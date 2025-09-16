Το Tiggo 7 είναι το πρώτο δείγμα γραφής της Chery και μας συστήνεται στην κορυφαία, plug-in υβριδική εκδοχή του. Δανειζόμαστε ένα παλιό διαφημιστικό σλόγκαν, γιατί η συγκεκριμένη έκδοση αποδεικνύει στην πράξη ότι είναι όλο προσόντα, και μάλιστα σε ασυναγώνιστη τιμή.

Ο Όμιλος Chery ιδρύθηκε το 1997 και σήμερα δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και περιοχές παγκοσμίως. Για 22 συνεχόμενα έτη παραμένει ο κορυφαίος Κινέζος εξαγωγέας επιβατικών αυτοκινήτων, με τις περσινές πωλήσεις να ξεπερνούν τις 2,6 εκατομμύρια μονάδες.

Το ότι μια εταιρεία όπως η Spanos Group, με αποδεδειγμένη εμπειρία στην εκπροσώπηση premium κατασκευαστών όπως η BMW και η Land Rover, αποφασίζει να επενδύσει στην Chery, από μόνο του λέει πολλά.

Ο Έλληνας εισαγωγέας έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις, όπως η δημιουργία ενός αποκλειστικού κέντρου ανταλλακτικών που εξασφαλίζει πληρότητα και δυνατότητα αποστολής την ίδια ημέρα σε όλη την επικράτεια, αλλά και η ανάπτυξη ενός αυτόνομου δικτύου ειδικά για τα μοντέλα της Chery.

Φυσικά, πέρα από τις υποδομές, σημασία έχει και η διαθέσιμη γκάμα. Το Tiggo 7, μαζί με το επταθέσιο «αδελφάκι» του, το Tiggo 8, αποτελούν μόνο την αρχή. Ήδη ανακοινώθηκε το λανσάρισμα του Tiggo 4, ένα B-SUV με υβριδικό σύστημα κίνησης, ενώ αργότερα αναμένεται το Tiggo 9, ένα μεγάλο D-SUV αποκλειστικά με plug-in τεχνολογία. Προς το τέλος του έτους, το Tiggo 7 θα αποκτήσει και μια πλήρως υβριδική εκδοχή, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την γκάμα.

Στην πρώτη μας επαφή με αυτοκίνητο της μάρκας, επιλέξαμε να εστιάσουμε στην κορυφαία έκδοση του Chery Tiggo 7, την plug-in υβριδική, καθώς είναι σαφώς πιο ενδιαφέρουσα, όχι μόνο λόγω επιδόσεων και τεχνολογίας, αλλά και χάρη στο νομοθετικό πλαίσιο που την καθιστά ελκυστική για εταιρική χρήση. Η βασική έκδοση με θερμικό κινητήρα, χωρίς υβριδικά στοιχεία, παραμένει δεύτερο πλάνο.

Τα «διαμάντια» του Chery Tiggo 7

Βασικό στοιχείο εμφάνισης είναι τα διακοσμητικά στοιχεία σε σχήμα διαμαντιού που κυριαρχούν στη μεγάλη μάσκα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη θερμική έκδοση όπου το μοτίβο τους είναι ανάγλυφο, εδώ έχουν ενσωματωθεί μέσα στη σκουρόχρωμη γυαλιστερή επιφάνεια.

Η όλη εικόνα αποπνέει δυναμισμό, όχι λόγω των μικρών επιγραφών «performance» δίπλα από τους προβολείς ομίχλης, αλλά επειδή συνολικά η πολυγωνική μάσκα με τους στενόμακρους προβολείς και τα μεγάλα ανοίγματα στο πλάι, φέρνει στον νου κάτι από Audi.

Έντονες ακμές τονίζουν τους θόλους, οι πίσω κολώνες καλύπτονται από σκούρο γυαλί διαχωρίζοντας τους ώμους του αμαξώματος από την οροφή, ενώ στο πίσω μέρος τα φώτα έχουν ενοποιηθεί με μία οριζόντια λωρίδα. O πιθανός αγοραστής δεν θα χρειαστεί να αφιερώσει πολύ χρόνο στην επιλογή του χρώματος, μιας και οι μόνες διαθέσιμες επιλογές είναι το μαύρο και το petrol (emerald blue) της δοκιμής.

Ούτε στο εσωτερικό θα προκύψουν σπαζοκεφαλιές επιλογής εξοπλισμού, αφού όλα είναι στάνταρντ στο phev μοντέλο, το οποίο διατίθεται μόνο στο πλουσιότερο επίπεδο premium. Στο ταμπλό υπάρχουν δύο οθόνες 12,3 ιντσών έκαστη για τα όργανα και το infotainment, ενώ πολύ θετικές εντυπώσεις αφήνει το φινίρισμα, τα υλικά και οι επενδύσεις από οικολογικό δέρμα.

Στην κονσόλα μεταξύ των καθισμάτων βρίσκονται η βάση επαγωγικής φόρτισης 50W, δύο μεγάλες ποτηροθήκες, μερικοί διακόπτες και ο εντυπωσιακός επιλογέας του κιβωτίου με διάφανη λαβή. Διακόπτες αφής υπάρχουν και κάτω από την κεντρική οθόνη για τον χειρισμό του διζωνικού κλιματισμού, ενώ, σε κάθε περίπτωση, θα θέλαμε να υπήρχε ένα κουμπί προσωπικής συντόμευσης, όπου ο οδηγός θα είχε τη δυνατότητα άμεσης επιλογής ρυθμίσεων (για το τιμόνι, τα φρένα, το πρόγραμμα λειτουργίας και κυρίως όλα αυτά τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας που είναι στάνταρντ), αντί να αφιερώνει τόσο χρόνο στα διάφορα μενού.

Στον εξοπλισμό ασφαλείας συμπεριλαμβάνονται αερόσακοι γονάτου, καθώς και ένας μεταξύ των εμπρός καθισμάτων. Ιδιαίτερα χρήσιμη αποδεικνύεται η περιφερειακή εξωτερική κάμερα, ενώ παραδόξως, δεν διατίθεται -ούτε ως έξτρα- κάποια ηλιοροφή.

Το μήκος των 4.553 χλστ, τοποθετεί το Chery Tiggo 7 στην καρδιά της κατηγορίας των C-SUV, ενώ το μεταξόνιο των 2.670 χλστ. εξασφαλίζει πολύ καλούς χώρους στο εσωτερικό της καμπίνας για εκείνους που θα βρεθούν τόσο στα εμπρός, όσο και στα πίσω καθίσματα. Για να γίνει αυτό χρειάστηκε να τοποθετηθεί η μεγάλη μπαταρία χαμηλά μεταξύ των αξόνων, δημιουργώντας έτσι ένα απόλυτα επίπεδο πάτωμα, που διευκολύνει τη μεταφορά ενός πέμπτου επιβάτη.

Αντίστοιχα, ικανοποιεί και ο χώρος αποσκευών, ένα σημείο όπου συνήθως «πάσχουν» τα phev μοντέλα (ακόμα και μπαταρίες να εξέχουν από το δάπεδο έχουμε δει). Εδώ όμως οι μηχανικοί της εταιρείας τα κατάφεραν αρκετά καλά, βελτιώνοντας μάλιστα την κατάσταση σε σχέση με τη συμβατική θερμική έκδοση.

Εκείνη διαθέτει μεν ρεζέρβα, η οποία εδώ αντικαταστάθηκε από ένα (μάλλον φθηνό) κιτ επισκευής ελαστικού, αλλά στο τέλος της ημέρας η χωρητικότητα των 500 λίτρων καλύπτει τις ανάγκες (έστω και αν ο χώρος δείχνει μικρότερος στο μάτι).

Πόσο με πόσα

Όπως αναφέραμε και στην αρχή, θεωρούμε καθοριστική τη συμβολή της υβριδικής τεχνολογίας στην απαιτητική συγκυρία που διανύουμε. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα προηγμένο plug-in σύστημα, το οποίο επιτυγχάνει χαμηλή κατανάλωση (ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης), προσφέρει αυξημένη δυνατότητα αμιγούς ηλεκτροκίνησης -σημαντική για μικτά ενεργειακά σενάρια- και αυτονομία που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε μόνο σε μοντέλα diesel.

Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και μια τιμή αντίστοιχη με αυτή συμβατικών υβριδικών λύσεων του ανταγωνισμού, και σαφώς χαμηλότερη από εκείνη των περισσότερων plug-in υβριδικών μοντέλων, τότε η συγκεκριμένη πρόταση αποκτά χαρακτήρα πραγματικής ευκαιρίας.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το σύστημα Chery Super Hybrid, που αποτελείται από έναν υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων απόδοσης 143 ίππων και ένα ηλεκτρικό μοτέρ 204 ίππων, ενσωματωμένο στο κιβώτιο τριών σχέσεων. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 18,3 kWh, εξασφαλίζοντας σημαντική ηλεκτρική αυτονομία.

Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 279 ίππους και τα 365 Nm ροπής, επιτρέποντας στο Tiggo 7 -παρά τη μάζα των σχεδόν 1,9 τόνων- να επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 8,4 δλ., με τελική ταχύτητα 180 χλμ./ώρα.

Ο κινητήρας 1.5 TGDI πέμπτης γενιάς έχει εξελιχθεί αποκλειστικά για υβριδική χρήση και αποτελεί σημείο αναφοράς: πετυχαίνει θερμοδυναμική απόδοση 44,5%, αξιοποιεί κύκλο Miller και διαθέτει προηγμένα συστήματα θερμικής διαχείρισης και λίπανσης. Αντίστοιχα, το υβριδικό κιβώτιο DHT προσφέρει βαθμό απόδοσης 98,5%, συμβάλλοντας στην υψηλή ενεργειακή απόδοση του συστήματος στο σύνολό του.

To σύστημα επιλέγει ανάλογα με τις συνθήκες και το επίπεδο φόρτισης, τον τρόπο λειτουργίας, ανάμεσα σε σειριακό (ηλεκτρική κίνηση πρώτα με την μπαταρία και όταν εξαντληθεί η ενέργεια, ο θερμικός κινητήρας την φορτίζει μέσω της γεννήτριας) ή και παράλληλο (όπου τόσο το ηλεκτρικό μοτέρ, όσο και ο βενζινοκινητήρας πάνω από τα 80 χλμ./ώρα, κινούν τους εμπρός τροχούς).

Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω μεταφράζεται σε μία αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει τα 90 χλμ., κάτι που υπερκαλύπτει στην πλειονότητα των περιπτώσεων τις μέσες ημερήσιες ανάγκες μετακίνησης. Από εκεί και πέρα, η συνολική αυτονομία αγγίζει τα 900 χιλιόμετρα, με τη μέση κατανάλωση (σε συνθήκες με αφόρτιστη μπαταρία) να κυμαίνεται γύρω στα 6 λτ./100 χλμ.

Στην πράξη, όμως, η μπαταρία δεν αδειάζει ποτέ πλήρως. Το σύστημα φροντίζει να διατηρεί πάντα μια ελάχιστη στάθμη φόρτισης της τάξης του 20%, για να διασφαλίζεται η βέλτιστη λειτουργία.

Φυσικά, σε ένα plug-in υβριδικό όχημα δεν είναι σωστό να βασίζεται κανείς αποκλειστικά στον θερμικό κινητήρα. Με ένα στοιχειώδες πλάνο τακτικής φόρτισης, ο οδηγός μπορεί να απολαμβάνει σημαντικά μειωμένη -έως και μηδενική- κατανάλωση καυσίμου.

Σε αυτό συμβάλλει ο ενσωματωμένος φορτιστής AC 6,6 kW, που επιτρέπει πλήρη φόρτιση σε περίπου 3 ώρες μέσω wallbox. Ακόμη πιο σημαντικό όμως είναι το γεγονός ότι υποστηρίζεται και ταχυφόρτιση DC έως 40 kW, μια δυνατότητα σπάνια για την κατηγορία των phev. Έτσι, απαιτούνται μόλις 20 λεπτά για την αναπλήρωση του 80% της μπαταρίας, προσφέροντας πραγματική ευχέρεια και στα ταξίδια, ένα πεδίο όπου τα περισσότερα plug-in υβριδικά υστερούν.

Οδηγώντας το Chery Tiggo 7, διαπιστώνεις γρήγορα πως η προτεραιότητα έχει δοθεί στην ταξιδιωτική άνεση. Οι μαλακές ρυθμίσεις της ανάρτησης και τα ελαστικά με προφίλ 60 συμβάλλουν σημαντικά στην απορρόφηση των περισσότερων κακοτεχνιών του οδοστρώματος, εξασφαλίζοντας ομαλή κύλιση.

Το σύστημα κίνησης διαθέτει επαρκή ισχύ για να υποστηρίξει έναν σβέλτο ρυθμό, όμως στις πιεσμένες στροφές η συνολική αίσθηση μετριάζεται από τα αμορτισέρ, που εμφανίζουν μαλακή απόσβεση και χαλαρή επαναφορά. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το τιμόνι, το οποίο στερείται ακρίβειας και πληροφορίας όταν αυξάνονται οι απαιτήσεις.

Έτσι ο οδηγός του Chery Tiggo 7 καταλήγει σε ένα χαλαρό cruising, απολαμβάνοντας και την πολύ καλή ηχομόνωση, κάτι στο οποίο συμβάλουν τα ηχομονωτικά κρύσταλλα και το επιπλέον πλαστικό κάλυμμα που υπάρχει για τον βενζινοκινητήρα. Θετικές είναι οι εντυπώσεις από τα φρένα, όπου ο βαθμός ανάκτησης ρυθμίζεται σε τρεις βαθμίδες.

Τo τιμολογιακό «κερασάκι»

Συνοψίζοντας, το Tiggo 7 της νεοφερμένης Chery είναι ένα σύγχρονο και ποιοτικό SUV, με πολύ καλούς χώρους, υψηλό επίπεδο άνεσης και πλούσιο εξοπλισμό. Το «κερασάκι στην τούρτα» δεν είναι άλλο από την τιμή του: 35.990 ευρώ.

Την ώρα που τα περισσότερα συμβατικά C-SUV ξεκινούν περίπου από τις 30.000 ευρώ, το Chery Tiggo 7 PHEV κάνει την υπέρβαση, προσφέροντας plug-in τεχνολογία σε τιμή σαφώς χαμηλότερη από σχεδόν όλα τα ανταγωνιστικά μοντέλα.

Ακόμη και σε σχέση με τη θερμική έκδοση Premium του ίδιου μοντέλου, η διαφορά των 4.500 ευρώ κρίνεται απολύτως λογική, ειδικά αν συνυπολογιστεί η επιπλέον τεχνολογία και η δυνατότητα εταιρικής χρήσης. Όλα τα παραπάνω συνοδεύονται και από 7ετή εργοστασιακή εγγύηση, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την αξία της πρότασης.

CHERY TIGGO 7 PHEV

ΥΠΕΡ

ΤΙΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΑ

ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΙΜΟΝΙΟΥ, ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: phev, β/κ + η/κ

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.499 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ β/κ: 143 ίπποι

ΙΣΧΥΣ η/κ: 204 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΚΗ IΣΧΥΣ: 279 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 365 Nm

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 18,3 kWh

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο DHT 3 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.553 × 1.862 × 1.696 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.670 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 500 λτ.

ΒΑΡΟΣ: 1.865 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,4 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 6 λτ./100 χλμ.***

ΜΕΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 90* / 1.000 ** χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (6,6 kW): 3 ωρ.

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (40 kW): 19 λ. (30-80%)

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 19 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 39.900 ευρώ

* ηλεκτρική

** συνολική

***με αφόρτιστη μπαταρία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΤΗΣ