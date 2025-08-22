Δοκιμάζουμε το Dongfeng Box

Το νέο μικρό ηλεκτρικό της Dongfeng με την εύλογη ονομασία Box, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες αστικής μετακίνησης χωρίς να κάνει εκπτώσεις σε επιμέρους τομείς αποδοτικότητας και ποιότητας, παρά μόνο στην τιμή του, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό.

Κείμενο: Γιάννης Καλογερόπουλος

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης

Η Dongfeng είναι μια νέα κινεζική εταιρεία, όσον αφορά την ελληνική αγορά, η οποία κάνει την είσοδό της στη χώρα μας υπό τη σκέπη του Spanos Group. Στην πράξη όμως μετρά 56 χρόνια ζωής, με πλούσια ιστορία και μεγάλη δυναμική στην αγορά, καθώς διαθέτει αυτοκίνητα σε περισσότερες από 100 χώρες.

Είναι ένας κολοσσός του χώρου, αφού η κατασκευαστική του δύναμη άγγιξε περίπου τα 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα για το έτος που μας πέρασε, ενώ φτάνει και τα 3,5 εκατομμύρια ετησίως για τις δικές της μάρκες αλλά και στο πλαίσιο κοινοπραξιών που έχει δημιουργήσει.

Επί του παρόντος, το Box (γνωστό επίσης και με την ονομασία Nammi, όνομα που θα βρεις και πάνω σε διάφορα σημεία του αμαξώματος) είναι ένα ηλεκτρικό 5θυρο supermini, μήκους 4,02 μέτρων, με το οποίο η Dongfeng μας συστήνεται στην Ελλάδα. Και αν η πρώτη επαφή είναι καθοριστική πολλές φορές για την εντύπωση που δημιουργείται, τότε η κινεζική εταιρεία φαίνεται ότι με το Box είναι σε καλό δρόμο.

Για την κατασκευή του χρησιμοποιείται η Platform 3 της Dongfeng, που βρίσκει εφαρμογή στα compact μοντέλα της εταιρείας και είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα σε δύο εκδόσεις, με μπαταρία 32 και 42 kWh αντίστοιχα, με τη δεύτερη να είναι αυτή της δοκιμής μας. Σχεδιαστικά δεν κρύβει τους δεσμούς του με τα μοντέλα από την Ασία, με την όλη προσέγγιση να είναι ελκυστική με την πρώτη κιόλας ματιά.

Διακρίνεται για τις κομψές καμπύλες με τις όμορφες λεπτομέρειες, όπως αυτές στα φώτα LED και την τρίτη κολώνα, με το ιδιαίτερο παιχνίδισμα στο σχεδιασμό της, αλλά και τετραγωνισμένη λογική, όπως μαρτυρά και το όνομά του, που λειτουργούν ευεργετικά στον εσωτερικό σχεδιασμό και αφήνει βάσιμες υποσχέσεις για την ευρυχωρία που είναι ικανό να προσφέρει.

Τη φρέσκια και νεανική εικόνα του Dongfeng Box τονίζει ακόμα περισσότερο, μια γκάμα παλ χρωμάτων, τεσσάρων στον αριθμό, με λευκή οροφή πάντα, που περιλαμβάνει το Ocean Eyes, το «δικό μας» γαλανόλευκο, το Lavender Haze, που είναι μια πιο σκούρα απόχρωση, το Vanilla Frost (λευκό) και το πιο ξεχωριστό Electric Lemon (κίτρινο).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΧΩΡΟ

Ανοίγοντας την πόρτα με τις αναδυόμενες χειρολαβές, που εξαφανίζονται και συμβάλουν στην εικόνα και την αεροδυναμική του αυτοκινήτου, αντικρίζεις ένα ευχάριστο σε εικόνα εσωτερικό. Η σχεδίαση λιτή, με έμφαση στην ποιότητα, που είναι υψηλή για τα δεδομένα της κατηγορίας και την πρακτικότητα, όπως μαρτυρούν οι αρκετές θήκες, μεγαλύτερες ή μικρότερες, που είναι ικανές να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τις καθημερινότητας.

Σε κερδίζει με την απλότητα της σχεδίασης, αλλά και την «αιωρούμενη» στο κέντρο του ταμπλό, μεγάλη οθόνη αφής 12 ιντσών. Έχει ευχάριστο περιβάλλον, διαδραστικό, με πολλές ευκολίες, που ίσως όμως κάποιος λιγότερο εξοικειωμένος να χρειαστεί χρόνο να αξιοποιήσει. Μέσα από αυτή έχεις πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και ρυθμίσεις του αυτοκινήτου, ενώ ξεχωρίζει η κάμερα 360 μοιρών που είναι διαθέσιμη στην πλούσια έκδοση και σίγουρα δεν είναι συνηθισμένη σε αυτοκίνητα της κατηγορίας. Τα φυσικά χειριστήρια στο «τετραγωνισμένο» τιμόνι συμβάλουν ακόμα περισσότερο στην εργονομία, καθώς δίνουν πρόσβαση σε αρκετές πληροφορίες, χωρίς να απαιτείται από τον οδηγό να τις αναζητήσει στην οθόνη.

Μια βάση στην κεντρική κονσόλα προσφέρει επαγωγική φόρτιση στο smartphone και μάλιστα συνοδεύεται από αεραγωγό που φροντίζει για την ψύξη του κινητού. Αεριζόμενο είναι και το κάθισμα του οδηγού, όπως και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο, προσφέροντας και αξιόλογη άνεση.

Από αυτή την τελευταία, θα απολαύσουν σε μεγάλο βαθμό και οι πίσω επιβάτες, που μπορεί να είναι ακόμα και τρεις στον αριθμό, χωρίς ιδιαίτερες παραχωρήσεις, χάρη στο μεγάλο μεταξόνιο των 2,66 μέτρων. Ο αέρας για τους ώμους και το κεφάλι είναι άπλετος, με τη θέση που καλούνται όμως να καθίσουν να φέρνει τα γόνατα -όπως εξάλλου σε πολλά ηλεκτρικά μοντέλα- τα πόδια πιο ψηλά και κάπως άβολα.

Ανάλογα ο χώρος για τις αποσκευές είναι μεγάλος, με όγκο 326 λίτρα, με κανονικό σχήμα που επιτρέπει την πλήρη αξιοποίησή του, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η τιμή ανεβαίνει στα 945 λίτρα. Διόλου άσχημα για ένα ηλεκτρικό supermini, με μήκος 4.020 χλστ., πλάτος 1.810 χλστ. και ύψος 1.570 χλστ.

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το Dongfeng Box δεν έχει σχεδιαστεί για προσφέρει τις εκρηκτικές επιδόσεις που συνοδεύουν συνήθως τα ηλεκτρικά μοντέλα, αλλά δίχως αμφιβολία θα εντυπωσιάσει με την αποδοτικότητά του, που ξεπερνά και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις.

Εφοδιάζεται με έναν ηλεκτρικό κινητήρα που στέλνει τη δύναμη στους εμπρός τροχούς και αποδίδει 95 ίππους και 160 Nm ροπής. Είναι προγραμματισμένο έτσι ώστε να παρέχει την ισχύ και την άμεση ροπή του ομαλά, χωρίς εξάρσεις, γεγονός που αναβαθμίζει την ευκολία στη χρήση και την καθημερινότητα και φυσικά την αποδοτικότητά του.

Ενδεικτικά, η μέση εργοστασιακή κατανάλωση είναι 15,6 kW/100 χλμ. αλλά στην πράξη αποδείχθηκε ιδιαίτερα φειδωλό σε απαιτήσεις, αφού σε κανονικές συνθήκες με κίνηση μέσα στην πόλη κατάφερε να διατηρηθεί αρκετά πιο χαμηλά, κοντά στις 11,5 kW/100 χλμ., ενώ μπορεί να πέσει με ευκολία και κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 kW/100 χλμ. σε πιο ευνοϊκές συνθήκες.

Έτσι, με τη μεγάλη μπαταρία των 43,2 kWh που εφοδιάζεται το αυτοκίνητο της δοκιμής μας, μπορεί να καλύψει σχετικά άνετα τα 310 χιλιόμετρα της αυτονομίας που ανακοινώνει η κατασκευάστρια εταιρεία, ενώ ακόμα και να αγγίξει τα 400 χιλιόμετρα με ελαφρύ δεξί πόδι και σε ευνοϊκές συνθήκες πόλης.

Φυσικά δεν θα αρνηθεί να επιταχύνει δυνατά όταν πιέσεις το δεξί πεντάλ βαθιά στη μοκέτα, επιτρέποντας άνετα και ξεκούραστα προσπεράσματα. Σταματά επίσης θετικά, έχοντας τέσσερα δισκόφρενα, παρέχοντας παράλληλα καλή αίσθηση από το πεντάλ, που δεν δείχνει να επηρεάζεται από το σύστημα ανάκτησης, το οποίο δεν διαθέτει λειτουργία one pedal.

Η αίσθηση από το τιμόνι είναι μάλλον περισσότερο βαριά από όσο ένα αυτοκίνητο πόλης απαιτεί, χωρίς όμως να είναι κουραστικό. Κόβει αρκετά, παρέχοντας καλό δείκτη ευελιξίας, αλλά υστερεί σε επαναφορά. Όσον αφορά την ανάρτηση, οι Κινέζοι επέλεξαν την ασφαλή λύση των γονάτων ΜακΦέρσον εμπρός και του ημιάκαμπτου άξονα πίσω.

Η πλούσια έκδοση του αυτοκινήτου δοκιμής μας, πατάει σε τροχούς 17 ιντσών με ελαστικά 215/55 της όχι και τόσο γνωστής Wanli που, παρά το μεγάλο πλάτος τους, υπάρχουν φορές, ειδικά στους γλιστερούς ελληνικούς δρόμους, που θα τα βρουν δύσκολα με την άμεση απόδοση της ροπής.

Στο δρόμο δεν διεκδικεί σπορ δάφνες, δεν είναι εξάλλου αυτός ο σκοπός του, αλλά είναι ευχάριστο και άνετο σχετικά, αφού θα αντιδράσει κάπως άτσαλα μόνο σε λίγες περιπτώσεις και σε έντονες κακοτεχνίες του οδοστρώματος, χωρίς σε καμία των περιπτώσεων να κουράζει με την εν γένει συμπεριφορά του. Το αντίθετό θα λέγαμε.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

Το Box της Dongfeng έρχεται να βάλει δύσκολα στον ανταγωνισμό. Αφού, το μικρό από την Κίνα έχει να προσφέρει αξιόλογη ποιότητα για τα δεδομένα της κατηγορίας, πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ως στάνταρ από τη βασική έκδοση City μια σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, όπως ενεργή διατήρηση λωρίδας, adaptive cruise control, ημιαυτόνομη οδήγηση σε μποτιλιάρισμα και στο ταξίδι με Traffic Jam Assist και Highway Assist και φυσικά αξιοσημείωτη πρακτικτότητα.

Όλα αυτά σε μια άκρως ενδιαφέρουσα τιμή που, μαζί με την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηεκτρικά ΙΙΙ» που είναι 3.000 ευρώ και την έκπτωση από την εισαγωγική εταιρεία που είναι 2.010 ευρώ, ξεκινά από τα 19.490 ευρώ για την εισαγωγική έκδοση City με την μικρή μπαταρία των 32 kWh ή από τα 21.340 ευρώ για την μεγαλύτερη των 42 kWh του αυτοκινήτου της δοκιμής μας.

Για το «μεγάλο» Box υπάρχει επιπλέον μια πιο πλούσια εξοπλιστική έκδοση Prime, που προσφέρει περισσότερα, ανεβάζοντας την τιμή στα 23.440 ευρώ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι διαθέσιμη ότι για του νέους κάτω των 29 ετών υπάρχει επιπλέον επιδότηση 500 ευρώ, που κατεβάζει ανάλογα τις τιμές που προαναφέραμε. Για το τέλος να σημειώσουμε ότι το Dongfeng Box καλύπτεται από εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων για τη μπαταρία και 5 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων για τα μηχανικά του μέρη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

DONGFENG BOX

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Ένας ηλεκτροκινητήρας

ΙΣΧΥΣ 70 kW (95 ίπποι)

ΡΟΠΗ 160 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους εμπρός τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ Αυτόματο μονής σχέσης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 42,3 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 4.020×1.810×1.570 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.663 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 326-945 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 1.430 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 12,5 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 140 χλμ./ώρα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 11,5 kWh/100 χλμ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ WLTP 310 χιλιόμετρα

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (6,6 kW) 0%-100% 7 ώρες 30 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (kW) 30%-80% 30 λεπτά

ΤΙΜΗ Από 21.340 ευρώ (περιλαμβάνεται έκπτωση της εταιρείας 2.010 € και κρατική επιδότηση 3.000 €)