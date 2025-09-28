Μπορεί άραγε η κορυφαία έκδοση VZ του ηλεκτρικού Cupra Born να αποτελέσει τον ηθικό και φυσικό συνεχιστή ενός πάλαι ποτέ θερμικού hot hatch;

Σε άλλες εποχές δεν υπήρχε περίπτωση κάποιο χάτσμπακ να μην είχε την «πειραγμένη» του έκδοση. Αυτό το εργοστασιακό πείραγμα μπορούσε να περιλαμβάνει από μόνο τα βασικά σε εμφάνιση και να φτάνει μέχρι και σε πολύ εκτεταμένες αλλαγές στον κινητήρα και στην ανάρτηση. Ήταν δε τέτοια η μανία των αμετανόητων βενζινοκέφαλων, που ακόμα και αν είχαν αγοράσει το «απλό», έψαχναν κάθε πιθανό τρόπο βελτίωσης, με αναζητήσεις σε μαγαζιά, μάντρες, φίλους και γνωστούς.

Σήμερα όμως, καθώς η πολυπλοκότητα έχει φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα, η προοπτική ενός «τσίφτη» συνοικιακού μάστορα που θα «βάλει χέρι» σε ένα νέο αυτοκίνητο απλώς δεν υφίσταται

Δειλά, δειλά λοιπόν, στην ηλεκτρική εποχή που έχει ανατείλει ξεπετάγονται κάποιες εκδόσεις που αφήνουν χαραμάδες αισιοδοξίας ότι η καθημερινότητά μας δε θα είναι μια καταιγίδα προτάσεων για οικονομική οδήγηση, αλλά θα περιλαμβάνει και αρκετά διαστήματα οδηγικής ξαστεριάς.

Δεν είναι μόνο μικρά, σβέλτα, ειδικά ηλεκτρικά μοντέλα, όπως το MINI Cooper SE ή το Abarth 500e, αλλά και επί τούτου βελτιωμένες εκδοχές, όπως τα Alfa Romeo Veloce & Abarth 600e, το Alpine A290 και φυσικά το Hyundai Ioniq 5N.

To εκρηκτικό κοκτέιλ του Cupra Born VZ

Σε αυτό λοιπόν το ειδικό περιβάλλον, έρχεται να προστεθεί το Cupra Born VZ. Όπως έχει συμβεί και με άλλα μοντέλα του Ισπανού, τα αρχικά της συγκεκριμένης έκδοσης παραπέμπουν στην ισπανική λέξη «veloz», που σημαίνει «γρήγορα», κάτι που γίνεται αμέσως αντιληπτό με μια πρώτη ανάγνωση των τεχνικών χαρακτηριστικών.

Η ισχύς έχει ανέβει στους 326 ίππους (μια αύξηση άνω του 40% σε σχέση με τους 231 ίππους της απλής eBoost), ενώ ακόμα μεγαλύτερη είναι η αύξηση στη ροπή, που έχει εκτοξευθεί στα 545 Nm (+75% σε σύγκριση με τα 310 Nm της eBoost).

Όπως είναι αναμενόμενο, αυτό έφερε σημαντική βελτίωση της επίδοσης 0-100 χλμ./ώρα, που κατέβηκε στα 5,6 δλ. (έναντι 7,0 δλ. του eBoost), ενώ χαλάρωσε λίγο και ο ηλεκτρονικός κόφτης της τελικής ταχύτητας, που πλέον επενεργεί στα 200 χλμ./ώρα, αντί για τα 160 του απλού μοντέλου.

Για να συμβούν αυτά χρειάστηκε να προστεθούν δύο βασικά συστατικά στο κοκτέιλ του Cupra Born VZ. Πρώτα μπήκε η ισχυρότερη εκδοχή του ΑΡΡ 500 κινητήρα της VW που πρωτογνωρίσαμε στο ID.7, με τη μέγιστη ισχύ να έχει ανέβει από τους 287 στους 326 ίππους. Το άλλο συστατικό έχει να κάνει με τη μεγαλύτερη μπαταρία.

Εδώ οι μηχανικοί κατάφεραν να ξεζουμίσουν 2 επιπλέον kWh (φτάνοντας στις 79 ωφέλιμες kWh), επεμβαίνοντας στη χημική σύσταση και στη διαχείριση της ενέργειας. Ένα τέτοιο κοκτέιλ δε θα μπορούσε να είναι νόστιμο εάν δε συνοδευόταν και από τις ανάλογες προσθήκες στο πλαίσιο.

Η βασική αρχιτεκτονική της ανάρτησης παρέμεινε αμετάβλητη, με διακριτικές ωστόσο επεμβάσεις στη γεωμετρία, ενώ πλαισιώνεται από ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ, σφιχτότερες επιλογές σε ελατήρια και αντιστρεπτικές δοκούς και βελτιώσεις στη χαρτογράφηση της κρεμαγιέρας μεταβλητού βήματος και στο κύκλωμα φρένων.

Η VZ εικόνα

Αφού λοιπόν οι Ισπανοί έκαναν τα δύσκολα (ηλεκτρομηχανικά), είπαν να αφήσουν στην άκρη τα πιο εύκολα (εμφάνιση). Στο φαίνεσθαι οι αλλαγές είναι σαφώς μικρότερης έκτασης και έντασης.

Στο εσωτερικό η ειδοποιός διαφορά έχει να κάνει με τα Cup Bucket καθίσματα της Sabelt και με μια ελαφρώς μεγαλύτερη κεντρική οθόνη (12,9 ιντσών) με το νέο user interface, τον εύκολο τρόπο απενεργοποίησης των ηλεκτρονικών συστημάτων υποβοήθησης, αλλά και τους ίδιους απτικούς διακόπτες στο τιμόνι.

Παραδόξως, λοιπόν, κάπου εδώ σταματούν οι επεμβάσεις, κάτι όχι και τόσο συνηθισμένο για την Cupra, που παραδοσιακά ποντάρει πολύ στο χαρτί του εντυπωσιασμού.

Πέρα από μια νέα απόχρωση και νέα σχέδια ζαντών, το μόνο που προδίδει την έκδοση είναι μία μικρή επιγραφή στην πίσω πόρτα, αφού δεν υπάρχει καμία εμφανής αλλαγή σε προφυλακτήρες (ένας αεραγωγός έστω!), μαρσπιέ και αεροτομή, κάτι που μάλλον δε θα δει με καλό μάτι ο υποψήφιος αγοραστής, που είναι διατεθειμένος να ξεπεράσει τα 50.000 ευρώ και θέλει κάποιο αντίτιμο διαφορετικότητας.

Άλλη αίσθηση, σε γνωστά μονοπάτια

Για να διαπιστώσεις αν έχεις να κάνεις με hot hatch, πρέπει να βρεις πρώτα το σωστό μέρος, αφού στην πόλη η αποτελεσματικότητα της ηλεκτροκίνησης διατηρείται σχεδόν αμετάβλητη, ενώ για κάτι πιο σβέλτο, είπαμε να κινηθούμε σε δύο παλιές και κοντινές ε.δ. από το Ράλλυ Παλάδιο, την Πλάκα Κερατέας και τον Άγιο Κωνσταντίνο.

Πολύ πριν φτάσεις σε αυτά τα επαρχιακά τμήματα, έχεις καταλάβει ότι κάτι διαφορετικό γίνεται με αυτό το Born. Η βάση ήταν έτσι κι αλλιώς εξαιρετική, αλλά όλο αυτό το σφίξιμο έχει κάνει τις αντιδράσεις ακόμα πιο κοφτερές, κάτι που εκτίμησε και ο Σ.Χ. από την μεριά του.

Με σύμμαχο το σωστό ζύγισμα (48/52 εμπρός/πίσω) και το χαμηλό κέντρο βάρους από την ενδοδαπέδια μπαταρία, το πισωμήχανο Born ξεδιπλώνει μια μοναδική αμεσότητα στις εντολές του οδηγού.

Στο σφιχτό στροφιλίκι το Cupra Born VZ θυμίζει όχημα με το μισό μέγεθος και βάρος, αφού μπορεί και ελίσσεται με απαράμιλλη ευκολία σε διαρκείς εναλλαγές πορείας. Το τιμόνι, απελευθερωμένο από τις αντιδράσεις που συνοδεύουν συνήθως τους κινητήριους τροχούς, είναι εξαιρετικά γρήγορο και άμεσο, έστω και αν δε μεταφέρει την πληροφορία που έχεις συνηθίσει από το θερμικό GTI του ομίλου.

Η ανάρτηση με τη στάνταρντ ηλεκτρονική απόσβεση (στο πρόγραμμα οδήγησης Individual μπορείς να επιλέξεις μία από τις 15! διαθέσιμες διαβαθμίσεις) δεν αναλώνεται σε κλίσεις, αξιοποιώντας τις σφιχτότερες ρυθμίσεις ελατηρίων και αντιστρεπτικών.

Σαφώς και αυτές θα τις αντιληφθούν αμέσως οι επιβαίνοντες, αλλά δε θα διαμαρτυρηθούν, παρά μόνο σε απότομες εγκάρσιες κακοτεχνίες, οπότε, εάν το ζητούμενο είναι η επιπλέον άνεση, τότε υπάρχει και το σχεδόν ίδιο, αδελφό ID.3 GTX των 287 ίππων.

Σε πιο ανοιχτά κομμάτια με γρήγορες καμπές το Cupra Born VZ θυμίζει πατροπαράδοτο Audi σειράς S σε ευθυβολία και σταθερότητα, χωρίς να ανησυχείς για τους πίσω τροχούς που σε σπρώχνουν. H πολύ καλή δουλειά του ESP δε φαίνεται μόνο στο στεγνό οδόστρωμα, αλλά ακόμα περισσότερο στις δύσκολες καταστάσεις ενός βρεγμένου (ελληνικού) δρόμου, όπου μάλιστα στη Sport λειτουργία αφήνει αρκετά ικανοποιητικό περιθώριο για ανεξαρτητοποίηση της ουράς.

Off balance είναι που χρειάζεται προσοχή (όπως άλλωστε και όλα τα μεγάλα ηλεκτρικά οχήματα), καθώς εδώ είναι η μόνη περίσταση όπου φαίνεται το βάρος, που αγγίζει τους 2 τόνους.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλα αυτά είναι τα ελαστικά να βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Τα ολοκαίνουργια Bridgestone Turanza στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων, αλλά σε βάθος χρόνου ίσως ένας άλλος τύπος ελαστικού, περισσότερο προσανατολισμένος στην απόδοση παρά την οικονομία, θα ήταν καλοδεχούμενος.

Καλοδεχούμενη θα ήταν και μια λειτουργία one pedal, αν και η ύπαρξη paddles στο τιμόνι για τον έλεγχο των τριών βαθμίδων ανάκτησης είναι μια καλή προσθήκη στα φρένα με την καλή αίσθηση.

Σε κάθε περίπτωση, εκεί που με ένα θερμικό hot hatch θα έπρεπε να συμβιβαστείς με μια αναπόφευκτη αύξηση στην κατανάλωση, εδώ το VZ μπορεί να διατηρείται σε οικονομικό πλαίσιο μέσα στην πόλη (ακόμα και κάτω από 16 kWh/100 χλμ. πλησιάζοντας τα 500 χλμ. αυτονομίας), ενώ είναι αρκετά εύκολο να παρασυρθεί σε έναν γρήγορο ρυθμό, ξεπερνώντας τις 25 kWh/100 χλμ. εκτός αστικού ιστού.

Αναζητήσεις

Φτάνοντας προς το τέλος, θα επαναλάβουμε ό,τι διαπιστώσαμε και μετά τη γνωριμία του Abarth 600e. Είναι πολύ ελπιδοφόρο για την οδηγική ευχαρίστηση να βλέπεις τους κατασκευαστές να «πειράζουν» τα ηλεκτρικά τους μοντέλα με μια παραδοσιακή λογική βελτίωσης.

Αυτό, μαζί με το χαρακτήρα και το ντιζάιν, είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν τους Ευρωπαίους κατασκευαστές, αφού σε τεχνολογία, κόστος και εξοπλισμό οι Κινέζοι είναι πολύ δυνατοί.

Το ήδη πολύ καλό Cupra Born δε θα μπορούσε να μη μας αρέσει στη VZ υλοποίηση με περισσότερη δύναμη και σφιχτότερη ανάρτηση, ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που μιλάμε για μια διαφορά τιμής της τάξης των 5.000 ευρώ (eBoost 231 PS 77kW 44.990 ευρώ, VZ 326 PS 49.990 ευρώ). Οι 326 ίπποι είναι υπεραρκετοί, αφού το Born VZ είναι πιο γρήγορο από ένα παραδοσιακό θερμικό hot hatch.

Ως προς την καθαρά ηλεκτρική αίσθηση, το VZ αποδεικνύεται καλύτερο από ένα απλό Born, αλλά δε μεταμορφώνεται, όπως συμβαίνει στη μετάβαση από ένα απλό Golf σε GTI. Για αυτήν τη μεταμόρφωση θα χρειαζόταν κάτι διαφορετικό, που στην περίπτωση ενός ηλεκτρικού δεν είναι και ιδιαίτερα δύσκολο, όπως μας έδειξε το Hyundai Ioniq 5 N.

Φανταστείτε λοιπόν να υπήρχε ένα πακέτο με software καλούδια, για virtual αλλαγές σχέσεων με κόφτη στροφών, μπλοκέ διαφορικό, drift mode(;) και συνθεσάιζερ θερμικού ήχου. Τότε θα μιλούσαμε πραγματικά για μια (έστω και φτιαχτή) διττή προσωπικότητα._ Σ. Τ.

ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ

– Η ευελιξία, η αμεσότητα και ο τρόπος που το VZ διατηρεί την ταχύτητα μέσα στη στροφή.

– Που τo σφίξιμο της ανάρτησης δε χαντακώνει την κύλιση.

– Τα μπάκετ της Sabelt

ΔΕ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ

– Η έλλειψη οπτικών διαφορών από τα «απλά» Born

– Ορισμένα εργονομικά φάουλ

ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ

– Ένα μπλοκέ διαφορικό στο πλαίσιο ενός software «θερμικού» πακέτου

CUPRA BORN VZ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: Ένας η/κ πίσω

ΙΣΧΥΣ: 326 ίπποι

ΡΟΠΗ: 545 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους πίσω τροχούς

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 84/79 kWh (gross/net)

ΚΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.324×1.809×1.540 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.766 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 385 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.999 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 5,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 200 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 16,8 kWh/100 χλμ.

MEΣH AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 470 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC: 8,5 ώρ. (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (5%-80%): 26 λεπτά (185 kW)

ΤΙΜΗ: 49.990 ευρώ (χωρίς το όφελος της κρατικής επιδότησης)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΘΑΝΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