοτικές λεπτομέρειες στην επιλογή των υλικών, η διχρωμία του εσωτερικού (σαφώς πιο φωτεινό από τις εναλλακτικές σκούρες γκρι/μαύρες αποχρώσεις) και ένας εντυπωσιακός ατμοσφαιρικός φωτισμός, που δημιουργούν μια premium ατμόσφαιρα, η οποία ενισχύεται από τη φωτεινότητα που χαρίζει η μεγάλη ηλιοροφή, την ηχομόνωση και τα πολυλειτουργικά καθίσματα.

Το γεγονός ότι τα χαμηλά αυτοκίνητα αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα των SUV αντικατοπτρίζεται με τον πλέον παραστατικό τρόπο στη θέση οδήγησης. Δεν σκαρφαλώνεις, αλλά χαμηλώνεις για να χωθείς στο κάθισμα του Mazda 6e, το οποίο στηρίζει καλύτερα το σώμα σε σχέση με την πολυθρόνα του G6.

Στο Mazda αντικρίζεις ένα ταμπλό που διαθέτει ορισμένα πιο κλασικά στοιχεία στη διαμόρφωσή του, όπως η καλύπτρα του πίνακα οργάνων, η διαμόρφωση του ανώτερου τμήματος, οι κλασικοί αεραγωγοί και η χρήση χρωμίου στις λεπτομέρειες, που συμπληρώνεται στην πλούσια έκδοση Takumi Plus της δοκιμής μας από τη διχρωμία της συγκεκριμένης έκδοσης, με tan nappa, αλκαντάρα και δέρμα. Αυτή η σύγκλιση απόψεων έχει και τα κακά της, που δεν είναι άλλο από το θέμα του χειρισμού.

Οι φυσικοί διακόπτες έχουν εκλείψει και όλα διεκπεραιώνονται μέσω της κεντρικής οθόνης αφής ή με φωνητικές εντολές. Και αν στην περίπτωση της Xpeng οι εντυπώσεις καταγράφονται από λευκό χαρτί, δεν ισχύει το ίδιο στη Mazda, όπου μας κακοφαίνεται η σύγκριση με το παρελθόν της (θα μπορούσαν τουλάχιστον οι υαλοκαθαριστήρες να ελέγχονται από τον επιλογέα στην κολόνα του τιμονιού).

Αν και το Mazda 6e είναι ελαφρώς μακρύτερο από το G6 (με σχεδόν ταυτόσημο μεταξόνιο πάντως), τελικά η υπεροχή του τελευταίου είναι ξεκάθαρη σε χωροταξικό επίπεδο. Στο G6 υπάρχει άφθονος χώρος για τα πόδια και το κεφάλι, ρυθμίζεται και η κλίση της πλάτης των πίσω καθισμάτων, ενώ υπάρχει δυνατότητα οριζοντίωσης της πλάτης των εμπρός καθισμάτων.

Στις πίσω θέσεις του Mazda 6e δεν είναι τόσο η ηλιοροφή που μειώνει ελαφρά τον διαθέσιμο χώρο για το κεφάλι, όσο το υπερυψωμένο δάπεδο, που αναγκάζει τα πόδια να είναι κάπως λυγισμένα, κάτι που ίσως αποδειχθεί κουραστικό σε μεγάλα ταξίδια.

Από την άλλη, όμως, οι πίσω επιβάτες έχουν στη διάθεσή τους μία οθόνη, μέσω της οποίας μπορούν να ελέγξουν τη θερμοκρασία του κλιματισμού και το σκιάδιο της ηλιοροφής.

Ξεκάθαρη είναι η υπεροχή του G6 και στη χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ, καθώς φτάνει τα 571 λίτρα σε στάνταρ διάταξη και τα 1.374 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, όταν το τεράστιο άνοιγμα της πέμπτης πόρτας και το μεγάλο frunk δεν αντισταθμίζουν τα μόλις 336 λτ. (μέχρι το ύψος της εταζέρας).

Το τεχνικό υπόβαθρο

Το G6 βασίζεται στην πλατφόρμα SEPA 2.0 της Xpeng, που υιοθετεί μια αρχιτεκτονική κυκλώματος 800 V και επιτρέπει DC φόρτιση με ισχύ έως 451 kW. Σε ό,τι αφορά τη Mazda, από τη στιγμή που η ιαπωνική εταιρεία αποφάσισε να βασιστεί στην πλατφόρμα του Κινέζου συνεργάτη της, είχε και ορισμένους περιορισμούς. Σε αντίθεση με την πλειονότητα του ανταγωνισμού, η Mazda ήταν υποχρεωμένη να μείνει μακριά από ένα performance τμήμα της αγοράς, με τετρακίνητες δικινητήριες παραλλαγές (όπως είναι η κορυφαία έκδοση των 487 ίππων του Xpeng G6). Έτσι, είναι διαθέσιμο σε δύο πισωκίνητες εκδόσεις.

Στην εισαγωγική έκδοσή του βρίσκουμε μια μπαταρία LFP (φωσφορικού λιθίου σιδήρου) 68,8 kWh, με αυτονομία 479 χλμ., απόδοση 258 ίππων και 320 Nm, με μέγιστη ισχύ ταχυφόρτισης στα 165 kW. Η έκδοση Long Range της δοκιμής μας φοράει μπαταρία NMC (νικελίου μαγγανίου κοβαλτίου) 80 kWh, η οποία αυξάνει μεν την εργοστασιακή αυτονομία στα 552 χλμ., θυσιάζοντας όμως λίγο από την ισχύ του κινητήρα (246 ίπποι) και πολύ από την ισχύ DC φόρτισης (90 kW).

Στο G6, εκτός από την κορυφαία τετρακίνητη έκδοση που αναφέραμε, υπάρχουν και δύο πισωκίνητες εκδοχές. Η αρχική έκδοση έχει μπαταρία 68 kWh, 252 ίππους και εργοστασιακή αυτονομία 470 χλμ., ενώ μια μεγαλύτερη μπαταρία 80,8 kWh τροφοδοτεί την έκδοση Long Range της δοκιμής μας, η οποία συνδυάζεται με ένα μοτέρ 296 ίππων, με εργοστασιακή αυτονομία 525 χλμ.

Η πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει στους τομείς της αεροδυναμικής και της διαχείρισης της ενέργειας αντικατοπτρίζεται στη μέση κατανάλωση, η οποία σε μεικτές συνθήκες διατηρήθηκε οριακά κάτω από τις 18 kWh/100 χλμ. Σε ήπια αστική χρήση μπορεί να κατέβει στις 15 kWh/100 χλμ., ενώ σε ένα σβέλτο ταξίδι στην εθνική εύκολα ξεπερνά τις 20 kWh/100 χλμ. Παρά την LFP τεχνολογία, η μπαταρία επιτυγχάνει μια πολύ υψηλή μέγιστη ισχύ φόρτισης που φτάνει τα 451 kW.

Αυτό σημαίνει ότι θεωρητικά μπορεί να φορτίσει από το 10% στο 80% σε μόλις 12 λεπτά. Στην πράξη, πάντως, σε 300άρη ταχυφορτιστή της ΔΕΗ και χωρίς να ενεργοποιήσουμε τη λειτουργία preconditioning της μπαταρίας, η μέγιστη ισχύς έφτασε στα 230 kW (όπου ακόμα και στο 80% η ισχύς διατηρήθηκε στα 190 kW), κάτι που σημαίνει ότι η «εισροή» 51 kWh (25-80%) έγινε σε μόλις 16 λεπτά.

Στο Mazda 6e, η συγκριτικά καλύτερη αεροδυναμική, λόγω χαμηλότερου ύψους και μικρότερης μετωπικής επιφάνειας, εξαργυρώνεται σε μία ανταγωνιστική τιμή μέσης κατανάλωσης που διατηρείται κάτω από τις 17 kWh/100 χλμ., ενώ πλησιάζει τις 20 kWh/100 χλμ. στο ταξίδι στην εθνική, με μειονέκτημα την πιο αργή ταχυφόρτιση, αφού στον 300άρη της ΔΕΗ δεν είδαμε πάνω από 70 kW.

Ένα μικρό προβάδισμα έχει το Xpeng G6 στις επιδόσεις, παρά το μεγαλύτερο βάρος του (2.115 κιλά έναντι 1.962 κιλών του Mazda). Δεν είναι μόνο τα 6,7 δλ. και η τελική ταχύτητα των 202 χλμ./ώρα (7,8 δλ. και 175 χλμ./ώρα οι αντίστοιχες τιμές για το Mazda 6e), αλλά και η γενικότερη αίσθηση που εισπράττεις από την πιο γεμάτη απόκριση του G6, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πίσω από το τιμόνι του Mazda 6e θα νιώσεις ότι σου λείπει η δύναμη.

Από την πρώτη στιγμή, το Mazda 6e φροντίζει να σε κερδίσει πρώτα με τον τρόπο που κάθεσαι. Δεν κοιτάς αφ’ υψηλού τον δρόμο (αναμενόμενα, το έντονα κεκλιμένο πίσω παρμπρίζ χωρίς υαλοκαθαριστήρα δεν προσφέρει και την καλύτερη δυνατή ορατότητα), ενώ ο πίνακας οργάνων είναι εμπρός στα μάτια σου και όχι κάπου χαμηλά.

Σχεδόν 20 χρόνια έχουν περάσει από τότε που βρεθήκαμε πίσω από το τιμόνι ενός μεγάλου και δυνατού σεντάν Mazda. Τότε ήταν το τετρακίνητο 6άρι MPS των 260 ίππων, που ποτέ δεν κατάφερε να μπει σφήνα στην περίφημη μάχη της φτερούγας και στο δίπολο των Mitsubishi Lancer EVO και Subaru Impreza STi. Άλλοι καιροί, άλλοι ήχοι, άλλος χαρακτήρας και άλλο αποτέλεσμα.

Σήμερα, το ηλεκτρικό 6άρι, με την παραπλήσια απόδοση, δεν θέλει να σε τρομάξει, αλλά να σε ηρεμήσει, προσφέροντας τη χαλαρωτική εμπειρία μιας ηλεκτρικής μετακίνησης. Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται το G6, όπου η εμπρός ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εξασφαλίζει μια ωραία κατευθυντικότητα και το μόνο που μετριάζει τις εντυπώσεις είναι η κάπως αόριστη αίσθηση του τιμονιού, το οποίο γίνεται αδικαιολόγητα βαρύ στη σπορ λειτουργία. Οι σχετικά μαλακές ρυθμίσεις, μαζί με την πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, χαρίζουν μια ωραία ποιότητα κύλισης, με υψηλό επίπεδο ηχομόνωσης, και μόνο οι έντονες εγκάρσιες ατέλειες του δρόμου θα γίνουν αντιληπτές από τους επιβαίνοντες.

Μπορεί να μην έχει έντονο σπορ χαρακτήρα, το G6 όμως επιφυλάσσει μια ευχάριστη έκπληξη σε ό,τι αφορά την πρόσφυση που εξασφαλίζουν τα ελαστικά των 20άρηδων τροχών του. Εκεί συναντήσαμε για πρώτη φορά το Michelin Pilot Sport EV, το οποίο είναι ένα ανώτερο ελαστικό επιδόσεων σε σχέση με τα ταπεινότερα οικολογικά ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης, που συναντάμε κατά κόρον πλέον στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Ηλεκτρικοί διαξιφισμοί

Μπορεί να συναντήθηκαν εδώ για μια σύντομη αψιμαχία, ωστόσο τόσο το Mazda 6e όσο και το Xpeng G6 θα κληθούν να αντιμετωπίσουν καθένα τους δικούς του ηλεκτρικούς αντιπάλους, που προέρχονται από τα λίγα μεν σεντάν και από τα πολλά SUV. Και τα δύο προβάλλουν μια αισθητική εξωστρέφεια, δεν δείχνουν ότι θέλουν να εμπλακούν σε αιματηρές εμπορικές εκπτώσεις, όντας παραπλήσια σε κόστος, στηρίζονται περισσότερο στην ποιοτική τους υλοποίηση και στα ανταγωνιστικά ηλεκτρικά τους χαρακτηριστικά. Στο τέλος της ημέρας, όμως, απέναντι στην ωραία θέση οδήγησης του Mazda 6e, θα προτιμούσαμε την ευρυχωρία και την πιο γρήγορη ταχυφόρτιση του Xpeng G6.

MAZDA 6e Long Range

ΥΠΕΡ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΥΛΙΣΗΣ/ΘΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΚΑΤΑ

ΤΑΧΥΤΗΤΑ DC ΦΟΡΤΙΣΗΣ

XPENG G6 Long Range Pro RWD

ΥΠΕΡ

ΧΩΡΟΙ/ΠΡΟΣΦΥΣΗ/ΙΣΧΥΣ DC ΦΟΡΤΙΣΗΣ

ΚΑΤΑ

ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

XPENG G6 Long Range Pro RWD

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 μοτέρ πίσω

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 297 ίπποι

ΡΟΠΗ: 440 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ E.: Διπλά ψαλίδια

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Π.: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 80,8 kWh (LFP)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.758 × 1.920 × 1.650 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.890 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 571-1.374 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.115 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,7 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 202 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 17,9 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 446 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 9,2 ώρες (5-100%)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (451 kW) 12 λ. (20-80%)

MAZDA 6e Long Range

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ πίσω

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 246 ίπποι

ΡΟΠΗ: 320 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 80 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.921 × 1.890 × 1.491 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.895 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 336-1.074 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.962 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 175 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 16,5 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 454 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 0-100% (8,5 ώρες)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 10-80%: 47 λ. (90 kW)