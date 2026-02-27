Δοκιμάζουμε το Audi S6 Avant e-tron: Πλουραλισμός «By Audi»

Άλλοι ψάχνονται, άλλοι δημιουργούν. Σημαντικό ότι ορισμένοι, ελάχιστοι, όπως η Audi, αντιστέκονται υποστηρίζοντας το DNA τους που δεν αντέχει σε εκπτώσεις, υπεκφυγές και συμψηφισμούς.

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

Αμάξωμα τύπου Avant, η σπεσιαλιτέ τους, ότι ταιριάζει στη φιλοσοφία τους με κυρίαρχο στοιχείο το σεβασμό σε όποιον τους επιλέγει, οπότε και τον αντιμετωπίζουν με τον έντιμο τρόπο, όπως και τις απαιτήσεις του Πραγματικού οδηγού. Με σταθερή αξία, την ήρεμη δύναμη που χαρακτηρίζει τις εκδόσεις S, ενώ ποτέ δεν κρύφτηκαν ότι οι εκδόσεις RS, απευθύνονται στον ειδικό, στον απαιτητικό προσφέροντας όμως και κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη σειρά Μ της BMW, αλλά και AMG της Mercedes. Τη δυνατότητα της ασφαλούς διαχείρισης και από τον λιγότερο ειδικό.

Το S6 e-tron

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Audi που διατίθεται ως Sportback και ως Avant και το αυτοκίνητο της δοκιμής, είναι η γρήγορη εκδοχή που ακούει στο όνομα S6 Avant e-tron, όντας το δεύτερο μοντέλο της Audi, μετά το Q6, που βασίζεται στην πλατφόρμα Premium Platform Electric (PPE). Η έκδοση Avant διακρίνεται για την αεροδυναμική της σχεδίαση, με τον σχετικό συντελεστή (Cd), να διατηρείται στο 0,24 (0,26 στην δική μας έκδοση).

Το ηλεκτρικό Audi S6 τροφοδοτείται από δύο ηλεκτροκινητήρες συνολικής απόδοσης 503 ίππων (στην διαδικασία του launch control η ισχύς μπορεί να αυξηθεί στους 550 ίππους), ενώ από πλευράς ροπής, το εμπρός μοτέρ αποδίδει 275 Nm, ενώ το πίσω 580 Nm. Για την επιτάχυνση από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα απαιτούνται 4,1 δλ., (3,9 δλ. με launch control) ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 240 χλμ./ώρα.

Το βάρους 2.410 κιλών καλείται να ελέγξει μια εξελιγμένη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων σε όλους τους τροχούς, με αερόσουστες (που ρυθμίζουν το ύψος σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα) και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ.

Η 100αρα μπαταρία έχει καθαρή χωρητικότητα: 94,9 kWh και εξασφαλίζει θεωρητικά αυτονομία έως και 650 χιλ.

Χάρη στην τεχνολογία 800 Volt και στη μέγιστη ισχύ φόρτισης DC 270 kW, χρειάζονται μόλις 21 λεπτά για την αναπλήρωση 10-80%. Στην περίπτωση που ένας σταθμός φόρτισης λειτουργεί στα 400 Volt μπορεί να γίνει τμηματική φόρτιση. Αυτό σημαίνει πως η μπαταρία των 800 Volt χωρίζεται σε δύο τμήματα, η καθεμία με τάση 400 Volt, η οποία στη συνέχεια μπορεί να φορτιστεί παράλληλα έως 135 kW.

Το σύστημα ανάκτησης ενέργειας διαχειρίζεται έως και 95% των διαφόρων επιβραδύνσεων σε κανονικές συνθήκες, ενώ έχει μέγιστη δυνατότητα ανάκτησης που φθάνει τα 220 kW.

Στο εσωτερικό την παράσταση κλέβουν οι οθόνες τεχνολογίας OLED. Η πανοραμική οθόνη ΜΜΙ με την κυρτή σχεδίαση αποτελείται από το Audi Virtual Cockpit των 11,9 ιντσών και την κεντρική οθόνη αφής 14,5 ιντσών, ενώ στην πλευρά του συνοδηγού υπάρχει ακόμα μία οθόνη 10,9 ιντσών, όταν ως έξτρα προσφέρεται ένα head up display, επαυξημένης πραγματικότητας.

Το αμάξωμα των 4.928 χλστ., με το μεγάλο μεταξόνιο των 2.950 χλστ., προσφέρει άπλετους χώρους για πέντε επιβάτες, ενώ το πόρτ μπαγκάζ των 502 λίτρων μπορεί να φθάσει τα 1.422 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων, ενώ υπάρχει και ένας επιπλέον χώρος κάτω από το εμπρός καπό, χωρητικότητας 27 λίτρων.

Made in Ingolstadt

Μαγικό το πως κυλάει το πεντάμετρο θηρίο των 2.4 τόνων, η προσφορά της Αudi, στον οικογενειάρχη με άποψη. Αυτοκίνητο όπου φιλοξενεί επιβάτες με τις αποσκευές τους ώστε να μοιραστεί μαζί τους στοιχεία, που σήμερα δεν βρίσκεις στον ανταγωνισμό. Ψηλά ο πήχης σε κάθε τύπου μετακίνηση και εδώ τα εύσημα αφορούν στον Γερμανό μηχανικό που διαχειρίζεται υποδειγματικά το μέγεθος και το βάρος.

Σε αυτό το σύγχρονο Avant απεικονίζεται και το πώς γνωρίζουν να δημιουργούν και μας θυμίζουν το RS2 που συνεργάστηκαν με την Porsche και όλη τη σειρά των RS4 και RS6, με ατμοσφαιρικούς κινητήρες άλλοτε και με υπερτροφοδοτούμενους ακόμα και σήμερα, όπου το RS5 ήρθε και προκαλεί.

Η ηλεκτρική έκδοση του A6 Avant με προστιθέμενη αξία από τον κωδικό S, δημιουργεί προϋποθέσεις ώστε η ηλεκτροκίνηση να αξιοποιείται και για την οδήγηση και όχι μόνο για τις μετακινήσεις μας, με άλλοθι την οικονομία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ακριβώς όπως τοποθετούνται τα διαφορετικού χαρακτήρα Audi RS eTron GT και Porsche Taycan, αλλά και οι Cross Turismo της τελευταίας, όταν το S6 Avant συμπεριφέρεται πιο πολιτισμένα και ανταποκρίνεται καλύτερα στην όποια πίεση, από την Porsche Macan E, που δεν πείθει τον αμετανόητο, τον απαιτητικό λάτρη της GTS.

Δείγμα γραφής

Σε κάθε περίπτωση, το μέγεθος της Audi εκφράζεται υποδειγματικά, με γεγονός πως οι ηλεκτρικές εκδόσεις τους συνδυάζονται με αντίστοιχες που χρησιμοποιούν θερμικούς κινητήρες. O πλουραλισμός προς κάθε κατεύθυνση, σημείο αναφοράς της Audi, άλλοτε και τώρα και στην περίπτωση του S6 Avant (e tron), έχουμε διπλό χτύπημα, με το απόλυτο οικογενειακό με την υποδειγματική συμπεριφορά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να συνδυάζεται με ηλεκτρική μονάδα κίνησης.

Επί του προκειμένου, επιλέγεις ρεύμα, και εξασφαλίζεις μοναδική ποιότητα κύλισης με σχετικά υψηλή, όπως όμως και έντιμη αυτονομία. Ακολουθώντας τα όρια και χωρίς να σέρνεσαι, φτάνεις στη συμπρωτεύουσα με μια φόρτιση, ενώ οδηγώντας ώστε να αξιοποιείς και το εξαιρετικό σασί, απολαμβάνοντας επιταχύνσεις του ονείρου, είσαι στη Μάνη χωρίς φόρτιση, ενώ έχεις και σχετικό απόθεμα.

Για την Τέλεια Διαδρομή, “ρε γμτ”._ΣΧ

AUDI S6 Avant e-tron

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 2 η/κ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 503 (550*) ίπποι

ΡΟΠΗ: 275 (εμπρός)/ 580 (πίσω) Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Mονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ E/Π: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ (gross/net) : 100 / 94,9 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.928×1.923×1.493 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.950 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 502-1.422 (+27) λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 2.410 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 4,1 (3,9*) δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 240 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 20 kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 450 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 0-100%: 10 ώρ.

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (270 kW) 10-80%: 21 λ.

ΤΙΜΗ: 104.980 ευρώ

*με launch control