Μια –Dacia– συνήθεια που έχει εξελιχθεί σε λατρεία: για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, η κάλυψη του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις πραγματοποιήθηκε με ένα σκληροτράχηλο μοντέλο της εταιρείας. Όχι, ωστόσο, με το γνώριμο Duster. Αυτή τη φορά, το «Big» στην αρχή του ονόματος έκανε σαφή τη διαφορά, τόσο στη θεωρία όσο και στην πράξη.

Κείμενο – Drone: Μανώλης Σαλούρος

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

Το φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις επανέφερε τη δράση στην καρδιά της ελληνικής φύσης και των αυθεντικών μηχανοκίνητων συγκινήσεων. Μόνο που αυτή τη φορά το «οδοιπορικό»-δοκιμή των περίπου 1.000 χιλιομέτρων δεν πραγματοποιήθηκε με το γνώριμο εργαλείο Duster, αλλά με το νέο C-SUV της Dacia, το Bigster. Ένα όχημα που φιλοδοξεί να ανεβάσει τον πήχη για τη μάρκα, όχι μόνο σε επίπεδο εικόνας, αλλά και σε ό,τι αφορά την αντοχή στις πραγματικές συνθήκες των ελληνικών δρόμων – ή, πιο σωστά, των ελληνικών βουνών.

Ολοκαίνουργιο, πεντακάθαρο… ακόμα, στην απόχρωση Terracotta (μία από τις έξι συνολικά διαθέσιμες), μαγνήτισε τα βλέμματα στην εκκίνηση στο Παναθηναϊκό Στάδιο, στην Υπερειδική του Ζαππείου και στο Service Park της Λαμίας. Ωστόσο, η ουσία δεν βρισκόταν στις εντυπώσεις, αλλά στην πρόκληση: κατά πόσο το νέο Bigster TCe 130 4×4 μπορεί να δικαιολογήσει το «βαρύ» SUV όνομά του σε ένα περιβάλλον που δεν συγχωρεί το παραμικρό, όχι στην άσφαλτο, αλλά στις ειδικές διαδρομές του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2025. Ανάμεσά τους, οι νέες φετινές προσθήκες «Στείρι» και «Σμόκοβο», αλλά και η εμβληματική «Καρούτες», συνέθεσαν ένα σκηνικό αληθινής δοκιμασίας: πέτρες, σκόνη, ανηφορικές φουρκέτες, τεχνικές κατηφόρες και θερμοκρασίες που άγγιζαν τα όρια του καύσωνα. Δεν επρόκειτο απλώς για μια δοκιμή, αλλά για μια αυθεντική αποστολή εκτός δρόμου. Και το Bigster δεν έδειξε να προβληματίζεται ούτε στιγμή.

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟ ΧΩΜΑ

Το Bigster δεν είναι Duster, αλλά ούτε και κάτι εντελώς διαφορετικό. Βασισμένο σε μακρύτερη εκδοχή της γνωστής πλατφόρμας CMF-B, τοποθετείται πάνω από το Duster στην γκάμα της Dacia, παραμένοντας πιστό στη φιλοσοφία της απλότητας και της πρακτικότητας.

Οι τιμές ξεκινούν από 23.800 ευρώ, με την τετρακίνητη mild hybrid έκδοση TCe 130 4×4 που έχουμε στη διάθεσή μας να αγγίζει τις 32.800 ευρώ. Με μήκος 4,57 μέτρα, στιβαρές, τετραγωνισμένες επιφάνειες και έντονες ακμές, το Bigster αποπνέει χαρακτήρα περιπέτειας. Οι ζάντες των 18 ιντσών του αυτοκινήτου μας (διαθέσιμες από 17 έως 19 ίντσες στην γκάμα) και τα φωτιστικά σώματα LED σε σχήμα «Υ» ενισχύουν τη δυναμική εικόνα, ενώ τα περιμετρικά προστατευτικά αποδείχθηκαν πέρα για πέρα λειτουργικά στις απαιτητικές ειδικές του Ακρόπολις.

Το εσωτερικό παραμένει λιτό και απόλυτα πρακτικό, μια προσέγγιση που ταιριάζει στο προφίλ ενός πιο «μάχιμου» κοινού. Η καμπίνα όμως δεν στερείται σύγχρονου εξοπλισμού, με οθόνη αφής 10,1 ιντσών και πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών. Ο χώρος είναι γενναιόδωρος και άνετος ακόμα και για τρεις επιβάτες πίσω, με αυξημένο περιθώριο πάνω από τα κεφάλια τους σε σύγκριση με το Duster.

Ο χώρος αποσκευών της τετρακίνητης έκδοσης κυμαίνεται από 556 έως 1.856 λίτρα, με κανονικής διάστασης ρεζέρβα, ενώ τα αναδιπλούμενα σε διάταξη 40/20/40 πίσω καθίσματα βοηθούν στη μεταφορά όχι μόνο των αποσκευών, αλλά και του φωτογραφικού μας εξοπλισμού, μαζί με τις απαραίτητες προμήθειες για τις εξορμήσεις στα βουνά της Στερεάς Ελλάδας.

Η γκάμα συμπληρώνεται από την προσθιοκίνητη έκδοση των 140 ίππων με mild hybrid σύστημα (1.199 κ.εκ., turbo), που προσφέρει ακόμα μεγαλύτερο χώρο αποσκευών (από 702 έως 2.002 λίτρα με μήκος φόρτωσης έως 2,7 μέτρα). Διαθέσιμη είναι και μια full hybrid έκδοση 155 ίππων, ενώ έκδοση diesel πλέον δεν προβλέπεται.

ΣΤΙΣ «ΕΙΔΙΚΕΣ»

Ξεκινήσαμε από την ε.δ. Στείρι, την αγαπημένη μας όπως αποδείχθηκε από τον φετινό σχεδιασμό του αγώνα και μία από τις καλύτερες χωμάτινες διαδρομές που έχουμε οδηγήσει στη χώρα μας, ειδικά στα πρώτα 9 ανηφορικά χιλιόμετρα, με την αφετηρία να βρίσκεται λίγο έξω από το Δίστομο. Πρόκειται κυρίως για ανηφορικό, γρήγορο κομμάτι, με πολύ φαρδύ οδόστρωμα και φουρκέτες ακόμα και τρίτης ταχύτητας, μια συνταγή για άπλετο θέαμα όπως αποδείχθηκε. Στη συνέχεια, η διαδρομή περνά μέσα από ένα δασικό τμήμα μήκους περίπου 9 χιλιομέτρων, για να καταλήξει σε ένα στενότερο, κατηφορικό κομμάτι με φουρκέτες, ανάμεσα σε νταμάρια, μέχρι τον τερματισμό στο οροπέδιο του Ελικώνα.

Εδώ, το Bigster TCe 130 4×4 με το χειροκίνητο κιβώτιο των 6 σχέσεων απέδειξε νωρίς την αξία του. Ο 3κύλινδρος 1,2 τούρμπο κινητήρας μπορεί να μην εντυπωσιάζει με τις ονομαστικές τιμές του (130 ίπποι και 230 Nm ροπή), αποδεικνύεται όμως απολύτως ικανοποιητικός και κυρίως εύστροφος. Η δύναμη περνά αποτελεσματικά στους τέσσερις τροχούς, με τον οδηγό να έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα προγράμματα: Eco, Auto, Snow, Mud/Sand και φυσικά… Off-Road, που επιλέγονται από έναν περιστροφικό διακόπτη. Επιλογή μας συνήθως εντός ειδικών ήταν το Off-Road (χωρίς φυσικά δυνατότητα κοντών σχέσεων), με τα περιθώρια πρόσφυσης να αποδεικνύονται σύντομα υποδειγματικά.

Το Bigster πατούσε γερά και, με τα ελαστικά Continental AllSeasonContact 215/60 R18 να δείχνουν αντοχή, περάσαμε από τα πλέον σκληρά κομμάτια χωρίς… δεύτερες σκέψεις. Το τιμόνι, αν συνολικά ελαφρύ, μεταφέρει το απαραίτητο «feedback». Η ανάρτηση (γόνατα ΜακΦέρσον εμπρός, πολλαπλών συνδέσμων πίσω στην τετρακίνητη έκδοση) δείχνει ξεκάθαρα προσανατολισμό στην άνεση, κάτι που απολαύσαμε και στο νέο κομμάτι του Ε65 έως το φράγμα στο Σμόκοβο. Σε κάθε περίπτωση, ουδέποτε «λύγισε» στο χώμα. Δεν… κουδούνισε, δεν χτύπησε, δεν παρέδωσε. Από τη διαδρομή μας δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τις Καρούτες, την κλασική ειδική διαδρομή που έχει δώσει εξετάσεις επί δεκαετίες αγώνων.

Για το 2025, το μήκος της έφτανε τα 19,48 χλμ., καθώς ο τερματισμός της βρισκόταν στην άσφαλτο της Άμφισσας. Η ειδική ξεκινούσε μέσα από το χωριό Καρούτες (σε άσφαλτο) και, μετά τα πρώτα ανηφορικά κομμάτια, έμπαινε στο δάσος, ακολουθώντας ένα πολύ τεχνικό τμήμα. Έπειτα από 4 χλμ. ενωνόταν με τον παλιό δρόμο των Καρουτών, για να κατηφορίσει σε μία από τις ωραιότερες διαδρομές του πρωταθλήματος, σημείο που, προς απογοήτευσή μας, δεν είχε τις «ανθρωπομπαριέρες» άλλων εποχών. Σε αυτές τις συνθήκες, η καλή κλιμάκωση του κιβωτίου φάνηκε χρυσάφι. Η πρώτη και η δεύτερη σχέση είναι σχετικά κοντές και βοηθούν στο ανέβασμα, ενώ η τρίτη και η τέταρτη αρκούν για τα περισσότερα κομμάτια της διαδρομής.

Η αίσθηση του επιλογέα είναι θετική και, σε συνδυασμό με την απροβλημάτιστη λειτουργία του συμπλέκτη, η οδήγηση παραμένει απλή. Τα φρένα, με δίσκους 296 χλστ. εμπρός και πίσω, αποδείχθηκαν ανθεκτικά ακόμα και μετά από έντονη κατάβαση. Το «Σμόκοβο» ήταν πραγματική αποκάλυψη αλλά και με ιστορική σημασία, αφού με αυτή την τοποθεσία ο αγώνας επέστρεψε στη Θεσσαλία έπειτα από τριάντα χρόνια, με μια εντελώς νέα και ιδιαίτερα τεχνική ειδική διαδρομή που διασχίζει τα βουνά γύρω από την ομώνυμη τεχνητή λίμνη. Ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη σε μήκος ειδική διαδρομή του 2025, με ποικιλία στο οδόστρωμα. Βασικά της χαρακτηριστικά είναι οι μεγάλες υψομετρικές διακυμάνσεις, καθώς και τα δύο θεαματικά περάσματα από ρέματα.

Απολαύσαμε ως θεατές το 21,24ο χλμ. της ε.δ. στα «νερά», που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τους θεατές του φετινού «Αγώνα των Θεών»! Ο απόλυτος ορισμός της τεχνικής διαδρομής που αλλάζει στιλ και ρυθμό σχεδόν σε όλο το μήκος της. Εκεί το Bigster πέρασε από τον ρόλο του SUV στον ρόλο του… αυτοσχέδιου αγωνιστικού υποστήριξης. Παρά το μακρύ του μεταξόνιο (2.702 χλστ.), η γωνία προσέγγισης είναι αξιοπρεπής και η απόσταση από το έδαφος (22 εκατοστά) επαρκής για κάθε χωμάτινη πρόκληση. Μια ευχάριστη έκπληξη ήταν η ηχομόνωση: ακόμα και όταν το έδαφος άλλαζε από πατημένο σε χαλίκι, από λάσπη σε πέτρα, στην καμπίνα επικρατούσε ηρεμία, ενώ ακόμα και με δεύτερη-τρίτη σχέση στο κιβώτιο, με 3.000+ σ.α.λ., ο ήχος του κινητήρα παρέμενε πολιτισμένος.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ «ΒΑΘΡΟ»

Οδηγώντας το Dacia Bigster στα βουνά του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, επιβεβαιώσαμε τι πραγματικά σημαίνει «value for money» –και– σε περιβάλλον ακραίων απαιτήσεων. Το νέο μεγάλο SUV της Dacia δεν είναι απλώς ακόμα ένα μοντέλο. Είναι ένα εργαλείο που, με την κατάλληλη προσέγγιση, μπορεί να φτάσει πολύ πιο μακριά και από αυτό που θεωρούμε εκτός δρόμου διαδρομή. Δεν έχει τετρακίνηση υψηλής τεχνολογίας, δεν έχει αερανάρτηση, «100άδες» ίππους και άλλα –πολλές φορές μη απαραίτητα– χαρακτηστικά. Έχει όμως ό,τι χρειάζεσαι: χώρο, άνεση, στήσιμο και αξιοπιστία. Και, πάνω απ’ όλα, κόστος απόκτησης που του επιτρέπει να αγγίξει ένα πολύ μεγαλύτερο κοινό.

Στην τιμή των 32.800 ευρώ, η έκδοση TCe 130 4×4 είναι μια τίμια πρόταση, ιδανική για οικογενειάρχες, για επαγγελματίες αλλά και «επαγγελματίες» εκδρομείς ή για ανθρώπους που θέλουν απλώς ένα ανθεκτικό αυτοκίνητο· σε όλα τα επίπεδα. Το Dacia Bigster απέδειξε τόσο στο εθνικό οδικό δίκτυο, με την ικανοποιητική συμπεριφορά του (οριακά καλύτερη από του Duster στην άσφαλτο) και τη λογική για αυτοκίνητο του είδους μέση κατανάλωση των 8,5 λίτρων παρά την πίεση (είδαμε και 7,5 λίτρα αλλά και 10), όπως και μέσα από τις ειδικές διαδρομές του Ακρόπολις ότι η Dacia έχει περάσει πλέον σε άλλο επίπεδο, παρουσιάζοντας προτάσεις πιο ώριμες από ποτέ.

Το Bigster, με τον εξοπλισμό του, την τετρακίνηση, τη στιβαρότητα, τους χώρους και τα γενικότερα τίμια χαρακτηριστικά του, μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα σε ονόματα με πολύ βαρύτερες… σφραγίδες. Και αν το Ακρόπολις είναι το πιο σκληρό ράλλυ στο ημερολόγιο του WRC, τότε το Bigster μόλις πέρασε το crash test με απόλυτη επιτυχία. Και του χρόνου! Μάλλον και πάλι με… Dacia, γιατί ομάδα που κερδίζει δύσκολα την αλλάζεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DACIA BIGSTER TCe 130 4×4

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: β/κ + Mild hybrid 48V

ΚΥΒΙΣΜΟΣ (β/κ): 1.199 κ.εκ.

ΙΣΧΥΣ: 130 ίπποι/4.500 σ.α.λ.

ΡΟΠΗ: 230 Nm/2.250 σ.α.λ.

ΚΙΝΗΣΗ: Στους τέσσερις τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μηχανικό 6 σχέσεων

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ.: 4.570 x 1.813 x 1.706 χλστ. (1.711 χλστ. με τις ράγες οροφής)

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.702 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 556-1.856 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.515 κιλά

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ: 220 χλστ.

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 11,2 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 180 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 8,5 λτ./100 χλμ.

ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 135 γρ./χλμ.

ΤΙΜΗ: 32.800 ευρώ

ΥΠΕΡ

ΧΩΡΟΙ

ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΤΙΜΗ

ΚΑΤΑ

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ-EIKONA ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