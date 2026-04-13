Το επαναφορτιζόμενο σύστημα κίνησης αναδεικνύει τον σπορτίφ χαρακτήρα του νέου Audi Q3, καθώς βελτιώνει τις επιδόσεις χωρίς να επιβαρύνει αντίστοιχα την κατανάλωση.

H τελευταία γενιά του Audi Q3, από την πρώτη στιγμή που έφθασε στην ελληνική αγορά, τάραξε τα νερά με την εμφάνιση του και όχι μόνο. Απόδειξη αυτού αποτελούν κιόλας τα εμπορικά πεπραγμένα, αφού μόλις στο πρώτο δίμηνο της χρονιάς που διανύουμε, η έκδοση e-hybrid του Q3, κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη θέση των C-SUV PHEV, με 150 ταξινομήσεις, ολοκληρώνοντας μία άκρως εντυπωσιακή επίδοση για το γκρουπ VW, αφού το βάθρο συμπλήρωσαν τα ομόσταυλα, VW Tiguan και Cupra Formentor.

Η πρώτη γεύση που πήραμε από το νέο Q3, αφορούσε στην αρχική έκδοση, με το mild hybrid σύνολο των 150 ίππων, που συνθέτει ένα ανταγωνιστικό σύνολο.

Στο άλλο άκρο της γκάμας βρίσκεται η δυνατότερη (μέχρι στιγμής, μιας και δεν έχει διευκρινιστεί εάν βρίσκεται στα σκαριά κάποια έκδοση RS) έκδοση, που δεν είναι κάποια από τις βενζινοκίνητες TFSI, αλλά η επαναφορτιζόμενη υβριδική παραλλαγή, που φέρει την ονομασία e-hybrid.

Το σύστημα κίνησης απαρτίζεται από αυτόματο κιβώτιο S tronic έξι σχέσεων, έναν 1.500άρη βενζινοκινητήρα TFSI evo2 με 130 kW (177 ίπποι) και έναν ηλεκτροκινητήρα 85 kW (116 ίπποι), που συνδυαστικά αποδίδουν 200 kW (272 ίπποι) και ροπή 400 Nm.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο θερμικός κινητήρας του συστήματος διαφέρει από τον συμβατικό 1.5 TFSI MHEV, αφού δεν διαθέτει το σύστημα cylinder on demand, αλλά λειτουργεί με βάση τον κύκλο Miller και διαθέτει τούρμπο VTG, λόγω συμπίεσης 11,5:1, έγχυση καυσίμου με πίεση έως 350 bar και πλασματική επίστρωση κυλίνδρων για μειωμένες τριβές.

Η μεγαλύτερη μπαταρία του νέου Q3 e-hybrid

Η ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται από μια μπαταρία υψηλής τάσης βάρους 171 κιλών, μικτή χωρητικότητα 25,7 kWh – διπλάσια της προηγούμενης γενιάς και με σχεδόν ίδιες διαστάσεις. Τα 96 πρισματικά στοιχεία της είναι χωρισμένα σε τέσσερις μονάδες, αποθηκεύοντας ωφέλιμη ηλεκτρική ενέργεια της τάξης των 19,7 kWh.

Ταυτόχρονα, χάρη στη βελτιστοποιημένη χημεία των στοιχείων, παρέχεται η δυνατότητα φόρτισης και σε παροχή DC με μέγιστη ισχύ έως και 50 kW (10–80% σε λιγότερο από 30 λεπτά υπό ιδανικές συνθήκες).

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, αυτό το πακέτο εξασφαλίζει ηλεκτρική αυτονομία, 125 – 141 χλμ. στην πόλη, ενώ η μέση συνδυασμένη βρίσκεται στα 104 -118 χλμ..

Σε αυτό το σημείο ρίχνοντας μία ματιά στα τεχνικά χαρακτηριστικά, αξίζει να σημειώσουμε τις μεγάλες διαφορές που προκύπτουν στην εργοστασιακή κατανάλωση με φορτισμένη και αφόρτιστη μπαταρία.

Στον τυποποιημένο κύκλο μέτρησης λοιπόν, η μέση κατανάλωση είναι 1,7-2,2 λτ./100 χλμ., κάτι που αντιστοιχεί σε 40-50 γρ./χλμ. εκπομπές CO2 και ενεργειακή κλάση κατηγορίας Β. Με αφόρτιστη μπαταρία όμως οι τιμές αυξάνονται κατακόρυφα, με την μέση κατανάλωση να αυξάνεται στα 6-6,7 λτ./100 χλμ. , κάτι που αντιστοιχεί σε 137-152 γρ./χλμ. εκπομπές CO2 και ενεργειακή κλάση κατηγορίας Ε. Αυτό καταδεικνύει το πόσο κρίσιμο είναι το θέμα της τακτικής φόρτισης, που πρέπει να ακολουθείται ευλαβικά από τον οδηγό.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις δικές μας μετρήσεις η κατανάλωση με αφόρτιστη μπαταρία διαμορφώνεται γύρω στα 6 λτ./100 χλμ. Έτσι, σε ένα ταξίδι η αυτονομία που προσφέρει το Audi Q3 e-hybrid είναι 760 χλμ. με θερμική ενέργεια και άλλα 110 χλμ. με ηλεκτρική ενέργεια (η τελευταία τιμή μπορεί να αυξηθεί ακόμα και γύρω στα 130 χλμ. σε ήπια αστική χρήση).

Πάντως η νέα δυνατότητα ταχυφόρτισης (DC) σημαίνει ότι πλέον είναι εφικτή η αναπλήρωση ενέργειας κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού, αφού μία σύντομη στάση (για την πλήρη φόρτιση χρειάζεται λιγότερο από μισή ώρα) μπορεί να αναπληρώσει ένα σημαντικό μέρος της ενέργειας, μειώνοντας την κατανάλωση βενζίνης.

Σε σχέση με την αρχική έκδοση των 150 ίππων του νέου Q3 που είχαμε δοκιμάσει παλιότερα, η διαφορά σε επίπεδο επιδόσεων είναι μεγάλη. Δεν είναι τόσο τα 6,8 δλ. που απαιτούνται για την επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα, όσο η αμεσότητα του ηλεκτροκινητήρα που επιτρέπει στο βαρύ όχημα των 1,9 τόνων, να ανταποκρίνεται με ευχέρεια στις εντολές του δεξιού πεντάλ, ειδικά μάλιστα όταν έχει επιλεγεί το σπορ πρόγραμμα οδήγησης.

Στον δρόμο το Q3 καταδεικνύει το σπορ DNA του. Μπορεί να μην έχουμε να κάνουμε με μία πραγματική σπορ κατασκευή, αλλά αυτή την στιγμή το Audi Q3, μαζί με τα μοντέλα της Cupra και το Renault Rafale, είναι ότι πιο σπορτίφ μπορεί να βρει κανείς στην κατηγορία των επαναφορτιζόμενων SUV.

Παρά το μεγάλο βάρος, η σωστή κατανομή των μαζών (η μπαταρία είναι τοποθετημένη εμπρός από την πίσω ανάρτηση) και οι σφικτότερες ρυθμίσεις της έκδοσης S line, επιτρέπουν την διατήρηση υψηλών ταχυτήτων στις ανοικτές καμπές, όπου το Q3 e-hybrid εμπνέει μεγάλη εμπιστοσύνη.

Σε πιο κλειστές στροφές διατηρείται η οδική αποτελεσματικότητα, το επίπεδο πρόσφυσης είναι πολύ καλό, παρά τα οικολογικά ελαστικά της Continental, ενώ στην όλη εικόνα συνεισφέρει και η σωστή αίσθηση του συστήματος διεύθυνσης. Τα φρένα αποδείχθηκαν ανθεκτικά ακόμα και σε σκληρή χρήση, τα κατάφεραν επίσης αρκετά καλά σε καθημερινή χρήση μέσα στο πλαίσιο του υβριδικού συστήματος, αν και θα θέλαμε περισσότερες βαθμίδες από το σύστημα ανάκτησης ενέργειας.

Το μοναδικό κόστος που αναπόφευκτα υπάρχει εξαιτίας αυτών των πιο σφικτών ρυθμίσεων και το 40αρι προφίλ των (έξτρα) τροχών 20 ιντσών, έχει να κάνει με την άνεση και τις αντιδράσεις της ανάρτησης στις έντονες κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων.

Η Sportback εικόνα

Το αυτοκίνητο που είχαμε στην διάθεσή μας, ήταν η έκδοση Sportback. Παραδοσιακά η Audi προσφέρει αυτή την εναλλακτική αμαξώματος, για εκείνους που θέλουν μία δυναμικότερη εικόνα, η οποία χαρακτηρίζεται οπτικά από την εντονότερη κλίση της οροφής προς τα πίσω και το χαμηλότερο κατά 29 χλστ. συνολικό της ύψος σε σχέση με το Q3 SUV. Το σύνολο ενισχύεται από τις επιπλέον λεπτομέρειες των πακέτων black exterior και S line.

Αυτά συνδυάζονται με την έτσι και αλλιώς εντονότερη εικόνα που υιοθέτησε στην τελευταία του γενιά το Q3, ήτοι λεπτά φώτα ημέρας πάνω από μια μεγάλη singleframe μάσκα και μεγάλες πλαϊνές εισαγωγές που φιλοξενούν τους μικρούς προβολείς, οι οποίοι στην πλουσιότερη έκδοση τους, ενσωματώνουν την τεχνολογία Digital Matrix LED με micro-LED.

Στο πίσω μέρος ακόμα προσπαθούμε να συντονιστούμε με τις επιλογές της εταιρείας σε ότι αφορά τα φωτιστικά σώματα, τα οποία είναι αλήθεια ότι δεν μας παραπέμπουν σε αυτά που μας είχε συνηθίσει η εταιρεία με τα τέσσερα δαχτυλίδια. Τουλάχιστον το σήμα πάνω από την λεπτή μπάρα, είναι φωτιζόμενο, έτσι για να μην υπάρχει καμία πιθανότητα παρανόησης.

Το σκουρόχρωμο εσωτερικό, με τις επιπλέον λεπτομέρειες του πακέτου S line, ξεχωρίζει για την ποιότητα των υλικών και το γενικότερο φινίρισμα, αν και η μεταλιζέ επένδυση του ταμπλό, κάνει την μεγάλη κοιλότητα στην πλευρά του συνοδηγού να δείχνει ακόμα πιο άδεια.

Στην ενιαία καμπύλη επιφάνεια προβολής, ενσωματώνονται ο πίνακας οργάνων των 11,9 ιντσών και η κεντρική οθόνη αφής των 12,8 ιντσών. Υπάρχουν ακόμη ορισμένοι φυσικοί διακόπτες, καθώς και ξεχωριστό πάνελ χειρισμού του κλιματισμού (με ψηφιακές επιφάνειες αφής στην βάση της κεντρικής οθόνης), αλλά το νέο στοιχείο είναι η οριζόντια μπάρα πίσω από το τιμόνι που αντικαθιστά τους κλασικούς μοχλοδιακόπτες.

Η δεξιά πλευρά ελέγχει το κιβώτιο, ενώ στην αριστερή έχουν συγκεντρωθεί οι λειτουργίες των υαλοκαθαριστήρων, των φλας και των φώτων. Η διάταξη μπορεί να ξενίζει αρχικά (ειδικά σε ότι αφορά τους υαλοκαθαριστήρες), αλλά τελικά αποδεικνύεται αρκούντως εύχρηστη.

Χωροταξικά, το νέο Q3 δικαιώνει τις προσδοκίες, προσφέροντας επαρκή χώρο για τη φιλοξενία έως τριών ενηλίκων πίσω, παρά το ογκώδες τούνελ της μετάδοσης. Το πορτμπαγκάζ, όπως είναι αναμενόμενο, χάνει κάτι από την χωρητικότητα του λόγω της μπαταρίας και περιορίζεται στα 375 λίτρα (με την μέγιστη δυνατότητα να φτάνει στα 1.196 λίτρα), με το πίσω συρόμενο κάθισμα, να δίνει ένα μικρό περιθώρια ευελιξίας.

Επιλέγοντας

Η συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ευνοεί το Audi Q3, σε ότι αφορά τον ανταγωνισμό στα premium phev C-SUV. Βλέπετε η BMW συνεχίζει να μην προσφέρει phev έκδοση στην Χ2, το Volvo XC40 phev έχει καταργηθεί, ενώ αναμένεται πλέον η νέα γενιά της Mercedes GLA.

Τελικά δεν είναι δύσκολο να καταλάβεις γιατί το Audi Q3 e-hybrid, έχει καταφέρει να βρεθεί στην εμπορική θέση που αναφέραμε στην αρχή. Η δυναμική του εικόνα (που ενισχύεται στην προκειμένη περίπτωση από την έκδοση Sportback και τις λεπτομέρειες του πακέτου S line), συνδυάζεται με τις αναβαθμισμένες επιδόσεις του επαναφορτιζόμενου υβριδικού συστήματος, σε ότι αφορά την μεγαλύτερη μπαταρία και την δυνατότητα ταχυφόρτισης.

Όλα αυτά με ένα κόστος που ξεκινάει από τα 52.580 ευρώ (1.600 ευρώ χαμηλότερα βρίσκεται η SUV εκδοχή αμαξώματος, , χωρίς φόρο εταιρικής χρήσης και όφελος εξοπλισμού έως 3.300 ευρώ με το προνομιακό πακέτο Premium), χωρίς φόρο εταιρικής χρήσης και όφελος εξοπλισμού έως 3.300 ευρώ με το προνομιακό πακέτο Premium)), από όπου ίσως η μοναδική έλλειψη έναντι του ανταγωνισμού να αφορά στην τετρακίνηση. Για αυτό όμως υπάρχει η πετρελαιοκίνητη έκδοση, η οποία αν και σχετικά ακριβότερη, αποτελεί μία άκρως ενδιαφέρουσα εναλλακτική που αξίζει να εξετάσει προσεκτικά ο υποψήφιος αγοραστής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AUDI Q3 Sportback e-hybrid

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: phev, β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.498 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 177 ίπποι

ΡΟΠΗ β/κ: 250 Nm

ΙΣΧΥΣ η/κ: 116 ίπποι

ΡΟΠΗ η/κ: 330 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΚΗ IΣΧΥΣ: 272 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 400 Nm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ (gross/net): 25,7/19,7 kWh

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 6 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Τεσσάρων συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.531 x 1.859 x 1.546 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.681 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 375-1.196 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.900 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,8 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 215 (140*) χλμ./ώρα

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 45 λίτρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 5,9 λτ./100 χλμ.***

ΜΕΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 120* / 870 ** χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 150 λ. (0-100%)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (50 kW): 26 λ. (0-100%).

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2: 40 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 52.580 ευρώ

* ηλεκτρική

** συνολική

***με αφόρτιστη μπαταρία