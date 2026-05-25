Συγκριτική δοκιμή: Geely Starray EM-i vs BYD Sealion 5 DM-i

Μεγάλα μεγέθη, τόσο πρακτικά λόγω διαστάσεων, όσο και θεωρητικά, με ονόματα βαριά στην παγκόσμια αγορά, τα Geely Starray και BYD Sealion έρχονται με πολλά εφόδια και προσιτές τιμές να δημιουργήσουν αναταραχή στην αγορά των plug-in υβριδικών μοντέλων.

Κείμενο: Γιάννης Καλογερόπουλος

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης

Δύο κολοσσοί του παγκόσμιου στερεώματος, με πρωτιές σε πωλήσεις, έρχονται αντιμέτωποι με απώτερο στόχο την επικράτηση στη μεταξύ τους κόντρα και την καθιέρωσή τους στην ελληνική αγορά. Αμφότεροι μεγαλουργούν στα ηλεκτρικά οχήματα, ενώ τώρα, με το πλάνο για την αποκλειστική διάθεση αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη από το 2035 να μοιάζει πολύ αισιόδοξο, έρχονται να παρουσιάσουν προτάσεις με τεχνολογία plug-in hybrid και προσιτή τιμή, που πέφτει κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 35.000 ευρώ, αλλάζοντας τα δεδομένα στην κατηγορία των μεσαίων SUV. Εφόδια, η δοκιμασμένη τεχνολογία Super Hybrid, DM-i (Dual Mode-intelligent) της BYD και η EM-i (E-Motive intelligence) της Geely, που βρίσκουν εφαρμογή στα μοντέλα της δοκιμής μας.

Η Κίνα συναντά την Ευρώπη

Αισθητικά, τα δύο μοντέλα ακολουθούν διαφορετικές σχολές. Η συναναστροφή της Geely με την ευρωπαϊκή Volvo, που ανήκει πλέον στον κινεζικό όμιλο, δίνει σαφείς επιρροές στη σχεδίαση του Starray. Καθαρές γραμμές, χωρίς φιοριτούρες, σε πιο ασφαλή μονοπάτια για τα δεδομένα της Γηραιάς Ηπείρου. Δεν επιδιώκει τον θαυμασμό, αλλά την άμεση αποδοχή χωρίς αμφισβητήσεις, κάτι που εντέλει καταφέρνει. Οι δεσμοί με το αμιγώς ηλεκτρικό αδελφό μοντέλο EX5 είναι εμφανείς.

Η μάσκα διακρίνεται για τη λιτή σχεδίαση, χωρίς μεγάλες εισαγωγές αέρα, παρά το γεγονός ότι κάτω από το καπό φιλοξενείται και θερμικός κινητήρας. Στόχος η επίτευξη της βέλτιστης αεροδυναμικής, με τον συντελεστή οπισθέλκουσας να είναι Cd 0,288. Τα λεπτά φωτιστικά σώματα LED αποτελούν κοινό παρονομαστή στην αισθητική του εμπρός και πίσω μέρους, συμβάλλοντας στην ομοιομορφία. Οι μεγάλοι τροχοί 19 ιντσών (18 στη βασική έκδοση) ενισχύουν την επιβλητική εικόνα του μοντέλου, που παραπέμπει σε ανταγωνιστές από την Ευρώπη.

Το Sealion 5, από την άλλη, έχει πιο φαντεζί προσέγγιση χωρίς να κρύβει την καταγωγή του, καθώς είχε αρχικά σχεδιαστεί για αποκλειστική διάθεση στην αγορά της Κίνας. Ωστόσο, οι διαφαινόμενες αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα που αφορά την απαγόρευση πώλησης αυτοκινήτων με θερμικούς κινητήρες κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη για εμπλουτισμό της ευρωπαϊκής γκάμας με μοντέλα που χρησιμοποιούν και ορυκτά καύσιμα. Έτσι, «ταξιδεύει» αυτούσιο στη Γηραιά Ήπειρο, με τη χαρακτηριστική μάσκα Dragon Face να αποτελεί το σήμα κατατεθέν του.

Οι εισαγωγές αέρα στη μάσκα, μαζί με τα λεπτά φωτιστικά σώματα LED, χαρίζουν δυναμισμό στην όψη του, ενώ στο προφίλ οι μυώδεις θόλοι με τη φαρδιά τρίτη κολόνα προσφέρουν την αίσθηση της αιωρούμενης οροφής. Διαθέτει περισσότερα στοιχεία εντυπωσιασμού, απέχοντας όμως από την πιο ραφιναρισμένη ή, αν θέλετε, εκλεπτυσμένη προσέγγιση του Starray.

Αντιθέτως, τα δύο SUV δεν διαφέρουν καθόλου σε μέγεθος, καθώς έχουν πανομοιότυπες διαστάσεις, με μήκος 4.738 χλστ. για το BYD και 4.740 χλστ. για το Geely. Κατατάσσονται στην κατηγορία των D-SUV, αλλά με την τιμή τους, που περιορίζεται κάτω από το ψυχολογικό όριο των 35.000 ευρώ, μπορούν να χτυπήσουν ακόμα και μοντέλα μικρότερης κατηγορίας και χωρίς απαραίτητα με την τεχνολογία τους.

Με ένα σκαλοπάτι διαφορά

Περνώντας στο εσωτερικό, είναι γεγονός ότι αυτό που δεν θα σου λείψει σε κανένα από τα δύο μοντέλα είναι η τεχνολογία. Οι ψηφιακές οθόνες διαμορφώνουν μια σύγχρονη εικόνα, ευθυγραμμισμένη με τα «θέλω» του αγοραστικού κοινού. Στο Geely, μια ευρεία οθόνη 10,2 ιντσών σε ρόλο πίνακα οργάνων φροντίζει για την ενημέρωση του οδηγού, ενώ για την ψυχαγωγία υπάρχει μια μεγαλύτερη και πιο τετράγωνη 15,4 ιντσών, που… αιωρείται στο κέντρο του ταμπλό και υποστηρίζει σε επίπεδο συνδεσιμότητας Android Auto και Apple CarPlay. Στη δεύτερη εξοπλιστική έκδοση διαθέσιμο είναι επίσης και head-up-display 13,8 ιντσών, που αναβαθμίζει περισσότερο την ασφάλεια και την άνεση του οδηγού.

Παράλληλα, για την ψυχαγωγία φροντίζει ένα σύστημα της Flyme Sound με 16 ηχεία και ενισχυτή 1.000 Watt, που αναβαθμίζει σημαντικά την εμπειρία στην πολυτελή καμπίνα του Starray, με μεμπτό σημείο την ευχρηστία του μενού του συστήματος. Ανάλογα, στο BYD η ψηφιακή οθόνη του πίνακα οργάνων είναι 8,8 ιντσών και του infotainment 12,8 ιντσών, που υποστηρίζει το σύστημα ψυχαγωγίας τελευταίας γενιάς της κινεζικής μάρκας και είναι συμβατό με Android Auto και Apple CarPlay επίσης, ενώ εκτελεί λειτουργίες και μέσω φωνητικών εντολών. Η συναρμογή είναι αρκετά καλή στο Sealion 5, στα υψηλά πρότυπα της BYD, με τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί όμως να μην είναι ανάλογα του Starray.

Το Geely αποπνέει μια πιο ποιοτική αύρα, με πολύ καλά υλικά κατασκευής και εικόνα λιτή και λιγότερο φανταχτερή από αυτήν του άμεσου ανταγωνιστή του, ο οποίος όμως αντιπαρέρχεται με καλύτερη εργονομία, την οποία του χαρίζει και η πληθώρα φυσικών πλήκτρων που είναι σωστά τοποθετημένα στο εσωτερικό. Σε επίπεδο πρακτικότητας και τα δύο τα καταφέρνουν πολύ καλά, καθώς διαθέτουν αρκετές θήκες που εξυπηρετούν στην καθημερινότητα.

Το μήκος του μεταξονίου, 2.712 χλστ. για το BYD και 2.755 χλστ. για το Geely, προϊδεάζει για παρόμοιους χώρους. Και στην πράξη αυτό συμβαίνει, αφού και τα δύο προσφέρουν αξιοσημείωτη ευρυχωρία, με το Starray όμως να έχει καλύτερα καθίσματα και πιο χαμηλά τοποθετημένα, που παρέχουν περισσότερη άνεση και αέρα στο κεφάλι αλλά και, χωρίς να σχετίζεται με το παραπάνω, στα πόδια των πίσω επιβατών. Αυτό που χάνει στο εσωτερικό το BYD, το κερδίζει στον χώρο αποσκευών, με διαθέσιμο όγκο 463 λίτρα, έναντι 428 λίτρων. Ωστόσο, το Starray διαθέτει και έναν ακόμα χώρο εμπρός (frunk) 100 λίτρων, ο οποίος μπορεί να εξυπηρετήσει περιφερειακές ανάγκες.

Στο κυνήγι της αυτονομίας

Με στόχο την αποδοτικότητα και την επίτευξη μεγάλης αυτονομίας, οι δύο εταιρείες χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμενα συστήματα. Λύσεις ρεαλιστικές, με συγκρατημένο κόστος, που δείχνουν να κερδίζουν έδαφος στην αγορά, την ώρα που τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν «επιταχύνουν» εμπορικά σύμφωνα με τις προσδοκίες. Οι υλοποιήσεις στη θεωρία έχουν κοινά στοιχεία, καθώς και από τους δύο κατασκευαστές χρησιμοποιείται ένας βενζινοκινητήρας 1,5 λίτρου.

Αναλυτικότερα, το Super-Hybrid σύστημα EM-i της Geely αποτελείται από ένα μοτέρ βενζίνης 1,5 λίτρου με θερμική απόδοση 46,5% που αποδίδει 100 ίππους και συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 160 kW (218 ίπποι) και 262 Nm ροπής, που είναι και η συνολική απόδοση που ανακοινώνει η εταιρεία. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στη νέα γενιά του συστήματος και σε σχέση με την προηγούμενη έχει επιτευχθεί μείωση του βάρους κατά 13,5%, που βοηθάει στην αποδοτικότητα. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 18,4 kWh με χημεία LFP (Lithium Iron Phosphate). Φορτίζει με ισχύ 6,6 kW απαιτώντας τρεις ώρες για το 25 έως 100%, ενώ σε συνεχές ρεύμα υποστηρίζει φόρτιση έως και 30 kW, ολοκληρώνοντας το 30 έως 80% σε μόλις 20 λεπτά.

Το Starray των 1.740 κιλών επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 8 δευτερόλεπτα, με την τελική του ταχύτητα να είναι 170 χλμ./ώρα. Στην πράξη δείχνει εύρωστο και πρόθυμο στις εντολές του οδηγού, επιταχύνοντας θετικά και χωρίς καμία ραθυμία. Το Sealion 5, με τη σειρά του, δείχνει ξεκάθαρα να προάγει την αποδοτικότητα έναντι των απόλυτων επιδόσεων. Αυτό το τελευταίο τουλάχιστον σε επίπεδο αίσθησης, αφού στην πράξη επιταχύνει από 0 έως 100 χλμ./ώρα σε παραπλήσιο χρόνο, 8,1 δευτερόλεπτα, έχοντας την ίδια μέγιστη ταχύτητα 170 χλμ./ώρα.

Το σύστημα που χρησιμοποιεί είναι παρόμοιο, με έναν κινητήρα βενζίνης 1.498 κ.εκ., απόδοσης 98 ίππων και 122 Nm ροπής, και έναν ηλεκτροκινητήρα με 197 ίππους και 300 Nm. Η συνδυαστική απόδοση του συστήματος είναι 212 ίπποι και 300 Nm ροπής, που έχουν να κινήσουν ένα μεγάλο αμάξωμα βάρους 1.724 κιλών. Η μπαταρία του, τεχνολογίας LFP, έχει χωρητικότητα 18,3 kWh και δυνατότητα φόρτισης με ισχύ 6,6 kW, που μεταφράζεται σε έξι ώρες για φόρτιση από 15 έως 100% ή σε ρεύμα DC σε 23 λεπτά για το 30 έως 80%.

Ρυθμισμένο με γνώμονα την αποδοτικότητα, το σύστημα δίνει προτεραιότητα στον ηλεκτρικό κινητήρα, παρέχοντας τη δυνατότητα να καλύψει μέχρι και 90 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικά. Ο θερμικός κινητήρας συμβάλλει με τη σειρά του όταν απαιτηθεί ισχύς, ενώ φορτίζει κιόλας την μπαταρία εν κινήσει. Η εμπλοκή του διαταράσσει την απόλυτη ησυχία που προσφέρει το ηλεκτρικό σύστημα, δίνοντας εμφατικά το «παρών». Από την άλλη, όμως, σε αποζημιώνει με τη μικρή απαίτηση σε καύσιμο, που περιορίζεται στη μέση τιμή της στα 5,5 λτ./100 χλμ., ενώ μπορεί να πέσει κάτω από τα «4» μέσα στην πόλη ή, αντιστρόφως, να ανέβει πάνω από τα 6 με 7 λτ./100 χλμ. σε πιο απαιτητικά και ανοιχτά κομμάτια.

Με το δοχείο καυσίμων να έχει χωρητικότητα 52 λίτρα, το Sealion 5 είναι ικανό να επιβεβαιώσει την εργοστασιακή αυτονομία του, που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα, αποδεικνύοντας ότι είναι εξαιρετικά αποδοτικό. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και η λειτουργία του συστήματος του Starray, με τον ηλεκτρικό κινητήρα και εδώ να πρωταγωνιστεί. Η εμπλοκή του θερμικού για υποβοήθηση ή φόρτιση γίνεται επίσης αισθητή και κλιμακώνεται ανάλογα με την πίεση στο δεξί πεντάλ. Εκτονώνεται άμεσα μόλις απελευθερώσεις την πίεση, με την καμπίνα να είναι ήσυχη σε γενικές γραμμές, συμβάλλοντας στην άνεση που προσφέρει το Geely στο ταξίδι.

Σε επίπεδο κατανάλωσης παρουσιάζεται λίγο πιο απαιτητικό, με μέση τιμή τα 6,3 λτ./100 χλμ. Ανάλογα, και εδώ η κατανάλωση πέφτει σημαντικά και κάτω από τα 5 λτ./100 χλμ. σε αστικό περιβάλλον, όπου ο ηλεκτροκινητήρας παίρνει τα ηνία, ενώ στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο παρουσιάζεται πιο διψασμένος, με τιμές ανάμεσα στα 7 με 8 λτ./100 χλμ. Με τη σειρά του, μπορεί να επιβεβαιώσει εν μέρει την εργοστασιακή συνολική αυτονομία των 900+ χιλιομέτρων.

Στον δρόμο το Geely έχει ξεκάθαρη τοποθέτηση, εστιάζοντας στην άνεση, με ανεξάρτητη ανάρτηση σε όλους τους τροχούς. Πατάει σε μεγαλύτερους τροχούς 19 ιντσών, με ελαστικά χαμηλού προφίλ 235/50, αλλά αυτό δεν επηρεάζει διόλου την παρεχόμενη άνεση, που είναι υψηλού επιπέδου και συνοδεύεται από καλή ποιότητα κύλισης. Η αίσθηση που λαμβάνεις δεν κρύβει εκπλήξεις, αφού επιβεβαιώνει αυτό που περιμένεις από την πρώτη επαφή μαζί του, όντας και αποτελεσματικό σε επίπεδο οδικής συμπεριφοράς.

Το Sealion 5 έρχεται πιο επιθετικά, με πιο σφιχτή ρύθμιση στην ανάρτηση, που μεταφράζεται σε στιβαρό και κολακευτικό πάτημα, το οποίο όμως απαιτεί κάποιες παραχωρήσεις στην άνεση και την ποιότητα κύλισης, παρά το γεγονός ότι και αυτό με τη σειρά του πατάει σε ανεξάρτητη ανάρτηση σε όλους τους τροχούς, οι οποίοι μάλιστα είναι μικρότεροι, 18 ιντσών, με ελαστικά υψηλότερου προφίλ. Στην πράξη δεν επιβεβαιώνει στο ακέραιο τις υποσχέσεις του για πιο σπορ προσέγγιση, με την ανάρτηση να προσδίδει στο αμάξωμα μεγαλύτερες από όσο θα περίμενες κλίσεις υπό πίεση, με το σύνολο όμως να παρουσιάζεται ισορροπημένο.

Value for money

Με υψηλό δείκτη αξίας – τιμής, τα δύο μοντέλα από την Κίνα δείχνουν ικανά να αλλάξουν ακόμα και τον χάρτη στην κατηγορία τους. Το BYD Sealion 5 αποδεικνύεται ευρύχωρο και ιδιαίτερα αποδοτικό, με χαμηλό κόστος χρήσης και κτήσης, αποτελώντας μια επιλογή που συμπληρώνει πολλά από τα κουτάκια της αξιολόγησης. Το Geely Starray επαυξάνει στα παραπάνω και προσθέτει προσεγμένη ποιότητα και άνεση σε premium επίπεδα, σε ένα πακέτο πιο ελκυστικό συνολικά, ακόμα και τιμολογιακά, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος «Freedom 100», το οποίο αφορά τους 100 πρώτους πελάτες και ρίχνει την τιμή του στα 32.990 ευρώ, καθιστώντας το, εκτός από πιο ολοκληρωμένο, και πιο προσιτό.

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BYD SEALION 5 DM–i

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: phev, β/κ + 1 η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.498 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 98 ίπποι/6.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ β/κ: 122 Nm/4.500 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ η/κ: 197 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 300 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 212 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 300 Nm

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 52 λίτρα

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 18,3 kWh

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 86 χλμ. (Design)

ΚΙΒΩΤΙΟ: eCVT

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ/Π/Υ): 4.738 x 1.860 x 1.710 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.712 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 463-1.410 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.724 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,1 δλ. (Design)

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 5,5 λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ηλεκτρική) WLTP / ΔΟΚΙΜΗΣ: 120 χλμ. / 90 χλμ.

ΜΕΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (συνολική) WLTP: 1.016 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 48 γρ./χλμ.(Design)

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (6,6 kW): 6 ώρες (15-100%)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (26 kW): 23 λεπτά (30-80%)

ΤΙΜΗ: Από 33.990 ευρώ (Design)

GEELY STARRAY EM-i Pro

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: phev, β/κ + 1 η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1,5 λτ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 73 kW (100 ίπποι)

ΡΟΠΗ β/κ: 125 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ: 160 kW (218 ίπποι)

ΡΟΠΗ η/κ: 262 Nm

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 51 λίτρα

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 18,4 kWh

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 1+3 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.740 × 1.910 × 1.690 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.755 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 428 (+100) – 2.065 λτ.

ΒΑΡΟΣ: 1.740 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,0 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ WLTP / ΔΟΚΙΜΗΣ: 2,6 λτ./100 χλμ. / 6,3 λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ηλεκτρική) WLTP / ΔΟΚΙΜΗΣ: 83 χλμ. / 80 χλμ.

ΜΕΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (συνολική) WLTP: 943 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 54 γρ./χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (6,6 kW): 3 ώρες (25-100%)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (30 kW): 20 λεπτά (30-80%)

ΤΙΜΗ: 34.990 ευρώ ή 32.990 με πρόγραμμα «Freedom 100»

BYD SEALION 5 DM-i

ΥΠΕΡ

Χώροι

Εργονομία

Τιμή

Αποδοτικότητα

ΚΑΤΑ

Ποιότητα κύλισης

GEELY STARRAY EM-i Pro

ΥΠΕΡ

Άνεση ανάρτησης

Χώροι επιβατών

Ποιότητα

ΚΑΤΑ

Πολύπλοκο σύστημα infotainment