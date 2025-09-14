Συγκριτική δοκιμή: Renault 5 E-Tech Electric – MINI Cooper SE

Με ρετρό σχεδιαστική προσέγγιση, αλλά άφθονη τεχνολογία, τα Renault 5 και MINI Cooper στην ηλεκτρική τους εκδοχή αποδεικνύουν ότι είναι ικανά να προσφέρουν περισσότερα από όσα ένα συνηθισμένο μοντέλο του «είδους».

Κείμενο: Γιάννης Καλογερόπουλος

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

Με αφετηρία το ένδοξο παρελθόν τους, τα Renault 5 και MINI Cooper επιστρέφουν σε ηλεκτρική εκδοχή, επιχειρώντας να επαναπροσδιορίσουν τη θέση τους στη σύγχρονη αγορά. Οι ρετρό αναφορές είναι ο κοινός παρονομαστής σε δύο μοντέλα που δεν αναβιώνουν απλώς εμβληματικά ονόματα, αλλά τιμούν τη σχεδιαστική τους κληρονομιά με ουσία και λεπτομέρεια. Πρόκειται για δύο ιστορικά ονόματα, που αποτέλεσαν σημείο αναφοράς στην πορεία των εταιρειών τους και τώρα εμπνέουν τις ηλεκτρικές τους μετενσαρκώσεις.

Η τάση της «επιστροφής» είναι εμφανής τα τελευταία χρόνια, όμως δεν αφορά τους πάντες. Απαιτεί αυθεντική ιστορία και στιβαρή ταυτότητα. Στοιχεία που λείπουν από τις περισσότερες νεοσύστατες φίρμες, αλλά περισσεύουν σε αυτές τις δύο ευρωπαϊκές προτάσεις. Το Renault 5 E-Tech Electric είναι το νεότερο μέλος αυτής της κατηγορίας και όχι άδικα συγκεντρώνει τα βλέμματα. Ωστόσο, το MINI Cooper προηγήθηκε. Από το 2002 που επανήλθε στην αγορά μέχρι σήμερα, έχει διανύσει μια μακρά διαδρομή με πολλές μεταμορφώσεις – η πιο πρόσφατη από τις οποίες είναι ίσως και η πιο ώριμη.

ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ… ΑΥΡΙΟ

Η στρατηγική «Renaulution», στην οποία επενδύει η Renault, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αναβίωση ιστορικών μοντέλων με σύγχρονη τεχνολογία και στόχο τον πλήρη εξηλεκτρισμό της γκάμας. Το νέο Renault 5 E-Tech Electric είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Δεν εμφανίστηκε ξαφνικά· είχε προηγηθεί το πρωτότυπο το 2021 και η επίσημη πρεμιέρα του έγινε στις αρχές του 2024, στην Έκθεση της Γενεύης. Αυτό που ξεχωρίζει δεν είναι μόνο το σχεδιαστικό του αποτύπωμα, που παραπέμπει άμεσα στο αρχέτυπο μοντέλο της δεκαετίας του ’70, αλλά κυρίως η προσοχή στη λεπτομέρεια και η απέριττη αισθητική του. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με υπερβολές, αλλά να τιμήσει τη μορφή και τον χαρακτήρα του ονόματος που φέρει.

Η εκτέλεση δεν είναι μια απλή αντιγραφή, αλλά μια σύγχρονη και ευρηματική προσέγγιση σε ένα σχέδιο που δείχνει έτοιμο να κερδίσει και πάλι το κοινό, όπως έκανε και το αυθεντικό R5. Δεν είναι τυχαίο ότι διακρίθηκε με τον τίτλο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» για το 2025, πριν καν κυκλοφορήσει ευρέως.

Το νέο MINI Cooper, από την πλευρά του, συνεχίζει με αυτοπεποίθηση τη διαδρομή που ξεκίνησε το 2002. Στηρίζεται στην επιτυχία των προκατόχων του και προσαρμόζεται στο σήμερα, ανανεωμένο και ενταγμένο πλήρως στην ηλεκτρική εποχή. Παρότι έχει μεγαλώσει αισθητά σε σχέση με το αρχικό μοντέλο, διατηρεί τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του και στοχεύει σε ένα νέο, φιλικό προς την ηλεκτροκίνηση, κοινό, που ζητά προσωπικότητα και τεχνολογία στο ίδιο πακέτο.

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΧΑΡΤΙ

Στην πληθώρα των όμοιων αυτοκινήτων που δύσκολα ξεχωρίζει στον δρόμο ακόμα και ο ειδικός, έρχονται να αποτελέσουν αχτίδα φωτός αυτά τα δύο supermini με την έντονη προσωπικότητα. Το αντίδοτο στην εμπορική επίθεση που έχουν δεχτεί εξ ανατολών οι Ευρωπαίοι είναι η σχεδίαση. Τα ρετρό στοιχεία κυριαρχούν και προσφέρουν ένα αποτέλεσμα άκρως ελκυστικό, κάτι που διαπιστώνεις από την πρώτη βόλτα με το Renault 5, που κεντρίζει το ενδιαφέρον του κόσμου και σε βάζει σε θέση… συνεντευξιαζόμενου να απαντάς στις ερωτήσεις σχετικά με το ποιόν. Τι κι αν είναι ηλεκτρικό, που για πολλούς αποτελεί τροχοπέδη, το ενδιαφέρον είναι θερμό και καταδεικνύει τη δυναμική που έχει, με το «καλημέρα» μάλιστα, το νέο R5.

Αν και πατά στην εντελώς νέα «ηλεκτρική» πλατφόρμα AmpR Small, οι παραπομπές στο παρελθόν είναι σαφείς, με το αμάξωμα των 3.922 χλστ. να διακρίνεται για τις τετραγωνισμένες γραμμές του και την ψηλόλιγνη σιλουέτα, που υπογραμμίζεται από το ύψος των 1.498 χλστ. Παρότι πεντάθυρο, το νέο Renault 5 κρύβει έξυπνα τις χειρολαβές των πίσω θυρών, διατηρώντας την αισθητική ενός κλασικού τρίθυρου. Οι φουσκωμένοι θόλοι ενισχύουν τη δυναμική του, όπως εξάλλου και οι όμορφοι τροχοί αλουμινίου 18 ιντσών, με την προσεκτικά επιλεγμένη διάσταση ελαστικών 195/55, που αποδεικνύεται πασπαρτού για τους ελληνικούς δρόμους.

Το παιχνίδι με τα φώτα είναι, δίχως άλλο, αυτό που κλέβει την παράσταση, αφού πέρα από λεπτά -κλασικής- τοποθέτησης σώματα με ακμές επί του προκειμένου, διαθέτει και προβολείς LED με λειτουργία ημέρας σε τετραγωνισμένη σχεδίαση μεγάλου μεγέθους, τοποθετημένους στη βάση του προφυλακτήρα και στις άκρες του. Το μικρό καπό φιλοξενεί στο πάνω μέρος του ένα φωτεινό 5άρι, το οποίο, ανάλογα με τα φώτα που έχει αναμμένα, μαρτυρά, πριν ακόμα μπεις στο αυτοκίνητο, το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Τη ρετρό εικόνα του νέου R5 ολοκληρώνουν τα πίσω κάθετα φωτιστικά σώματα.

Το MINI, με τη σειρά του, σε αυτή τη φάση της ζωής του είναι πιο ώριμο από ποτέ. Πατάει σε μια νέα πλατφόρμα, ειδικά εξελιγμένη για τις ηλεκτρικές του εκδόσεις «E» και «SE» και διαφορετική ακόμα και από αυτήν που χρησιμοποιείται στις θερμικές εκδόσεις του. Η σχεδιαστική προσέγγιση είναι πιο απλή σε σχέση με το μοντέλο που αντικαθιστά, αφήνοντας πίσω του τα γυαλιστερά χρώμια και τα πλαστικά προστατευτικά στους θόλους.

Απέριττο σύνολο, με ξεκάθαρη ταυτότητα σίγουρα, όπως αυτή υποδηλώνεται από τα στρογγυλά φώτα και την τραπεζοειδούς σχεδίασης μάσκα, που είναι κλειστή στη συγκεκριμένη έκδοση, όπως στην πλειονότητα των ηλεκτρικών μοντέλων. Ανάλογα λιτό είναι και το πίσω μέρος, με τα εξάγωνα φωτιστικά σώματα να αποτελούν την ταυτότητά του. Αν και σημαντικά πιο μεγάλο από το αρχέτυπο MINI Cooper, με μήκος 3.858 χλστ. είναι μικρότερο από το R5, κάτι που «συνεχίζεται» και στο μεταξόνιo (2.526 χλστ., έναντι 2.540 του R5).

ΔΕΙΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Περνώντας στο εσωτερικό του μικρού Renault, εντοπίζεις λεπτομέρειες που παραπέμπουν στο παλιό R5 – όπως το ένθετο στο ταμπλό μπροστά από τον συνοδηγό, αλλά και τα καθίσματα, που ακολουθούν την ίδια σχεδιαστική λογική με εκείνα του θρυλικού 5 Turbo. Ωστόσο, είναι η τεχνολογία αυτή που καθορίζει μια νέα, πιο σύγχρονη ταυτότητα. Η απουσία του κλασικού επιλογέα ταχυτήτων από την κεντρική κονσόλα και η μεταφορά του στην κολόνα του τιμονιού διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την εικόνα του εσωτερικού.

Διατίθενται αρκετές θήκες για μικροαντικείμενα, ενισχύοντας την πρακτικότητα. Οι οθόνες -10,1 ιντσών για τον πίνακα οργάνων, με δυνατότητες παραμετροποίησης, και 10 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων- είναι ευανάγνωστες και λειτουργικές. Το σύστημα OpenR Link συνεργάζεται με την Google και τους χάρτες της, προσφέροντας πλοήγηση με πληροφορίες για την κίνηση σε πραγματικό χρόνο. Παρέχει επίσης συνδεσιμότητα Android Auto και Apple CarPlay, αλλά και έναν ψηφιακό βοηθό ονόματι «Reno», βασισμένο στην τεχνολογία ChatGPT.

Εξαιρετική -δίχως ενδοιασμό- είναι η θέση οδήγησης και γενικότερα τα εμπρός καθίσματα. Ο οδηγός κάθεται χαμηλά (για ηλεκτρικό αυτοκίνητο), έχοντας το τιμόνι ψηλά και κοντά στο στήθος, όπως παλιά.

Η πρόσβαση για τους πίσω επιβάτες γίνεται μέσω μιας μικρής σε διαστάσεις πόρτας, που προϊδεάζει γι’ αυτό που τους περιμένει. Δεν πρόκειται για το πιο ευρύχωρο αυτοκίνητο στον κόσμο -ούτε είναι αυτός ο σκοπός του-, προσφέρει όμως ικανοποιητικό χώρο για δύο ενήλικες κανονικού αναστήματος. Οι πιο ψηλοί θα έχουν αναπόφευκτα επαφές «στενού τύπου» με την όμορφη καπιτονέ μαύρη οροφή. Ο χώρος αποσκευών, με χωρητικότητα 277 λίτρα, συν 27 λίτρα επιπλέον κάτω από το πάτωμα, είναι παραπάνω από ικανοποιητικός, ιδιαίτερα σε σύγκριση με εκείνον του MINI, που περιορίζεται στα 210 λίτρα.

Η μετάβαση από το γαλλικό μοντέλο στο ηλεκτρικό Cooper απαιτεί εξοικείωση, καθώς διαφοροποιούνται τόσο η συνολική προσέγγιση όσο και η φιλοσοφία. Δεν είναι μόνο χωροταξικό το θέμα, λόγω του τρίθυρου αμαξώματος που συνεπάγεται περιορισμούς για τους πίσω επιβάτες.

Στο MINI, το ταμπλό με την υφασμάτινη επένδυση κατεβαίνει χαμηλά, προσφέροντας περισσότερο «αέρα» στην καμπίνα και αρκετό χώρο για τη μεγάλη, στρογγυλή OLED οθόνη αφής των 9,4 ιντσών. Η απουσία πίνακα οργάνων αναπληρώνεται από το αναδυόμενο head-up display, που παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στον οδηγό. Η διακριτική σχεδίαση ενισχύεται από τους λεπτούς αεραγωγούς, οι οποίοι ενσωματώνονται κομψά μέσα στο ταμπλό.

Ψηλά στην κεντρική κονσόλα φιλοξενούνται τα βασικά χειριστήρια: ο επιλογέας ταχυτήτων, το «κλειδί» σε μορφή μπουτόν που θέτει σε λειτουργία τον κινητήρα, τα προγράμματα οδήγησης, καθώς και η ρύθμιση του ήχου. Στο MINI κάθεσαι ψηλότερα. Το κάθισμα, σε σχέση με εκείνο του Renault 5, προσφέρει λιγότερη άνεση και στήριξη, αλλά η θέση οδήγησης είναι σωστή, χάρη στις πολλαπλές ρυθμίσεις καθίσματος και τιμονιού. Κάτι απαραίτητο για να απολαύσεις την οδηγική εμπειρία που υπόσχεται -και εκπέμπει με το καλημέρα- το ηλεκτρικό Cooper.

ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ

Αν η σχεδίαση και η γενικότερη ρετρό προσέγγιση αποτελούν τον έναν από τους δύο πυλώνες πάνω στους οποίους βασίζονται αυτά τα μοντέλα για να αναδείξουν τον απολαυστικό χαρακτήρα τους, τότε η οδηγική εμπειρία που προσφέρουν είναι ο θεμέλιος λίθος. Και αν, λίγο-πολύ, περιμέναμε κάτι τέτοιο από το MINI, την έκπληξη την προσφέρει το νεότερο μέλος, το Renault 5 E-Tech.

Ξεκινώντας από το γαλλικό μοντέλο, διατίθεται σε δύο εκδόσεις: με 120 ή 150 ίππους και μπαταρία 40 ή 52 kWh αντίστοιχα, προσφέροντας αυτονομία που κυμαίνεται από 312 έως 410 χλμ., σύμφωνα με τον κύκλο μετρήσεων WLTP. Στη διάθεσή μας έχουμε την ισχυρότερη έκδοση, με τη μεγαλύτερη αυτονομία. Το αυτοκίνητο επιταχύνει ζωηρά, με το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 8,0 δλ., ενώ διαθέτει προγράμματα οδήγησης MySense, που ρυθμίζουν την απόδοση ανάλογα με τις συνθήκες και τις επιθυμίες του οδηγού. Η ανάρτηση -με γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω-, σε συνδυασμό με τους τροχούς 18 ιντσών και τα ελαστικά 195/55, διαχειρίζεται μαεστρικά τις κινήσεις του αμαξώματος, απορροφώντας αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες του δρόμου.

Φιλικό στην καθημερινότητα και ευχάριστο στη χρήση, το R5 σε κερδίζει όσο περισσότερο χρόνο περνάς πίσω από το μικρό, τετραγωνισμένο τιμόνι του, με τη μεστή αίσθηση και την αξιοσημείωτη ακρίβεια. Στο πρόγραμμα ECO, που δίνει έμφαση στην οικονομία, η απόκριση στην επιτάχυνση περιορίζεται, κάτι που αντισταθμίζεται με την επιλογή του Sport, όπου το R5 αποκτά περισσότερη «ψυχή», αναδεικνύοντας τις αρετές του άκαμπτου πλαισίου. Τα φρένα αποτελούν σύμμαχο, με την αίσθηση να πλησιάζει τη μηχανική απόκριση χωρίς την επιλογή “Brake” για ενισχυμένη επιβράδυνση και ανάκτηση ενέργειας. Δεν προσφέρει λειτουργία one-pedal driving, όμως αποδεικνύεται ιδιαίτερα οικονομικό, με μέση κατανάλωση γύρω στις 14 kWh/100 χλμ., τιμή που μειώνεται αισθητά στην πόλη, αυξάνοντας τη συνολική αυτονομία – η οποία μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 400 χλμ.

Περνώντας στην αντίπερα όχθη, το MINI Cooper SE είναι η ισχυρότερη έκδοση του μοντέλου, με 218 ίππους και τη μεγάλη μπαταρία των 54,2 kWh (διατίθεται επίσης η βασική έκδοση Cooper E, με 184 ίππους και μπαταρία 40,7 kWh). Η δύναμη, σε συνδυασμό με τη γενναιόδωρη ροπή των 330 Nm, του προσδίδουν έναν πιο ζωηρό χαρακτήρα, με επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 6,7 δλ.

Το πλαίσιο του ηλεκτρικού Cooper είναι στιβαρό, με την ανάρτηση να αναδεικνύει τον παραδοσιακά οδηγοκεντρικό χαρακτήρα του μοντέλου. Η άμεση απόδοση της ισχύος και η ακρίβεια στις κινήσεις που προσφέρουν η ανάρτηση και το τιμόνι καθιστούν αυτή την έκδοση μία από τις πιο ολοκληρωμένες που διαθέτει στο οπλοστάσιό της η MINI. Τα φαρδύτερα ελαστικά με προφίλ 40 εξασφαλίζουν υψηλά επίπεδα πρόσφυσης υπό κάθε συνθήκη, επιτρέπουν όμως στις ανωμαλίες του οδοστρώματος να… χτυπούν την πόρτα της καμπίνας. Χωρίς να γίνεται κουραστικό, το MINI δεν φτάνει το επίπεδο άνεσης του R5 στην καθημερινότητα. Υστερεί επίσης σε αποδοτικότητα, με τη μέση κατανάλωση να κυμαίνεται κοντά στις 15,5 kWh/100 χλμ. σε ήπια οδήγηση, ενώ υπό πίεση αγγίζει ή και ξεπερνά τις 20 kWh/100 χλμ.

ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ

Τα δύο αυτοκίνητα της δοκιμής δείχνουν ξεκάθαρα τον λόγο ύπαρξής τους. Απευθύνονται σε όσους επιλέγουν με γνώμονα και το συναίσθημα και όχι αποκλειστικά με ορθολογικά κριτήρια. Είναι αλήθεια ότι τα 32.900 ευρώ του Renault για την πλουσιότερη έκδοση του νέου R5, αλλά και τα 37.450 ευρώ (ή 32.450 ευρώ με επιδότηση της ΜΙΝΙ) που απαιτούνται για το Cooper SE, δεν είναι λίγα. Όμως αυτά τα αυτοκίνητα έχουν σχεδιαστεί με άφθονη έμπνευση, για να σε κερδίσουν από την πρώτη ματιά. Και δεν μένουν μόνο στην αισθητική. Συνδυάζουν όλα εκείνα τα στοιχεία που τα καθιστούν απολαυστικά στον δρόμο, το καθένα με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο.

Το Renault 5 E-Tech ήρθε για να μείνει, παρουσιάζοντας έναν ολοκληρωμένο χαρακτήρα, που δίνει προτεραιότητα στην άνεση της καθημερινότητας και στην ενεργειακή αποδοτικότητα, χωρίς να υστερεί σε οδηγικό ταμπεραμέντο. Κάθε άλλο. Μπορεί να κοιτάξει στα μάτια μοντέλα όπως το MINI Cooper SE, την κορυφαία, ηλεκτρική εκδοχή του μοντέλου, που κερδίζει αναμφίβολα σε επιδόσεις, θυσιάζοντας όμως στο βωμό της αμεσότητας ένα σημαντικό μέρος της άνεσης και της αυτονομίας. Δύο χαρακτηριστικά που πολλοί εξακολουθούν να αναζητούν στην καθημερινότητά τους, γεγονός που φέρνει το MINI πιο κοντά σε ένα πιο ειδικό κοινό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

RENAULT 5 E–TECH ELECTRIC

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Ένας ηλεκτροκινητήρας

ΙΣΧΥΣ 110 kW (150 ίπποι)

ΡΟΠΗ 245 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους εμπρός τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ Μονής σχέσης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 52 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 3.922 x 1.774 x 1.498 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.540 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 277 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 1.449 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 150 χλμ./ώρα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 14,1 kWh/100 χλμ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 350+

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW) 10-100% 4 ώρες 30 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (100 kW) 15-80% 30 λεπτά

ΤΙΜΗ Από 32.900 ευρώ

RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC

ΥΠΕΡ

ΑΝΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΥΛΙΣΗΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΚΑΤΑ

ΧΩΡΟΙ ΠΙΣΩ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MINI COOPER SE

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Ένας ηλεκτροκινητήρας

ΙΣΧΥΣ 160 kW (218 ίπποι)

ΡΟΠΗ 330 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους εμπρός τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ Μονής σχέσης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 54,2 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 3.858 x 1.756 x 1.460 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.526 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 210-800 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 1.605 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 6,7 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 170 χλμ./ώρα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Πολλαπλοί σύνδεσμοι

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 15,5 kWh/100 χλμ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 300+

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW) 0-100%

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (95 kW) 10-80% 30 λεπτά

ΤΙΜΗ Από 37.450 ευρώ

MINI COOPER SE

ΥΠΕΡ

ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

ΚΑΤΑ

ΤΙΜΗ (ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ)