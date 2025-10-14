Δοκιμάζουμε το Audi Q5 2.0 TDI quattro

Στην κοινωνία των ηλεκτροκίνητων μοντέλων, μια έκδοση diesel αναμφίβολα αποτελεί είδηση. Ειδικά και αν αυτή αφορά το νέο Audi Q5.

Κείμενο: Γιάννης Καλογερόπουλος

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης

Το νέο Q5, ένα από τα πιο επιτυχημένα εμπορικά μοντέλα της Audi, με πωλήσεις που πλησιάζουν τα τρία εκατομμύρια αυτοκίνητα, συνεχίζει την πορεία του που ξεκίνησε το 2008, περνώντας στην τρίτη γενιά του. Διακρίνεται για τη μοντέρνα σχεδίαση, τη σύγχρονη τεχνολογία, την ποιότητα, αλλά και την πλήρη γκάμα εκδόσεων, που περιλαμβάνει και κινητήρα diesel, όπως το αυτοκίνητο της δοκιμής μας.

Στην εποχή της κυριαρχίας των ηλεκτρικών μοντέλων, αυτό δίχως άλλο αποτελεί μια είδηση πρώτου μεγέθους, καθώς οι περισσότεροι κατασκευαστές όπως φαίνεται, εγκαταλείπουν τους πετρελαιοκινητήρες, επενδύοντας σε άλλες τεχνολογίες. Όχι όμως και η Audi, η οποία έχει το κοινό που παραμένει πιστό στις diesel εκδόσεις και, υπό μία έννοια, την υποχρεώνει να ρίξει βάρος στην εξέλιξή τους.

Το νέο Audi Q5 στη νέα γενιά του ανεβάζει τον πήχη ψηλά στην κατηγορία των μεσαίων SUV, όντας ένα μοντέλο με πληθωρικό χαρακτήρα και έντονη προσωπικότητα. Για την κατασκευή του οι Γερμανοί χρησιμοποιούν την πλατφόρμα PPC (Premium Platform Combustion) που της παρέχει την ευελιξία να κινηθεί τεχνολογικά στα επίπεδα στάνταρ που η ίδια επιθυμεί για τα μοντέλα της, με κινητήρες εσωτερικής καύσης, αλλά και τη συνδρομή ήπιας υβριδικής τεχνολογίας σε όλες τις εκδόσεις.

Πλούσια είναι η γκάμα κινητήριων συνόλων, περιλαμβάνοντας εκδόσεις βενζίνης, με εισαγωγική την 2.0 TFSI των 204 ίππων με τη μετάδοση της κίνησης στους εμπρός τροχούς ή προαιρετικά και στους τέσσερις. Πιο πάνω υπάρχει επαναφορτιζόμενη έκδοση plug-in με 2λιτρο κινητήρα βενζίνης και ηλεκτρική αυτονομία που ξεπερνάει τα 100 χιλιόμετρα και στην κορυφή τοποθετείται η SQ5 3.0 TFSI με 3λιτρο κινητήρα και 367 ίππους απόδοσης. Την γκάμα ολοκληρώνει η έκδοση πετρελαίου 2.0 TDI, της δοκιμής μας που δίνει μεγαλύτερο στις επιλογές που παρέχει το μοντέλο στο κοινό.

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟ…

Η νέα σχεδιαστική γλώσσα της Audi, όπως την είδαμε στο νέο A5, υιοθετείται και στο Q5. Μαζί με τις πληθωρικές διαστάσεις του μοντέλου, που έχει μήκος 4,72 μ., πλάτος 1,9 μ. και ύψος 1,62 μ., συνθέτουν ένα σύνολο επιβλητικό, που δείχνει ακόμα πιο επιθετικό στην πιο σπορ έκδοση S line του αυτοκινήτου δοκιμής μας. Το μήκος είναι ελαφρώς μεγαλύτερο και αντιστρόφως το ύψος μικρότερο, δημιουργώντας την αίσθηση ενός πιο compact μοντέλου, «κρύβοντας» θα λέγαμε τις μεγάλες διαστάσεις του.

Διαβάστε επίσης: Νέος ΚΟΚ: Ποιο είναι το πρόστιμο που περιμένει τον οδηγό αν αρνηθεί υπόδειξη τροχονόμου;

Η νέα προσέγγιση αποτυπώνεται πιο έντονα στο εμπρός μέρος, με τα πιο λεπτά φωτιστικά σώματα Matrix LED που αποτελούνται από 15 στοιχεία, διαθέτοντας λειτουργία ημέρας, ενώ εναλλάσσονται κιόλας επιτρέποντας τη δημιουργία οκτώ διαφορετικών συνδυασμών. Την εικόνα συμπληρώνουν οι μεγάλες λειτουργικές εισαγωγές αέρα και όχι… ψεύτικες όπως στα ηλεκτρικά μοντέλα. Το προφίλ του αυτοκινήτου τονίζεται από τους μεγάλους τροχούς με ζάντες αλουμινίου από 17 έως 21 ιντσών, όπως του αυτοκινήτου μας. Ανάλογα εντυπωσιακά είναι τα πράγματα πίσω, με τα φώτα τεχνολογίας OLED να αποτελούν την ταυτότητα του νέου Q5, μαζί με τις πραγματικές διπλές εξατμίσεις, που έχουν γίνει είδος υπό εξαφάνιση στα σημερινά μοντέλα.

