Συγκριτική δοκιμή: MG HS PHEV vs Lynk & Co 01

Δυο προτάσεις στην κατηγορία των μεγάλων plug-in hybrid SUV, που διεκδικούν το ενδιαφέρον του κοινού, εστιάζοντας στην τεχνολογία, την άνεση και την πολυτέλεια, χωρίς να αγνοούν το κόστος κτήσης αλλά και χρήσης.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ

Η απάντηση ή αν θέλετε η εναλλακτική που προσφέρουν αυτή τη στιγμή οι αυτοκινητοβιομηχανίες στη επέλαση των ηλεκτρικών, είναι τα μοντέλα με plug-in hybrid τεχνολογία, που δεν θέτουν παρόμοιους περιορισμούς στη μετακίνηση, καθώς με τον συνδυασμό κινητήρων βενζίνης και ηλεκτρικού, είναι ικανά να καλύψουν μεγάλες αποστάσεις, με ιδιαίτερα οικονομικό τρόπο, εφόσον αξιοποιήσεις πλήρως την τεχνολογία τους και διατηρήσεις τα επίπεδα φόρτισης της μπαταρίας υψηλά.

Επί του προκειμένου και όσον αφορά τα αυτοκίνητα δοκιμής μας, το MG HS PHEV και το Lynk & Co 01, έχουμε να κάνουμε με μοντέλα που βρίσκονται στη δεύτερη γενιά τους και στην εξελιγμένη μορφή τους. Τα πρώτα βρεφικά βήματα έγιναν στην προηγούμενη γενιά και τώρα πατάνε… δυνατά στα πόδια τους, προσφέροντας επικαιροποιημένη τεχνολογία, που τα καθιστά πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά, με αξιοσημείωτη αποδοτικότητα, που κάνει το αγοραστικό κοινό να τα βλέπει με θετικό μάτι και… χωρίς αναστολές.

ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Αρχικά, το HS, στην πρώτη γενιά του ήταν ο δούρειος ίππος για την MG, προκειμένου να μπει δυναμικά στην αγορά των μεγάλων SUV, έχοντας ως σημαντικό όπλο στη φαρέτρα του, ένα αξιόλογο value for money. Σήμερα, στη δεύτερη πλέον γενιά του και στην έκδοση PHEV κόβει τον ομφάλιο λώρο και τους δεσμούς του με τον απελθόν μοντέλο. Έχει ανεβάσει τον πήχη ψηλά προκειμένου να αποτελέσει μια ανταγωνιστική πρόταση ανάμεσα στις πολλές αξιόλογες της κατηγορίας.

Αναβαθμισμένο σε όλους τους τομείς, που περιλαμβάνουν την αισθητική, την ποιότητα, τον εξοπλισμό, αλλά και την τεχνολογία, με νέο υβριδικό σύστημα. Το τελευταίο είναι σημαντικά βελτιωμένο και πιο αποδοτικό, παρέχοντας μέχρι και 100 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, αλλά και σε συνδυασμό με τον βενζινοκινητήρα, χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Στόχος της κινεζικής εταιρείας είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο σε μια φιλική τιμή μάλιστα που έχει ως βάση τα 37.900 ευρώ.

Παρόμοια κινείται η επίσης κινεζική, υπό τη σκέπη της Geely, αλλά με ευρωπαϊκή έδρα στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, Lynk & Co. Νέα στην αγορά εν γένει και ειδικότερα στην ελληνική, με μικρό αποτύπωμα σε αυτή, φιλοδοξεί να το μεγαλώσει, αξιοποιώντας τη ευρεία τεχνολογική βάση που διαθέτει ο όμιλος και ειδικότερα στοιχεία από τη Volvo, με την οποία δεν κρύβει την όποια συγγένεια. Η ξεχωριστή εμφάνιση είναι ένα από τα όπλα του Lynk & Co 01, αλλά σε αυτή τη γενιά προστίθεται και η τεχνολογία του, που παρουσιάζεται αναβαθμισμένη όσον αφορά το plug-in υβριδικό σύστημα που χρησιμοποιεί. Οι premium βλέψεις δεν αφήνουν ανεπηρέαστη την τιμή του, που έχει ως εκκίνηση τα 45.990 ευρώ και το απομακρύνει λίγο από την περιοχή των λεγόμενων προσιτών επαναφορτιζόμενων SUV.



Αισθητικά, είναι εμφανές ότι στο MG HS συντελέστηκε μια μεγάλη αλλαγή, στα όρια της επανάστασης. Οι αιχμηρές γραμμές δίνουν τον τόνο στη σχεδίαση του νέου HS. Ο εμπρός προφυλακτήρας συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία που προσδίδουν δυναμική στο μεγάλο SUV των 4.670 χλστ. μήκους. Η μεγάλη μάσκα με την κυψελοειδή σχεδίαση και οι πλευρικοί αεραγωγοί με σε στιλ μπούμερανγκ, μαζί με τα λεπτά φωτιστικά σώματα LED και το μακρύ καπό, ορίζουν ένα σύνολο αναμφίβολα ξεχωριστό, που όμως είναι πιστό στη φιλοσοφία της MG.

Από το πλάι δεν μπορείς να αγνοήσεις τους γυμνασμένους θόλους που φιλοξενούν τους μεγάλους τροχούς 19 ιντσών με ελαστικά 225/55. Όπως επίσης, τα προστατευτικά του αμαξώματος, αλλά και το στάνταρ σκαλοπάτι, που κάνει πιο εύκολη την είσοδο στην καμπίνα του ψηλού (1.663 χλστ.) SUV. Η οροφή έχει μια ελαφριά κλίση προς τα πίσω, με τα κρύσταλλα των πίσω θυρών να ακολουθούν τη γραμμή αυτή, προσδίδοντας μια ελαφρώς κουπέ αισθητική. Την εικόνα του HS PHEV ολοκληρώνουν η αιχμηρή πίσω πέμπτη πόρτα με οριζόντιο νεύρο και τα λεπτά φωτιστικά σώματα που χρησιμοποιούνται και πίσω για χάρη ομοιομορφίας με τα εμπρός.

Η Lynk& Co με το 01 ακολουθεί τη λογική της ελαφριάς ανανέωσης στο αισθητικό κομμάτι και πατώντας πάνω σε ένα μοντέρνο σχέδιο, πραγματοποίησε μικρές αλλαγές για να το καταστήσει πιο φρέσκο. Έτσι, η τετραγωνισμένη προσέγγιση παραμένει, με τις προσεγμένες καμπύλες να προσδίδουν νεανικότητα στο σχήμα. Εμπρός είναι τολμηρό, με μάσκα χωρισμένη σε δύο οριζόντια μέρη και τα φώτα να είναι ψηλά τοποθετημένα στα φτερά, που αγκαλιάζουν το μικρό σχετικά καπό για το μέγεθος του 01, που έχει συνολικό μήκος 4.545 χλστ. (125 χλστ. πιο μικρό από MG HS).

Οι αλλαγές που συναντάμε στην ανανεωμένη εκδοχή του μοντέλου, αφορούν το εμπρός μέρος, στο οποίο τώρα βρίσκουμε λεπτομέρειες με πιο γυαλιστερά υλικά, όπως και νέας σχεδίασης ζάντες αλουμινίου 19 ή 20 ιντσών. Επιπλέον, δυο νέα χρώματα αμαξώματος, λευκό και πράσινο, είναι πλέον διαθέσιμα. Ωστόσο, το 01 στη νεότερη γενιά του έχει να προσφέρει πολλά περισσότερα, αφού οι σπουδαιότερες αλλαγές βρίσκονται καλά κρυμμένες κάτω από τον εντυπωσιακό μανδύα του και δεν αναφερόμαστε τόσο στην καμπίνα του.

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ξεκινώντας από το εσωτερικό του Lynk & Co 01, διαπιστώνεις ότι η βασική αρχιτεκτονική σχεδίασης έχει διατηρηθεί. Η μίνιμαλ προσέγγιση με το λιτό ταμπλό που διατρέχει ο ενιαίος αεραγωγός είναι κυρίαρχη. Τώρα όμως η κεντρική οθόνη αφής είναι μεγαλύτερη, 15,4 ίντσες (από 12,7’’), ενώ κατεβαίνει πιο χαμηλά, καταργώντας τα δύο φυσικά χειριστήρια του κλιματισμού, επιβάλλοντας τη χρήση του μέσα από την οθόνη. Ο κομψός επιλογέας με το ηλεκτρονικό χειρόφρενο παραμένουν στη θέση τους, ενώ τώρα η βαθιά θήκη έχει αντικατασταθεί με δύο θέσεις επαγωγικής φόρτισης για τα κινητά.

Ο οδηγός κάθεται καλά και ψηλά, έχοντας εμπρός του έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων με διαγώνιο 10,2 ίντσες, που παρέχει τη δυνατότητα παραμετροποίησης και προβάλει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, αλλά με μικρά ψηφία που ίσως για κάποιους να μην είναι τόσο ευανάγνωστα. Το νέο λογισμικό που χρησιμοποιείται κάνει το σύστημα πιο γρήγορο, αλλά όμως απαιτεί εξοικείωση για να το χειριστείς.

Διαθέσιμο σε δύο πλούσιες εξοπλιστικές εκδόσεις, με την ονομασία Core και More, προσφέρει σχεδόν τα πάντα, που στην ανώτερη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, κάμερα 360 μοιρών, αλλά και μεγάλη πανοραμική οροφή, η οποία ανοίγει μέσα από την οθόνη, με αυτό να είναι ένα μικρό εργονομικό ατόπημα. Οι χώροι του 01 που έχει μεταξόνιο 2.734 χλστ., είναι άφθονοι και θα ικανοποιήσουν με υψηλού επιπέδου ανέσεις τέσσερις ενήλικες ή πέντε με κάποιους περιορισμούς, αλλά σίγουρα όλες τις αποσκευές τους, αφού προσφέρει όγκο 466 λίτρα.

Το MG HS PHEV με τη σειρά του έχοντας λίγο μεγαλύτερο μεταξόνιο 2.765 χλστ., προσφέρει περισσότερες ανέσεις, ιδικά για τους πίσω επιβάτες, που θα καθίσουν ακόμα και σταυροπόδι. Ζημιωμένος λόγω των μηχανικών απαιτήσεων της έκδοσης PHEV βγαίνει ο χώρος αποσκευών, αφού στη συγκεκριμένη περίπτωση πέφτει από τα 507 λίτρα της απλής έκδοσης, στα 441 λίτρα.

Σε σύγκριση με το μοντέλο που αντικαθιστά είναι πιο ραφιναρισμένο και ποιοτικό, με καλή συναρμογή και απείρως καλύτερη εικόνα, με τις δίδυμες οθόνες 12,3 ιντσών να δημιουργούν μια πιο high-tech αίσθηση. Υπολείπεται σε γραφικά, αλλά κερδίζει σε ευκρίνεια, με τις πληροφορίες να είναι διαθέσιμες σε μεγαλύτερα ψηφία και γράμματα. Οι συντομεύσεις στην κεντρική οθόνη παρέχουν άμεση πρόσβαση στις επιμέρους λειτουργίες κάνοντας πιο εύκολο το έργο οδηγού και συνοδηγού.

Σε επίπεδο συνδεσιμότητας προσφέρει ασύρματο Apple CarPlay, αλλά ενσύρματο Android Auto, ενώ μέσω της εφαρμογής iSmart δίνει απομακρυσμένη πρόσβαση στο αυτοκίνητο μέσω smartphone. Το MG Pilot περιλαμβάνει περισσότερα από 16 συστήματα ασφάλειας και υποστήριξης του οδηγού, ενώ και εδώ, όπως και στο Lynk & Co, η κάμερα 360 μοιρών είναι διαθέσιμη.

