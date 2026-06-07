Δοκιμάζουμε το Citroen e-C3 Urban Range

Η Citroen με το e-C3 στην έκδοση με τη μικρή μπαταρία των 30 kWh αποδεικνύει ότι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να είναι και προσιτό.

Πριν ακόμα κάνει πρεμιέρα το αμιγώς ηλεκτρικό C3, δημιουργήθηκε από τη Citroen ένας έντονος θόρυβος γύρω από το όνομά του και τον προσανατολισμό, παρουσιάζοντας ως βασικό πλεονέκτημά του, τον προσιτό χαρακτήρα που θα είχε.

Η φιλοδοξία της γαλλικής φίρμας ήταν να προσφέρει το πιο οικονομικό ηλεκτρικό μοντέλο στην αγορά, αλλά με δυνατότητες… πραγματικού αυτοκινήτου, όπως το C3 μας έχει συνηθίσει να προσφέρει ως supermini και μακριά φυσικά από τα απανταχού microcars, τα οποία απέχουν παρασάγγας.

Τα πρώτα βήματα του νέου, τέταρτης γενιάς C3 έγινε με την βενζινοκίνητη έκδοση του μοντέλου, με το χειροκίνητο κιβώτιο. Οι αλλαγές που έφερε η νέα γενιά ήταν περισσότερο από ορατές και με βάθος σε όλους τους τομείς. Ακόμα και τη γνωστή και δεδομένη πλέον άνεση κατάφεραν να βελτιώσουν οι Γάλλοι, θέτοντας για μια ακόμα φορά τον πήχη πολύ ψηλά. Ωστόσο, το μέγα ζητούμενο ήταν να πετύχει και τον έτερο σκοπό της, προσφέροντας ένα πραγματικά προσιτό ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Οικονομία κλίμακας

Για την κατασκευή του χρησιμοποίησε την πλατφόρμα SCP (Smart Car Platform) και αποτελεί υβρίδιο της γνωστής μας από άλλα μοντέλα του Ομίλου Stellantis. Εστιάζει στην ηλεκτροκίνηση, αλλά με χαμηλότερο κόστος και διαφορετικά περιφερειακά συστήματα, όπως μπαταρία και κινητήρα. Έτσι, δεν έχει πρόσβαση στις μεγαλύτερες μπαταρίες 54 kWh που συναντάμε σε αντίστοιχα μοντέλα του Ομίλου, όπως για παράδειγμα το Peugeot e-208 και περιορίζεται σε μια 44άρα ως μεγαλύτερη επιλογή, προκειμένου να επιτύχει το βασικό στόχο, που όπως προαναφέραμε είναι η μείωση του κόστους.

Σε μια ακόμα πιο εστιασμένη προς αυτή την κατεύθυνση κίνηση, η Citroen προσφέρει το e-C3 σε μια πιο μικρή έκδοση, την Urban Range, με πιο μικρή μπαταρία 30 kWh LFP (φωσφορικού-λιθίου-σιδήρου), που κατεβάζει την τιμή επιπλέον 2.000 ευρώ, σε σχέση με την έκδοση Comfort Range με τη 44άρα μπαταρία, φτάνοντας τώρα στα 17.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών της εισαγωγικής εταιρείας και φυσικά της κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ». Να σημειώσουμε επίσης ότι αυτό το διάστημα «τρέχει» και η απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου από τη Citroen, που ανεβάζει ακόμα περισσότερο το όφελος με την αφορά του ηλεκτρικό C3.

Μάλιστα, σε αυτή την εκδοχή με την μικρή μπαταρία, έχει ως εισαγωγική έκδοση, τη δεύτερη εξοπλιστική Plus, που περιλαμβάνει την οθόνη του συστήματος πολυμέσων 10,25 ιντσών, η οποία απουσιάζει από την πρώτη You και εδώ συνοδεύεται με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, με πιο τρανταχτή έλλειψη, για χάρη της οικονομίας, την απουσία των ηλεκτρικών παραθύρων πίσω. Αντιπαρέρχεται με έναν πλήρη εξοπλισμό ασφάλειας, έχοντας μεταξύ άλλων από την βασική έκδοση: 6 αερόσακους, cruise control με περιοριστή ταχύτητας, υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα, ενεργητικό σύστημα πέδησης με προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, σύστημα απομάκρυνσης από τη λωρίδα κυκλοφορίας, ανίχνευσης προσοχής οδηγού και αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, με πληροφορίες για τα όρια ταχύτητας. Στάνταρ είναι και το σύστημα Citroen Advanced Comfort με διπλά προοδευτικά υδραυλικά αμορτισέρ και αναπαυτικά καθίσματα με αφρό υψηλής πυκνότητας, που φροντίζουν για την άνεση. Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα λοιπά στοιχεία εξοπλισμού, όπως τα αυτόματα φώτα και υαλοκαθαριστήρες.

Στις παρυφές της πόλης

Η ανακοίνωση της Citroen πριν ακόμα παρουσιάσει το νέο e-C3 έμοιαζε ιδιαίτερα φιλόδοξη και μάλλον όχι τόσο ρεαλιστική στη θεωρία τουλάχιστον, αλλά όπως αποδείχθηκε οι Γάλλοι είχαν μελετήσει καλά το μάθημά τους και είχαν όλα τα όπλα για να κερδίσουν αυτή τη σημαντική μάχη της αγοράς. Το νέο e-C3 είναι όντως ένα προσιτό ηλεκτρικό και μάλιστα, σε συνάρτηση με όλες τις προσφορές είναι πιο οικονομικό σε κτήση και από την «αδελφή» έκδοση με τον κινητήρα βενζίνης C3 Turbo 100 ίππων με το χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.

Στη μικρή αυτή έκδοση, αυτό που αλλάζει είναι η χωρητικότητα της μπαταρίας, με την απόδοση του ηλεκτρικού κινητήρα παραμένει ίδια, στους 113 ίππους. Ανάλογα, οι επιδόσεις είναι παραπλήσιες, με 0-100 χλμ./ώρα σε 10,4 δευτερόλεπτα, που είναι, λόγω βάρους, ελαφρώς καλύτερη τιμή από αυτή του e-C3 με τη μεγαλύτερη μπαταρία και μέγιστη ταχύτητα ηλεκτρονικά περιορισμένη στα 125 χλμ./ώρα, που είναι 10 χλμ./ώρα λιγότερα από το μεγαλύτερο.

Φυσικά σημαντικές είναι οι αλλαγές στο χρόνο φόρτισης, αφού η μικρή μπαταρία έχει ανώτερη ισχύ τα 30 kW (100 kW για την έκδοση με την μπαταρία 44 kWh) σε συνεχές ρεύμα DC, που μεταφράζεται σε 36 λεπτά για το 20% έως 80%. Ανάλογα σε οικιακό φορτιστή (wallbox) 11 kW η φόρτιση για το ίδιο ποσοστό διαρκεί 1 ώρα και 55 λεπτά. Φορτίζει γρήγορα, ακόμα και στο σπίτι, με απλό τριφασικό ρεύμα, με το βράδυ στην αναμονή να είναι υπεραρκετή για πλήρη φόρτιση.

Τα απόλυτα νούμερα απόδοσης ίσως να μην προϊδεάζουν για πολλά, ωστόσο η πράξη διαψεύδει τις εντυπώσεις. Η δύναμη είναι αρκετή για αυτοκίνητο εστιασμένο σε κίνηση στην πόλη, με το ηλεκτρικό e-C3 να παρουσιάζεται αρκετά… θαρραλέο, αφού όπως διαπιστώσαμε κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης και της συνύπαρξης μαζί του, το πεδίο δράσης του είναι πιο διευρυμένο.

Οι παρυφές της πόλης δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα στην αυτονομία, αφού η μέση κατανάλωση κινείται ελαφρώς κάτω από τις 16 kWh/100 χλμ., χωρίς μάλιστα ιδιαίτερο κόπο. Αρκεί να είσαι… ευγενικός με το δεξί πεντάλ, αφού η έντονη πίεση, ακόμα και όταν κινείσαι μέσα στην πόλη, θα ανεβάσει το δείκτη πάνω από τις 19 kWh/100 χλμ., μειώνοντας έτσι δραστικά την αυτονομία. Στη θεωρία το μικρό e-C3 μπορεί να καλύψει 210 χιλιόμετρα με μια πλήρη φόρτιση, ενώ στην πράξη θα πλησιάσει τα 200 χιλιόμετρα σε κανονικές συνθήκες, ενώ με ελαφρύ δεξί πόδι μπορεί και να τα ξεπεράσει.

Με έμφαση στην άνεση

Η απόδοση του κινητήρα είναι ομαλή, χωρίς τις γνωστές εξάρσεις που μας έχουν συνηθίσει τα ηλεκτρικά μοντέλα. Άμεσο, αλλά ήπιο, θα φύγει χωρίς δισταγμό στο φανάρι, φτάνοντας τα πρώτα 50 χλμ./ώρα σε χρόνο… dt σε σχέση με τα θερμικά που το πλαισιώνουν. Άνετο επίσης χάρη στη στάνταρ ανάρτηση Advance Comfort με τα Progressive Hydraulic Cushions, που διαχειρίζονται τις κακοτεχνίες με μαεστρία, λιγότερη όμως λόγω βάρους, από την έκδοση του μοντέλου με τον θερμικό κινητήρα, αλλά χωρίς όμως να προβληματίζει. Μόνο η πίσω ανάρτηση, με ημιάκαμπτο άξονα, θα αντιδράσει κάπως άκομψα σε έντονες κακοτεχνίες, ενώ σε κάθε περίπτωση η ποιότητα κύλισης που προσφέρει είναι ανώτερου επιπέδου. Το τιμόνι με την ελαφριά αίσθηση, φιλτράρει περισσότερες πληροφορίες από όσο ο οδηγός θα ήθελε, αλλά αντιπαρέρχεται με ξεκούραστη κίνηση σε αστικό περιβάλλον, που θα εκτιμηθεί δεόντως.

Τα καθίσματα με τη σειρά τους προσφέρουν άνεση υψηλού επιπέδου, αλλά όχι και ανάλογη στήριξη στις στροφές, όπως διαπιστώνεις όταν θα βρεθείς σε επαρχιακό δρόμο. Η εικόνα στο εσωτερικό είναι γνώριμη, με τη λιτή ψηφιακή οθόνη, στο βάθος του ταμπλό, που μοιάζει με head-up display, να προσφέρει τις απαραίτητες πληροφορίες, χωρίς υπερβολές, ενώ η μεγάλη 10,25 ιντσών οθόνη του infotainment είναι εύκολη στη διαχείριση, προσφέροντας και όλες τις δυνατότητες συνδεσιμότητας. Σε επίπεδο πρακτικότητας, οι χώροι είναι ικανοποιητικοί για τέσσερις επιβάτες και τις αποσκευές τους, ενώ τη διαχείριση των αντικειμένων της καθημερινότητας αναλαμβάνουν οι τρεις ποτηροθήκες στην κεντρική κονσόλα και μια υποδοχή για το smartphone λίγο πιο μπροστά, αλλά και οι βαθιές τσέπες στις πόρτες.

Στόχος επιτεύχθηκε

Η Citroen με το e-C3 και ειδικότερα στη μικρή του εκδοχή Urban Range με τη μπαταρία των 30 kWh, φαίνεται να δείχνει το δρόμο για την επόμενη φάση της ηλεκτροκίνησης. Αυτή που περιλαμβάνει προσιτά, πραγματικά αυτοκίνητα, που θέτουν χαμηλά τον πήχη όσον αφορά το κόστος κτήσης, χωρίς παράλληλα να απαιτούν μεγάλους συμβιβασμούς, όπως για παράδειγμα τα ηλεκτρικά microcars. Το e-C3 Urban Range με τιμή στα 17.900 ευρώ, δεν είναι μόνο προσιτό, αλλά και ένα πραγματικό αυτοκίνητο, με τις ανέσεις που περιμένει κάποιος από ένα αυτοκίνητο πόλης, με καλό εξοπλισμό, σε ασφάλεια και άνεση. Η αυτονομία, λίγο κάτω ή λίγο πιο πάνω από τα 200 χιλιόμετρα, ανάλογα με τη χρήση, απαιτεί μια εξοικείωση με το λεγόμενο «άγχος της αυτονομίας», αλλά ικανοποιεί για αστικές μετακινήσεις και γιατί όχι και περιαστικές, με το «φρένο» να το βάζει ο οδηγός.

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

CITROEN e-C3 30 kWh

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 83 kW (113 ίπποι)

ΡΟΠΗ: 125 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 30 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.015 × 1.755 × 1.567 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.540 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 310(328?)-1.188(1.180?) λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.416 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 10,4 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 125 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ WLTP – ΔΟΚΙΜΗΣ: 17,3 – 16,3 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA WLTP – ΔΟΚΙΜΗΣ: 212 – 180 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 20-80%: 1,55 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (30 kW): 20-80%: 36 λεπτά

ΤΙΜΗ: 17.900 ευρώ (με κρατική επιδότηση «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ» και προωθητική ενέργεια Citroen)