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ…

Η τόλμη που έδειξαν οι σχεδιαστές στο εσωτερικό του Q5 δεν κρύβεται. Το αντίθετο μάλιστα, καθώς το «φόρτωσαν» με όλη τη διαθέσιμη τεχνολογία της Audi, ανεβάζοντας τον πήχη ακόμα περισσότερο από τα γνωστά δεδομένα της γερμανικής μάρκας. Προσθέστε και την αψεγάδιαστη ποιότητα, με υλικά κορυφαίας συναρμογής, που γεμίζουν το… μάτι και ικανοποιούν στην αφή και έχετε μια πιο σαφή εικόνα για το νέο Q5.

Ο μεγάλος όγκος του ταμπλό δικαιολογείται από τα καλούδια που ενσωματώνει, με τις τρεις οθόνες να δημιουργούν μια ξεχωριστή εκτέλεση. Η τρίτη, αυτή εμπρός από το συνοδηγό με διαγώνιο 10,9 ίντσες ανήκει στον προαιρετικό εξοπλισμό και έχει ανάποδη φορά από τα μάτια του οδηγού προκειμένου να μην του αποσπά την προσοχή. Ανάλογα με γνώμονα την ασφάλεια υπάρχει διαθέσιμο και το head-up display που προβάλει εμπρός από το οπτικό πεδίο του οδηγού και μακριά στο βάθος του παρμπρίζ όλες τις χρήσιμες πληροφορίες.

Η κυρτή δίδυμη οθόνη με κλίση προς τον οδηγό έχει τεχνολογία OLED και περιλαμβάνει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων με διαγώνιο 11,9 ιντσών και μια ακόμα 14,5 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων. Το τελευταίο χρησιμοποιεί το λειτουργικό σύστημα Android Automotive OS, με τις ενημερώσεις να γίνονται απομακρυσμένα over-the-air. Επιπλέον, ένας νέος «βοηθός» Audi Assisstant χρησιμοποιεί ChatGPT προκειμένου να απαντάει στις ερωτήσεις και να αποκρίνεται καλύτερα στα αίτημα τόσο του οδηγού, όσο και των επιβατών.

Ένα μεγάλο χειριστήριο στην πόρτα του οδηγού και εκεί που πάει αυτόματα το χέρι του, δίνει πρόσβαση στη ρύθμιση των καθρεπτών, των ηλεκτρικών καθισμάτων και των φώτων, στο κλείδωμα των θυρών, αλλά και των παιδικών ασφαλειών, αποδεικνύεται ιδιαίτερα πρακτικό.

Η φαρδιά κεντρική κονσόλα ορίζει το χώρο ανάμεσα σε οδηγό και συνοδηγό, ενώ αμφότεροι κάθονται άνετα και ψηλά όπως αρμόζει σε ένα μεγάλο SUV και ειδικότερα σε αυτή την έκδοση S line με τα δερμάτινα ηλεκτρικά καθίσματα που συγκρατούν και καλά το σώμα. Οι χώροι είναι άνετοι και για τους πίσω επιβάτες που έχουν στη διάθεσή τους αρκετό αέρα για τα πόδια, το κεφάλι, αλλά και τους ώμους. Ανάλογα τεράστιος είναι ο χώρος αποσκευών, με 520 λίτρα, που γίνονται 1.473 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων που πέφτουν και σε ποσοστό 60/40, ενώ προαιρετικά μετακινούνται και κατά το διαμήκη άξονα.

ΤΑΞΙΔΙΑΡΙΚΟ…

Οι εκδόσεις diesel εστιάζουν στην αποδοτικότητα, αναδεικνύοντας τον ταξιδιάρικο χαρακτήρα ενός μοντέλου. Αυτός είναι ο γενικός κανόνας, που για δεκαετίες αποτέλεσε σημαία για πολλούς κατασκευαστές. Αρχίζει να εκλείπει τα τελευταία χρόνια, με την Audi όμως να μην ακολουθεί (ευτυχώς) εξελίσσοντας μοντέλα του «είδους» και μάλιστα με βάθος. Το δικό μας Q5 2.0 TDI δεν έχει απλώς ένα πετρελαιοκινητήρα, αλλά εφοδιάζεται και με ένα σύγχρονο σύστημα MHEV Plus.

Αυτό διαθέτει μια μεγάλη μπαταρία LFP για την φιλοσοφία των mild hybrid μοντέλων, χωρητικότητας 1,7 kWh. Αποδίδει 24 ίππους και 230 Nm ροπής, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωση και παράλληλα βελτιώνοντας τις επιδόσεις. Επίσης, φροντίζει κατά τη διάρκεια που ο θερμικός κινητήρας παραμένει σε αδράνεια κατά τη διάρκεια της λειτουργίας coasting, να παρέχει ενέργεια για τα συστήματα όπως ο κλιματισμός.

Ο 2λιτρος υπερτροφοδοτούμενος diesel κινητήρας αποδίδει 204 ίππους και 400 Nm ροπής, σε μεγάλο εύρος στροφών από τις 1.750 έως τις 3.250 σ.α.λ. Ο συνδυασμός με το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη επτά σχέσεων είναι αρμονικός, αξιοποιώντας στο έπακρο την πλούσια ροπή προκειμένου να διατηρήσει την κατανάλωση χαμηλά, πέριξ των 7 λτ./100 χλμ., όπως διαπιστώσαμε στη δοκιμή, χωρίς παράλληλα να θυσιάζει τις επιδόσεις, με 0-100 χλμ./ώρα σε 7,4 δλ. και 226 χλμ./ώρα τελικής. Ταξιδεύει άνετα, ξεκούραστα και ήσυχα, με τις όποιες ανεπαίσθητες ενοχλήσεις που περιορίζονται πολύ καλά από την προσεγμένη ηχομόνωση, να έρχονται από τις… εκρήξεις που συντελούνται στα «σωθικά» του diesel κινητήρα.

Το Αθήνα – Λουτράκι που κάναμε για τις ανάγκες της φωτογράφισης, μοιάζει πίσω από το τιμόνι του Q5 2.0 TDI πιο εύκολο από το Κολιάτσου – Παγκράτι με οποιοδήποτε αυτοκίνητο. Απολαυστικό και στο δρόμο, χάρη στην έξτρα αερανάρτηση, που επιτρέπει και τη ρύθμιση του ύψους του αυτοκινήτου. Για παράδειγμα στο Sport χαμηλώνει το αμάξωμα, ενώ στο Off Road το ανεβάζει για να ξεπεράσει πιο εύκολα τις δυσκολίες. Η τετρακίνηση παρέχει άφθονη πρόσφυση και σε συνδυασμό με τους μεγάλους έξτρα τροχούς 21 ιντσών που φοράνε ελαστικά 255/40, πατάει θετικά στην άσφαλτο, θέτοντας όμως περιορισμούς εκτός αυτής, αδικώντας και το αξιόλογο σύστημα τετρακίνησης, που αποδεικνύεται ιδιαίτερα ικανό να γράψει στην οθόνη αρκετές μοίρες προσέγγισης και διαφυγής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Ακόμα πιο μοντέρνο αισθητικά και τεχνολογικά, με premium ποιότητα, πλήρη γκάμα κινητήρων και τετρακίνητες εκδόσεις quattro, που διευρύνουν το πεδίο δράσης του, το νέο Audi Q5 είναι ένα μοντέλο που είναι ικανό καλύψει ένα μεγάλο εύρος αναγκών του κατόχου του. Επί του προκειμένου, που αφορά την πετρελαιοκίνητη έκδοση, αποδεικνύεται και ιδιαίτερα αποδοτικό, αναδεικνύοντας την ταξιδιάρικη και πιο περιπετειώδη πλευρά του, που το καθιστά αναμφίβολα ένα πολυδιάστατο μοντέλο, έχοντας ως μοναδικό τίμημα το υψηλό κόστος κτήσης που αγγίζει τα 71.980 ευρώ, που πιθανότατα όμως δεν θα αποτελέσει εμπόδιο για τους πιστούς φίλους της Audi.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AUDI Q5 2.0 TDI QUATTRO

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ β/κ και MHEV 48V

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 1.968 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ (β/κ) 204 ίπποι/3.800-4.200 σ.α.λ

ΡΟΠΗ (β/κ) 400 Nm/1.750-3.250 σ.α.λ.

ΙΣΧΥΣ (η/κ): 18 kW (24 ίπποι)

ΡΟΠΗ (η/κ): 230 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους τέσσερις τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ Αυτόματο S tronic 7 σχέσεων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.717×1.900×1.625 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.823 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 520-1.473 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 1.955 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 7,4 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 226 χλμ./ώρα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Πολλαπλών συνδέσμων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP (β/κ) 5,9-6,8 λτ./100 χλμ.

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ (β/κ) 7,0 λτ./100 χλμ.

ΤΙΜΗ Από 71.980 ευρώ

AUDI Q5 2.0 TDI QUATTRO

ΥΠΕΡ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΧΩΡΟΙ

ΚΑΤΑ

ΤΙΜΗ