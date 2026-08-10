Συγκριτική δοκιμή: Το ηλεκτρικό Renault Twingo E-Tech απέναντι στα BYD Dolphin Surf και Hyundai Inster

Η έλευση του νέου Renault Twingo E-Tech δίνει καινούργια πνοή στην κατηγορία των μικρών και προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων πόλης και συγχρόνως μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για νέες αντιπαραθέσεις με τους ήδη γνωστούς πρωταγωνιστές της.

Η αυτοκίνηση ήταν ανέκαθεν γεμάτη αντιθέσεις. Πάρτε για παράδειγμα τα αυτοκίνητα πόλης, τα οποία τα τελευταία χρόνια δεν βρίσκονται στα φόρτε τους. Εντούτοις, η επιθυμία του κοινού για τα μικρά αυτοκίνητα παραμένει έντονη αλλά και πιο επίκαιρη από ποτέ. Με δεδομένη μάλιστα την αναγκαστική στροφή στην ηλεκτροκίνηση, η έννοια του «μικρού και προσιτού EV» έχει πλέον αποκτήσει μεγαλύτερη βαρύτητα και διάσταση, όχι μόνο για τους αγοραστές, αλλά και για τους ίδιους τους κατασκευαστές που, παρά την αρχική υποχώρησή τους, σπεύδουν τώρα να δώσουν ξανά το «παρών» στη συγκεκριμένη κατηγορία. Και μάλιστα με τους σωστούς όρους και με μια νέα, σαφώς πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Γιατί το ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης του σήμερα δεν μπορεί να είναι ένα ακριβό γκάτζετ για λίγους, αλλά ένα καθημερινό εργαλείο που δεν θα τινάζει στον αέρα τον οικονομικό προϋπολογισμό του ιδιοκτήτη του. Τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το αρχικό κόστος, το οποίο επιβάλλεται πλέον να κυμαίνεται πέριξ του ψυχολογικού –και όχι μόνο– ορίου των 20.000 ευρώ.

Προσώρας, σε αυτή τη νέα σκακιέρα της αστικής κινητικότητας, τρεις διαφορετικές σχολές και αντιλήψεις έρχονται να διασταυρώσουν τα ξίφη τους. Από τη μία, η κινεζική BYD με το Dolphin Surf φέρνει στο προσκήνιο την τεχνολογική της μαεστρία στον τομέα των μπαταριών, διεκδικώντας με αξιώσεις τα ηνία στην κατηγορία, ενώ, από την άλλη, η κορεατική Hyundai έρχεται με το φιλόδοξο Inster να ανακατέψει την τράπουλα, μπολιάζοντας τη συγκεκριμένη συνομοταξία ηλεκτρικών οχημάτων με crossover στοιχεία και κορυφαία, έως τώρα, πρακτικότητα. Την ίδια στιγμή, αποτελώντας τον τρίτο πόλο, η ευρωπαϊκή Renault έρχεται με… φόρα επιστρατεύοντας για ακόμα μία φορά τα τελευταία τρία χρόνια τη «βαριά» γαλλική της κληρονομιά, αποδεικνύοντας με το νέο Twingo E-Tech ότι το στιλ και η ευελιξία μπορούν να αναγεννηθούν με επιτυχία στην ηλεκτρική εποχή στις παρυφές της κατηγορίας Α. Τρία, λοιπόν, αστικά EV, με τρεις διαφορετικές φιλοσοφίες, αλλά έναν κοινό στόχο: να γίνουν τα «ηλεκτρικά του λαού».

Μικρο-μέγαλα

Το πρώτο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι τα τρία μικρά μας, τελικά, δεν είναι και τόσο μικρά. Ανεξάρτητα από το πώς δείχνουν στο μάτι, το Dolphin Surf είναι εκείνο με το μεγαλύτερο φυσικό αποτύπωμα. Με μήκος 3,99 μ., που προσπερνά, έστω και οριακά, εκείνο ενός Toyota Yaris, και μεταξόνιο οριοθετημένο ακριβώς στα 2,5 μ., αποτελεί επί της ουσίας ένα «κανονικού» μεγέθους σούπερ μίνι. Απέναντί του το Inster είναι κοντύτερο, καθώς δεν ξεπερνά τα 3,825 μ. Εντούτοις, διαθέτει μεταξόνιο 2,58 μ., που είναι μεγαλύτερο ακόμη και από εκείνα αρκετά μεγαλύτερων αυτοκινήτων. Και αυτό είναι κάτι που εξηγεί εν πολλοίς και τους εξαιρετικούς, όπως θα δούμε στη συνέχεια, εσωτερικούς του χώρους. Από τη μεριά του, το νέο Twingo E-Tech είναι ακόμη πιο συμπαγές σε σχέση με τα άλλα δύο, επιστρέφοντας ουσιαστικά στις ρίζες του ως ένα αυθεντικό αυτοκίνητο πόλης. Ωστόσο, δεν φτάνει στα επίπεδα του συγκριτικά λιλιπούτειου Leapmotor Τ03, διαθέτοντας μήκος που δεν υπερβαίνει τα 3,8 μ. και, αναλογικά, ένα διευρυμένο για το μέγεθός του μεταξόνιο, που υπολείπεται οριακά και κατά μόλις 7 χλστ. σε σχέση με εκείνο του Dolphin Surf.

Η διαφορετική τους φιλοσοφία αποτυπώνεται αμέσως και στην εμφάνιση. Η Renault άντλησε έμπνευση από το πρώτο Twingo του 1992, χωρίς όμως να αναπαράγει απλώς το φιλικό και «παιχνιδιάρικο» ύφος του αρχέτυπου μοντέλου. Η μονοκόμματη σιλουέτα ενός όγκου, οι καμπύλες γραμμές, οι τρεις μικρές ψευδοεισαγωγές στο καπό και το εν γένει σκανταλιάρικο βλέμμα εξακολουθούν να έχουν τον πρώτο λόγο, μεταφέροντας στο σήμερα μια διακριτή δόση νοσταλγίας. Αντίθετα, το Inster υιοθετεί μια εμφανώς πιο crossover αισθητική. Το σχεδόν «τετράγωνο» αμάξωμα και το σχεδιαστικό παιχνίδι με τα εμπρός φωτιστικά σώματα, τα οποία είναι τοποθετημένα σε δύο διαφορετικά επίπεδα, του χαρίζουν μια εύπεπτη αλλά και σαφώς ξεχωριστή ταυτότητα. Aπό την πλευρά του, το Dolphin Surf είναι το πιο δυναμικό και αιχμηρό οπτικά από τα τρία. Θυμίζει υπερυψωμένο χάτσμπακ, με έντονες ακμές και μια σιλουέτα που χαρακτηρίζεται από το έντονα κεκλιμένο τελείωμα της οροφής και την ανοδική πλευρική γραμμή κάτω από τα παράθυρα.

Στα ενδότερα

Στο εσωτερικό, η Renault παραμένει πιστή στη λογική που έκανε διάσημο το πρώτο Twingo. Οι λιτές γραμμές, η φωτεινή καμπίνα και, κυρίως, η έμφαση στην πρακτικότητα έχουν τον πρώτο λόγο. Τα ανεξάρτητα πίσω καθίσματα σύρονται σε διαδρομή 17 εκ., επιτρέποντας την επιλογή ανάμεσα σε περισσότερο χώρο για τους επιβάτες ή μεγαλύτερη χωρητικότητα για το πορτμπαγκάζ, η οποία κυμαίνεται από 260 έως 360 λίτρα. Επιπλέον, κάτω από το δάπεδό του υπάρχει ένας ακόμη αποθηκευτικός χώρος 50 λίτρων, κατάλληλος, μεταξύ άλλων, για τα καλώδια φόρτισης. Από εκεί και πέρα, οι πολυάριθμοι αποθηκευτικοί χώροι –12 συνολικά– και οι έξυπνες λύσεις στην καμπίνα του ηλεκτρικού Twingo, όπως το σύστημα YouClip, παραπέμπουν περισσότερο σε πολυμορφικό παρά σε συμβατικό αυτοκίνητο πόλης. Θα προτιμούσαμε, πάντως, τα πίσω παράθυρα να ανοίγουν με τον παραδοσιακό τρόπο και όχι μέσω μηχανισμού pop-out. Σε ό,τι αφορά την απτή ποιότητα, το Twingo δεν δημιουργεί καινά δαιμόνια, με τα σκληρά πλαστικά να κυριαρχούν στο σύνολο του εσωτερικού. Εξίσου έντονη είναι και η παρουσία των δύο στάνταρντ οθονών, με διαγώνιο 7 και 10 ίντσες αντίστοιχα.

