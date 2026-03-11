Δοκιμάζουμε το GAC AION V

H AION μέλος του ομίλου GAC κατέφθασε με κάθε επισημότητα στην ελληνική αγορά και μας συστήνεται με το AION V, ένα ηλεκτρικό SUV, με άφθονους χώρους, μεγάλη μπαταρία και πολύ ανταγωνιστική τιμή.

Μπορεί λοιπόν να πρόκειται για μία άγνωστη, στο ελληνικό κοινό εταιρεία, αυτό όμως δεν μειώνει το μέγεθος ή την ιστορία της. Ο όμιλος GAC, με έτος ίδρυσης το 1955, αποτελεί σήμερα μία από τις σημαντικότερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αυτοκινητοβιομηχανίες της Κίνας, σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέλος του Guangzhou Automobile Group είναι η μάρκα ΑΙΟΝ, που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το 2024, ανακοινώθηκε ότι η GAC ΑΙΟΝ θα είναι η αιχμή του δόρατος για την απόβαση του κινεζικού γκρουπ στην Γηραιά Ήπειρο, από όπου η σκυτάλη πέρασε στην Inchcape (την εταιρεία δηλαδή που ευθύνεται για το ελληνικό εμπορικό φαινόμενο της Toyota) για την είσοδο στην δική μας αγορά.

Το πρώτο μοντέλο της GAC AION παρουσιάστηκε το 2018 και αυτή τη στιγμή η παγκόσμια γκάμα της αποτελείται από τέσσερα μοντέλα, τα ES, Y, V και UT. Η εταιρεία έχει ήδη λανσαριστεί στις αγορές της Φιλανδίας και της Πορτογαλίας, οι εμπορικές βλέψεις περιλαμβάνουν ακόμα και την δύσκολη Γερμανική αγορά, με απώτερο στόχο την δημιουργία ενός πλήρους ευρωπαϊκού δικτύου μέχρι το 2028.

Υπάρχει ήδη μία αποθήκη ανταλλακτικών στην Ολλανδία, ώστε να καλύπτονται άμεσα οποιεσδήποτε ανάγκες υπάρξουν, ενώ έχει δημιουργηθεί και ένα κέντρο σχεδιασμού στο Μιλάνο. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή των μοντέλων της εταιρείας λαμβάνει χώρα στο εργοστάσιο της Magna Steyr στην Αυστρία.

Η διαφορετικότητα του AION V

Η AION λοιπόν μας συστήνεται με το μοντέλο V, που είναι ένα C-SUV, ενώ άμεσα θα ακολουθήσει το UT το οποίο είναι ένα C χάτσμπακ, όπου φυσικά και τα δύο είναι αμιγώς ηλεκτρικά.

Αν και οι περισσότεροι Κινέζοι ισχυρίζονται ότι διαφέρουν από τους ομοεθνείς τους, τελικά είναι λίγοι εκείνοι των οποίων οι ισχυρισμοί έχουν κάποια βάση, όπως φαίνεται στην προκειμένη περίπτωση.

Σε αντίθεση με τα περισσότερα νεοφυή SUV με αεροδυναμική μορφοποίηση, που μας έρχονται από τα βάθη της Ασίας, το AION V, υιοθετεί μία πιο κλασική τετραγωνισμένη συνταγή, με στρογγυλοποιημένες ακμές, έντονες πτυχώσεις, μία μαύρη γραμμή να οριοθετεί την καρίνα του οχήματος χαμηλά στα ανάγλυφα μαρσπιέ, ενώ το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο του είναι τα φουσκωμένα φτερά. Μάλιστα αυτά είναι τόσο έντονα, που κάνουν τους τροχούς των 19 ιντσών με τα χαμηλοπρόφιλα ελαστικά, να δείχνουν πιο μικροί από ότι είναι στην πραγματικότητα.

Στις επιμέρους λεπτομέρειες θα σημειώσουμε τα φωτιστικά σώματα εμπρός πίσω, που υιοθετούν κάθετες γραμμές ως φωτεινή υπογραφή, αλλά και το διακριτικό καρό μοτίβο στην βάση της πίσω κολώνας.

Στο εσωτερικό οι τάσεις διαφοροποίησης από τον κανόνα με τις δύο ανισομεγέθεις οθόνες και την υπερυψωμένη κονσόλα, είναι λιγότερες. Αυτό συμπαρασύρει και την απουσία φυσικών διακοπτών, οι οποίοι σπανίζουν.

Εμπρός από τον οδηγό υπάρχει μία οθόνη 8,88 ιντσών, που συμπληρώνεται από μία μεγαλύτερη,14,6 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων. Μην περιμένετε να βρείτε κάποιους φυσικούς διακόπτες, μιας και όλα ελέγχονται από την κεντρική οθόνη αφής, είτε μέσω φωνητικών εντολών.

Τα μενού για τον χειρισμό των διαφόρων λειτουργιών είναι τακτοποιημένα, αλλά θα θέλαμε σίγουρα κάποιες συντομεύσεις για την απενεργοποίηση των παρεμβατικών συστημάτων υποβοήθησης.

Στις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου συστήματος θα σημειώσουμε την ανεξήγητη χειροκίνητη επαναφορά των φλας, αλλά και το πολύ πρακτικό ψαχτήρι για τους σταθμούς του ραδιοφώνου.

Ο εξοπλισμός της αρχικής έκδοσης premium είναι πλούσιος καθώς περιλαμβάνει: πανοραμική ηλιοροφή με συρόμενο σκιάδιο, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα καθίσματα, αυτόματο κλιματισμό τριών ζωνών, κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά ανοιγόμενη πέμπτη πόρτα, ατμοσφαιρικό φωτισμό και αντλία θερμότητας.

Η πλουσιότερη έκδοση luxury της δοκιμής μας, επιπλέον διαθέτει δερμάτινες επενδύσεις, λειτουργία μασάζ των εμπρός καθισμάτων και προηγμένο φίλτρο ΡΜ 2.5 για το σύστημα εξαερισμού.

Όλα αυτά βρίσκονται σε μία φωτεινή και καλοφτιαγμένη καμπίνα με ποιοτικά υλικά, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι μαλακά στην αφή.

Μία νότα πολυμορφικού οχήματος μας δίνει στην έκδοση luxury, η ύπαρξη τραπεζιού στην πλάτη του πίσω καθίσματος, ενώ στο κεντρικό υποβραχιόνιο βρίσκεται ένας ενεργειακός θάλαμος, ο οποίος μπορεί να ρυθμιστεί για θέρμανση ή ψύξη, αλλά πρέπει να σημειώσουμε την απουσία ντουλαπιού συνοδηγού (υπάρχουν μόνο δύο γάντζοι).

Αυτή η πολυμορφική αίσθηση ενισχύεται από τα καθίσματα, όπου τα εμπρός μπορούν να οριζοντιωθούν και τα πίσω να ανακληθούν έως και τις 135 μοίρες.

Οι εμπρός θέσεις θα βολέψουν ακόμα και πολύ μεγάλα αναστήματα, χωρίς οι πίσω να χρειαστεί να κάνουν θυσίες, έχοντας στην διάθεση τους ένα ψηφιακό πάνελ χειρισμού του κλιματισμού και πλαϊνούς αεραγωγούς στις κολόνες.

Είναι τόσο μεγάλη η ευρυχωρία χάρη στο μεταξόνιο των 2.775 χλστ. και το απόλυτα επίπεδο πάτωμα, οπότε είναι κρίμα που δεν υπάρχει ένα συρόμενο πίσω κάθισμα.

Αυτό θα βοηθούσε το πόρτ μπαγκάζ, που αρκείται στα 427 λίτρα, με την μέγιστη τιμή να μην ξεπερνάει τα 1.000 λίτρα, όπου μάλιστα οι θόλοι των τροχών προεξέχουν αρκετά.

Κάτω από το δάπεδο, το κάλυμμα του οποίου μπορεί να τοποθετηθεί σε δύο διαφορετικά ύψη, υπάρχει χώρος ακόμα και για μία κανονική ρεζέρβα, αν και διατίθεται μόνο το κιτ επισκευής ελαστικού.

Στο πόρτ μπαγκάζ βρίσκεται 12V πρίζα παροχής, που συμπληρώνεται από την λειτουργία V2L της μπαταρίας, για παροχή ρεύματος σε εξωτερικές συσκευές. Διατηρούμε πάντως κάποιες αμφιβολίες για την μακροχρόνια λειτουργικότητα της εταζέρας, η οποία στηρίζεται στα προσκέφαλα (!).

Η ανταγωνιστική τοποθέτηση

Το GAC AION V των 4.605 χλστ. τοποθετείται μεταξύ των C και D SUV, με χαρακτηριστικά στοιχεία την τιμή των 30.000 ευρώ και το μεγαλύτερο μέγεθος της μπαταρίας σε σχέση με τους περισσότερους άμεσους ανταγωνιστές.

Αυτοί είναι τα: BYD Atto 3, Geely EX5, Leapmotor B10, Omoda 5 EV, ενώ λίγο ακριβότερα είναι τα BYD Seal U, Deepal S05, Leapmotor C10, KGM Torres EVX, μιας και άλλοι Κινέζοι και Ευρωπαίοι κατασκευαστές σκαρφαλώνουν ακόμα ψηλότερα.

Θα λέγαμε ότι στο σχετικά απλό τεχνικό προφίλ του AION V, περισσότερη έμφαση δόθηκε στο θέμα της μπαταρίας, έναντι των υπολοίπων στοιχείων. Το SUV της GAC έρχεται στα μέρη μας, με μία LFP μπαταρία 75,26 kWh, σε σχέση με τις σχεδόν 60άρες μπαταρίες των περισσότερων άμεσων ανταγωνιστών στην ίδια κατηγορία τιμής.

Μάλιστα παρά το τυπικό κύκλωμα τάσης 400V, η μέγιστη ισχύ DC φόρτισης φθάνει στα 180 kW. Διαθέτει διπλό σύστημα ψύξης για αποτελεσματικότερη διαχείριση της θερμοκρασίας της, κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο τόσο στην απόδοση όσο και στην κατανάλωση, ενώ στάνταρ είναι και η αντλία θερμότητας.

Είναι φανερό ότι η GAC ακολουθεί μία μονοθεματική λογική στην γκάμα του AION V, αφού την μπαταρία συμπληρώνει αποκλειστικά ένας ηλεκτροκινητήρας 204 ίππων και 240 Nm που κινεί τους εμπρός τροχούς και επιτρέπει στο όχημα των 1.860 κιλών να επιταχύνει από στάση μέχρι τα 100 χλμ./ώρα σε 7,9 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα ανέρχεται στα 160 χλμ./ώρα, επιδόσεις αρκετά ικανοποιητικές για τον χαρακτήρα του οχήματος.

Υπάρχουν δύο βασικά προγράμματα οδήγησης, comfort και sport που επεμβαίνουν στην απόκριση του κινητήρα και την αίσθηση του τιμονιού, ενώ ο οδηγός μπορεί να επιλέξει μία από τις τρείς βαθμίδες ανάκτησης.

Συνήθως πάντως προτιμάται το πρόγραμμα power save, που περιορίζει την απόδοση, ενώ συνδυάζεται με την ακόμα πιο ισχυρή ανάκτηση (δεν υπάρχει λειτουργία one pedal).

Για έκτακτες περιπτώσεις υπάρχει ένα ακόμα πιο οικονομικό πρόγραμμα, που περιορίζει την μέγιστη ταχύτητα στα 90 χλμ./ώρα και ενεργοποιεί την λειτουργία eco του κλιματισμού.

Σε ότι αφορά στην κατανάλωση, μετά και από μία over the air ενημέρωση, εμπλουτίστηκε ο υπολογιστή ταξιδιού και μπορέσαμε να έχουμε μία αναλυτική εικόνα. Στην πόλη, με λίγη αυτοσυγκράτηση η μέση τιμή μπορεί να πέσει ακόμα και κάτω από τις 14 kWh/100 χλμ., κάτι που μεταφράζεται σε μία αυτονομία που ξεπερνάει τα 500 χλμ.

Στην εθνική, διατηρώντας μία ταχύτητα 120 χλμ./ώρα, είδαμε τιμές που οριακά ξεπέρασαν τις 20 kWh/100 χλμ., ενώ κατά μέσο όρο η τιμή που καταγράψαμε ήταν γύρω στις 17 kWh/100 χλμ.

Αρκετά καλά τα κατάφερε το AION V στο θέμα της φόρτισης. Σε AC wallbox με ισχύ 11 kW, απαιτούνται 8,5 ώρες για μία πλήρη αναπλήρωση. Η DC ταχυφόρτιση από την άλλη, εξαρτάται μεταξύ άλλων και από τον παράγοντα της εξωτερικής θερμοκρασίας, μιας και δεν υπάρχει κάποια δυνατότητα preconditioning της μπαταρίας.

Σε 120άρη φορτιστή για το 50-80% χρειάστηκαν 24 λεπτά για 31 kWh με εξωτερική θερμοκρασία 9 βαθμών, με την ισχύ φόρτισης να φθάνει στα 78 kW. Σε ένα πρωινό με θερμοκρασία 12 βαθμών, επίσης σε 120άρη φορτιστή, η ισχύς έφθασε στα 89 kW.

Με καλές συνθήκες, θερμοκρασία 15 βαθμών ύστερα από αρκετή ώρα λειτουργίας, για την αναπλήρωση 23-80% στον 300άρη φορτιστή της ΔΕΗ, χρειάστηκαν 26 λεπτά για 50 kWh, με την ισχύ να φτάνει στα 140 kW.

Ανατρέχοντας στα τεχνικά χαρακτηριστικά του AION V, διαπιστώνει κανείς ότι στην θέση της πίσω ανάρτησης βρίσκεται ένας ταπεινός ημιάκαμπτος άξονας, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την συνηθέστερη λύση των πολλαπλών συνδέσμων σε μοντέλα αυτής της κατηγορίας.

Προκειμένου λοιπόν να αντισταθμιστούν οι αντιδράσεις του ημιάκαμπτου άξονα και του χαμηλού 45αριου προφίλ των ελαστικών, οι μηχανικοί χρειάστηκε να υιοθετήσουν αρκετά μαλακές ρυθμίσεις, κάτι που γίνεται άμεσα αντιληπτό.

Αν και θα περίμενες κάποιες ξερές αντιδράσεις στις απότομες εγκάρσιες κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, με το AION V να αποδεικνύεται πιο άνετο από πολλούς αντιπάλους.

Όσο όμως ανεβαίνει ο ρυθμός, τόσο γίνονται αισθητές αυτές οι μαλακές ρυθμίσεις στις κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές, όπου αντιλαμβάνεσαι το μεγάλο ύψος του οχήματος και την υστέρηση στις συνεχόμενες εναλλαγές πορείας. Σε υψηλότερες ταχύτητες μόνο, γίνονται επίσης αντιληπτοί και ορισμένοι αεροδυναμικοί θόρυβοι.

Το τιμόνι έχει ικανοποιητική αίσθηση, αλλά στερείται πληροφόρησης όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτά τα ηλεκτρικά SUV, ενώ δεν μας έκανε κάποια ιδιαίτερα θετική εντύπωση η πρόσφυση των ελαστικών Maxxis.

Πάντως, η ασφάλεια φαίνεται πως αποτέλεσε βασική προτεραιότητα κατά την εξέλιξη του Aion V, κάτι που επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη ενός πλήρους πακέτου αερόσακων (όπου συμπεριλαμβάνεται ένας κεντρικός αερόσακος μεταξύ των εμπρός επιβατών) και συστημάτων υποβοήθησης, αλλά και την κορυφαία βαθμολογία πέντε αστέρων στις δοκιμές πρόσκρουσης του Euro NCAP.

Διαπιστευτήρια επιτυχίας

Σε μία κατηγορία όπου έτσι και αλλιώς τα περιθώρια διαφοροποίησης είναι μικρά, το AION V της GAC, καταφέρνει να μην στριμώχνεται δημιουργώντας έναν χώρο γύρω του, κάτι πολύ σημαντικό για έναν πρωτοεμφανιζόμενο Κινέζο ανταγωνιστή.

Άσχετα με τις όποιες υποκειμενικές απόψεις περί αισθητικής το AION V ξεχωρίζει με την boxy σιλουέτα του, καταθέτοντας μία εικόνα που αποτυπώνεται, χωρίς παρανοήσεις. Αυτή η σιλουέτα μεταφράζεται σε μία πολύ ευρύχωρη καμπίνα, ειδικά για τους επιβάτες. Αυτό το αίσθημα άνεσης δεν υποστηρίζεται μόνο από τους χώρους, αλλά πάση θυσία και από την ανάρτηση.

Το στοιχείο όμως που χαρακτηρίζει το AION V, είναι ότι στα 30.000 ευρώ (με επιδότηση και έκπτωση), προσφέρει μία μεγαλύτερη μπαταρία από αντιστοίχου τιμής ανταγωνιστές, με ότι συνεπάγεται αυτό σε αυτονομία, ενώ προσφέρει και σχετικά υψηλή ισχύ ταχυφόρτισης.

Το νέο C-SUV της GAC AION πέρα από την σιγουριά που προσδίδει το όνομα της Inchcape, συνοδεύεται επίσης από εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 160.000 km, ενώ η μπαταρία έχει εγγύηση 8 ετών ή 200.000 km, αντίστοιχα. Επιπλέον, προσφέρεται bonus δωρεάν φόρτισης αξίας 300€, όπως και προνομιακό επιτόκιο 4,9% μέσω χρηματοδότησης Inchcape Financing

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 η/κ εμπρός

ΙΣΧΥΣ: 204 ίπποι

ΡΟΠΗ: 240 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μιας σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 75,26 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.605 x 1.876 x 1.686 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.775 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 427-978 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.860 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 7,9 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 160 χλμ./ώρα

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ (πόλη/μέση): 14,5/17,5 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ (πόλη/μέση): 519 / 430χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ 0-100% (AC): 8,5 ώρες (11 kW)

ΦΟΡΤΙΣΗ 30-80% (DC): 18 λεπτά (180 kW)

ΤΙΜΗ: 33.900 ευρώ (Mε ΚΗ3 και έκπτωση, 29.900 ευρώ)