ΠΟΣΟ ΜΑΚΡΙΑ ΠΑΝΕ

Τα νέα συστήματα με τα οποία εφοδιάζονται τα δυο μοντέλα προσφέρουν ξεκάθαρα μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Αρχικά το MG HS εφοδιάζεται με ένα εντελώς νέο σύστημα που έχει ως βάση έναν 4κύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων, 142 ίππων και 230 Nm ροπής. Συνεργάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα 135 kW (183 ίππων) και 340 Nm ροπής, ενώ μια γεννήτρια 110 kW (150 ίππων) φροντίζει για την αποδοτική τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα. Η συνδυαστική ισχύς είναι 272 ίπποι, με τη ροπή να είναι 350 Nm. Η δύναμη περνάει στους εμπρός τροχούς, μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου δύο σχέσεων, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,8 δλ.

Η μπαταρία χωρητικότητας 21,7 kWh προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία 103 χιλιομέτρων κατά τον WLTP, ενώ στην πράξη μπορεί να ξεπεράσει με ευκολία τα 90 χιλιόμετρα ή ακόμα και να αγγίξει τριψήφια νούμερα με λίγη προσοχή. Η μέση κατανάλωση βενζίνης, με σωστή χρήση του συστήματος, δηλαδή διατηρώντας τη μπαταρία φορτισμένη είναι 0,5 λτ./100 χλμ. (WLTP), ενώ σε κανονικές συνθήκες κυμαίνεται κάτω από τα 5 λτ./100 χλμ. με επαρκή αποθέματα της μπαταρίας. Όταν αυτή αδειάσει, τότε η μέση κατανάλωση είναι ανάμεσα σε 6-7 λτ./100 χλμ., που μπορεί να κατέβει και κάτω από τα 6 κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού, με ταχύτητες πέριξ των νόμιμων ορίων.

Το Lynk & Co 01 έρχεται επίσης σημαντικά αναβαθμισμένο σε σχέση με το μοντέλο που αντικαθιστά. Εφοδιάζεται με έναν 4κύλινδρο τούρμπο κινητήρα βενζίνης 1.499 κ.εκ. 139 ίππων και 230 Nm ροπής και έναν ηλεκτροκινητήρα 107 kW (145 ίππων) και 338 Nm ροπής. Συνδυαστικά η ισχύς είναι 280 ίπποι με τη ροπή που ανακοινώνεται να φτάνει τα 535 Nm. Ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων τριών σχέσεων στέλνει τη δύναμη στους εμπρός τροχούς, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 7,7 δλ.

Η μπαταρία των 17,7 kWh προσφέρει αυτονομία 75 χιλιομέτρων (WLTP), που μεταφράζεται σε περισσότερα από 60 χλμ. σε πραγματικές συνθήκες. Η μικτή κατανάλωση βενζίνης χωρίς ηλεκτρικά αποθέματα είναι 6,4 λτ./100 χλμ. (WLTP) ενώ στην πράξη αυτή η τιμή κυμαίνεται στα 7-8 λτ./100 χλμ. Με σωστή χρήση του συστήματος και φορτισμένη την μπαταρία απολαμβάνεις τη ροπή και τη δύναμη του αυτοκινήτου, ενώ παράλληλα διατηρείς την κατανάλωση χαμηλά κοντά ανάμεσα στα 5-6 λτ./100 χλμ. ή τη μηδενίζεις αν κινηθείς αμιγώς ηλεκτρικά.

Στο δρόμο, τα δύο μοντέλα έχουν την ίδια αρχιτεκτονική ανάρτησης, με γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω. Το 01 με τους τροχούς 20 ιντσών και τα ελαστικά 245/45 πατάει θετικά, δίνοντας μια πιο σπορ αίσθηση που δεν εξαργυρώνει στο έπακρο, θυσιάζοντας παράλληλα ένα μερίδιο άνεσης, όταν θα βρεθεί αντιμέτωπο με κακοτεχνίες. Κάτι που δεν ισχύει για το MG, το οποίο είναι πιο «αφράτο» στις αντιδράσεις του χωρίς να πλέει υπό πίεση. Η αίσθηση από το τιμόνι ακολουθεί τη γραμμή που χαράσσει η κατηγορία και είναι ελαφριά και στα δύο, χωρίς να υστερούν σε αποτελεσματικότητα. Ανάλογα το πεντάλ του φρένου, λόγο και της ανάκτησης υπολείπεται σε αίσθηση, κάτι που διαπιστώνεις πιο έντονα στο Lynk & Co, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα και πάλι.

ΘΕΜΑ ΤΙΜΗΣ

Τα δυο μεσαία plug-in hybrid SUV της δοκιμής μας, προσεγγίζουν το θέμα με ολοκληρωμένα πακέτα, που περιλαμβάνουν χώρους και αποδοτικότητα που είναι και τα βασικά ζητούμενα. Το MG HS PHEV, με μεγαλύτερες διαστάσεις παρέχει καλύτερους χώρους για επιβάτες, υστερώντας όμως ελαφρώς σε αυτόν για τις αποσκευές. Δεν του λείπει κάτι σε εξοπλισμό, εκτός από την ηλιοροφή, που δεν έχει ούτε ως έξτρα, κάτι που διαθέτει στην πλούσια έκδοση του Lynk & Co 01, ενώ το HS είναι και φιλικό στη χρήση, με υψηλά επίπεδα άνεσης, χάρη στον καλό συνδυασμό ανάρτησης και ελαστικών. Επίσης το MG πάει πιο μακριά με το «ρεύμα» του από το 01, το οποίο αντιπαρέρχεται με ένα όμορφο premium περιβάλλον, που υστερεί ελαφρώς σε εργονομία και ένα περισσότερο «νεύρο» στον τρόπο που κινείται. Οι διαφορές μεταξύ τους δεν είναι μεγάλες, εκτός από αυτή της τιμής, η οποία και γέρνει την πλάστιγγα υπέρ του HS PHEV.

MG HS PHEV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ β/κ και η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 1.490 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ) 142 ίπποι

ΡΟΠΗ (β/κ) 230 Nm

ΙΣΧΥΣ (η/κ) 135 kW (183 ίπποι)

ΡΟΠΗ (η/κ) 340 Nm

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 272 ίπποι

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ 350 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους εμπρός τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ Αυτόματο δύο σχέσεων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 21,4 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.670×1.890×1.663 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.765 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 441-1.291 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 1.830 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 6,8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 200 χλμ./ώρα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP (β/κ) 0,5 λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ (β/κ) 7,0* λτ./100 χλμ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 90+

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (7 kW) 0%-100% 3 ώρες

ΤΙΜΗ Από 37.900 ευρώ

*ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

LYNK & CO 01

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ β/κ και η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 1.499 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ) 139 ίπποι

ΡΟΠΗ (β/κ) 230 Nm

ΙΣΧΥΣ (η/κ) 107 kW (145 ίπποι)

ΡΟΠΗ (η/κ) 338 Nm

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 280 ίπποι

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΡΟΠΗ 535 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους εμπρός τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ Αυτόματο τριών σχέσεων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 17,7 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.545×1.860×1.694 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.734 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 466-1.213 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 1.898 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 7,7 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 200 χλμ./ώρα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP (β/κ) 0,9 – 6,4* λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ (β/κ) 8,0* λτ./100 χλμ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 60+

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (7 kW) 0%-100% 2,8 ώρες

ΤΙΜΗ Από 45.990 ευρώ

*ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MG HS PHEV

ΥΠΕΡ

ΑΝΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΥΛΙΣΗΣ

ΤΙΜΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΤΑ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

LYNK & CO 01

ΥΠΕΡ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ

ΚΑΤΑ

ΤΙΜΗ

ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΕΣ