Δοκιμάζουμε το BYD Atto 3 Evo

Ανανέωση αλλά με μεγάλες αλλαγές συνθέτουν το προφίλ του BYD Atto 3 evo, με το επίθεμα του μοντέλου να έρχεται ως μαρτυρία της μεγάλης εξέλιξης που έχει δεχθεί.

Είναι από τις ελάχιστες φορές που αναφερόμαστε σε ένα ανανεωμένο μοντέλο, το οποίο όμως ελάχιστα συνδέεται με τον προκάτοχό του. Μπορεί αισθητικά να μοιάζει αρκετά, έχοντας και το ίδιο όνομα, με νέο επίθεμα όμως, αλλά μέχρι εκεί. Αφού η BYD αποφάσισε να πραγματοποιήσει μεγάλες αλλαγές στο ηλεκτρικό SUV της, που αφορούν την ουσία και μάλιστα σε βάθος. Ενδεικτικά, των… κοσμογονικών αλλαγών είναι το γεγονός ότι μετέφεραν τη μετάδοση της κίνησης από τον εμπρός στον πίσω άξονα.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι οι Κινέζοι δεν κάνουν εκπτώσεις σε κανένα τομέα, αφού η ανανέωση που παρουσιάζουν είναι σημαντικά μεγαλύτερη ακόμα και από αρκετά βαφτισμένα «εντελώς νέα» μοντέλα που κατά καιρούς έχουν αποκαλύψει κάποιοι από τους ανταγωνιστές τους. Το Atto 3 είναι ένα νέο μοντέλο για εμάς στην Ευρώπη, αλλά όχι αντίστοιχα νέο για την κινεζική αγορά, αφού παρουσιάστηκε το 2021 και ένα χρόνο μετά κυκλοφόρησε επίσημα στους δρόμους της. Ανάλογα σε εμάς έφτασε στο τέλος του 2024, όταν η BYD Auto έκανε την απόβασή της στη Γηραιά Ήπειρο. Μελετημένη σε βάθος, με σωστή στρατηγική και τιμολογιακή πολιτική. Κάτι που της επέτρεψε να ανέβει σκαλιά στην «ιεραρχία» της αγοράς και να πάρει την πρώτη θέση στα ηλεκτρικά.

Επιδερμικές αλλαγές…

Αισθητικά δεν χρειάστηκε να κάνουν πολλά οι Κινέζοι, αφού το σχήμα του Atto 3 είναι μοντέρνο και φρέσκο και ακόμα περισσότερο για εμάς τους Ευρωπαίους που το έχουμε στους δρόμους μας μικρότερο χρονικό διάστημα. Με μια πρώτη ματιά μάλιστα ίσως να μην βρεις και καμία διαφορά της έκδοσης Evo με αυτή που αντικαθιστά, αφού στην πράξη οι αλλαγές είναι μικρές. Πιο συγκεκριμένα εστιάζονται στον εμπρός προφυλακτήρα, ο οποίος διαθέτει ανασχεδιασμένες εισαγωγές αέρα. Η κυματοειδής λωρίδα στο κάτω μέρος τώρα έχει καταργηθεί και αντικαταστάθηκε από μια πιο ευδιάκριτη μαύρη εισαγωγή αέρα, ενώ στα πλαϊνά έχει γίνει το αντίθετο, αφού τώρα τα «τρίγωνα» είναι βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος, χαρίζοντας μια διαφορετική οπτική στο μοντέλο.

Μικρότερες είναι οι αλλαγές στο πλάι, με τις ζάντες και τη μεταφορά της υποδοχής φόρτισης από το εμπρός στο πίσω μέρος, να αποτελούν τα βασικά στοιχείο διαφοροποίησης, ενώ το ανάγλυφο σχέδιο πίσω από την τρίτη κολώνα έχει αφαιρεθεί. Ωστόσο, το πίσω μέρος είναι πιο έντονο πλέον, με την αεροτομή στο πάνω μέρος της πέμπτης πόρτας να έχει διαφορετικό, πιο επιθετικό σχήμα, με ένα διπλό φως στο κέντρο της. Ανασχεδιασμένα εσωτερικά είναι και τα φωτιστικά σώματα, που είναι πλέον διάφανα και με ένα περίτεχνο πλέγμα να τα καθιστά ξεχωριστά. Επιπλέον, τώρα στο κάτω μέρος του προφυλακτήρα υπάρχει ένα diffuser που εστιάζει περισσότερο στην ενισχύσει της σπορ εικόνας του μοντέλου.

Ανάλογα μικρές είναι οι αλλαγές και στο εσωτερικό με την πιο ουσιαστική να αφορά τη μεταφορά του επιλογέα από την κεντρική κονσόλα στην κολώνα του τιμονίου. Αυτό δημιουργεί μια νέα αρχιτεκτονική σχεδίασης, απελευθερώνοντας χώρο που τώρα εξυπηρετεί τη φόρτιση των smartphone, με δύο βάσεις μάλιστα και τη μία να έχει ισχύ 50 W διαθέτοντας και αερισμό για να μην ζεσταίνεται το κινητό κατά τη διαδικασία. Η μικρή οθόνη 5 ιντσών που υπήρχε πάνω στην κολώνα του τιμονιού στην προηγούμενη γενιά, τώρα έχει μεγαλώσει φτάνοντας τις 8,8 ίντσες και έχει μεταφερθεί πάνω στο ταμπλό.

Αλλαγή δεν υπάρχει στη μεγάλη 15,6 ιντσών οθόνη του συστήματος πολυμέσων, με τη διαφορά ότι αυτή πλέον έχει αποκλειστικά οριζόντιο κάδρο και δεν περιστρέφεται για να γίνει κάθετη όπως στην προηγούμενη γενιά. Αλλαγές σε διαστάσεις δεν υπάρχουν, με μήκος 4.455 χλστ. και μεταξόνιο 2.720 χλστ. και κατά συνέπεια οι χώροι για τους επιβάτες παραμένουν το ίδιο άνετοι. Κέρδος όμως έχει προκύψει στο χώρο αποσκευών. Πιο συγκεκριμένα ο διαθέσιμος όγκος πλέον είναι μεγαλύτερος κατά 50 λίτρα, φτάνοντας τα 490 λίτρα συνολικά, ενώ υπολογίστε και 101 επιπλέον λίτρα στο εμπρός μέρος, στο γνωστό για ηλεκτρικά μοντέλα frunk.

Αλλά και αλλαγές σε βάθος

Η πλατφόρμα στην οποία βασίζεται για την κατασκευή του το BYD Atto 3 είναι η «e-platform 3.0». Η ίδια δηλαδή που χρησιμοποιούσε το Atto 3 μέχρι τώρα. Ωστόσο υπάρχουν αλλαγές που αφορούν την αρχιτεκτονική της. Η πιο ουσιαστική είναι αυτή που αφορά την μεταφορά του ηλεκτροκινητήρα από το εμπρός στο πίσω μέρος, κάτι που έχει παρασύρει μαζί και τη μετάδοση της κίνησης, που τώρα περνάει στους πίσω τροχούς αντί στους εμπρός. Παράλληλα ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι σημαντικά πιο ισχυρός, φτάνοντας τους 313 ίππους και 380 Nm ροπής, από τους 204 ίππους και τα 310 Nm ροπής που απέδιδε στην προηγούμενη εκδοχή του μοντέλου.

Η μπαταρία παραμένει LFP (Battery Blade), αλλά τώρα είναι σημαντικά μεγαλύτερη, με χωρητικότητα 74,8 kWh (60,4 kWh πριν). Αναβαθμισμένη είναι και η αρχιτεκτονική από 400V στα 800V, με όφελος και στη φόρτιση, που τώρα διπλασίασε τη μέγιστη ισχύ της στα 220 kW. Έτσι, μπορεί να ανακτήσει ενέργεια από 10% έως 80% σε μόλις 25 λεπτά της ώρα. Παράλληλα, με το στάνταρ φορτιστή που συνοδεύει το αυτοκίνητο των 11 kW μπορεί να ολοκληρώσει μια πλήρη φόρτιση σε 8 ώρες. Στις παράπλευρες συνέπειες της μεγαλύτερης μπαταρίας, είναι η αύξηση του βάρους κατά 130 κιλά, φτάνοντας τώρα τα 1.880 κιλά συνολικά. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να επηρεάσει δραματικά τις επιδόσεις του αυτοκινήτου, αφού η σημαντικά μεγαλύτερη δύναμη του Atto 3 Evo, του επιτρέπει να επιταχύνει σε 5,5 δευτερόλεπτα από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα, την ώρα που ο προκάτοχός του ολοκλήρωνε την ίδια διαδικασία σε 7,3 δευτερόλεπτα. Μεγαλύτερη είναι κατά 20 χλμ./ώρα και η τελική ταχύτητα, φτάνοντας τώρα τα 180 χλμ./ώρα.

Και δεν είναι μόνο τα απόλυτα νούμερα που επιβεβαιώνουν τις αναβάθμιση της απόδοσης, αλλά και η συνολική αίσθηση που λαμβάνει ο οδηγός. Άμεσο σε απόκριση, με νεύρο να συνοδεύει κάθε πάτημα του γκαζιού, που καθιστά το Atto 3 Evo πιο ζωηρό σε απόδοση, χωρίς όμως να είναι και απότομο στην καθημερινότητα. Ο πίσω άξονας που διαχειρίζεται την ισχύ λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, χωρίς να επιβαρύνει το τιμόνι και να διαταράσσει την πορεία του αυτοκινήτου υπό έντονη πίεση, με μορφή υποστροφής, όπως συνέβαινε στο προηγούμενο. Το αντίθετο μάλιστα, αφήνει στο τιμόνι μια πιο μεστή αίσθηση σε σχέση με αυτή του προκατόχου του, αλλά μάλλον αχρείαστα βαριά, με τον πίσω άξονα που φροντίζει για τη μετάδοση τώρα να βγάζει ένα άλλο πρόσωπο στο μοντέλο, περισσότερο διασκεδαστικό.

Δεν διεκδικεί τον τίτλο του «σπορ», αλλά ένα βαθύ πάτημα στο δεξί πεντάλ, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ροπή και δύναμη που διαθέτει τώρα, είναι ικανό να διαταράξει τις… ισορροπίες και να κάνει τους πίσω τροχούς να σπινάρουν. Ελεγχόμενα βέβαια, χωρίς να τρομάζει, με τα ηλεκτρονικά να παρεμβαίνουν άμεσα και μάλλον σχετικά άκομψα, περιορίζοντας όποιες τάσεις ανεξαρτητοποίησης του πίσω μέρους. Συνολικά αποδεικνύεται φιλικό, με καλό πάτημα που του χαρίζει και η αρχιτεκτονική της ανάρτησης, που αποτελείται από γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός και πολλαπλούς (πέντε) συνδέσμους πίσω. Ανάλογα αξιόλογη είναι η ποιότητα κύλισης, με την άνεση να ακολουθεί. Σε κανονικούς ρυθμούς κίνησης, όπως αρμόζει σε ένα μεγάλο οικογενειακό ηλεκτρικό SUV, το Atto 3 Evo μπορεί να καλύψει και πάνω από 500 χιλιόμετρα με μια πλήρη φόρτιση, έχοντας μέση κατανάλωση πέριξ των 16 kWh. Σε συνθήκες πόλης η τιμή πέφτει ακόμα χαμηλότερα, επιτρέποντας στο κινεζικό SUV να κάνει ακόμα περισσότερα χιλιόμετρα, με τη σχετική προσοχή πάντα από τον οδηγό, ενώ σε ανοιχτό δρόμο η τιμή της κατανάλωσης ανεβαίνει και αυτή της αυτονομίας κατεβαίνει αντιστρόφως ανάλογα.

Το καλό, καλύτερο

Το Atto 3 Evo δεν είναι η νέα γενιά του μοντέλου, αλλά μια σημαντικά αναβαθμισμένη του. Το γεγονός ότι οι αλλαγές που έκανε επάνω του η BYD είναι περισσότερες ακόμα και από «νέα» μοντέλα που παρουσιάζουν κάποιοι από τους ανταγωνιστές της, καταδεικνύει εν ολίγοις τη δυναμική της και τις δυνατότητες που διαθέτει η κινεζική εταιρεία. Όσον αφορά τις αλλαγές, προσδίδουν στο μοντέλο έναν ακόμα πιο ενδιαφέρον χαρακτήρα, καθώς επηρεάζουν θετικά, τόσο την αυτονομία του, όσο και τον τρόπο που κινείται. Χωρίς να είναι σπορ, έγινε περισσότερο διασκεδαστικό, όχι τόσο λόγω της εν γένει αρχιτεκτονικής του στην ανάρτηση, όσο της όποιας τάσης δίνει η πίσω κίνηση. Παράλληλα αναβαθμισμένη στα σημεία (χώρο αποσκευών) είναι και η καλή ευρυχωρία του. Και όλα αυτά σε μια ελκυστική τιμή (τηρουμένων των αναλογιών) για ένα ηλεκτρικό SUV της κατηγορίας του, που μένει κάτω από τις 40.000 ευρώ και πέφτει με το όφελος της κρατικής επιδότησης (Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ) και μαζί με το προωθητικό πρόγραμμα της εταιρείας στα 33.990 ευρώ.

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

BYD ATTO 3 EVO

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 ηλεκτροκινητήρας εμπρός

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 230 kW (313 ίπποι)

ΡΟΠΗ: 380 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Αυτόματο μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα Μακφέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων (πέντε)

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 74,8 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.455×1.875×1.615 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.720 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 490-1.360 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.880 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 15,9*/12,8** kWh/100 χλμ.

ΜΕΣΗ AYTONOMIA WLTP-ΔΟΚΙΜΗΣ: 510-470* / 710-580 ** χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC 0-100% (11 kW): 8 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC 10-80% (220 kW): 25 λ.

ΤΙΜΗ: Από 39.990 ευρώ (33.990 € με κρατική επιδότηση και προωθητικό πρόγραμμα)

*μικτές συνθήκες / ** πόλη