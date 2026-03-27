Δοκιμάζουμε το BYD Dolphin Surf Boost

Αναζητώντας την χρυσή τομή μεγέθους, αυτονομίας και τιμής σε ένα ηλεκτρικό αστικό αυτοκίνητο, το BYD Dolphin Surf στην έκδοση Boost, φαντάζει ως μία από τις πλέον ιδανικότερες λύσεις.

Αυτό που είχαμε μάθει να αναφέρουμε ως μίνι αυτοκίνητο πόλης, έχει αλλάξει ριζικά, καθώς τα φθηνά αυτοκίνητα του χθες αποτελούν πια μία μακρινή ανάμνηση. Σκεφθείτε ότι στις αρχές της δεκαετίας που διανύουμε η τιμολογιακή εκκίνηση των αυτοκινήτων της μίνι κατηγορίας, ήταν στα 11.000 ευρώ, όταν σήμερα αυτό το σημείο έχει μετατοπιστεί στα 15.000 ευρώ, με διαρκώς αυξανόμενες τάσεις.

Αυτό συμβαίνει γιατί υπάρχουν οικονομικά μοντέλα που καταργούνται (όπως τα Hyundai i10 και Suzuki Ignis) και οι ελάχιστες νέες προσθήκες, όπως το νέο υβριδικό Toyota Aygo X, ξεκινά πλέον από τα 20.000 ευρώ σχεδόν, καθώς ενσωματώνει ένα full hybrid σύστημα για οικολογικότερες επιδόσεις.

Από την άλλη, τα λίγα μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα που υπάρχουν, στην παρούσα φάση έχουν ως εκκίνηση τα 25.000 ευρώ (Citroen e C3, Fiat Panda Electric, Hyundai Inster), χωρίς την κρατική επιδότηση.

H έλευση των Κινέζων έχει αυξήσει τις ανταγωνιστικές πιέσεις στο θέμα της τιμής, με μοντέλα όπως το Leapmotor T03 BYD και το Dolphin Surf. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ο βενιαμίν της BYD, μοιάζει να βρίσκεται στο επίκεντρο όλων αυτών, διαθέτοντας μία έξυπνη γκάμα.

Η βασική έκδοση Active εξοπλίζεται με κινητήρα 89 ίππων και μπαταρία 30 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως 220 χλμ. (WLTP).

Στο άλλο άκρο της γκάμας βρίσκεται η έκδοση Comfort που είχαμε δοκιμάσει παλιότερα, η οποία συνδυάζει την μεγαλύτερη μπαταρία 43,2 kWh με τον ισχυρότερο ηλεκτροκινητήρα των 157 ίππων.

Στο μέσον λοιπόν βρίσκεται η έκδοση Boost που δοκιμάζουμε εδώ και έχει τον ηλεκτροκινητήρα της μικρής έκδοσης και την μπαταρία της μεγάλης έκδοσης, προσφέροντας μία εργοστασιακή αυτονομία 322 χλμ.

Με το κόστος της να βρίσκεται οριακά κάτω από τα 20.000 ευρώ (μετά την αφαίρεση της κρατικής επιδότησης και του προωθητικού προγράμματος), η έκδοση Boost καταφέρνει να πλησιάσει λοιπόν στα οικονομικά δεδομένα ενός μικρού θερμικού μοντέλου.

Ταυτόχρονα οι διαστάσεις του Dolphin Surf (μήκος 3.990 χλστ. και μεταξόνιο 2.500 χλστ.), το τοποθετούν στην βάση της κατηγορίας Β, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις μιας χρυσής τομής μεγέθους, ευρυχωρίας και οικονομίας.

Το ηλεκτρικό προφίλ της έκδοσης Boost

Η ονομασία της έκδοσης, θα λέγαμε ότι παραπέμπει σε ένα μπουστάρισμα της αυτονομίας, παρά των επιδόσεων. Το ηλεκτρικό μοτέρ των 89 ίππων χαρίζει καλές επιδόσεις στο αμάξωμα των 1.370 κιλών, με την επιτάχυνση από στάση μέχρι τα; 100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 12,1 δλ., με την τελική ταχύτητα να ανέρχεται στα 150 χλμ./ώρα.

Για να υπάρχει μία τάξη μεγέθους, αυτές οι τιμές παραπέμπουν σε τούρμπο χιλιάρια σουπερμινι των 100 ίππων. Μπορεί εκείνα να ήταν πιο ελαφριά, εδώ όμως την διαφορά κάνει η αμεσότητα στην παροχή της ροπής του ηλεκτρικού μοτέρ.

Μάλιστα ακόμα και όταν πιέζει αρκετά το γκάζι ο οδηγός, ανεβαίνοντας σε υψηλότερες ταχύτητες κοντά στην τελική, το Surf Boost ανταποκρίνεται πρόθυμα, αν και κάτι τέτοιο είναι μάλλον ανούσιο, σε ένα ηλεκτρικό όχημα αστικού προσανατολισμού.

Το βασικό ζητούμενο έχει να κάνει με την οικονομία και την κατανάλωση. Εδώ είναι που θα θέλαμε να είχαμε την βοήθεια ενός αναλυτικότερου υπολογιστή ταξιδιού, με ενδείξεις για συνολική απόσταση, από τελευταία φόρτιση και τρέχων ταξίδι. Ανταυτού υπάρχει κατά βάση η ένδειξη κατανάλωσης για τα τελευταία διανυθέντα 50 χλμ., που είναι όμως αρκετά επιρρεπής σε μεταβολές του οδηγικού στυλ.

Σύμφωνα πάντως με της μετρήσεις μας, η μέση κατανάλωση διαμορφώθηκε στις 13,8 kWh/100 χλμ. Σε σβέλτο ρυθμό η τιμή ανεβαίνει γύρω στις 15 kWh/100 χλμ., αλλά με λίγη προσοχή σε αστικές συνθήκες με έντονη κίνηση, μπορεί να κατέβει ακόμα και γύρω στις 10 kWh/100 χλμ. Αυτό σημαίνει ότι η μέση αυτονομία ξεπερνάει, τα 300 χλμ., ή ακόμα και τα 400 χλμ. σε αστική χρήση με χαμηλές ταχύτητες.

Ένα ακόμα ατού αυτής της έκδοσης, είναι και η ελαφρώς υψηλότερη (σε σύγκριση με την βασική έκδοση) ισχύς DC φόρτισης, που φθάνει στα 85 kW, κάτι που σημαίνει ότι χρειάζονται περίπου 22 λεπτά για την αναπλήρωση από το 30% έως 80% της χωρητικότητας, ενώ σε AC wallbox 11 kW θα χρειαστούν 5 ώρες. Επίσης προσφέρεται και αμφίδρομη λειτουργία V2L για τροφοδότηση εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

Πίσω από το τιμόνι (το οποίο δεν ρυθμίζεται καθ΄ύψος), ο οδηγός του Surf έρχεται αντιμέτωπος με ένα ευχάριστο οδηγικό ταμπεραμέντο, στις δύσκολες συνθήκες ενός αστικού τερέν. Είναι ευέλικτο και πρακτικό στο παρκάρισμα (βοηθάει και η κάμερα οπισθοβασίας), αν και η ορατότητα προς τα πίσω δεν είναι η καλύτερη δυνατή, καθώς οι κολώνες είναι φαρδιές και απουσιάζει ο πίσω υαλοκαθαριστήρας.

Το μόνο στοιχείο που μετριάζει τις εντυπώσεις, είναι η έλλειψη βαθμίδων στο σύστημα ανάκτησης ενέργειας. Στο Dolphin Sulf παρέχονται απλώς δύο επίπεδα , όπου η επιλογή High δεν είναι ιδιαίτερα έντονη, ούτε φυσικά παραπέμπει σε δυνατότητα one-pedal οδήγησης.

Σίγουρα πιστεύουμε ότι χρειάζονται περισσότερες βαθμίδες ανάκτησης σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα κινηθεί σχεδόν αποκλειστικά με χαμηλομεσαίες ταχύτητες σε αστικό περιβάλλον. Μάλιστα ιδανικά θα θέλαμε οι βαθμίδες αυτές να ελέγχονται από paddles στο τιμόνι.

Η ανάρτηση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία σωστή συμπεριφορά χωρίς παρατράγουδα. Στις στροφές οι κλίσεις δεν είναι ενοχλητικές, ενώ παρά το μεγάλο του ύψος, το Dolphin Surf έχει μία καλή αίσθηση, χάρις στην χαμηλά τοποθετημένη μπαταρία, χωρίς κάποιες σπορτίφ προεκτάσεις.

Σε αυτό συνηγορεί το τιμόνι, που έχει το απαραίτητο βάρος στην αίσθηση (ενώ γίνεται μάλλον υπερβολικά βαρύ στην sport λειτουργία), αλλά στερείται της όποιας πληροφορίας μπορεί να μεταφέρει στον οδηγό.

Το φαίνεσθαι του BYD Dolphin Surf

Ένα στοιχείο που πιστώνεται στο Dolphin Surf , είναι ότι δεν προδίδει με το καλημέρα την ηλεκτρική του υπόσταση, καθώς παραπέμπει σε χάτσμπακ ενός όγκου, με σιλουέτα που ξεχωρίζει για το κεκλιμένο τελείωμα της οροφής και την ανασηκωμένη πλευρική γραμμή κάτω από τα παράθυρα. Το ρύγχος πάντως σε αντίθεση με την ονομασία του αυτοκινήτου, μάλλον παραπέμπει περισσότερο σε καρχαρία.

Στο εσωτερικό έχουμε αυτή την χαρακτηριστική για BYD καμπυλόγραμμη διαμόρφωση του ταμπλό, με δύο οθόνες ( 7 ιντσών για την πληροφόρηση του οδηγού και μια 10,1 ιντσών, στο κέντρο του ταμπλό, με δυνατότητα περιστροφής) και μία πρακτική μπάρα διακοπτών επάνω από τους αεραγωγούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο επιλογέας του κιβωτίου.

Έτσι απελευθερώνεται ο χώρος στην κεντρική κονσόλα (που δεν διαθέτει κάποιο κλειστό ντουλαπάκι), όπου δεσπόζει η κεκλιμένη επιφάνεια στήριξης για το τηλέφωνο.

Εκτός όμως από την μεγάλη κονσόλα, η απουσία κεντρικού τούνελ, είναι ευεργετική και στο θέμα της ευρυχωρίας. Αν και πρόκειται για ένα 4μετρο αυτοκίνητο, οι αυστηρά τέσσερις επιβαίνοντες δεν θα νιώσουν στριμωγμένοι, ακόμα και στις πίσω θέσεις. Το πόρτ μπαγκάζ αν και δείχνει κάπως μικρό με την πρώτη ματιά, εντούτοις είναι αρκετά βαθύ, φθάνοντας στα 308 λίτρα, τιμή που αυξάνεται στα 1.037 λίτρα, με την αναδίπλωση της διαιρούμενης πλάτης των πίσω καθισμάτων.

Χωρίς καπέλο

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν βλέπουμε ότι το BYD Dolphin Surf, έχει την απαραίτητη ευρυχωρία προσφέρει όσα χρειάζεται ένας υποψήφιος αγοραστής για τις καθημερινές του μετακινήσεις, ενώ μπορεί να καλύψει με μεγάλη αποτελεσματικότητα τον ρόλο του δεύτερου μέσου μεταφοράς σε μία οικογένεια.

Χάρις στην μεγαλύτερη μπαταρία της έκδοσης Boost, το μικρό αυτό ηλεκτρικό μοντέλο, έχει μία αυτονομία που θεωρούμε ότι μπορεί να βγάλει τις συνηθισμένες εβδομαδιαίες μετακινήσεις με μία φόρτιση, ενώ υπό προϋποθέσεις μπορεί να φέρει εις πέρας μία μικρή εκδρομή.

Όλα αυτά τα πραγματοποιεί μέσα σε ένα οικολογικό πλαίσιο, χωρίς να απαιτεί την εκταμίευση ενός απαγορευτικού οικονομικού τιμήματος, που όπως είπαμε διατηρείται οριακά κάτω από τα 20.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της κρατικής επιδότησης και του προωθητικού προγράμματος). Επιπλέον συνοδεύεται από έναν πολύ καλό εξοπλισμό, με εργοστασιακή εγγύηση για το όχημα 6 έτη και 8 έτη για τον ηλεκτροκινητήρα και την μπαταρία.

BYD DOLPHIN SURF BOOST

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ εμπρός

ΙΣΧΥΣ: 89 ίπποι ΡΟΠΗ: 175 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μιας σχέσης

ΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 43,2 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 3.990 x 1.720 × 1.590 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.500 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 308-1.037 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.370 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 12,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 150 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 13,8 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 313 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 5 ώρες (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 30-80% (DC): 22 λεπτά (85 kW)

ΤΙΜΗ: 23.790 ευρώ *

*Με την κρατική επιδότηση και προωθητικό πρόγραμμα, η τιμή διαμορφώνεται στις 19.990 ευρώ