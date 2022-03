Σε αυτήν τη νέα γενιά της plug-in υβριδικής C 300 e, η Mercedes κατάφερε να εξηλεκτρίσει το σύστημά της στο επίπεδο που έφθαναν πριν από μερικά χρόνια αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Στο στρατόπεδο της Mercedes ο εξηλεκτρισμός της γκάμας έχει πάρει πια μορφή χιονοστιβάδας. Μπορεί η EQC να ξεκίνησε την καριέρα της το 2019, έκτοτε όμως η εταιρεία δεν έμεινε στάσιμη, και διαθέτει από ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο σε κάθε σειρά μοντέλων, από την EQA μέχρι την εντυπωσιακή EQS, ή ακόμα τη μεγάλη EQV, ενώ η πλέον πρόσφατη προσθήκη στην εγχώρια αγορά είναι η EQB.

Ανάλογα πλούσια είναι, πάντως, και η γκάμα των plug–in υβριδικών συστημάτων που επίσης έχουν παρεισφρήσει σε σχεδόν όλες τις σειρές μοντέλων. Μάλιστα, μπορεί σε ό,τι αφορά τις A–Class και B–Class το σύστημα να βασίζεται σε μικρούς βενζινοκινητήρες, στις μεγαλύτερες σειρές μοντέλων όμως τα PHEV συστήματα της Mercedes προσφέρονται σε συνδυασμούς με κινητήρες βενζίνης αλλά και πετρελαίου.

Σε κάθε περίπτωση, ουδείς μπορεί να υποτιμήσει τη σημασία της C–Class στο εμπορικό οικοδόμημα της εταιρείας, αφού αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα μοντέλα της τελευταίας δεκαετίας. Ο εκπρόσωπος της μάρκας στη μεσαία κατηγορία δείχνει να αψηφά τον «πόλεμο» που δέχεται η κατηγορία από τον καταιγισμό των SUV, αφού στην πέμπτη πλέον γενιά η C–Class είναι πιο πλήρης από ποτέ και εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις του σήμερα σε επίπεδο τεχνολογίας.

Οι επιρροές από τη ναυαρχίδα, που είναι φυσικά η «S-Class», είναι άμεσα εμφανείς ήδη από τον εξωτερικό σχεδιασμό της C-Class, η οποία, πατώντας σε μακρύτερο μεταξόνιο (2.865 χλστ.) από εκείνο της προκατόχου της, διαθέτει ένα εμφανώς επιμηκυσμένο εμπρός καπό και έντονα κεκλιμένο τελείωμα πίσω, όπου ξεχωρίζουν τα παραδοσιακού σχεδιασμού φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED.

Με μήκος 4,751 μ. (μεγαλύτερο κατά 65 χλστ. συγκριτικά με την προηγούμενη), πλάτος 1,820 μ. (+10 χλστ.) και ύψος 1.438 χλστ., αντικειμενικά είναι κομψή, με τις χαρακτηριστικές ζάντες με τα διακριτικά αεροδυναμικά καλύμματα να τονίζουν το χαρακτήρα της συγκεκριμένης έκδοσης. Αναπόφευκτα το μέγεθος μιας τέτοιας μπαταρίας θα έχει επίπτωση στο πορτ μπαγκάζ, η χωρητικότητα του οποίου δεν ξεπερνάει τα 315 λίτρα, για όσους όμως χρειάζονται κάτι πρακτικότερο, αργότερα θα ακολουθήσει και η αντίστοιχη στέισον έκδοση.

Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν ουσιαστικές χωροταξικές επιπτώσεις, αφού οι δύο επιβάτες στις πίσω θέσεις (το ογκώδες κεντρικό τούνελ της μετάδοσης συνεχίζει να είναι αρκετά ογκώδες) δε θα αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα.

Ακόμα και έτσι, πάντως, δύσκολα μπορείς να μην εκπλαγείς από το εσωτερικό της νέας C–Class. Η κεντρική οθόνη, που «τρέχει» το λογισμικό MBUX δεύτερης γενιάς, μοιάζει σαν να αιωρείται κάθετα τοποθετημένη στο κέντρο του ταμπλό, σε κάθε περίπτωση με κορυφαία γραφικά και τεράστιο βάθος μενού, που έπειτα από μια σχετική εξοικείωση γίνεται εύκολα διαχειρίσιμο.

To τεχνικό υπόβαθρο της Mercedes C 300 e

Το νέο μοντέλο της Mercedes εισάγει μια μεγάλη βελτίωση σε σχέση με την μπαταρία. Αυτή ανήκει στην τέταρτη γενιά συσσωρευτών που έχει εξελιχθεί από τη Mercedes, διαθέτει ένα νέο ενσωματωμένο κύκλωμα ελέγχου της θερμοκρασίας και η μικτή χωρητικότητά της φτάνει στις 25,4 kWh(!), σχεδόν διπλάσια δηλαδή από εκείνη της προηγούμενης γενιάς. Για να έχετε μια τάξη μεγέθους, σκεφθείτε ότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια ένα μικρομεσαίο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, όπως το πρώτης γενιάς Nissan Leaf, είχε έναν αντίστοιχο συνδυασμό μπαταρίας και ηλεκτροκινητήρα.

Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην επιμέρους απόδοση των κινητήριων μονάδων του συστήματος της νέας Mercedes C 300 e που συνεργάζονται μέσω του γνωστού κιβωτίου των 9 σχέσεων, με το θερμικό μοτέρ να συνεισφέρει 204 ίππους και το ηλεκτρικό 129 ίππους. Μπορεί σε αυτήν τη νέα γενιά να υπάρχει μια μικρή κάμψη στα νούμερα της συνδυαστικής απόδοσης (312 ίπποι και 550 Nm), αλλά το στοιχείο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η εντυπωσιακή ροπή των 440 Nm του ηλεκτρικού μοτέρ, που επιτρέπει το απρόσκοπτο, αμιγώς ηλεκτρικό τράβηγμα των σχεδόν 2,1 τόνων της C 300 e, κάτι που αποδεικνύεται καθοριστικό στις καθημερινές συνθήκες.

Πέρα από τα τυπικά προγράμματα οδήγησης, δίνονται κάποιες επιπλέον επιλογές στον οδηγό, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα κινηθεί υβριδικά (Hybrid), αμιγώς ηλεκτρικά (EV), ή θα διατηρήσει το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας (Save) προκειμένου να το αξιοποιήσει σε κάποια άλλη περίσταση.

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις, σύμφωνα με τον κατασκευαστή χρειάζονται 6,1 δλ. για τα 0-100 χλμ./ώρα, ενώ στα 245 χλμ./ώρα ανέρχεται η τελική ταχύτητα (έως 140 χλμ./ώρα αμιγώς ηλεκτροκίνητα). Ακόμα πιο εντυπωσιακά είναι τα πεπραγμένα της νέας C 300 e στο θέμα της αυτονομίας. Αυτή, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, κυμαίνεται από 89 έως 110 χλμ./ώρα, που μεταφράζεται σε εκπομπές CO2 13 γρ./χλμ. με μικτή κατανάλωση 0,6 λτ./χλμ.(!), κάτι το οποίο προφανώς εξηγείται από το γεγονός ότι η τυποποιημένη μέτρηση ολοκληρώνεται με ελάχιστη παρεμβολή του θερμικού μοτέρ.

Θέλοντας λοιπόν να διαπιστώσουμε κατά πόσο αυτά ισχύουν και στην πράξη, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια διανύσαμε 77 χλμ., ενώ υπό ιδανικές συνθήκες (ανοιχτός δρόμος με μηδαμινή κίνηση και μέση ταχύτητα 90 χλμ./ώρα) η μπαταρία άντεξε για 112 χλμ.(!). Η αποτελεσματικότητα όμως του συστήματος της Mercedes δε σταμάτησε εδώ, αφού, όπως είχαμε διαπιστώσει και στο αντίστοιχο σύστημα της Α 250 e, η εξαιρετική αξιοποίηση της ανάκτησης (στη νέα C 300 e η δυνατότητα ανάκτησης είναι της τάξεως των 100 kW) επιτρέπει σε αστικές τουλάχιστον συνθήκες στη C 300e την ηλεκτρική κίνηση σε ποσοστό περίπου 50%.

Προσθέστε σε αυτά τις δυνατότητες φόρτισης που τώρα φθάνουν στα 11 kW σε εναλλασσόμενο ρεύμα (πλέον ένα wallbox είναι απαραίτητο, προκειμένου να απαιτούνται κάτι λιγότερο από 2 ώρες) και 55 kW σε συνεχές ρεύμα (DC), κάτι που σημαίνει ότι μία στάση 30 λεπτών στους ταχυφορτιστές του εθνικού δικτύου μπορεί να γεμίσει μία άδεια μπαταρία.

Με τακτική φόρτιση οι ανάγκες για βενζίνη ελαχιστοποιούνται, υπερκαλύπτοντας μία τυπική καθημερινή μετακίνηση, ενώ αφού εξαντληθεί η μπαταρία, μια ενδεικτική τιμή μέσης κατανάλωσης διαμορφώνεται στα 7,6 λτ./100 χλμ.

Στο δρόμο με τη Mercedes C 300 e

Αυτό που βλέπεις εξωτερικά είναι αυτό που τελικά θα εισπράξεις στο δρόμο με αυτά τα οχήματα. «Sedan is back», αναφωνείς πίσω από το τιμόνι της Mercedes, όπου μάλλον δε θα “χαμογελάσεις” όπως σε μία επίσης πισωκίνητη BMW 330e, αλλά τα χαρακτηριστικά μιας αυθεντικής limo υπάρχουν εδώ, και μάλιστα σε αφθονία. Σε αυτό συμβάλλει το 9άρι κιβώτιο με τις μεταξένιες αλλαγές, ενώ η εξελιγμένη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων σε όλους τους τροχούς πλαισιώνεται από αερόσουστες με self leveling στον πίσω άξονα, που διαχειρίζονται υποδειγματικά το βάρος της μπαταρίας που βρίσκεται εκεί, χωρίς να επηρεάζει διόλου την κύλιση. Παρά το μέγεθος και τη μάζα της, η C 300 e είναι αρκετά ευέλικτη, κάτι που υπερτονίζεται σε αρκετές περιπτώσεις από το γρήγορο αλλά κάπως ελαφρύ τιμόνι.

Plug–in υβριδική τεχνολογία, πολυτέλεια και κύρος, αναπόφευκτα ανεβάζουν το κόστος σε υψηλό επίπεδο. Ακόμα και έτσι, τα 58.250 ευρώ που κοστίζει η Mercedes C 300 e μόνο μέσα από τα προνόμια της εταιρικής χρήσης μπορούν να υποστηριχθούν. Από εκεί και πέρα, τα premium χαρακτηριστικά του ονόματος, της κατασκευής και της συνολικής ποιότητας διατηρούνται αυτούσια, με τη γερμανική μπερλίνα να εξυπηρετεί πιστά το σκοπό της, που δεν είναι άλλος από την υψηλού επιπέδου μεταφορική ικανότητα, σε συνδυασμό με χαρακτηριστικά που κατά περίπτωση παραπέμπουν σε αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο._ 4T

Mercedes C 300 e

ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.999 κ.εκ.

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ (β/κ): 204 ίπποι

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ (η/κ): 129 ίπποι

ΜΕΓ. ΙΣΧΥΣ (συνδυαστικά): 312 ίπποι

ΜΕΓ. ΡΟΠΗ (β/κ): 320 Nm

ΜΕΓ. ΡΟΠΗ (η/κ): 440 Nm

ΜΕΓ. ΡΟΠΗ (συνδυαστικά): 550 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο 9 σχέσεων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 25,4 kWh

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Τεσσάρων συνδέσμων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων (με αερόσουστες)

ΜΗK.xΠΛ.xΥΨ.: 4.751x1.820x1.438 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.865 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 315 λίτρα

ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ: 57 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.080 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 6,1 δλ.*

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 245 χλμ./ώρα*

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 7,6 λίτρα/100 χλμ.**

ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2: 13 γρ./100 χλμ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 77-112 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ (AC/DC): 120 λεπτά (11 kW) / 30 λεπτά (55 kW)

TIMH ΑΠΟ: 58.250 ευρώ

*ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

**ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΜΠΑΝΕΛΛΗΣ