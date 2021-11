Mercedes EQA 250 vs Skoda Enyaq iV 60. Από τη μία η ηλεκτροκίνητη πρόταση ενός Γερμανού premium κατασκευαστή, και από την άλλη η best value for money, από την τσέχικη εταιρεία που ξέρει να το διδάσκει αυτό.