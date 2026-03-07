Δοκιμάζουμε το DFSK E5 DE-i

Το DFSK E5 DE-i ήρθε στην Ελλάδα με πλούσιο εξοπλισμό και αξιώσεις που, δικαίως, δεν περιορίζονται στο γεγονός ότι είναι το πιο φθηνό plug-in υβριδικό επταθέσιο μοντέλο της αγοράς.

Σε μια εποχή που η απόκτηση ενός νέου επιβατικού αυτοκινήτου έχει γίνει δύσκολη για πολλούς λόγους, η πρόσφατα αφιχθείσα στη χώρα μας κινεζική DFSK φιλοδοξεί να προσφέρει υπεραξία στα χρήματα του αγοραστή, διαθέτοντας ευρύχωρα και αξιόπιστα οικογενειακά SUV σε συμφέρουσα τιμή. Αξίζει να σημειωθεί πως οι τιμές όλων των μοντέλων της DFSK περιλαμβάνουν το μεταλλικό χρώμα και τα έξοδα προετοιμασίας του αυτοκινήτου (PDI).

Η πιο προσιτή πρόταση της εταιρείας στο ελληνικό κοινό είναι το DFSK 500, ένα οικογενειακό μικρομεσαίο SUV με κινητήρα βενζίνης 1.5 λίτρων και αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων. Ακολουθεί ένα μοντέλο που στοχεύει να γίνει δημοφιλές στους πολύτεκνους, αλλά και σε κάθε αγοραστή με αυξημένες μεταφορικές ανάγκες, το DFSK 600. Πρόκειται για ένα μεγάλο 7θέσιο SUV, το οποίο διαθέτει κινητήρα βενζίνης των 1.5 λίτρων και ισχύος 177 ίππων, το οποίο συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο. Τέλος, στην κορυφή της γκάμας υπάρχει το DFSK Ε5 DE-i, το μεγάλο 7θέσιο οικογενειακό plug-in υβριδικό SUV, που αποτελεί και το αντικείμενο της δοκιμής μας.

Εξαρχής, το εξηλεκτρισμένο κινεζικό SUV έχει ένα πλεονέκτημα που δεν μπορείς να αγνοήσεις, αφού είναι μέχρι στιγμής το φθηνότερο plug-in υβριδικό μοντέλο με 7θέσια δυνατότητα στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου. Η τιμή της βασικής έκδοσής του (κυκλοφορεί σε δύο επίπεδα εξοπλισμού, Comfort και Premium) oρίζεται στα 34.500 ευρώ, η οποία μειώνεται κατά 2.000 ευρώ με την προωθητική έκπτωση του Spanos Group, που αντιπροσωπεύει την εταιρεία στην Ελλάδα. Ας δούμε όμως τώρα τι περιλαμβάνει το «πακέτο» και κατά πόσο είναι ελκυστικό…

Η πρώτη διαπίστωση από το DFSK E5 DE-i είναι πως έχει πολύ ευρύχωρη καμπίνα. Με μήκος 4,76 μέτρα, πλάτος 1,86 και ύψος 1,67, αλλά και με το μεταξόνιο στα 2,78 μέτρα, προσφέρει γενναιόδωρους χώρους για τους επιβάτες. Στη δεύτερη σειρά καθισμάτων οι ενήλικοι διαθέτουν άφθονο χώρο για τα γόνατα. Όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, η τρίτη σειρά καθισμάτων μπορεί να φιλοξενήσει δύο επιβάτες χωρίς να χρειαστούν πολλοί συμβιβασμοί, σε σχέση με ό,τι έχουμε παρατηρήσει από άλλα 7θέσια μοντέλα της αγοράς. Σε αυτό συνδράμει και η συρόμενη μεσαία σειρά, που διαθέτει επιπλέον ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης. Αντίστοιχα μεγάλος είναι και ο χώρος αποσκευών, φθάνοντας με τις δύο πίσω θέσεις αναδιπλωμένες τα 685 λίτρα. Όταν είναι σε χρήση και η τρίτη σειρά, ο χώρος περιορίζεται στα 187 λίτρα.

Η υβριδική μονάδα του αυτοκινήτου αποτελείται από έναν ηλεκτρικό κινητήρα ισχύος 177 ίππων και από έναν βενζινοκινητήρα χωρητικότητας 1,5 λίτρων με απόδοση 102 ίππων. Ο ηλεκτροκινητήρας παίρνει ενέργεια από μια μπαταρία χωρητικότητας 17,52 kWh, με τη συνδυαστική απόδοση του όλου συστήματος κίνησης να ανέρχεται στους 250 ίππους και στα 300 Nm ροπής. Η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς, με τη συνεργασία ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων e-CVT. Με την ενέργεια που παρέχει η μπαταρία όταν είναι πλήρης, σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP, το DFSK E5 DE-i διανύει 70 χιλιόμετρα κινούμενο αποκλειστικά με ηλεκτρισμό.

Στο δρόμο και στο ταξίδι το DFSK E5 DE-i επιβεβαιώνει τον οικογενειακό χαρακτήρα του, μη αφήνοντας καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα SUV επικεντρωμένο στην άνεση του οδηγού και των επιβατών του. Η ανάρτηση (ΜακΦέρσον εμπρός, πολλαπλοί σύνδεσμοι πίσω) προσφέρει υψηλά επίπεδα άνεσης και αρκετά καλή ποιότητα κύλισης, τόσο στην πόλη, όσο και στις επαρχιακές διαδρομές. Από τα πρώτα χιλιόμετρα στο τιμόνι και παρά την ισχύ των 250 ίππων, αυτό που αποτυπώνεται είναι ο διακριτικός και σχεδόν ήσυχος τρόπος με τον οποίο κινείται και λειτουργεί σε όλα τα υποσυστήματά του. Δεν υπάρχουν αιφνιδιασμοί, ούτε απρόοπτα, συν η ασφάλεια της γνώσης ότι έχεις αρκετή ιπποδύναμη αν πρέπει να κάπου να ενεργήσεις πιο δυναμικά (μια λίγο καλύτερη αίσθηση τιμονιού, είναι το μόνο που θα θέλαμε).

Με πολύ ικανοποιητικό επίπεδο εξοπλισμού, η βασική έκδοση Comfort δεν κάνει εκπτώσεις σε αυτά που προσφέρει: Κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες παρκαρίσματος, ηλιοροφή, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης, κλιματισμός, cruise control και τεχνολογία V2L για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών με ρεύμα, είναι μερικά από αυτά. Ο ψηφιακός εξοπλισμός του κινεζικού SUV περιλαμβάνει μεγάλη οθόνη αφής των 12,3 ιντσών, με λειτουργία Mirrolink και δυνατότητα ασύρματου Android Auto & Apple CarPlay, και ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 7 ιντσών συνθέτουν ένα σύγχρονο στην όψη και στη λειτουργία κόκπιτ, με ευανάγνωστα γραφικά και ανέφελη πλοήγηση στο μενού.

Αντί επιλόγου

Αποδοτικό και με αθόρυβη λειτουργία το plug-in υβριδικό σύστημα, σε συνάρτηση και με τη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ σε βενζίνη για τον θερμικό κινητήρα (60 λίτρα) προσφέρει κατά τα λεγόμενα των στελεχών της DFSK αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό. Το DFSK E5 DE-i δεν είναι το αυτοκίνητο που θα ενθαρρύνει τον οδηγό να ανεβάσει τους ρυθμούς του, δεν είναι αυτή η δουλειά του. Είναι οικονομικό στη χρήση του, πρακτικό και πολύ ευρύχωρο.

Επίσης, καταφέρνει να καλύψει ένα μεγάλο φάσμα καθημερινών οικογενειακών αναγκών, χωρίς να «πονέσει» πουθενά τον ιδιοκτήτη του. Στο τέλος της ημέρας, το DFSK E5 DE-i είναι ένα πολύ ελκυστικό «πακέτο» και όχι μόνο για την τιμή του, στην απαιτητική κατηγορία των εξηλεκτρισμένων μεγάλων οικογενειακών SUV.

ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 4κύλινδρος βενζίνης ΚΥΒΙΣΜΟΣ: 1.498 κ.εκ. ΙΣΧΥΣ: 102 ίπποι/6.000 σ.α.λ. ΡΟΠΗ: 135 Nm/4.500 σ.α.λ. ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ: 177 ίπποι ΡΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ: 300 Nm ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ: 250 ίπποι ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ ΡΟΠΗ: 300 Nm ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: 70 χλμ. ΚΙΒΩΤΙΟ: eCVT ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Μ/Π/Υ): 4.760 x 1.865 x 1.710 χλστ. ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.785 χλστ. ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 686 λίτρα ΒΑΡΟΣ: 1.820 κιλά 0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,4 δλ. ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 165 χλμ./ώρα ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 1,2 λτ./100 χλμ. ΕΚΠΟΜΠΗ CO2: 28 γρ./χλμ.