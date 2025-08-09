Συγκριτική δοκιμή: BYD Dolphin Surf 157 PS – Hyundai Inster 115 PS

Δύο μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα από την Ανατολή παίρνουν θέση στην πρώτη γραμμή της αστικής κινητικότητας της Δύσης.

Κείμενο: Χρήστος Αποστολόπουλος

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

Καθώς οι πόλεις της Ευρώπης μετασχηματίζονται με ταχείς ρυθμούς σε ζώνες μηδενικών ρύπων, η ανάγκη για ευέλικτες και προσιτές λύσεις μετακίνησης εντός των τειχών τους θα γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. Υπό αυτό το πρίσμα, τα συμπαγή σε μέγεθος και προσιτά σε κόστος ηλεκτρικά αυτοκίνητα –όπως τα δύο «μικρά» της δοκιμής μας– αναδεικνύονται σταδιακά σε πρωταγωνιστές, αφήνοντας τον ρόλο του κομπάρσου και περνώντας από το περιθώριο της παγκόσμιας αυτοκινητικής σκακιέρας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, και σε αυτό ακριβώς το περιβάλλον, αρχίζει να διαφαίνεται ένα αξιοσημείωτο παράδοξο: η πάλαι ποτέ κραταιά ευρωπαϊκή σχολή, αλλά και γενικότερα η δυτική αυτοκινητοβιομηχανία, έχουν τα τελευταία χρόνια γυρίσει επιδεικτικά την πλάτη στα μικρά αυτοκίνητα των κατηγοριών Α και Β, στρέφοντας το ενδιαφέρον τους σε μεγαλύτερα και πιο επικερδή τμήματα της αγοράς. Στο κενό που η ίδια η Δύση άφησε πίσω της, εισβάλλει πλέον με άμεσα αντανακλαστικά η Ανατολή, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη δυναμική παραγωγική της βάση. Το εμπορικό αυτό τερέν εξελίσσεται πια σε στρατηγικό πεδίο αντιπαράθεσης – που, όπως όλα δείχνουν, θα κρίνει πολλά για το μέλλον της ηλεκτρικής κινητικότητας.

Με την Ευρώπη να αναζητά ακόμη το «πώς» και το «γιατί», αλλά και τη δική της μαγική φόρμουλα στην κατηγορία των μικρών ηλεκτρικών, η κινεζική BYD –ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κατασκευαστές παγκοσμίως– ρίχνει στην ευρωπαϊκή αρένα το νέο Dolphin Surf: ένα hatchback με ηλεκτρική καρδιά, λελογισμένο κόστος και ξεκάθαρη πρόθεση να κερδίσει το κοινό της Δύσης. Την ίδια στιγμή, η Hyundai, με ισχυρά ερείσματα τόσο στην Ασία όσο και στην Ευρώπη, απαντά προτάσσοντας το Inster – ένα εξίσου μικρό μοντέλο, βασισμένο στο Casper, που παραμένει άγνωστο στο δυτικό αυτοκινητικό κοινό.

ΤΟ ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ

Μικρά ή μήπως σούπερ μίνι; Στην περίπτωση του Dolphin Surf δεν τίθεται τέτοιο δίλημμα. Σε αντίθεση με το «ασιατικό» Seagull των 3,78 μ. από το οποίο προέρχεται, εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα τυπικό αυτοκίνητο της κατηγορίας Β, με μήκος 3,99 μ. και μεταξόνιο ακριβώς 2,5 μ. Το Inster, από την άλλη, ακροβατεί ανάμεσα στις δύο κατηγορίες: έχει μικρότερο μήκος (3,825 μ.), αλλά μεγαλύτερο μεταξόνιο, που φτάνει τα 2,58 μ.

Οι διαφορές τους παραμένουν διακριτές και σε επίπεδο αισθητικής. Ο νεοφερμένος της παρέας προβάλλει μια πιο αιχμηρή σχεδιαστική προσέγγιση, που παραπέμπει σε υπερυψωμένο hatchback, με σιλουέτα που ξεχωρίζει για το έντονα κεκλιμένο τελείωμα της οροφής και την ανασηκωμένη πλευρική γραμμή κάτω από τα παράθυρα.

Στην αντίπερα όχθη, οι Κορεάτες προτάσσουν ένα πιο στρογγυλεμένο ηλεκτρικό μοντέλο, που θυμίζει –χωρίς να είναι– SUV, με έξυπνη υλοποίηση ακόμα και στις λεπτομέρειες. Ενδεικτικό είναι το σχεδιαστικό παιχνίδι με τα φωτιστικά σώματα, τα οποία τοποθετούνται σε δύο διαφορετικά επίπεδα: τα μακρόστενα LED φώτα ημέρας ενσωματώνονται ψηλά, κοντά στο καπό, ενώ τα μεγάλα και στρογγυλά κυρίως φώτα βρίσκονται χαμηλότερα, εντός της σκουρόχρωμης μάσκας.

ΣΤΑ ΕΝΔΟΤΕΡΑ

Το νέο Dolphin Surf αποτελεί ακόμα ένα χαρακτηριστικό δείγμα της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της BYD: με χαρούμενη, εύπεπτη αισθητική που αντλεί έμπνευση από τη φύση, υψηλή απτή ποιότητα και ένα ψηφιακό πακέτο που πλέον δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά τον κανόνα στα μικρά και μεγάλα EV. Ο οδηγός κάθεται ψηλότερα σε σχέση με το Inster, αντικρίζοντας μια οθόνη 7 ιντσών πίσω από το τιμόνι και μια δεύτερη, 10,1 ιντσών, στο κέντρο του ταμπλό. Η τελευταία μπορεί να περιστραφεί κατά 90 μοίρες, επιλέγοντας ανάμεσα σε οριζόντια και κατακόρυφη διάταξη.

Η «αιωρούμενη» κεντρική κονσόλα έχει ανοδική κλίση και στο τελείωμά της φιλοξενεί την επιφάνεια ασύρματης φόρτισης κινητού. Πίσω της βρίσκονται δύο ποτηροθήκες, ενώ χαμηλότερα ένας ανοιχτός αποθηκευτικός χώρος με δύο θύρες φόρτισης ολοκληρώνει το πρακτικό σκηνικό.

Στο Inster, παρά τα επίσης σκληρά πλαστικά, η συνολική αίσθηση ποιότητας στην καμπίνα δύσκολα θα βρει επικριτές. Στα θετικά καταγράφεται η παρουσία δύο οθονών 10,25 ιντσών στον βασικό εξοπλισμό, που ανεβάζουν τον πήχη τόσο σε επίπεδο ψηφιακών λειτουργιών όσο και στην απεικόνιση βασικών πληροφοριών. Ευτυχώς, οι φυσικοί διακόπτες δεν έχουν εξαφανιστεί: ο οδηγός μπορεί να ρυθμίσει τον κλιματισμό, την ένταση του ηχοσυστήματος ή και βασικές επιλογές του infotainment μέσω κλασικών μπουτόν.

Χωροταξικά, οι επιδόσεις των δύο μοντέλων είναι μεν παραπλήσιες, όχι όμως και ταυτόσημες. Και τα δύο αδυνατούν να φιλοξενήσουν άνετα περισσότερους από τέσσερις ενήλικες. Από αυτούς, όσοι βρεθούν στα πίσω καθίσματα του Inster θα απολαύσουν κάπως μεγαλύτερη άνεση, κυρίως χάρη στο αυξημένο πλάτος της καμπίνας. Αντίθετα, στον χώρο για τα πόδια επικρατεί ισοπαλία.

Στον χώρο αποσκευών, το Dolphin Surf προσφέρει 308 λίτρα σε όλες τις εκδόσεις, ενώ το Inster περιορίζεται στα 280 λίτρα, με δυνατότητα επέκτασης έως και τα 351 λίτρα στις πιο πλούσιες εκδοχές, χάρη στο συρόμενο πίσω κάθισμα που κινείται κατά τον διαμήκη άξονα του αμαξώματος.

ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΗΝ «ΚΑΡΔΙΑ»

Η BYD έχει επιστρατεύσει στο νέο Dolphin Surf ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει στο ομολογουμένως εντυπωσιακό τεχνολογικό της οπλοστάσιο. Πέρα από την πλατφόρμα e-Platform 3.0, στην οποία βασίζεται ολόκληρο το μοντέλο, το Dolphin Surf αξιοποιεί δύο διαφορετικές μπαταρίες τύπου LFP της οικογένειας Blade Battery και δύο εκδόσεις ηλεκτροκινητήρων, με κίνηση στους εμπρός τροχούς.

Η βασική έκδοση Active εξοπλίζεται με κινητήρα 89 ίππων και μπαταρία 30 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 220 χλμ. (WLTP). Η έκδοση Boost διατηρεί τον ίδιο κινητήρα, αλλά φέρει μεγαλύτερη μπαταρία 43,2 kWh, με αυτονομία που ανεβαίνει στα 322 χλμ. Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η έκδοση Comfort που έχουμε στη διάθεσή μας, η οποία συνδυάζει την ίδια μπαταρία με ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα 157 ίππων. Η αυξημένη ισχύς έχει ως αποτέλεσμα ελαφρώς μειωμένη αυτονομία, στα 310 χλμ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η «μικρή» μπαταρία υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC έως 65 kW, ενώ η μεγαλύτερη φτάνει τα 85 kW, εξασφαλίζοντας γρήγορες στάσεις για ανεφοδιασμό.

Από τη μεριά της, η βασική έκδοση του Inster εξοπλίζεται με ηλεκτροκινητήρα 97 ίππων και μπαταρία 42 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 327 χλμ. με ζάντες 15 ιντσών ή 303 χλμ. με τροχούς 17 ιντσών, σύμφωνα με τις τυποποιημένες μετρήσεις. Η έκδοση μεγάλης αυτονομίας –όπως αυτή της δοκιμής– ανεβάζει την ισχύ στους 115 ίππους, χάρη σε μεγαλύτερη μπαταρία 49 kWh, η οποία εξασφαλίζει έως 370 χλμ. αυτονομίας (ή 360 χλμ. με τις μεγαλύτερες ζάντες).

Και οι δύο εκδόσεις χρησιμοποιούν χημεία νικελίου-κοβαλτίου-μαγγανίου (NCM), προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα σε ενεργειακή πυκνότητα. Αμφότερες υποστηρίζουν ταχεία φόρτιση DC με ισχύ έως 120 kW.

ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ

Πίσω από το τιμόνι, και τα δύο EV ξεδιπλώνουν ένα ευχάριστο οδηγικό ταμπεραμέντο, άμεσα συνδεδεμένο πάντα με τον… προορισμό τους. Που φυσικά δεν είναι άλλος από την πόλη. Εκεί, αμφότερα είναι ευέλικτα και πρακτικά στη χρήση, με το Inster να παίρνει προβάδισμα όσον αφορά την ορατότητα προς τα πίσω και το Dolphin Surf να κερδίζει στα σημεία με την καλύτερη ακτίνα στροφής αλλά και την άνεση που προσφέρει η ανάρτησή του – στο Inster η τελευταία έρχεται ακουστικά στο προσκήνιο πιο συχνά όταν οι τροχοί του περνούν πάνω από τις ουκ ολίγες ανωμαλίες των ελληνικών αστικών δρόμων. Στον αντίποδα, το κορεατικό μικρό προτάσσει το πλεονέκτημα της οδήγησης με ένα πεντάλ, αλλά και του προσδιορισμού των επιπέδων ανάκτησης κατά την επιβράδυνση μέσω των paddles που βρίσκονται πίσω από το τιμόνι του. Στο Dolphin Sulf παρέχονται απλώς δύο επίπεδα «φρένου κινητήρα», χωρίς δυνατότητα one-pedal οδήγησης.

Χωρίς να βρίσκονται στο στοιχείο τους, εκτός πόλης, κανένα από τα δύο EV δεν θα απογοητεύσει τον οδηγό του. Μπορεί η μαλακή ανάρτηση να μην εμπνέει για το κάτι παραπάνω, εντούτοις και στις δύο περιπτώσεις θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις. Το Dolphin Surf κερδίζει συγκριτικά περισσότερους πόντους με την αίσθηση του τιμονιού του και το Inster με τις μικρότερες κλίσεις του πλαισίου του με τους εμπρός τροχούς υπό γωνία. Οδηγώντας πιο επιθετικά, τα φαινόμενα torque steering στα γλιστερά είναι εντονότερα στο Dolphin Serf – προφανώς λόγω και της παραπανίσιας ισχύος του ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος εξασφαλίζει καλύτερες απόλυτες επιδόσεις από στάση και ενδιάμεσες επιταχύνσεις.

Και με την κατανάλωση τι γίνεται; Με δεδομένες τόσο τις διαφορές στο ενεργειακό περιεχόμενο κάθε μπαταρίας όσο και την πολύ καλή θερμική τους διαχείριση, το Inster καταφέρνει εντέλει να πάρει βραχεία κεφαλή έναντι του Dolphin Surf. Χωρίς ακρότητες σε επίπεδο απαιτήσεων, ούτε και με… τσιγκουνιές στο δεξί πεντάλ, υπολογίστε ότι εντός πόλης και πέριξ αυτής με «one pedal» οδήγηση, οι 14 kWh θα αποδειχθούν υπεραρκετές στην περίπτωση του κορεατικού EV για την κάλυψη 100 χλμ. Τιμή που μεταφράζεται σε σχεδόν 350 χλμ. πραγματικής αυτονομίας. Μακριά από την πόλη, το «κοντέρ» μπορεί να ανέβει στις 16 kWh, γεγονός που διατηρεί την εμβέλειά του οριακά πάνω από τα 300 χλμ. Με τη σειρά του, το Dolphin Surf δεν θα δυσκολευτεί να «πιάσει» αυτή την τιμή σε μεικτές συνθήκες, ενώ με αρκετή σύνεση και κάμποσες ευθείες θα καταφέρει να ανέβει στα επίπεδα αυτονομίας του Inster σε αμιγώς αστικό περιβάλλον.

ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Η έλευση του BYD Dolphin Surf στο ομολογουμένως ολιγομελές κλαμπ των μικρών ηλεκτρικών με προσιτό κόστος αποτελεί αναμφίβολα μια ευχάριστη και καλοδεχούμενη είδηση, κυρίως για τους ίδιους τους καταναλωτές. Ήδη, όμως, από το ξεκίνημά του στην ευρωπαϊκή αγορά και ειδικότερα στη χώρα μας, βρίσκει απέναντί του έναν «σκληρό» αντίπαλο.

Έναν ανταγωνιστή που προσφέρει αντίστοιχη, αν όχι καλύτερη, αυτονομία σε πραγματικές συνθήκες, οριακά ανώτερη πρακτικότητα και μεγαλύτερους χώρους στο εσωτερικό, ενώ επιδεικνύει εξίσου φιλική συμπεριφορά στον δρόμο. Υστερεί ωστόσο στις απόλυτες επιδόσεις με το γκάζι στο πάτωμα. Κάτι που, κακά τα ψέματα, δεν αποτελεί το κύριο ζητούμενο για ένα αυτοκίνητο που προορίζεται να περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του εντός πόλης.

Στο πεδίο της τιμής, το Dolphin Surf δεν σκοντάφτει μόνο στη συνολική αξία του ανταγωνιστή του, αλλά έως έναν βαθμό και στη δική του τιμολόγηση: με κόστος 25.990 ευρώ για την κορυφαία έκδοση, καλείται να σταθεί απέναντι στο μεγαλύτερης χωρητικότητας (ως προς την μπαταρία) Hyundai Inster, που ξεκινά από τις 24.790 ευρώ και φτάνει στις 26.590 ευρώ στην περίπτωση της πλουσιότερης εκδοχής του.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BYD DOLPHIN SURF 157 PS

ΙΣΧΥΣ: 157 ίπποι

ΡΟΠΗ: 220 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μιας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 43,2 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.990 x 1.720 × 1.590 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.500 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 308 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.390

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 150 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 14 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 300 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 5 ώρες (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC): 30 λεπτά (85 kW)

ΤΙΜΗ: 25.990€ (Comfort)

* Με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», η τιμή διαμορφώνεται στις 19.702€.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

HYUNDAI INSTER 115 PS

ΙΣΧΥΣ: 115 ίπποι

ΡΟΠΗ: 147 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μιας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 49 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.825 x 1.610 × 1.575 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.580 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 280-351 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.335-1.423 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 10,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 150 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 14 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 350 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-100% (AC): 4 ώρες 35 λεπτά (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC): 30 λεπτά (120 kW)

ΤΙΜΗ: 24.790€ (Premium), 26.590€ (Distinctive).

*Στις τιμές περιλαμβάνεται το όφελος «Green Bonus» της ελληνικής αντιπροσωπείας, ύψους 2.500€. Με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», οι παραπάνω τιμές διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 18.792€ και 20.157€.