Συγκριτική δοκιμή: MG3 Hybrid+ – Peugeot 208 Hybrid 145 – Toyota Yaris Hybrid 130

Τον δικό τους τόνο έρχονται να δώσουν τα υβριδικά μοντέλα της μικρής κατηγορίας, με έμφαση στην αποδοτικότητα και την ευχρηστία, αλλά και χωρίς το άγχος αυτονομίας που βαραίνει τα… μοδάτα ηλεκτρικά.

Κείμενο: Γιάννης Καλογερόπουλος Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

Η επέλαση των ηλεκτρικών μοντέλων είναι ολομέτωπη, χωρίς ωστόσο να αποτελεί μονόδρομο για όλους τους κατασκευαστές. Ορισμένοι επενδύουν δυναμικά στην υβριδική τεχνολογία, παρουσιάζοντας νέες, εξελιγμένες εκδόσεις supermini που ταιριάζουν ιδανικά στην ελληνική πραγματικότητα και προβάλλουν σθεναρή αντίσταση στα B-SUV που κυριαρχούν στις πωλήσεις.

Παρά το πλήγμα που έχουν δεχθεί, το κοινό τους εξακολουθεί να τα στηρίζει, εκτιμώντας την αποδοτικότητα χωρίς το άγχος της αυτονομίας των αμιγώς ηλεκτρικών, αλλά και την πρακτικότητα που, υπό προϋποθέσεις, καλύπτει ακόμη και οικογενειακές ανάγκες, με αξιοσημείωτη ευελιξία.

Στις νεότερες αφίξεις περιλαμβάνονται τα Peugeot 208 και Toyota Yaris, που στις υβριδικές τους εκδόσεις φτάνουν τους 145 και 130 ίππους αντίστοιχα, προσφέροντας βελτιωμένες επιδόσεις και συνολική απόδοση σε σχέση με τις βασικές εκδόσεις των 110 και 116 ίππων. Οι δύο κατασκευαστές ακολουθούν διαφορετική προσέγγιση: η Peugeot επιλέγει ήπια υβριδική τεχνολογία, ενώ η Toyota παραμένει πιστή στη full hybrid φιλοσοφία με το γνωστό αυτοφορτιζόμενο σύστημα, στην πιο πρόσφατη εκδοχή του. Στο μεταξύ, η MG έχει μπει δυναμικά στο παιχνίδι με το «3άρι», ένα πλήρως υβριδικό μοντέλο με μεγάλη μπαταρία και ισχυρό σύνολο σχεδόν 200 ίππων, που εστιάζει με τη σειρά του στην αποδοτικότητα.

ΜΑΧΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

Η αφρόκρεμα της κατηγορίας, όπως αποτυπώνεται στα Toyota Yaris και Peugeot 208, δίνει τη μάχη για την απόλυτη κυριαρχία. Ανάμεσά τους, το νεοφερμένο MG3 επιχειρεί να διεκδικήσει μερίδιο απέναντι σε δύο καταξιωμένες προτάσεις.

Το Yaris είναι σταθερά η κορυφαία επιλογή του ελληνικού κοινού, με το 208 να ακολουθεί καταπόδας στην εγχώρια αγορά και να κυριαρχεί εκτός συνόρων. Το MG3, αν και νεότερο, έρχεται με πλήρες οπλοστάσιο και ελκυστική τιμή, σύμφωνα με τη γνώριμη στρατηγική των Κινέζων. Σχεδιασμένο εξ αρχής, τόσο αισθητικά όσο και τεχνολογικά, προδίδει τις υψηλές προσδοκίες των δημιουργών του.

Σχεδιαστικά, είναι το πιο φρέσκο της παρέας, με αιχμηρές γραμμές, μεγάλες εισαγωγές αέρα και τριγωνικά LED φώτα ημέρας στην κορυφαία έκδοση. Την επιθετική του εικόνα ενισχύουν οι έντονες πτυχώσεις στο πλάι, η κεκλιμένη οροφή και τα οβάλ πίσω φώτα, ενώ ο σμιλεμένος προφυλακτήρας ολοκληρώνει τη μοντέρνα αισθητική.

Απέναντι, το 208 δείχνει πιο ώριμο. Η πρόσφατη ανανέωσή του το κρατάει επίκαιρο και ελκυστικό, με διακριτικές αλλαγές στη δοκιμασμένη σχεδίαση. Ξεχωρίζουν η μάσκα με τα «διαμαντάκια» και οι κάθετες φωτεινές «νυχιές» που επισκιάζουν τα βασικά φωτιστικά σώματα. Η έκδοση GT Line προσθέτει μεγαλύτερους τροχούς 17”, μαύρα προστατευτικά στους θόλους και σκουρόχρωμα πίσω φώτα με κοινό μοτίβο. Η διπλή εξάτμιση –είδος προς εξαφάνιση– δίνει τον δικό της τόνο.

Το Yaris ακολουθεί πιο δυναμική προσέγγιση από ποτέ, αποτινάσσοντας το παλαιό συντηρητικό του προφίλ. Η ενιαία μάσκα με τη μεγάλη εισαγωγή αέρα και οι φουσκωμένοι θόλοι δίνουν ένταση στο εμπρός μέρος. Πίσω, τα ενιαία φώτα δημιουργούν την αίσθηση δεύτερης αεροτομής, ενώ οι 17άρες ζάντες ολοκληρώνουν την ανανεωμένη εμφάνιση.

Στο εσωτερικό, η εικόνα του Yaris είναι γνώριμη. Παρά τις πιο compact διαστάσεις (3.940 χλστ., μεταξόνιο 2.560 χλστ.), προσφέρει ικανοποιητικούς χώρους και πρακτικότητα. Η νέα οθόνη 10,5 ιντσών προσθέτει τεχνολογικό βάθος, αν και η θέση της στην κορυφή του ταμπλό δεν είναι η πιο καλαίσθητη. Η θέση οδήγησης είναι άνετη, με φαρδύ κάθισμα, πολλαπλές ρυθμίσεις και καλή στήριξη. Ο εξοπλισμός είναι πλήρης, καθώς η ισχυρότερη έκδοση ξεκινά από την τέταρτη εξοπλιστική βαθμίδα (C-Hic).

Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν επαρκή χώρο για κεφάλι και πόδια, ενώ το πλάτος επιτρέπει και πέμπτο επιβάτη με υποχωρήσεις. Ο χώρος αποσκευών, στα 286 λίτρα, είναι ο μικρότερος των τριών, αλλά αξιοποιήσιμος χάρη στο κανονικό του σχήμα.

Το 208 εντυπωσιάζει με το Peugeot i-Cockpit, που προσφέρει ξεχωριστή οδηγική εμπειρία. Το μικρό τετραγωνισμένο τιμόνι τοποθετείται χαμηλά, ώστε να αποκαλύπτεται η 10άρα ψηφιακή οθόνη των οργάνων. Μία ακόμη ίδιας διάστασης οθόνη στην κορυφή του ταμπλό, με το σύστημα i-Connect, καλύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες. Η ποιότητα είναι premium για τα δεδομένα της κατηγορίας, χάρη στα μαλακά υλικά στο πάνω μέρος της καμπίνας και στην εργονομική σχεδίαση με τα piano πλήκτρα. Τα εμπρός καθίσματα είναι άνετα, αλλά «τρώνε» λίγο χώρο από τα πίσω, ιδιαίτερα όταν τοποθετούνται χαμηλά. Το μεταξόνιο των 2.624 χλστ. δεν μεταφράζεται απόλυτα σε ευρυχωρία, λόγω του κεντρικού τούνελ. Ο χώρος αποσκευών όμως είναι ο μεγαλύτερος (352 λίτρα), με κανονικό σχήμα και δυνατότητα επέκτασης μέσω αναδιπλούμενων πίσω καθισμάτων.

Το MG3 κερδίζει τις εντυπώσεις με τη high-tech προσέγγισή του. Δύο οθόνες (7 και 10,25 ιντσών), μικρό τιμόνι και περιστροφικός επιλογέας στη βάση της κονσόλας δημιουργούν σύγχρονο περιβάλλον. Ο επιλογέας απελευθερώνει πρακτικό αποθηκευτικό χώρο, ενώ οι συντομεύσεις κάτω από την οθόνη και στο τιμόνι διευκολύνουν τη χρήση. Η ποιότητα των σκληρών πλαστικών είναι αξιοπρεπής, με καλή συναρμογή

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τα MG Pilot (συστήματα ασφαλείας) και MG iSmart (συνδεσιμότητα). Τα καθίσματα είναι άνετα, αν και η απουσία τηλεσκοπικής ρύθμισης του τιμονιού μπορεί να φανεί περιοριστική. Με μήκος 4.113 χλστ., είναι το μεγαλύτερο του συγκριτικού, αλλά το κοντύτερο μεταξόνιο (2.570 χλστ.) μεταφράζεται σε μέσους χώρους. Ωστόσο, το επίπεδο πάτωμα ενισχύει την ευρυχωρία. Το πορτμπαγκάζ περιορίζεται στα 293 λίτρα, λόγω της συμβατικής 12V μπαταρίας, ενώ δεν υπάρχουν διαιρούμενα πίσω καθίσματα – στοιχείο που, σύμφωνα με την MG, θα διορθωθεί στην ανανέωση.

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Κοινός παρονομαστής των τριών μοντέλων είναι η υβριδική τεχνολογία – σε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: mild, full και κάτι ενδιάμεσο.

Η Toyota, με πολυετή εμπειρία στον τομέα, παρουσιάζει τη νεότερη εκδοχή του συστήματος Hybrid, με αυξημένη απόδοση που φτάνει συνολικά τους 130 ίππους, +14 σε σχέση με την εισαγωγική έκδοση. Ο ατμοσφαιρικός κινητήρας των 92 ίππων παραμένει ίδιος, αλλά ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει πλέον 84 αντί για 80 ίππους. Το αυτόματο κιβώτιο με πλανητικό σύστημα λειτουργεί αρμονικά με το σύνολο, προσφέροντας εξαιρετική αποδοτικότητα – ειδικά εντός πόλης, όπου η συχνότερη εμπλοκή του ηλεκτροκινητήρα ρίχνει την κατανάλωση ακόμα και κάτω από 4 λτ./100 χλμ., με μέση τιμή περίπου στα 5 λτ./100 χλμ.

Οι επιδόσεις είναι βελτιωμένες, χωρίς ουσιαστικό αντίτιμο στην κατανάλωση. Στον ανοιχτό δρόμο, υπό πίεση, το κιβώτιο ανεβάζει στροφές και θόρυβο, αλλά αυτό περιορίζεται μόλις ο οδηγός χαλαρώσει το δεξί πεντάλ. Το γενικό αίσθημα είναι μαλακό και προσανατολισμένο στην άνεση, με την ανάρτηση να αποσβαίνει καλά τις ανωμαλίες – ακόμα και με τις 17άρες ζάντες και ελαστικά 205/45. Το τιμόνι είναι ελαφρύ, χωρίς έλλειψη πληροφόρησης, ενώ και τα φρένα είναι αποδοτικά.

Το Peugeot 208 Hybrid, από την άλλη, βασίζεται σε ήπια υβριδική τεχνολογία 48V, με έναν ηλεκτροκινητήρα 29 ίππων και 55 Nm, σε συνδυασμό με έναν νέο turbo κινητήρα 1,2 λίτρων και 145 ίππους (αντί των 136 της προηγούμενης έκδοσης) και 230 Nm ροπής. Το σύστημα μπορεί, υπό ήπια χρήση και κάτω από ταχύτητες 30 χλμ./ώρα, να κινεί το αυτοκίνητο αμιγώς ηλεκτρικά, συμβάλλοντας σε μέση κατανάλωση κοντά στα 6 λτ./100 χλμ.

Το νέο αυτόματο κιβώτιο e-DCS6 διπλού συμπλέκτη ξεχωρίζει για την ταχύτητα και τη λειτουργία του, ενώ διαθέτει και paddles για χειροκίνητες αλλαγές. Το σύνολο είναι γεμάτο σε όλο το φάσμα στροφών, προσφέροντας δυναμική συμπεριφορά. Το μικρό τιμόνι προσφέρει καλή αίσθηση και ακρίβεια, επιτρέποντας στον οδηγό να χαρεί στροφές, με τα αποτελεσματικά φρένα να ενισχύουν την εμπιστοσύνη. Η έκδοση GT Line προσδίδει και εμφανισιακά σπορ χαρακτήρα, τον οποίο το 208 φροντίζει να υποστηρίζει και σε οδηγικό επίπεδο.

Το MG3 Hybrid+ εντυπωσιάζει από το ξεκίνημα με τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν συναντάμε συχνά σε αυτοφορτιζόμενο σύστημα. Συνδυάζει έναν 1,5 λίτρου ατμοσφαιρικό κινητήρα 102 ίππων (κύκλος Άτκινσον, θερμοδυναμική απόδοση 41%) με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 136 ίππων και 250 Nm ροπής, για συνολική απόδοση 194 ίππων. Η μετάδοση περνά από αυτόματο κιβώτιο 3 σχέσεων, στους εμπρός τροχούς.

Η μπαταρία 1,83 kWh φροντίζει για τη συχνή εμπλοκή του ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας ταχύτητα και χαμηλή κατανάλωση. Παρά το βάρος των 1.285 κιλών, το MG3 επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 8 δλ., με τα ελαστικά 195/55R16 να δυσκολεύονται να βρουν πρόσφυση όταν πατηθεί απότομα το γκάζι.

Ωστόσο, αυτό δεν είναι το ιδανικό σενάριο χρήσης. Η υπερβολική πίεση μπορεί να εξαντλήσει την μπαταρία, αφήνοντας τον οδηγό μόνο με τη δύναμη του θερμικού μοτέρ. Το αναβαθμισμένο σύστημα όμως φροντίζει για ομαλή λειτουργία – αρκεί να ακολουθείται πιο ήπιο οδηγικό στιλ, που επιτρέπει την ανάκτηση ενέργειας.

Το σύστημα ανάκτησης προσφέρει τρεις βαθμίδες, συνδυαζόμενες με ισάριθμα οδηγικά προφίλ (Eco, Normal, Sport). Το MG3 δεν στοχεύει στο «fun to drive», αλλά στην αποδοτικότητα, την ευκολία και την καθημερινή άνεση. Η ανάρτηση είναι σφιχτή χωρίς να ενοχλεί, προσφέροντας καλή κύλιση. Το τιμόνι είναι ελαφρύ και δεν εμπλέκει ιδιαίτερα τον οδηγό, αλλά το μοντέλο προτιμά ούτως ή άλλως πιο ρέουσα οδήγηση, που αναδεικνύει την ησυχία και την άνεση του εξηλεκτρισμένου συνόλου.

ΣΤΟ ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Η επιλογή ανάμεσα σε τρεις τόσο ολοκληρωμένες προτάσεις μοιάζει με σουντόκου για προχωρημένους. Παρά τις ομοιότητες στην κατηγορία και την υβριδική προσέγγιση, οι χαρακτήρες τους είναι αρκετά διαφορετικοί, απευθυνόμενοι σε διακριτό κοινό.

Αν η απόφαση βασιστεί σε οδηγικά κριτήρια, το Peugeot 208 Hybrid με τους 145 ίππους και την πιο εστιασμένη οδική συμπεριφορά παίρνει την ψήφο μας – αφήνοντας εκτός το κομμάτι του κόστους. Η τιμή του ξεκινά από 27.500 ευρώ, αλλά διαμορφώνεται στις 25.400 ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος Hybrid Days της Peugeot.

Από την άλλη, το Toyota Yaris εξακολουθεί να αποτελεί την επιλογή του κοινού – και όχι άδικα. Διακρίνεται για την αποδοτικότητα, την ποιότητα κατασκευής και την αξιοπιστία. Η νέα ισχυρότερη έκδοση ξεκινά από 27.040 ευρώ, καθώς διατίθεται από την τέταρτη εξοπλιστική βαθμίδα και πάνω, με πλήρη εξοπλισμό.

Ωστόσο, στις βασικές εκδόσεις το Yaris έχει το προβάδισμα. Με αρχική τιμή 21.620 ευρώ, αλλά και την επεκτάσιμη εγγύηση έως 11 έτη ή 1.000.000 χλμ. για την μπαταρία (όπως έχει διαμορφωθεί από την εισαγωγική εταιρεία στην Ελλάδα), αποτελεί εξαιρετική πρόταση χωρίς ουσιαστικό ανταγωνισμό.

Τέλος, το MG3 Hybrid+ είναι ο σφετεριστής: έρχεται δυναμικά να προσφέρει χώρους, άνεση και υψηλή απόδοση ζητώντας τα λιγότερα. Η τιμή του ξεκινά από 20.950 ευρώ, συνοδεύεται από 7ετή εγγύηση και τοποθετείται ως ο δούρειος ίππος των Κινέζων που θέλουν να μπουν δυναμικά στην κατηγορία.

MG3 HYBRID+

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 4κυλ. ατμοσφαιρικός β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ): 1.498 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ): 102 ίπποι/6.000 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ (β/κ): 128 Nm/4.500 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ (η/κ): 100 kW (136 ίπποι)/4.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ (η/κ): 250 Nm/0-3.400 σ.α.λ.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 194 ίπποι

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 3 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.113 x 1.797 x 1.502 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.570 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 293-983 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.285 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,0 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 170 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 5,7 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 100 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 20.450 ευρώ

ΥΠΕΡ

ΤΙΜΗ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΧΩΡΟΙ

ΚΑΤΑ

ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΙΜΟΝΙΟΥ

ΜΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΙΣΩ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

PEUGEOT 208 HYBRID 145

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: υπερτροφοδοτούμενος 3κυλ. β/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ): 1.199 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ): 145 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ (β/κ): 230 Nm/1.750 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 6 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.005 x 1.745 x 1.430 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.624 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 352-1.163 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 210 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 6,2 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 102 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 27.500 ευρώ (208 Hybrid 145 GT 30.500 ευρώ)

ΥΠΕΡ

ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑ

ΤΙΜΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΙΣΩ ΘΕΣΕΙΣ

TOYOTA YARIS HYBRID 130

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 3κυλ. ατμοσφαιρικός β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ): 1.490 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ): 92 ίπποι/5.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ (β/κ): 125 Nm/3.600-4.800 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ (η/κ): 84 ίπποι

ΡΟΠΗ (η/κ): 185 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 130 ίπποι

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο e-CVT

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.940 x 1.745 x 1.500 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.560 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 286 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.140 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 9,2 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 175 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 5,0 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 121 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: Από 27.040 ευρώ

ΥΠΕΡ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΕΣΗ

ΚΑΤΑ

ΘΟΡΥΒΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΤΙΜΗ