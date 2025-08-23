Δοκιμάζουμε το ανανεωμένο BYD Atto 3

Το ελληνικό best seller της BYD, το ηλεκτρικό Atto 3 ανανεώθηκε στα σημεία προκειμένου να διατηρήσει τα εμπορικά και όχι μόνο, πεπραγμένα.

Αν μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω στον χρόνο, τότε, πριν από 18 μήνες, δεν νομίζουμε ότι θα ήταν αρκετοί εκείνοι που θα μπορούσαν να δώσουν μία σαφή απάντηση γύρω από την μάρκα BYD και το μοντέλο Atto 3. Σήμερα όμως η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική, όχι μόνο στις θεωρητικές γνώσεις, αλλά και στα εμπορικά πεπραγμένα.

Το ATTO 3 με 729 ταξινομήσεις το 2024, αν και ήταν μόλις για 9 μήνες στην αγορά, κατάφερε να κυριαρχήσει στην κατηγορία των ηλεκτρικών C-SUV, με ένα μερίδιο που έφθασε στο 47,8%, ενώ ήταν και το best seller μοντέλο της BYD για τη χρονιά που πέρασε. Με φόρα συνεχίζει ακάθεκτο, διατηρώντας τα σκήπτρα, αφού μέχρι και τον Ιούλιο παραμένει στην πρώτη θέση με μερίδιο 32,1%.

Αν και δεν το έχουν πάρει τα χρόνια, μιας και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2022 στην Κινεζική αγορά, εντούτοις η εταιρεία αποφάσισε να ρετουσάρει το Αττο 3 σε επιμέρους λεπτομέρειες, πλαισιώνοντας έτσι με τον ιδανικότερο τρόπο την τεχνολογία και το εξαιρετικό value for money που το συνοδεύουν.

Οι λεπτομέρειες της ανανέωσης του Atto 3

Δεν ξέρουμε αν μπορεί κάποιος να διακρίνει έναν δράκο στην σχεδιαστική γλώσσα του Atto 3, το σίγουρο όμως είναι ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο και καλαίσθητο αποτέλεσμα. Ίσως για αυτό κρίθηκε ότι δεν χρειαζόταν να γίνουν μεγάλες αλλαγές, πέρα από το μαύρο χρώμα στα πλαίσια των παραθύρων και της πλαστικής επιφάνειας που καλύπτει τις πίσω κολώνες, δημιουργώντας έτσι ένα σκουρόχρωμο περιμετρικό σύνολο που διαχωρίζει την οροφή από το υπόλοιπο αμάξωμα.

Σε αυτό το εφέ συμβάλουν και τα πίσω παράθυρα που είναι πλέον φιμέ, νέας σχεδίασης είναι οι στάνταρ ζάντες 18 ιντσών, ενώ ενδεικτικό της αναγνωρισιμότητας που απολαμβάνει η εταιρεία, είναι ότι πλέον δεν αναγράφεται ολόκληρο το «κατεβατό» του ακρωνυμίου BYD στην πέμπτη πόρτα.

Λίγες είναι και οι αλλαγές στο εσωτερικό, με τις ιδιαίτερες σχεδιαστικές λεπτομέρειες (αεραγωγοί, χερούλια θυρών, κορδόνια συγκράτησης στις θήκες) και την περιρρέουσα premium αίσθηση. Στην προκειμένη περίπτωση αυτή ενισχύεται πλέον από την δυνατότητα επιλογής μιας σκουρόχρωμης απόχρωση, με ορισμένες πράσινες φωσφοριζέ λεπτομέρειες.

Ο οδηγός έχει μπροστά του μια minimal οθόνη 5 ιντσών για τις απαραίτητες πληροφορίες, ενώ στο κέντρο δεσπόζει μια μεγάλη περιστρεφόμενη οθόνη 15,6 ιντσών (12,8 στην αρχική έκδοση comfort). Σε αντίθεση με άλλα σύγχρονα μοντέλα, και δη ηλεκτρικά, ευτυχώς δε συγκεντρώνονται όλες οι λειτουργίες του αυτοκινήτου στην κεντρική οθόνη, καθώς υπάρχει μια πληθώρα φυσικών διακοπτών γύρω από την μανέτα του κιβωτίου στην κορυφή της διώροφης κονσόλας.

Αν και σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και κάποιοι για την απενεργοποίηση συστημάτων υποβοήθησης, θα θέλαμε να υπήρχε κάποια άμεση δυνατότητα ομαδικής επιλογής προσωπικών ρυθμίσεων, αντί για μεμονωμένες επιλογές (που δεν είναι και λίγες).

Τα μονοκόμματα καθίσματα με την αφράτη γέμιση και τις επενδύσεις από οικολογικό δέρμα, είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα (στην πλουσιότερη έκδοση Design είναι και εξαεριζόμενα), αποδεικνύονται ξεκούραστα και στηρίζουν σωστά το σώμα, αλλά θα θέλαμε να διέθεταν ρύθμιση για την στήριξη της μέσης.

Σε κάθε περίπτωση ο εξοπλισμός είναι πλούσιος, ακόμα και στην αρχική έκδοση Comfort, όπου ενδεικτικά αναφέρουμε την πανοραμική ανοιγόμενη ηλιοροφή, την αντλία θερμότητας, το σύστημα περιμετρικών καμερών, την ασύρματη φόρτιση, τον αντάπτορα σύνδεσης συσκευών μέσω λειτουργίας V2L και την πρόσβαση μέσω smartphone NFC.

Αμετάβλητες έχουν παραμείνει οι διαστάσεις που τοποθετούν το Atto 3 στην κατηγορία των C-SUV. To μεταξόνιο των 2.720 χλστ. σε συνδυασμό με το επίπεδο πάτωμα εξασφαλίζουν πολύ ικανοποιητικούς χώρους για πέντε επιβαίνοντες, αν και η ηλιοροφή περιορίζει ελαφρά τον διαθέσιμο χώρο για το κεφάλι. Ο χώρος αποσκευών φθάνει στα 440 λίτρα και επεκτείνεται μέχρι τα 1.338 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ενώ η πέμπτη πόρτα έχει ηλεκτρικό μηχανισμό ανοίγματος στην έκδοση Design.

Τέλος, στάνταρ είναι το πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, ενώ σε ότι αφορά τους αερόσακους, συμπεριλαμβάνεται ακόμη και κεντρικός μεταξύ των εμπρός καθισμάτων. Θα πρέπει να αναφέρουμε δε, ότι το Atto 3 έχει αποσπάσει βαθμολογία 5 αστέρων από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP.

Στην πράξη

Με δεδομένο ότι το Atto 3 βασίζεται στην αποδοτική πλατφόρμα e-platform 3.0, δεν χρειάστηκε να γίνουν μεγάλες αλλαγές και οι επεμβάσεις εστιάστηκαν σε τομείς όπως η ανάρτηση και η φόρτιση, το πιο αποδοτικό σύστημα θέρμανσης, καθώς και τη μπαταρία 12V που είναι πλέον τεχνολογίας LFP για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία.

Το ηλεκτρικό μοτέρ των 204 ίππων κινεί τους εμπρός τροχούς και εξασφαλίζει πολύ καλές επιδόσεις στο αμάξωμα των 1.750 κιλών. Για την επιτάχυνση από στάση χρειάζονται 7,3 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα ανέρχεται στα 160 χλμ./ώρα.

H καλή διαχείριση ενέργειας και η μπαταρία των 60,4 kWh εξασφαλίζουν μία αρκετά ικανοποιητική αυτονομία, ανάλογα πάντα με τις συνθήκες χρήσης και τον τρόπο οδήγησης. Η μέση κατανάλωση κατά την διάρκεια της δοκιμής διαμορφώθηκε στις 16,5 kWh/100 χλμ, κάτι που μεταφράζεται σε μία αυτονομία 366 χλμ..

Σε αστικές συνθήκες η μέση κατανάλωση μπορεί να διατηρηθεί γύρω στις 13 kWh/100 χλμ, ενώ σε ένα ταξίδι στην εθνική με ταχύτητα της τάξεως των 120 χλμ/ώρα η κατανάλωση ανεβαίνει στις 19 kWh/100 χλμ. Σε κάθε περίπτωση πάντως αν και υπάρχουν σχετικές ενδείξεις στην οθόνη, θα θέλαμε έναν μερικό υπολογιστή ταξιδιού που να μηδενίζεται, προκειμένου ο οδηγός να έχει μία αντιπροσωπευτικότερη εικόνα της μέσης κατανάλωσης

Σε ότι αφορά την φόρτιση, το AC σύστημα ολοκληρώνει την διαδικασία σε 6 ώρες και 20 λεπτά, ενώ σε ταχυφορτιστή η δυνατότητα του ανανεωμένου Atto 3 έχει αυξηθεί πλέον στα 110 kW, κάτι που μεταφράζεται σε 35 λεπτά για την πλήρωση από το 10% έως το 80% της χωρητικότητας.

Υπάρχουν τρία διαθέσιμα προγράμματα λειτουργίας (eco, normal και sport), ενώ υπάρχει και ένα επιπλέον για κίνηση σε ολισθηρές επιφάνειες. Ο οδηγός μπορεί να επέμβει στο βάρος του τιμονιού και την αίσθηση του πεντάλ των φρένων, ενώ η ανάκτηση ενέργειας μπορεί να ρυθμιστεί στην θέση standard ή high. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο επιλογών είναι μικρή και σίγουρα θεωρούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχουν περισσότερες βαθμίδες, ακόμα και λειτουργία one pedal.

Ο τελευταίος τομέας που δέχθηκε τις επεμβάσεις των μηχανικών, είναι αυτός της ανάρτησης. Το ανανεωμένο Atto 3 παραμένει εστιασμένο στην άνεση καθώς δεν έχει γίνει πιο οδηγοκεντρικό με σπορτίφ χαρακτηριστικά, όπου η νέα ανάρτηση διαχειρίζεται καλύτερα τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος, βελτιώνοντας περαιτέρω την ποιότητα κύλισης. Σε συνδυασμό και με το 50αρι προφίλ των 18ηδων τροχών, οι εγκάρσιες ανωμαλίες απορροφούνται αποτελεσματικότερα, χωρίς ενοχλητικά παρατράγουδα για τους επιβαίνοντες.

Καταλήγοντας

Δεν είναι διόλου περίεργο γιατί το Atto 3 έχει διαγράψει αυτή την εμπορική πορεία σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, σε μία δύσκολη αγορά όπως είναι η ελληνική. Είναι ένα σύγχρονο ηλεκτρικό C-SUV, με πολύ καλούς χώρους, πληρέστατο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, αποτελεσματικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά απόδοσης και αυτονομίας, ενώ προσφέρεται σε μία ασυναγώνιστη τιμή.

Η τιμή του ανανεωμένου ATTO 3 Comfort είναι 30.990 ευρώ, ενώ η έκδοση Design της δοκιμής μας ανεβαίνει στα 32.990 ευρώ (οι τιμές περιλαμβάνουν την κρατική επιδότηση και το προωθητικό πρόγραμμα electric bonus της εισαγωγικής εταιρείας).

Το Atto 3 όπως και όλα τα μοντέλα της BYD συνοδεύονται με εγγύηση κατασκευαστή διάρκειας 6 ετών/150.000 χλμ., εγγύηση 8 ετών/200.000 χλμ. για τη μπαταρία, καθώς και εγγύηση 8 ετών/150.000 χλμ. για τον ηλεκτροκινητήρα.

BYD ATTO 3

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 ηλεκτροκινητήρας εμπρός

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 204 ίπποι

ΡΟΠΗ: 310 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα Μακφέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 60,4 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.455×1.875×1.615 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.720 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 440-1.338 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.750 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,3 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 160 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 16,5*/13,3** kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 366* / 454 ** χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 0-100%: 6 ώρ. 20 λ.

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 10-80% (110 kW): 35 λ.

ΤΙΜΗ: 37.990 ευρώ (30.990 ευρώ με επιδότηση και προωθητικό πρόγραμμα)

*μικτές συνθήκες / ** πόλη