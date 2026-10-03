Η κόντρα των Nissan Micra και Opel Corsa κρατά από τη δεκαετία του ’80, αλλά σήμερα τον πρώτο λόγο έχουν οι ηλεκτρικές παραλλαγές αυτών των σουπεμίνι μοντέλων.

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης

Η συγκεκριμένη συγκριτική δοκιμή αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση του πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα. Σήμερα μπορεί να ασχολούμαστε κατά κόρον με SUV κάθε είδους και μεγέθους, παλιότερα όμως οι μεγάλες αλλαγές έρχονταν από αλλού. Τα σεντάν αποτελούσαν τον κανόνα, όταν μοντέλα όπως το VW Golf άνοιξαν τον δρόμο για την καθιέρωση των χάτσμπακ. Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, τα μικρά μοντέλα άρχισαν να κερδίζουν έδαφος, απευθυνόμενα σε όσους αναζητούσαν ένα οικονομικό και πρακτικό αυτοκίνητο για όλες τις δουλειές.

Την ίδια εποχή, οι Ιάπωνες κατασκευαστές ενίσχυαν ραγδαία την παρουσία τους στην Ευρώπη, καθιστώντας αναπόφευκτη την αντιπαράθεση με τους ήδη καταξιωμένους Ευρωπαίους. Μεταξύ των τελευταίων βρισκόταν και η Opel, η οποία μπήκε στη μικρή κατηγορία με το Corsa, έχοντας απέναντί της το Nissan Micra. Τα δύο μοντέλα εμφανίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’80, με μικρούς ατμοσφαιρικούς βενζινοκινητήρες γύρω στο 1 λίτρο. Ακόμη και 45 ίπποι ήταν αρκετοί, καθώς τα κατά βάση τρίθυρα αμαξώματά τους ζύγιζαν περίπου 700 κιλά.

Έκτοτε άλλαξαν πολλά σε τεχνικά χαρακτηριστικά, ασφάλεια, εξοπλισμό και διαστάσεις, η μεταξύ τους κόντρα όμως παρέμεινε ζωντανή στην ελληνική αγορά, αφού και τα δύο μοντέλα ταίριαξαν γάντι στα θέλω των Ελλήνων οδηγών.

Στο πέρασμα όλων αυτών των χρόνων, το Corsa ακολούθησε μια πιο ομαλή εξέλιξη, τόσο σε φιλοσοφία όσο και σε σχεδίαση. Η πορεία του Micra είχε συγκριτικά περισσότερα σκαμπανεβάσματα. Μετά τη δεύτερη γενιά, η οποία απέσπασε τον τίτλο Car of the Year, ήρθε η ωοειδής τρίτη, ακολούθησε η χαμηλού κόστους λογική της τέταρτης και, στη συνέχεια, ένα alter ego του Clio στην πέμπτη.

Η γαλλική επιρροή γίνεται ακόμη πιο έντονη στην τελευταία γενιά. Βασισμένο πλέον στο αναγεννημένο Renault 5, το Micra περνά αποκλειστικά στην ηλεκτροκίνηση. Σε αυτό το πεδίο, πάντως, η Opel είχε ήδη αποκτήσει προβάδισμα. Ως μέλος του ομίλου Stellantis, είχε πρόσβαση στην πολυενεργειακή πλατφόρμα του, η οποία υποστήριζε και ηλεκτρική έκδοση. Το Corsa Electric παρουσιάστηκε το 2020 και αναβαθμίστηκε το 2023, μαζί με το εκτεταμένο facelift του μοντέλου.

Η διπλή αυτή στρατηγική βοήθησε το Corsa να διατηρήσει την εμπορική του δυναμική. Από το λανσάρισμα της τρέχουσας γενιάς «F», το 2019, περισσότερα από ένα εκατομμύριο Corsa έχουν παραχθεί στο εργοστάσιο της Σαραγόσα, στην Ισπανία. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην ελληνική αγορά, όπου έως και τον Ιούνιο το μοντέλο είχε σημειώσει 2.401 ταξινομήσεις, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση πίσω από τα Clio και Yaris.

Face to face

Δεν παραβλέπουμε ότι απέναντι στο ολοκαίνουργιο Micra βρίσκεται ένα μοντέλο που διανύει ήδη τον έβδομο χρόνο της εμπορικής του σταδιοδρομίας. Αυτό δεν γίνεται αμέσως αντιληπτό, κυρίως χάρη στην επιτυχημένη αισθητική επέμβαση του 2023, όταν το Corsa απέκτησε το Opel Visor, δηλαδή τη μαύρη, μακρόστενη οριζόντια επιφάνεια που ενσωματώνει το σήμα και τα φωτιστικά σώματα.

Αναπόφευκτα, πάντως, το Micra είναι εκείνο που συγκεντρώνει τα βλέμματα των περαστικών, οι οποίοι κοντοστέκονται αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες μόλις συνδέσουν την εμφάνιση με το όνομα. Όσοι δεν είναι ενημερωμένοι δύσκολα αντιλαμβάνονται τη συγγένειά του με το Renault 5.

Σε σχεδιαστικό επίπεδο, άλλωστε, μόνο το εμπρός παρμπρίζ και η οροφή έχουν παραμείνει ίδια. Τα σχεδόν στρογγυλά φωτιστικά σώματα και οι μαύρες γυαλιστερές επιφάνειες χαμηλά τονίζουν το οπτικό του αποτύπωμα στον δρόμο. Στην ενίσχυση αυτής της εικόνας συμβάλλουν και οι τροχοί των 18 ιντσών, οι οποίοι στη συγκεκριμένη έκδοση Advance, παρότι δεν συνδυάζονται με ζάντες αλουμινίου, φέρουν ιδιαίτερα εντυπωσιακά καλύμματα.

Σε ό,τι αφορά το Corsa, το αυτοκίνητο της δοκιμής μας ήταν πλουσιότερα εξοπλισμένο από εκείνο που διατίθεται σήμερα. Στον τρέχοντα τιμοκατάλογο υπάρχει μόνο η απλούστερη έκδοση Edition Plus, χωρίς πάντως σημαντικές εξωτερικές διαφοροποιήσεις, πέρα από το χρωμιωμένο σήμα της Opel στη μάσκα και τους μικρότερους τροχούς των 16 ιντσών.

Στο εσωτερικό, και τα δύο προσπαθούν να διατηρήσουν τα προσχήματα: το Micra ως προς τη διαφοροποίησή του από το Renault 5 και το Corsa ως προς τη φρεσκάδα της εικόνας του. Στο πρώτο, οι διαφορετικές επενδύσεις και το χαραγμένο μοτίβο του όρους Φούτζι ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα δεν αρκούν για να δημιουργήσουν μια σαφώς διακριτή προσωπικότητα από εκείνη του γαλλικού συγγενικού μοντέλου.

Δεσπόζει το χαρακτηριστικό φαρδύ ράφι του ταμπλό, μαζί με τις δίδυμες οθόνες των 10,1 ιντσών που είναι στραμμένες προς τον οδηγό, τα ανάγλυφα τετράγωνα στην επένδυση της οροφής και τον συνωστισμό μοχλοδιακοπτών στην κολόνα του τιμονιού.

Το Corsa, από την πλευρά του, διατηρεί μια πιο παραδοσιακή διαμόρφωση, με τις οθόνες των 7 και 10 ιντσών ενσωματωμένες στον πίνακα οργάνων και στο ταμπλό αντίστοιχα. Εδώ δεν έχει υιοθετηθεί η ενιαία διάταξη οθονών που συναντάμε στα νεότερα μοντέλα της Opel.

Στη βάση της κεντρικής κονσόλας βρίσκεται το χειριστήριο του κιβωτίου, μαζί με μια σειρά πλήκτρων για ορισμένες βασικές λειτουργίες. Μπορεί η εικόνα να μην είναι ό,τι πιο σύγχρονο συναντά κανείς σήμερα, αποδεικνύεται όμως ιδιαίτερα λειτουργική, αφού ανάμεσα στα διαθέσιμα πλήκτρα περιλαμβάνονται και εκείνα για την απενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών των συστημάτων υποβοήθησης.

Το συγκεκριμένο ζήτημα δεν μας προβλημάτισε ούτε στο Micra, το οποίο, χάρη στις γαλλικές καταβολές του, διαθέτει το ιδιαίτερα εύχρηστο και πλήρως παραμετροποιήσιμο σύστημα My Perso. Σε επίπεδο πολυμέσων, πάντως, η υπεροχή του Nissan είναι ξεκάθαρη, χάρη στις ενσωματωμένες εφαρμογές της Google και στην πιο σαφή οργάνωση των επιμέρους μενού.

Από πλευράς διαστάσεων, το Corsa είναι οριακά μακρύτερο, ξεπερνώντας το ψυχολογικό όριο των 4 μέτρων. Αυτό, όμως, δεν αρκεί για να του εξασφαλίσει ουσιαστικό χωροταξικό προβάδισμα, καθώς δεν υπάρχει σημαντική διαφορά στο μεταξόνιο των δύο μοντέλων. Οι χώροι για τους εμπρός επιβάτες είναι πολύ καλοί, πίσω όμως τα περιθώρια για δύο ενήλικες κανονικού αναστήματος είναι εξίσου περιορισμένα, καθώς το δάπεδο βρίσκεται σχετικά ψηλά λόγω της μπαταρίας.

Στο πορτμπαγκάζ το Micra προηγείται, προσφέροντας 326 λίτρα έναντι 267 λίτρων του Corsa, με κοινό μειονέκτημα το αρκετά ογκώδες κατώφλι φόρτωσης. Όλα αυτά μπορεί να μας φαίνονται κάπως λίγα σήμερα, έχουμε όμως πλέον συνηθίσει τα μεγαλύτερα περιθώρια που προσφέρουν τα δημοφιλή B-SUV.

Η κοινή φιλοσοφία

Μπορεί σε παλιότερες θερμικές εποχές οι διαφορές στους κινητήρες και στα κιβώτια ανάλογα με τη γενιά να ήταν σημαντικές, τώρα πια όμως υπάρχει μια ταύτιση απόψεων, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα ηλεκτρικά πεπραγμένα, αφού, όπως είπαμε, μόνο το Corsa συνεχίζει να διαθέτει και βενζινοκίνητες εκδόσεις.

Τόσο το Micra όσο και το Corsa προσφέρουν μιια μικρή και μία μεγάλη έκδοση, αναφορικά με τα επίπεδα ισχύος και χωρητικότητας μπαταρίας. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με τις δυνατότερες εκδοχές των 150 και 156 ίππων, με μπαταρίες 52 και 51 kWh, για Micra και Corsa αντίστοιχα.

Οι ομοιότητες συνεχίζονται και στην αναπλήρωση της ενέργειας, με onboard φορτιστές AC των 11 kW (με δυνατότητα V2L για παροχή ενέργειας σε εξωτερικές συσκευές) και δυνατότητα φόρτισης σε συνεχές ρεύμα στα 100 kW, εξασφαλίζοντας όπως είναι φυσικό παραπλήσιους χρόνους φόρτισης.

Το ίδιο ισχύει και σε ό,τι αφορά την κατανάλωση, με τη μέση τιμή να κυμαίνεται γύρω στις 15 kWh/100 χλμ. με τη μέση αυτονομία να ξεπερνάει εύκολα τα 300 χλμ. ή ακόμα και τα 400 χλμ. σε ήπιες αστικές συνθήκες.

Τροχό με τροχό συνεχίζουν τα δύο μοντέλα και στις επιδόσεις (8 και 8,1 δλ. για Micra και Corsa και τελική ταχύτητα 150 χλμ./ώρα), με δεδομένο το παραπλήσιο βάρος που ξεπερνάει τον 1,5 τόνο. Εκεί λοιπόν που κάποτε μιλούσαμε για ελαστικότητα, κλιμάκωση κιβωτίου και απόκριση στις χαμηλές σ.α.λ., τώρα οι διαφορές προκύπτουν μέσα από τα προγράμματα λειτουργίας, κάτι που οφείλεται στα χαρακτηριστικά ενός ηλεκτρικού μοτέρ με κιβώτιο μονής σχέσης.

Για παράδειγμα στο Corsa, η διαθέσιμη ισχύς έχει να κάνει με την οδηγική ρύθμιση που έχεις επιλέξει. Στο Normal mode, αποδίδονται στην πραγματικότητα μόνο 109 ίπποι, ενώ στη λειτουργία Eco από τους 156 είναι διαθέσιμοι μόλις οι 82. Μόνο στη ρύθμιση Sport επιστρατεύονται και οι 156 ίπποι, ενώ ανάλογα προγράμματα υπάρχουν και στο Micra, με την επιπλέον προσθήκη μιας επιλογής παραμετροποίησης.

Στον δρόμο πάντως αρχίζουν να γίνονται αντιληπτές οι διαφορές στην οδική συμπεριφορά, καταδεικνύοντας την διαφορετική προσέγγιση. Στο Micra το χαμηλό κέντρο βάρους από την τοποθέτηση της μπαταρίας στο δάπεδο, τα φαρδιά μετατρόχια και το γρήγορο τιμόνι δημιουργούν μια αίσθηση καρτ, που σε προδιαθέτει να ανεβάσεις ρυθμό,

Παρά τις σφιχτές ρυθμίσεις, η απρόσμενη επιλογή μιας διάταξης πολλαπλών συνδέσμων στον πίσω άξονα, σώζει τα προσχήματα, διατηρώντας ένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο άνεσης.

Το Corsa από την πλευρά του, αντισταθμίζει τις συγκριτικά πιο ξερές αντιδράσεις του ημιάκαμπτου άξονα με μαλακότερες ρυθμίσεις, κάτι που όμως έχει επίπτωση στην ακρίβεια της οδικής συμπεριφοράς σε σβέλτο ρυθμό. Εκτός από την αίσθηση του τιμονιού, τομέας στον οποίο υπερτερεί το Micra, το ιαπωνικό αυτοκίνητο υπερέχει και στο θέμα των φρένων.

Το πεντάλ έχει γραμμικότερη απόκριση, όταν στο Corsa υπάρχει μία αρχικά νεκρή διαδρομή, ενώ το Micra προσφέρει ένα πλήρες σύστημα ανάκτησης ενέργειας (τρεις βαθμίδες, με επιπλέον λειτουργία one pedal και χειρισμό με paddles στο τιμόνι), όταν στο Corsa υπάρχει μόνο ένας διακόπτης για μία μέσης έντασης βαθμίδα.

Ο νέος είναι ωραίος

Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό ισχύει πέρα για πέρα, χωρίς «ναι μεν, αλλά». Με τα δύο μοντέλα να ισορροπούν σε τεχνικά χαρακτηριστικά και χώρους, η πιο ζωντανή οδική συμπεριφορά και η συνολικότερη αίσθηση φρεσκάδας γέρνουν την πλάστιγγα υπέρ του Micra.

Το ηλεκτρικό Corsa, πάντως, στέκεται απέναντί του με αξιώσεις, προτάσσοντας τη διαχρονική εμπορική του δυναμική και ένα ανταγωνιστικότερο οικονομικό πακέτο. Μετά τις εκπτώσεις και την κρατική επιδότηση, η τελική τιμή του διαμορφώνεται στα 26.500 ευρώ, έναντι 28.500 ευρώ του Micra, ενώ, επιπλέον, ωφελείται από το πρόγραμμα Electric ALL IN προσφέρει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών, που έχουν στόχο να διευκολύνουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

NISSAN MICRA 52 kWh 150 ps

ΥΠΕΡ

ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ, ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑ

ΧΩΡΟΙ ΠΙΣΩ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

OPEL CORSA 51 kWh 156 ps

ΥΠΕΡ

ΑΝΕΣΗ, ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

ΚΑΤΑ

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ NISSAN MICRA 52 kWh 150 ps

ΙΣΧΥΣ: 150 ίπποι

ΡΟΠΗ: 245 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μιας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 52 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.974 x 1.772 × 1.499 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.540 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 326-1.106 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.527 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 150 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 14,6 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 360 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 4 ώρες, 45 λεπτά (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 15-80% (DC): 30 λεπτά (100 kW)

ΤΙΜΗ: από 31.500 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνεται επιδότηση και έκπτωση)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ OPEL CORSA 51 kWh 156 ps

ΙΣΧΥΣ: 156 ίπποι

ΡΟΠΗ: 260 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μιας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 51 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.061 x 1.765 × 1.435 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.538 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 267-1.042 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.544 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 150 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 15,2 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 5 ώρες, 20 λεπτά (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC): 28 λεπτά (100 kW)

ΤΙΜΗ: από 32.900 ευρώ (δεν συμπεριλαμβάνεται επιδότηση και έκπτωση)