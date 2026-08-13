Δοκιμάζουμε τη νέα ηλεκτρική Mercedes-Benz GLC 400 4Matic

Ξεχάστε ό,τι γνωρίζατε μέχρι σήμερα για την GLC. Ετούτη εδώ με τα διακριτικά “EQ Technology” είναι ένα εντελώς νέο αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε σε μια πλατφόρμα ικανή να προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Η Mercedes-Benz είχε για πολλά χρόνια ως φάρο εξελίξεων την κορυφαία S-Class. Ένα μοντέλο προάγγελο τεχνολογικών καινοτομιών που έδειχνε το δρόμο στα μοντέλα της γκάμας της και όχι μόνο. Σήμερα, έρχεται να κάνει κάτι αντίστοιχο με ένα εμπορικά επιτυχημένο μοντέλο της, την GLC. Το μεσαίο SUV μέχρι τώρα αποτελεί το απόλυτο best seller της γερμανικής φίρμας, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού με τα καλούδια που προσφέρει.

Ένα πρακτικό, δίχως άλλο αυτοκίνητο, με τη γνωστή υψηλού επιπέδου ποιότητα και μπόλικη τεχνολογία. Κυκλοφόρησε σε πλούσια γκάμα εκδόσεων, με κινητήρες βενζίνης, πετρελαίου, αλλά και υβριδικά σύνολα, ενώ υπήρξε και ηλεκτρική έκδοση, που βασιζόταν όμως στο πάτωμα της θερμικής. Επί του προκειμένου, σε αυτή τη φάση η Mercedes-Benz κάνει το άλμα σε σχέση με τη νέα GLC, καθώς τη σχεδίασε πάνω στη νέα πλατφόρμα MB.EA. που προορίζεται αποκλειστικά για ηλεκτρικά μοντέλα και είναι ικανή να προσφέρει την αφρόκρεμα της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα, με εντυπωσιακά γρήγορη φόρτιση, μεγάλη αυτονομία, αλλά και ένα εντελώς ψηφιακό περιβάλλον.

Δείχνοντας τον δρόμο

Η νέα ηλεκτρική GLC μοιράζεται αρκετά δομικά στοιχεία και τεχνολογίες με τη νέα CLA, ωστόσο είναι αυτή που υιοθετεί πρώτη τη νέα πλατφόρμα MB.EA. (Mercedes-Benz Electric Architecture), που θα δούμε επίσης στη νέα C-Class. Στην πράξη όμως είναι το πρώτο αυτοκίνητο που πατάει τους τροχούς του στο δρόμο και κυκλοφορεί στην αγορά, με αυτή τη νέα αρχιτεκτονική, αφού η νέα C-Class που έχει το ίδιο πάτωμα, έπεται. Η GLC που βρίσκεται ήδη στην αγορά θα συνεχίζει να προσφέρεται παράλληλα, για όσο τουλάχιστον θα χρειαστεί και μέχρι να προστεθούν εκδόσεις βενζίνης και diesel στη νέα, η οποία θα ακολουθήσει αντίθετο από τον προκάτοχό της δρόμο, ξεκινώντας αμιγώς ηλεκτρικά.

Μάλιστα στην πρεμιέρα της είναι διαθέσιμη μόνο στην έκδοση GLC 400 4Matic, ενώ λίγο αργότερα θα προστεθούν και άλλες εκδόσεις, πιο χαμηλά, αλλά και πιο πάνω από αυτή. Σχεδιαστικά ακολουθεί τη σιλουέτα που το καθιέρωσε και φυσικά ορίζει η κατηγορία των μεσαίων SUV, με τη μεγάλη διαφορά να κάνει η μάσκα. Έντονη και φωτιζόμενη κατά τα νέα πρότυπα, ενιαία και με το μεγάλο αστέρι στο κέντρο της να… φωνάζει για την ταυτότητα του μοντέλου. Οι εισαγωγές περιορίζονται στα πλευρά του προφυλακτήρα και στο κάτω μέρος του, με τα φώτα LED να τον αγκαλιάζουν, όπως κάνουν και με τα φτερά και το καπό.

Η αίσθηση που δίνει οπτικά είναι αυτή ενός πιο χαμηλού και compact αυτοκινήτου. Στην πράξη είναι σημαντικά μεγαλύτερη, με μήκος 4.845 χλστ. και σε σχέση με την θερμική GLC είναι μακρύτερη κατά 129 χλστ. Παράλληλα, έχει μεγαλύτερο πλάτος, 1.913 χλστ. (+23 χλστ.), ενώ είναι και ελαφρώς (+4 χλστ.) πιο ψηλή 1.644 χλστ. Εκεί όμως που υπάρχει η μεγαλύτερη διαφορά, απόρροια της νέας πλατφόρμας, είναι στο μεταξόνιο. Με μήκος 2.972 χλστ., είναι μεγαλύτερο κατά 84 χλστ. σε σχέση με την GLC με τους θερμικούς κινητήρες και υπόσχεται άπλετους χώρους και κορυφαία άνεση.

Διαστημόπλοιο

Η πρώτη επαφή με το εσωτερικό κάνει σαφές εξαρχής ότι εδώ έχει γίνει πολλή δουλειά. Η ενιαία οθόνη 39,1 ιντσών, που μοιάζει να αιωρείται, είναι η μεγαλύτερη που έχει τοποθετηθεί μέχρι σήμερα σε μοντέλο της γερμανικής φίρμας. Διαθέτει οπίσθιο φωτισμό matrix, αλλά και υψηλή ανάλυση που δεν επηρεάζεται από τον ήλιο. Αρχικά παρέχει περιορισμένη είσοδο στο σύστημα, ως «επισκέπτης», ενώ όταν γίνει η προσωποποίηση του συστήματος με τον κάτοχο, «ανοίγει» όλες τις λειτουργίες, κάνοντας παραμετροποίηση σύμφωνα με τις επιθυμίες και ανάγκες του κατόχου.

Επιπλέον, ακόμα και όταν ξεκλειδώνεις το αυτοκίνητο μπορεί να αναγνωρίζει τον κάτοχο και να ρυθμίζει ανάλογα τις λειτουργίες του, κάνοντας πρώτα ένα «καλωσόρισμα» με εκφώνηση του ονόματος που έχετε περάσει στο σύστημα. Επιπλέον, ο εικονικός βοηθός AI, σε συνεργασία με Microsoft και Google, εμβαθύνει ακόμα περισσότερο στην εξατομίκευσης του συστήματος, διαβάζοντας τις ανάγκες σας και τις συνήθειες σας. Φυσικά διαθέτει φωνητικές εντολές, όπως και προηγμένο σύστημα πλοήγησης που λαμβάνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, ενώ προβάλλει τις πληροφορίες του και στο τρισδιάστατο head-up display.

Το λειτουργικό MB.OS ελέγχεται από μια πανίσχυρη μονάδα, με δυνατότητα εκτέλεσης 254 τρισεκατομμυρίων υπολογισμών ανά δευτερόλεπτο, που χρησιμεύουν στους τομείς άνεσης και ασφάλειας. Πιο αναλυτικά, το πακέτο των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης MB.Drive Assist υποστηρίζεται από έως 10 κάμερες, πέντε αισθητήρες ραντάρ και 12 αισθητήρες υπερχήχων, αναβαθμίζοντας σημαντικά τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, ενώ παρέχουν και δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης «επιπέδου 2».

Επιπλέον, βρίσκεται συνέχεια σε επαφή με το Mercedes-Benz Intelligent Cloud, προκειμένου να πραγματοποιεί αναβαθμίσεις του οχήματος, για να ακολουθεί τις πιο πρόσφατες εξελίξεις άμεσα και για πολλά χρόνια. Εντυπωσιακό είναι το φόντο της οθόνης, το οποίο περιλαμβάνει 11 διαφορετικά θέματα, ενώ τα χρώματα του ατμοσφαιρικού φωτισμού αφορούν πέρα από αυτά της καμπίνας και αυτά των οργάνων, ενισχύοντας περαιτέρω τη μοναδικότητα. Στα highlights της νέας GLC ανήκει και η πανοραμική οροφή Sky Control με σύστημα που ελέγχεται ηλεκτρονικά για να ρυθμίζει τη διαφάνεια του κρυστάλλου, ενώ τη νύχτα μπορεί να μετατραπεί σε… έναστρο ουρανό, με 162 φωτάκια.

Χωροταξικά, ευεργετείται από τη νέα πλατφόρμα, προσφέροντας, σε σχέση με τη θερμική GLC, περισσότερο «αέρα» για το κεφάλι, τα πόδια, αλλά και τους ώμους των επιβαινόντων. Παράλληλα, σημαντικά μεγαλύτερος είναι και ο χώρος αποσκευών, με όγκο 570 λίτρων που φτάνει τα 1.740 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, που γίνεται από ένα μπουτόν στο εσωτερικό του πορτμπαγκάζ, ενώ παράλληλα υπάρχει και ένα γενναιόδωρο frunk 128 λίτρων.

Χαίρεσαι να τη φορτίζεις

Με αρχιτεκτονική 800V αυτή εδώ η Mercedes-Benz μπορεί να φορτίσει με ισχύ έως και 330 kW σε συνεχές ρεύμα, ενώ ο βασικός φορτιστής που συνοδεύει το αυτοκίνητο είναι 11 kW και προαιρετικά 22 kW. Σημαντικό, όταν έχεις μια μεγάλη μπαταρία ιόντων λιθίου όπως αυτή της GLC 400, που έχει ωφέλιμη χωρητικότητα 94 kWh. Έτσι, στη μέγιστη ισχύ του μπορεί να πάρει ενέργεια για να καλύψει από 240 έως 305 χιλιόμετρα, σε μόλις 10 λεπτά της ώρας.

Και αυτό δεν είναι το μόνο εντυπωσιακό που αφορά στη φόρτιση, αφού, όπως διαπιστώσαμε, ακόμα και στο 79% της πληρότητας της μπαταρίας, φόρτιζε με 127 kW, ενώ και μετά το 90% η ισχύς διατηρήθηκε ψηλά στα 92 kW, πέφτοντας στα 68 kW όταν έφτασε το 95%, με το πιο εντυπωσιακό να είναι το γεγονός ότι στο 99% φόρτιζε ακόμα με 41 kW πριν αρχίζει να σβήνει… μηχανές για να φτάσει στο φουλ.

Εκεί όπου σύμφωνα με την κατασκευάστρια εταιρεία μπορεί να διανύσει από 568 έως και 715 χιλιόμετρα. Ελαφρώς αισιόδοξη εκτίμηση, τουλάχιστον όπως διαπιστώσαμε, αφού οι τιμές που είδαμε κατά τη δοκιμή που είχε μεικτές διαδρομές, αλλά κυρίως επαρχιακούς δρόμους, ήταν από, περίπου 16 έως και 20 kWh/100 χλμ., με το ταβάνι φυσικά να είναι μακριά αν σε συνεπάρει η δύναμη του αυτοκινήτου.

Στα σύννεφα

Η GLC 400 εφοδιάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες, ένα σε κάθε άξονα, με ισχύ 489 ίππων (360 kW) και ροπή 800 Nm. Εντυπωσιακές τιμές, που συνοδεύονται από εκρηκτικές επιδόσεις, με 0-100 χλμ./ώρα σε 4,3 δευτερόλεπτα και σε αντίθεση με πολλά ηλεκτρικά μοντέλα, μεγάλη τελική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα. Η μετάδοση περνάει στους τέσσερις τροχούς με το σύστημα 4Matic της Mercedes-Benz και τη συνεργασία ενός νέου κιβωτίου ταχυτήτων δύο σχέσεων, σε αντίθεση με τα περισσότερα ηλεκτρικά που έχουν μία σχέση. Εδώ η πρώτη είναι σχετικά κοντή με αναλογία 11:1 για να επιταχύνει και να τραβάει δυνατά, με τη δυνατότητα ρυμούλκησης να φτάνει τους 2,4 τόνους.

Η δεύτερη σχέση, που είναι πιο μακριά, με αναλογία 5:1, εμπλέκεται στις υψηλότερες ταχύτητες, ανάλογα με τις συνθήκες και κάπου πάνω από τα 80 χλμ./ώρα για να επιτρέπει στο σύνολο να λειτουργεί πιο άνετα. Σε κάθε περίπτωση οι επιταχύνσεις είναι καταιγιστικές, ακόμα και σε υψηλές ταχύτητες, με την GLC 400 να δείχνει ένα πιο δυναμικό χαρακτήρα. Σε αυτό συμβάλει και η ανάρτηση, με τη «δική μας» να εξοπλίζεται με την έξτρα αερανάρτηση η οποία διαθέτει το επιπλέον πρόγραμμα οδήγησης Terrain, που αυξάνει την καθαρή απόσταση του αυτοκινήτου από το έδαφος και βελτιώνει τις εκτός δρόμου δυνατότητές του.

Εκεί όπου το «διάφανο καπό» αφήνει στον οδηγό να δει τα τυφλό σημείο εμπρός, μέσω της κεντρικής οθόνης, που λαμβάνει εκείνα από την εμπρός κάμερα και τις δύο πλευρικές. Παράλληλα, η επιλογή της αερανάρτησης συνδυάζεται και με τετραδιεύθυνση, που στρίβει τους πίσω τροχούς κατά 4,5 μοίρες, προσφέροντας ευελιξία και ακρίβεια, κρύβοντας από τον όγκο του αυτοκινήτου. Στο δρόμο προσφέρει εξαιρετική άνεση, ειδικότερα στο πρόγραμμα Eco, που σε κάνει να νιώθεις ότι κινείσαι σε… σύννεφο. Αποσβένει αποτελεσματικά κάθε κακοτεχνία, χωρίς παράλληλα να αφήνει το αυτοκίνητο να πλέει. Το αντίθετο μάλιστα, αφού ελέγχει αποτελεσματικά τις κλίσεις του αμαξώματος, προσφέροντας συμπαγή αίσθηση στα χέρια του οδηγού, η οποία ενισχύεται με το πρόγραμμα Sport.

Στα θετικά και το σύστημα πέδησης, που η Mercedes-Benz ονομάζει One-Box. Πέρα από την απόδοση, προσφέρει και κορυφαία αίσθηση, αφού συνδυάζεται αποτελεσματικά τα συμβατικά φρένα με το σύστημα ανάκτησης ενέργειας. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην ασφάλεια και την άνεση της οδήγησης. Πιο συγκεκριμένα, το πακέτο των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης MB.Drive Assist που υποστηρίζεται από έως 10 κάμερες, πέντε ραντάρ και 12 αισθητήρες υπερχήχων προσφέρει μέχρι και αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 2.

Benchmark

Η Mercedes-Benz με τη νέα GLC with EQ Technology, όπως είναι η πλήρης ονομασία της, έκανε ένα μεγάλο άλμα προς την ηλεκτροκίνηση, με ένα αυτοκίνητο εξολοκλήρου σχεδιασμένο για αυτό το σκοπό. Χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής, με εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση, μεγάλη αυτονομία και καμπίνα που θέτει τα στάνταρ στην κατηγορία, ενώ προσφέρει και αξιόλογους χώρους, με μεγάλη αναβάθμιση σε σχέση με όσα μέχρι τώρα γνωρίζαμε για το μοντέλο. Η προαιρετικά διαθέσιμη αερανάρτηση την καθιστά σημείο αναφοράς, όσον αφορά τον συνδυασμό οδικής συμπεριφοράς και άνεσης, δίνοντας σαφές προβάδισμα στο δεύτερο. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο, που μας βάζει δύσκολα στην εύρεση… αρνητικών.

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

MERCEDES-BENZ GLC 400 4MATIC ELECTRIC

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2 η/κ

ΙΣΧΥΣ ΕΜΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ: 218 ίπποι

ΡΟΠΗ ΕΜΠΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ: 300 Nm

ΙΣΧΥΣ ΠΙΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ: 408 ίπποι

ΡΟΠΗ ΠΙΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ: 500 Nm

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 490 ίπποι

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 800 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Δύο σχέσεων

AΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πέντε συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 94 kWh (ωφέλιμη)

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.845 x 1.913 × 1.644 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.972 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 570-1.740 λίτρα (+ frunk 128 λίτρα)

ΒΑΡΟΣ: 2.535 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 4,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 210 χλμ./ώρα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (WLTP / ΔΟΚΙΜΗΣ): 18,9 – 14,1 / 19,8 – 15,5 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA (WLTP / ΔΟΚΙΜΗΣ): 568 – 715 / 480 – 600 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΑC (11 kW – προαιρετικά 22 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 10-80% (DC 330 kW): 22 λεπτά

ΤΙΜΗ: Από 71.950 ευρώ