Το Inster ακολουθεί μια αντίστοιχα χρηστική λογική στο εσωτερικό του, αλλά με διαφορετική εκτέλεση. Σε επίπεδο χώρων, ο Κορεάτης της παρέας είναι αυτός που προσφέρει με αντικειμενικά κριτήρια την μεγαλύτερη «άπλα» για τέσσερις ενήλικες, ενώ στις πιο πλούσιες εκδόσεις το πίσω κάθισμα μετακινείται κατά τον διαμήκη άξονα, αυξάνοντας τον χώρο αποσκευών από τα 280 στα 351 λίτρα. Συνολικά, η αίσθηση που αποκομίζουν οι επιβάτες του Inster θυμίζει περισσότερο αυτοκίνητο μεγαλύτερης κατηγορίας. Και αυτό, όχι μόνο χάρη στις δύο οθόνες των 10,25 ιντσών, αλλά πρωτίστως χάρη στην ανώτερη απτή ποιότητα και στην πιο lounge αίσθηση που αποκομίζουν οι επιβάτες σε σχέση με εκείνους του Twingo E-Tech.

Από την πλευρά του, το Dolphin Surf προσεγγίζει λίγο διαφορετικά το όλο θέμα, με την καμπίνα του να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην… τεχνολογική υπόσταση. Η περιστρεφόμενη οθόνη αφής των 10,1 ιντσών, για παράδειγμα, παραμένει ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εσωτερικού, με τη συνολική εικόνα να δείχνει ιδιαίτερα σύγχρονη και την ποιότητα συναρμογής να βρίσκεται κατά ένα «κλικ» ψηλότερα από εκείνη του Inster. Από εκεί και πέρα, ο οδηγός του κινεζικού EV κάθεται λίγο ψηλότερα σε σχέση με εκείνον των Inster και Twingo, ενώ, αν και λιγότεροι σε αριθμό, οι διαθέσιμοι αποθηκευτικοί χώροι αποδεικνύονται αρκετοί. Ο χώρος αποσκευών δε των 308 λίτρων είναι ο μεγαλύτερος στη «βασική» του μορφή ανάμεσα στα τρία μοντέλα, αν και είναι ο μόνος που δεν επωφελείται από την ευελιξία που προσφέρουν τα συρόμενα πίσω καθίσματα των αντιπάλων του.

Ηλεκτροσόκ

Στο ηλεκτρικό και τεχνικό σκέλος της όλης εξίσωσης, οι δρόμοι των τριών EV αποκλίνουν ακόμη περισσότερο. Η Renault, για παράδειγμα, θεώρησε (και σωστά κατά τη γνώμη μας) ότι ένα «καθαρόαιμο» και αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης θα πρέπει να είναι ελαφρύ και, κατ’ επέκταση, να διαθέτει το σωστό για τις περιστάσεις μέγεθος μπαταρίας. Έτσι, χάρη και στην πλατφόρμα RGΕV Small (ίδια με εκείνη των R4 και R5 E-Tech, αλλά με ημιάκαμπτο πίσω άξονα και διαφορετικές ρυθμίσεις) στην οποία βασίζεται, ζυγίζει στην πιο βαριά εκδοχή του μόλις 1.245 κιλά. Ταυτόχρονα, εξοπλίζεται με μόνο μία μπαταρία –με χημεία LFP και λελογισμένη χωρητικότητα που φτάνει τις 27,5 kWh– η οποία τροφοδοτεί έναν εξίσου ελαφρύ και συμπαγή ηλεκτροκινητήρα με απόδοση 82 ίππων.

Απέναντί του, οι Ασιάτες προτάσσουν πιο βαριά αμαξώματα (από 1.335 έως και 1.423 κιλά), αλλά συγκριτικά μεγαλύτερη ηλεκτρική πολυφωνία. Το μεν Inster διατίθεται με μπαταρία NMC σε όλες τις εκδόσεις, με χωρητικότητα 42 kWh σε συνδυασμό με ηλεκτροκινητήρα 97 ίππων ή με μια αντίστοιχη 49 kWh και ισχυρότερη μονάδα κίνησης με απόδοση 115 ίππων, όπως η έκδοση της δοκιμής μας.

Με τη σειρά του, το Dolphin Surf προχωρά ένα βήμα παραπάνω, όντας διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές παραλλαγές, όλες με μπαταρία με χημεία LFP. Η βασική (Active) εξοπλίζεται με κινητήρα 89 ίππων και μπαταρία 30 kWh, η ενδιάμεση (Boost), όπως αυτή της δοκιμής μας, με την ίδια μονάδα κίνησης και συσσωρευτή ενέργειας 43,2 kWh, ενώ η κορυφαία (Comfort) έρχεται να συνδυάσει την τελευταία με ηλεκτροκινητήρα 157 ίππων.

Οδηγώντας ηλεκτρικά εντός και εκτός

Με δεδομένες τις εκδόσεις που είχαμε στη διάθεσή.μας, είναι ηλίου φαεινότερον ότι το «μεγάλο» Inster των 115 ίππων είναι εκείνο που υπερέχει σε απόλυτες επιδόσεις, καθώς η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα εξασφαλίζει καλύτερο σπριντ από στάση έως τα πρώτα 100 χλμ./ώρα (10,6 δλ.), καθώς και περίσσεια άνεσης στις προσπεράσεις ή στις υψηλότερες ταχύτητες κίνησης εκτός πόλης. Το Twingo E-Tech, από την άλλη, δεν στηρίζεται στη δύναμή του, αλλά στο ιδιαίτερα χαμηλό του βάρος. Έτσι, παρά τον πιο ισχνό σε απόδοση ηλεκτροκινητήρα του, δείχνει εξαιρετικά πρόθυμο στο πλαίσιο των αστικών μετακινήσεων, με άμεση απόκριση στο γκάζι και μια αίσθηση «ελαφρότητας» που το κάνει να μοιάζει πιο σβέλτο από ό,τι υποδηλώνουν οι αριθμοί, όπως τα 12,2 δλ. που απαιτούνται για το τυπικό «0-100». Το Dolphin Surf των 89 ίππων ακολουθεί κατά πόδας σε απόδοση, χωρίς μάλιστα να υστερεί σε «νεύρο» στην καθημερινή χρήση, καθώς ο ηλεκτροκινητήρας του λειτουργεί επίσης χωρίς ξεσπάσματα και με γραμμικότητα, προσφέροντας επαρκείς επιδόσεις (0-100 χλμ./ώρα σε 12,1 δλ.) σε όλα τα σενάρια κίνησης.

Και με την κατανάλωση τι γίνεται; Αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις διαφορές που υπάρχουν στις εκδόσεις που είχαμε στη διάθεσή μας όσον αφορά το μέγιστο ενεργειακό περιεχόμενο κάθε μπαταρίας, το Twingo E-Tech είναι εκείνο που καταφέρνει να πάρει κεφάλι στον τομέα της αποδοτικότητας. Που, φυσικά, δεν μετριέται ποτέ σε χιλιόμετρα αυτονομίας, αλλά σε kWh/100 χλμ. Έτσι, με απαιτήσεις οριακά κάτω από τις 12 kWh για κάθε 100 χλμ. κίνησης εντός και γύρω από την πόλη, ο νεοφερμένος της παρέας κερδίζει τη συγκεκριμένη μάχη έναντι των Inster και Dolphin Surf, που απαιτούν στα ίδια ακριβώς σενάρια οδήγησης περί τις 13 και 14 kWh/100 χλμ. αντίστοιχα. Βέβαια, οι ισορροπίες αντιστρέφονται σε ό,τι αφορά την αυτονομία, με το «μεγάλο» Inster με την 49άρα μπαταρία να καλύπτει με άνεση με ένα γέμισμα πάνω από 355 αστικά χιλιόμετρα, το «μεσαίο» Dolphin Surf σχεδόν 340 και το Twingo E-Tech όχι περισσότερα από μόλις 230. Το γαλλικό μοντέλο χάνει πόντους όχι μόνο στην αυτονομία, αλλά και στη μέγιστη ταχύτητα με την οποία φορτίζει την μπαταρία του σε παροχή DC (σε AC όλα ισοψηφούν με 11 kW), καθώς δεν ξεπερνά τα 50 kW. Αντίστοιχα, το Dolfphin Surf σκοράρει στα 85 kW και το κορυφαίο Inster με την NMC μπαταρία του στα 120 kW.

Σε επίπεδο οδικής συμπεριφοράς, και τα τρία εκπληρώνουν πλήρως τον στόχο τους, αλλά με διαφορετικά «εργαλεία» και υπό άλλο πρίσμα. Το Twingo E-Tech, για παράδειγμα, είναι αυτό που ξεχωρίζει για την ευελιξία του, γεγονός που του εξασφαλίζει έναν παιχνιδιάρικο χαρακτήρα χωρίς να θυσιάζεται η άνεση. Ωστόσο, οι 18άρες ζάντες με τα «45άρια» ελαστικά που διαθέτει η πλουσιότερη εκ των δύο διαθέσιμων εκδόσεων κοστίζουν κάπως σε «απορροφητικότητα» όταν οι τροχοί περνούν πάνω από τις ουκ ολίγες κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων. Από τη μεριά του, το Inster, χωρίς να διαθέτει το πιο… αισθαντικό τιμόνι της παρέας, δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα κύλισης και την άνεση, παίρνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι των αντιπάλων του. Με το εξελιγμένο σύστημα ανάκτησης ενέργειας με δυνατότητα πραγματικής one-pedal οδήγησης, όπως και στο Twingo E-Tech, το Inster κάνει τη διαφορά και εντός πόλης, προσφέροντας αντίστοιχη ευελιξία με τον Γάλλο αντίπαλό του, με τον οποίο μάλιστα μοιράζονται τον ίδιο κύκλο στροφής. Από εκεί και πέρα, το Dolphin Surf τοποθετείται σε οδηγική φιλοσοφία ανάμεσα στα δύο, συνδυάζοντας το στιβαρό πάτημα (και το πιο σφιχτό, σε πρώτη επαφή, σε αίσθηση πηδάλιο) με μια συγκριτικά πιο σφιχτή σε ρύθμιση ανάρτηση, χωρίς ωστόσο να αποκτά τον σπορ χαρακτήρα της ισχυρότερης έκδοσης των 157 ίππων.

Αντί συμπεράσματος

Αν το βασικό κριτήριο επιλογής για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης θα πρέπει, σώνει και καλά, να επικεντρώνεται στη φιλοσοφία «less is more», τότε το Twingo E-Tech είναι εκείνο που θα πάρει το προβάδισμα. Και μάλιστα με το σπαθί του. Γιατί, πολύ απλά, είναι αυτό που κοστίζει λιγότερο, «μεταφράζοντας» ταυτόχρονα το συγκριτικά πιο συμπαγές του μέγεθος σε απόλυτη ευελιξία εντός του κλεινού άστεως. Φυσικά, ο εν λόγω μινιμαλισμός επιβάλλει και συμβιβασμούς, με τη μικρή μπαταρία και την υποδεέστερη ταχύτητα φόρτισης DC να οριοθετούν τη δράση του, καθιστώντας το έναν εξαιρετικό, αλλά αρκετά εστιασμένο «σπεσιαλίστα» των καθημερινών μετακινήσεων. Όσοι αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία χρήσης, χωρίς να εκτοξεύεται το κόστος σε δυσθεώρητα ύψη, το Dolphin Surf προβάλλει στη μεσαία έκδοση Boost ως μια σαφώς πιο ισορροπημένη επιλογή. Μπορεί να μην κυριαρχεί σε κάποιον επιμέρους τομέα ανάμεσα στους τρεις πρωταγωνιστές της δοκιμής αυτής, ωστόσο καταφέρνει να συνδυάσει πειστικά την ποιότητα κατασκευής και τις «μάχιμες» επιδόσεις με αυτονομία που του επιτρέπει να κοιτάξει χωρίς άγχος και έξω από τα στενά όρια της πόλης. Εκεί ακριβώς το Inster κάνει τη διαφορά στην κορυφαία του παραλλαγή. Η μεγαλύτερη αυτονομία, οι αναμενόμενα καλύτερες επιδόσεις του, αλλά και η εμφανώς πιο ευρύχωρη καμπίνα του το καθιστούν το πιο ολοκληρωμένο και πλήρες αυτοκίνητο της τριάδας. Μπορεί να κοστίζει περισσότερο απ’ όλα στη συγκεκριμένη διαμόρφωσή του, όμως είναι αυτό που τελικά απαιτεί τους λιγότερους συμβιβασμούς από τον ιδιοκτήτη του, δικαιολογώντας έτσι την πρώτη θέση στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Στο ταμείο

Χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την κρατική επιδότηση του προγράμματος «ΚΗ3», ύψους 3.000 €, το νέο Twingo E-Tech κοστίζει στη βασική έκδοση evolution όχι περισσότερα από 19.490 €, ενώ στην πλουσιότερη techno σκαρφαλώνει στα 22.990 €. Κατ’ αντιστοιχία, το βασικό Dolphin Surf στην έκδοση Active με την μπαταρία των 30 kWh και τον κινητήρα των 89 ίππων τιμολογείται στα 20.290 €, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος μπόνους ύψους 500 € της ελληνικής αντιπροσωπείας. Στην έκδοση Boost, η οποία διαθέτει τον ίδιο κινητήρα, αλλά μπαταρία 43,2 kWh, η τιμή διαμορφώνεται στα 22.990 € με το αντίστοιχο όφελος ύψους 800 €, ενώ για την κορυφαία Comfort των 157 ίππων, χάρη στη σχετική προσφορά των 1.500 €, στα 24.490 €. Από τη μεριά του και με δεδομένη την ισχύ του προωθητικού προγράμματος «Green Bonus» της Hyundai στη χώρα μας, το Inster με τον ηλεκτροκινητήρα των 97 ίππων και την μπαταρία των 42 kWh κοστίζει από 22.800 € (έκδοση Style) και από 25.120 € (έκδοση Premium) στην κορυφαία παραλλαγή με τον κινητήρα των 115 ίππων και την μπαταρία των 49 kWh.

BYD DOLPHIN SURF 43 kWh 89 PS

ΥΠΕΡ Απτή ποιότητα εσωτερικού, σχέση αξίας/τιμής

ΚΑΤΑ Ψηλή θέση οδήγησης

HYUNDAI INSTER 49 kWh 115 PS

ΥΠΕΡ Χώροι επιβατών, Επιδόσεις

ΚΑΤΑ Τιμή

RENAULT TWINGO E-TECH 27 kWh 82 PS

ΥΠΕΡ Τιμή, Ευελιξία

ΚΑΤΑ Αυτονομία

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BYD DOLPHIN SURF 43 kWh 89 PS

ΙΣΧΥΣ: 89 ίπποι

ΡΟΠΗ: 175 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μιας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 43,2 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.990 x 1.720 × 1.590 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.500 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 308 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.370

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 12,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 150 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 12,7 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 340 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 5 ώρες (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC): 30 λεπτά (85 kW)

ΤΙΜΗ: 22.990€ (Comfort, χωρίς την επιδότηση ΚΗ3)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

HYUNDAI INSTER 49 kWh 115 PS

ΙΣΧΥΣ: 115 ίπποι

ΡΟΠΗ: 147 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μιας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 49 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.825 x 1.610 × 1.575 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.580 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 280-351 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.335-1.423 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 10,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 150 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 13,8 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 355 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-100% (AC): 4 ώρες 35 λεπτά (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC): 30 λεπτά (120 kW)

ΤΙΜΗ: 25.120€ (Premium, χωρίς την επιδότηση ΚΗ3)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

RENAULT TWINGO E-TECH 27 kWh 82 PS

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ εμπρός

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ: 82 ίπποι

ΜΕΓ. ΡΟΠΗ: 175 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μιας σχέσης

AΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 27,5 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.789 x 1.720 × 1.491 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.493 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 260 έως 360 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.200-1.245 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 12,2 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 130 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 11,9 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 230 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 15-80% (AC): 1 ώρα και 55 λεπτά (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 15-80% (DC): 28 λεπτά (50 kW)

ΤΙΜΗ: Από 19.490 ευρώ (evolution, χωρίς την επιδότηση ΚΗ3)

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης