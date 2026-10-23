Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο Audi Q4 e-tron Quattro των 340 ίππων

Αν θέλεις να παραμένεις στον αφρό πρέπει να αναβαθμίζεσαι διαρκώς, κάτι που αποδεικνύεται περίτρανα στην περίπτωση της κορυφαίας τετρακίνητης έκδοσης των 340 ίππων, του Audi Q4 e-tron που δοκιμάζουμε.

Το Audi Q4 παρουσιάστηκε το 2021 αποτελώντας την πρόταση της γερμανικής εταιρείας για την εισαγωγή στον κόσμο των κόμπακτ ηλεκτρικών SUV.

Σε αυτό το σημείο να υπενθυμίσουμε την ιδιαιτερότητα που παρατηρείται στην βάση της γκάμας των SUV μοντέλων της Audi, καθώς τα ζυγά Q4 και Q6 αφορούν στις αμιγώς ηλεκτρικές εκδοχές, ενώ τα μονά Q3 και Q5, προσφέρουν μία ευρεία γκάμα θερμικών και εξηλεκτρισμένων εναλλακτικών.

Το Q4 λοιπόν, αν και βρίσκεται μόλις για 5 χρόνια στην αγορά, έχει ήδη δεχθεί μία αναβάθμιση προ διετίας, κάτι που ξανασυμβαίνει τώρα. Αυτό δικαιολογείται πλέον από το γεγονός ότι στην ηλεκτρική εποχή που διανύουμε οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές, κάτι που απαιτεί διαρκή προσαρμογή σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης και αποδοτικότητας κατά κύριο λόγο, με την ψηφιακή επικαιροποίηση να ακολουθεί κατά πόδας.

Διακριτικές εξωτερικές επεμβάσεις

Καταρχήν, τον πρώτο λόγο έχει η ονοματοδοσία, αφού πλέον έχει επιστρέψει η αναγραφή της ιπποδύναμης, η οποία εδώ πλαισιώνεται από την λέξη quattro, μιας και έχουμε να κάνουμε με την κορυφαία δικινητήρια εκδοχή της γκάμας.

Η αναγραφή της λέξης SUV έχει να κάνει με την έκδοση του αμαξώματος, καθώς συνεχίζει να προσφέρεται και η sportback έκδοση, με μία πιo χυτή διαμόρφωση του πίσω μέρους.

Εξωτερικά οι αλλαγές είναι τόσες όσες χρειάζεται για να ξεχωρίζει ο ενημερωμένος, ενδιαφερόμενος αγοραστής, το ανανεωμένο μοντέλο. Η singleframe μάσκα είναι πλέον βαμμένη στο χρώμα του αμαξώματος, με τις ασημί φολίδες να δίνουν μία νότα πολυτέλειας.

Στην έκδοση S line της δοκιμής μας, κάθετα στοιχεία σε ματ Selenite silver στους προφυλακτήρες εμπρός και πίσω προσθέτουν ένα στοιχείο δυναμισμού, που ενισχύεται από τους προβολείς και τα φώτα ημέρας με παραμετροποιήσιμες φωτιστικές υπογραφές.

Στο εσωτερικό όμως, οι αλλαγές είναι πολύ μεγαλύτερες, κάτι που οφείλεται στην υιοθέτηση ενός νέου ψηφιακού περιβάλλοντος, που περιλαμβάνει πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών και κεντρική οθόνη MMI 12,8 ιντσών, ενώ στις πλουσιότερες εκδόσεις μπορεί να προστεθεί οθόνη 12 ιντσών για τον συνοδηγό.

Σε σχέση με την μίνιμαλ προσέγγιση πολλών ανταγωνιστών, το νέο ταμπλό του Q4 δείχνει μία εντονότερη ανάγλυφη διαμόρφωση. Το κυρτό virtual cockpit με το καμπυλόγραμμο τελείωμα, δίνει την σκυτάλη σε μία ανάποδης κλίσης, (κάτι λογικό προκειμένου να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού), οθόνη για τον συνοδηγό, ενώ στο επάνω μέρος βρίσκεται ένα βαθύ άνοιγμα, που φιλοξενεί το head up display επαυξημένης πραγματικότητας.

Η αμφιθεατρική διαμόρφωση τονίζεται από τα τελειώματα στις άκρες, που ενώνονται αρμονικά με τις επενδύσεις των θυρών, κάτι που ενισχύεται από τη νέα επιφάνεια Softwrap, η οποία εκτείνεται από τις πόρτες σε όλο το πλάτος του ταμπλό.

Στην επάνω άκρη του ταμπλό, βρίσκεται το interaction light, μία λεπτή φωτιζόμενη μπάρα, η οποία προσαρμόζεται σε διάφορες λειτουργίες του οχήματος όπως μεταξύ άλλων η προειδοποίηση, τυφλού σημείου και ανοίγματος της πόρτας εν στάση.

Ο πίνακας οργάνων ακολουθεί την νέα λογική της εταιρείας με την στενή extra wide επιφάνεια προβολής και αρκετές δυνατότητες παραμετροποίησης των ενδείξεων, χωρίς όμως ριζικές διαφορές στο τελικό αποτέλεσμα.

Το νέο One Connected Infotainment, βασίζεται στο Android Automotive OS, με μία πλούσια γκάμα εφαρμογών και φωνητικό βοηθό που ενσωματώνει ChatGPT . Μεταξύ των διαφόρων λειτουργιών που προσφέρει, εντύπωση (και απορία) μας προκάλεσε κάτι που αποκαλείται, λειτουργία σχολής οδήγησης. Στο εργοστασιακό σύστημα πλοήγησης ξεχωρίσαμε την δυνατότητα επαναϋπολογισμού της αυτονομίας σε πραγματικό χρόνο.

Ο όλος χειρισμός περιλαμβάνει λιγότερους φυσικούς διακόπτες και περισσότερες επιφάνειες αφής στο τιμόνι, αλλά και την κεντρική οθόνη, της οποίας το κάτω τμήμα έχει αναλάβει τον χειρισμό του κλιματισμού.

Στην ελαφρώς υπερυψωμένη κεντρική κονσόλα υπάρχουν, εκτός από λίγους διακόπτες για ορισμένες βασικές λειτουργίες, δύο ποτηροθήκες και δύο ψυχόμενες βάσεις ασύρματης φόρτισης κινητού, ισχύος 15 W η καθεμία.

Σε κάθε περίπτωση πάντως το μεγάλο ατού του Q4 είναι η ποιότητα κατασκευής και το φινίρισμα. Από την πρώτη κιόλας στιγμή ο ερμητικός τρόπος με τον οποίο κλείνει η πόρτα, ενισχύει την αίσθηση στιβαρότητας που εισπράττεις, από την απουσία τριγμών, αλλά και την συνολική συναρμογή.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα έχει να κάνει με τους χώρους που εξασφαλίζει το μεγάλο μεταξόνιο των 2.769 χλστ. και το επίπεδο πάτωμα. Στις πίσω θέσεις ακόμα και τρεις επιβάτες κανονικού αναστήματος έχουν αρκετό χώρο για το κεφάλι και τα κάτω άκρα, αλλά η απουσία αεραγωγών είναι αδικαιολόγητη για ένα όχημα αυτού του επιπέδου τιμής.

Πολύ καλός είναι και ο χώρος αποσκευών, ο οποίος αν και δεν πριμοδοτείται από ένα συρόμενο πίσω κάθισμα (όπως στο Q3), έχει μία χωρητικότητα που ξεκινάει από τα 515 λίτρα και φτάνει έως και τα 1.487 λίτρα με την αναδίπλωση των καθισμάτων, ενώ στάνταρ είναι πλέον και η ηλεκτρική πέμπτη πόρτα.

Το τεχνικό υπόβαθρο

Την βάση των τεχνικών στοιχείων, συνεχίζει να αποτελεί η ΜΕΒ πλατφόρμα, όπου έχουν γίνει ορισμένες αναβαθμίσεις, αλλά η βάση της αρχιτεκτονικής συνεχίζει να χρησιμοποιεί κύκλωμα 400 V.

Η γκάμα του Q4 ξεκινάει από την οικονομικότερη έκδοση Business με έναν κινητήρα 204 ίππων και μπαταρία 63 kWh. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με την κορυφαία έκδοσή του, κάτι που αφήνουν να εννοηθεί πέραν πάσης αμφιβολίας, οι λέξεις performance και quattro που υπάρχουν στην ονομασία αυτής της έκδοσης.

Πίσω βρίσκεται ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη APP550 και εμπρός ένας ασύγχρονος. Η μέγιστη συνδυαστική ισχύς είναι 250 kW, δηλαδή 340 ίπποι, με μέγιστη ροπή 545 Nm από τον πίσω κινητήρα και 134 Nm από τον εμπρός. Έτσι, αυτή η μάζα των 2.245 κιλών, χρειάζεται 5,4 δλ. για την επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα, με την τελική ταχύτητα να περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα.

Η μπαταρία έχει μεικτή χωρητικότητα 82 kWh (ωφέλιμη 77 kWh) με την εργοστασιακή αυτονομία της τετρακίνητης Sportback έκδοσης να φτάνει έως τα 541 χλμ. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης DC αυξήθηκε στα 185 kW και το 10-80% ολοκληρώνεται σε 27 λεπτά. Ειδάλλως, σε οικιακό φορτιστή 11 kW η διαδικασία 0-100% ολοκληρώνεται σε 8 ώρες ενώ νέα είναι και η δυνατότητα V2L, μέσω της οποίας το αυτοκίνητο μπορεί να τροφοδοτήσει εξωτερικές ηλεκτρικές συσκευές.

Η προθέρμανση ή ψύξη της μπαταρίας, πριν από την ταχυφόρτιση, ενεργοποιείται αυτόματα μέσω πλοήγησης ή χειροκίνητα, με το σχετικό μενού να είναι αρκετά παραστατικό σχετικά με το ιδανικό θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας και την ισχύ ταχυφόρτισης που μπορεί να επιτευχθεί κατά περίπτωση.

Σε ότι αφορά στην κατανάλωση που καταγράψαμε κατά την διάρκεια της δοκιμής, αυτή έπεσε έως και τις 15 kWh/100 χλμ. κάτι που σημαίνει ότι η αυτονομία μπορεί να ξεπεράσει τα 500 χλμ, επίδοση που πέφτει στα 420 χλμ. περίπου (μέση κατανάλωση 18 kWh/100 χλμ.) σε μικτές συνθήκες μιας επαρχιακής διαδρομής, ενώ στην εθνική με ταχύτητες της τάξεως των 120 χλμ./ώρα η μέση κατανάλωση σκαρφαλώνει γύρω στις 22 kWh/100 χλμ.

Να υπενθυμίσουμε ότι η ένδειξη της αυτονομίας δεν είναι μία σταθερή κατάσταση, αλλά μία δυναμική συνθήκη που εξαρτάται από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τον εξοπλισμό (ειδικά ότι επηρεάζει την αεροδυναμική όπως φαρδύτερα ελαστικά και σχάρες οροφής) και κυρίως την ταχύτητα κίνησης.

Στο ταξίδι, το ρεαλιστικό εύρος αξιοποίησης μιας μπαταρίας είναι μικρότερο. Βλέπετε εντός πόλης, όπου το δίκτυο φόρτισης είναι μεγαλύτερο, μπορείς ευκολότερα να φτάσεις στη χαμηλότερη δυνατή στάθμη, όταν στο ταξίδι μάλλον θα πρέπει να αφήνεις ένα περιθώριο, τουλάχιστον 10% ή ακόμα καλύτερα 20%. Το άλλο άκρο αυτού του «ταξιδιωτικού» εύρους, βρίσκεται γύρω στο 80%, αφού από εκεί και πάνω η ισχύς φόρτισης μειώνεται σημαντικά, κάτι που μεγαλώνει την διάρκεια μιας στάσης.

Η μονοκόμματη αίσθηση του Q4 quattro

Από την πρώτη στιγμή που είχαμε οδηγήσει το Q4, μας είχε κάνει εντύπωση η μονοκόμματη συμπεριφορά του στις στροφές, άσχετα με την μετάδοση της κίνησης, κάτι που διατηρείται αναλλοίωτο μέχρι σήμερα.

Αξιοποιώντας και την πολύ καλή στήριξη του σπορ καθίσματος, δεν χρειάζεται να παλεύεις με το τιμόνι, καθώς το τετρακίνητο Q4 ακολουθεί ευλαβικά την επιλεγμένη τροχιά, χωρίς ενοχλητικές αντιδράσεις του αμαξώματος ή απρόσμενες απώλειες πρόσφυσης.

Η λογική του συστήματος κίνησης, με το πίσω μοτέρ να αποδίδει τετραπλάσια (!) ροπή σε σύγκριση με το εμπρός, δεν γίνεται αντιληπτή στην πράξη, αφού τον πρώτο λόγο έχει η ουδετερότητα και η προοδευτικότητα στον ρυθμό επιτάχυνσης

Εκτός από την καλορυθμισμένη ανάρτηση, η βοήθεια στην προκειμένη περίπτωση έρχεται από το έξτρα σύστημα ηλεκτρονικής απόσβεσης των αμορτισέρ (συμπεριλαμβάνεται στο έξτρα πακέτο dynamic plus) και τους 20ρηδες τροχούς.

Καλοδεχούμενο το πρώτο, σε ότι αφορά την προσαρμογή στις εκάστοτε οδικές συνθήκες, ενώ για τους τροχούς θα αρκούμασταν και στους στάνταρ 19ρηδες τροχούς και το όποιο κέρδος στην καθημερινή άνεση.

Το τιμόνι διακρίνεται για την αμεσότητα και την πολύ καλή αίσθηση γύρω από την θέση της ευθείας, ενώ ακόμα και στο comfort πρόγραμμα οδήγησης δεν είναι ιδιαίτερα ελαφρύ.

Τα φρένα με την γραμμικότατη αίσθηση δεν απαιτούν ιδιαίτερη περίοδο προσαρμογής, ενώ η ανάκτηση ρυθμίζεται σε τρείς βαθμίδες μέσω των paddles στο τιμόνι. Για το αυτόματο πρόγραμμα (αξιοποιεί δεδομένα από το σύστημα πλοήγησης, την αναγνώριση σημάτων και φυσικά τους αισθητήρες του αυτοκινήτου), θα πρέπει να ανατρέξεις στο μενού της κεντρικής οθόνης, ενώ η λειτουργία one pedal ενεργοποιείται από τον επιλογέα του κιβωτίου.

Το κόστος

Μπορεί στην αρχική έκδοση Business των 204 ίππων, το Q4 να ξεκινάει από τα 48.580 ευρώ (η συγκεκριμένη έκδοση δεν προσφέρεται στο sportback, το οποίο ξεκινάει από την inspire των 54.980 ευρώ), στην κορυφαία τετρακίνητη έκδοση των 340 ίππων το κόστος ανεβαίνει στα 61.980 ευρώ, με αυξητικές μάλιστα τάσεις όσο ο υποψήφιος αγοραστής τσεκάρει τα κουτάκια του επιπλέον εξοπλισμού.

Δεν πρόκειται για ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό, το οποίο πάντως αντιστοιχεί σε ένα από τα πλέον καλοφτιαγμένα και σπορτίφ ηλεκτρικά C+ CUV. Μάλιστα δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το πρόγραμμα Audi Platinum, που επεκτείνει την στάνταρ εγγύηση των 4 ετών, έως και τα 10 έτη ή τα 150.000 χλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AUDI Q4 e-tron Quattro 340ps

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2 η/κ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 340 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 134 εμπ. + 545 πίσω, Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μιας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Τεσσάρων συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 82 kWh (77 net)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.602 × 1.865 × 1.599 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.769 χλστ.

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 169 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 515-1.487 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.245 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,4 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕΣΗ/ΠΟΛΗ: 18,5/15,5 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ ΜΕΣΗ/ΠΟΛΗ: 416 / 496 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 8 ώρες (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC): 27 λεπτά (185 kW)

TIMH: 61.980 ευρώ