Ταξιδέψαμε σε 5 κορυφαίους προορισμούς – Τα μοντέλα που μας συντρόφευσαν στις αποδράσεις μας

Πέντε προορισμοί, πέντε διαφορετικές εμπειρίες και πέντε σύγχρονοι τετράτροχοι σύντροφοι σε οδοιπορικά γεμάτα εικόνες, αρώματα και μοναδικές οδηγικές στιγμές.

Από το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας στο νότιο άκρο του Αιγαίου Πελάγους, στις Κυκλάδες με τα κατάλευκα σπίτια… και από εκεί στο ξακουστό ομηρικό νησί των Φαιάκων στο Ιόνιο Πέλαγος προτού πατήσουμε πάλι ηπειρωτική Ελλάδα.

Κάθε απόδραση από τις πολύβουες και αποπνιχτικές πόλεις συνιστά μια νότα δροσιάς και χαλάρωσης, ένα ευχάριστο διάλειμμα από την απαιτητική καθημερινότητα και τους καταιγιστικούς ρυθμούς της.

Ένα… pause στην τρέλα και μια «βουτιά» σε τόπους που συνδυάζουν μοναδικά φυσικά τοπία, αυθεντικές εμπειρίες και πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Η συνολική εμπειρία αξίζει από μόνη της, αλλά ποιος φίλος της αυτοκίνησης διαφωνεί ότι με έναν καλό τετράτροχο συνοδοιπόρο κάθε ταξίδι γίνεται ακόμα καλύτερο;

Παρακάτω, λοιπόν, παρουσιάζονται ορισμένοι κορυφαίοι ελληνικοί ταξιδιωτικοί προορισμοί του καλοκαιριού, για τους φίλους της θάλασσας, τους λάτρεις του βουνού και για όσους δεν συμβιβάζονται με κάτι λιγότερο από τον συνδυασμό νερού και γης.

Chery Tiggo 7 Hybrid (CSH): Οδοιπορικό στην Κρήτη

Ξεκινάμε από το πιο πρόσφατο ταξίδι μας. Υπάρχουν νησιά που, όσο κι αν τα έχεις περπατήσει, όσο κι αν τα έχεις οδηγήσει, όσο κι αν τα έχεις φωτογραφίσει, εξακολουθούν να σε εκπλήσσουν. Και η Κρήτη είναι ένα από αυτά. Τη διασχίσαμε από άκρη σε άκρη το πίσω από το τιμόνι του Chery Tiggo 7 Hybrid CSH (Chery Super Hybrid), του πρώτου μεσαίου πλήρως υβριδικού μοντέλου της μάρκας.

Κινείται από έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 TGDI που συνεργάζεται με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα. Ο πρώτος αποδίδει 143 ίππους και ο δεύτερος 204 ίππους. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 224 ίππους και η μέγιστη ροπή τα 295 Nm. Όσο ταξιδεύουμε ενθουσιαζόμαστε με ορισμένες από τις ενδείξεις που βλέπουμε, όπως για παράδειγμα με την κατανάλωση, που συχνά πέφτει κάτω από τα 5 λίτρα/100 χλμ (διαβάστε το οδοιπορικό εδώ).

Jeep Avenger 4xe The North Face: Οδοιπορικό στη Μήλο

Συνεχίζουμε με τις Κυκλάδες και τη Μήλο, ένα νησί με εξωπραγματική φυσική ομορφιά, παραλίες με διάφανα, πεντακάθαρα νερά, ακατέργαστα σεληνιακά τοπία και μεγάλη γαστρονομική παράδοση. Συνοδοιπόρος μας το Jeep Avenger 4xe των 145 ίππων με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V και σε έκδοση «The North Face». Ένα compact SUV με τετρακίνηση για πρώτη φορά, που μας άνοιξε δρόμους σε χωμάτινες διαδρομές και μας συνόδευσε σε φωτογραφικά κυνηγητά: από το Σαρακήνικο μέχρι το Κλήμα και από το Τσιγκράδο και το Παλαιοχώρι έως το Κλέφτικο και τα Μανδράκια

Αντλεί κίνηση από έναν 1.200άρη βενζινοκινητήρα, επικουρούμενο από ηλεκτρικό κινητήρα ισχύος 29 ίππων και ροπής 88 Nm, ο οποίος μέσω μειωτήρα με λόγο μετάδοσης 22,7:1 πολλαπλασιάζει τη ροπή έως και 1.900 Nm. Με σύμμαχο τα 210 χλστ. που το χωρίζουν από το έδαφος, τις πολύ καλές γωνίες προσέγγισης, ράμπας και διαφυγής, όπως και τα M+S ελαστικά, το μοντέλο κινείται απρόσκοπτα σε κακοτράχαλα εδάφη (διαβάστε το οδοιπορικό εδώ).

Peugeot 3008 PHEV: Οδοιπορικό στην Κέρκυρα

Από τις Κυκλάδες στο Ιόνιο για τα… μάτια του νησιού των Φαιάκων. Επισκεφτήκαμε την Κέρκυρα το Πάσχα, μια περίοδο κατά την οποία το νησί… βουλιάζει από κόσμο. Η Κέρκυρα, ωστόσο, αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς και το καλοκαίρι με μεγάλες ατραξιόν την Παλιά Πόλη με τα γραφικά καντόνια, όπως και τις όμορφες παραλίες, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιοκαστρίτσας.

Επιλέξαμε το Peugeot 3008, ένα μοντέλο που σήμανε την αντεπίθεση της γαλλικής μάρκας και την οδήγησε σε πιο premium μονοπάτια. Το οδηγούμε στην plug-in υβριδική έκδοση των 225 ίππων που ενσωματώνει μπαταρία 17,9 kWh για αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία άνω των 90 χλμ. Η συνδυαστική ισχύς προέρχεται από έναν τετρακύλινδρος 1.6 λίτρων ισχύος 150 PS και έναν ηλεκτροκινητήρα 125 PS (διαβάστε το οδοιπορικό εδώ).

Alfa Romeo Junior Ibrida Q4: Οδοιπορικό στα Ζαγοροχώρια

Τα Ζαγοροχώρια είναι ονειρικά κατά τους χειμερινούς μήνες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούν να αποτελέσουν και έναν εξαιρετικό καλοκαιρινό προορισμό, για οικογένειες, όπως και για λάτρεις της φύσης και της περιπέτειας. Πίσω από το τιμόνι της Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 κινούμαστε σε χωριά-καρτ ποστάλ, όπως η Αρίστη, το Μεγάλο και το Μικρό Πάπιγκο, το Καπέσοβο, το Τσεπέλοβο, ο Βίκος, το Μονοδένδρι, αλλά και οι Ασπράγγελοι και περνάμε από παραδοσιακά τοξωτά πέτρινα γεφύρια.

Το SUV της Alfa Romeo φέρει τον τρικύλινδρο κινητήρα 1,2 λίτρων της Stellantis που αποδίδει 136 ίππους, ενώ με την αρωγή του ηλεκτρικού συστήματος παράγονται συνολικά 145 PS. Το σύστημα Q4 ενεργοποιείται αυτόματα, ανάλογα με τις συνθήκες πρόσφυσης και την κλίση του δρόμου, διασφαλίζοντας ότι η τετρακίνηση είναι πάντα διαθέσιμη (διαβάστε το οδοιπορικό εδώ).

Citroen C3 Aircross: Οδοιπορικό στη Λακωνία με το Hybrid 145 Max

Για όσους επιθυμούν να «παντρέψουν» θάλασσα και βουνό, τότε αυτομάτως στο μυαλό έρχεται η Λακωνία. Στο ταξίδι μας βάλαμε πλώρη για έναν οδοιπορικό κύκλο που ξεκινά από το Άστρος και ανηφορίζει προς τις πλαγιές του Πάρνωνα, περνώντας από χωριά που μοιάζουν να ξεπήδησαν από καρτ ποστάλ: Βαμβακού, Βαρβίτσα, Βρέσθαινα, Καστάνιτσα…

Το Citroen C3 Aircross Hybrid 145 MAX συνδυάζει τον 1.2 PureTech των 136 ίππων με έναν ηλεκτροκινητήρα 28 ίππων, ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο e-DCT6, αποδίδοντας συνολικά 145 ίππους και 230 Nm ροπής.

Καθόλη τη διάρκεια του οδοιπορικού η κατανάλωση παρέμεινε σε λογικά επίπεδα, η άνεση ήταν διαρκώς παρούσα και συνολικά επιβεβαιώθηκε ότι δεν πρόκειται για ένα μοντέλο που κυνηγά εντυπώσεις, αλλά για ένα καλοσχεδιασμένο, σύγχρονο μέσο μετακίνησης, με ισορροπημένη φιλοσοφία και πρακτικό χαρακτήρα (διαβάστε το οδοιπορικό εδώ).