Δοκιμάζουμε το Hyundai Inster Cross

Μικρό σε μέγεθος, μεγάλο όμως σε χώρους, με πιο «άγρια» αισθητική, η έκδοση Cross του Inster μπορεί να μην έχει τετρακίνηση, αλλά έχει άποψη, πρακτικότητα και έντονο ταπεραμέντο.

Κείμενο: Γιάννης Καλογερόπουλος

Φωτογραφίες: Γιάννης Αλμπανέλλης

Η ηλεκτροκίνηση μπήκε ξαφνικά στη ζωή μας, με τρόπο που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης τόσο στο κοινό, όσο και στους ίδιους τους κατασκευαστές. Υπό μία έννοια λοιπόν, η υλοποίηση του εγχειρήματος βρήκε ακόμα και τις αυτοκινητοβιομηχανίες απροετοίμαστες, με αποτέλεσμα να καταφύγουν σε λύσεις με… πρωτόλεια υλικά. Έτσι, οι μεγάλες μπαταρίες που υπήρχαν ως τεχνολογία για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προϋπόθεταν και μεγάλα αμαξώματα. Κίνηση που εκ των πραγμάτων παρέσυρε μαζί και την τιμή, που στην καλύτερη των περιπτώσεων ήταν (είναι) αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

Σήμερα όμως, με την τεχνολογία να εξελίσσεται, τις πρώτες ύλες να γίνονται πιο προσιτές και την αγορά να γίνεται πιο ώριμη, παρουσιάζονται πιο ρεαλιστικές προτάσεις, με μικρό μέγεθος και ανάλογες τιμές, που εκδημοκρατίζουν την αγορά ενός ηλεκτρικού μοντέλου. Τρανό παράδειγμα το νέο Hyundai Inster, το οποίο είναι το πρώτο ηλεκτρικό μικρό για την κορεατική φίρμα, αλλά και από τους πρωτοπόρους της κατηγορίας, δείχνοντας τον δρόμο, που θα μπορούσε μάλιστα να αλλάξει και το μομέντουμ των μοντέλων του είδους στην αγορά και να τα βάλει για τα καλά στη ζωή μας, χωρίς να αποτελούν όνειρο θερινής νυκτός.

ΠΙΟ CROSS…

Η Hyundai πιστεύει στο μικρό ηλεκτρικό Inster, των 3,82 μ., στο οποίο έχει επενδύσει πολλά, όπως αποδεικνύει και η υλοποίησή του, αλλά και η γκάμα του. Αρχικά παρουσιάστηκε στην ομώνυμη έκδοση, που είναι διαθέσιμη σε δύο εξοπλιστικά επίπεδα και ισάριθμες μπαταριές και ιπποδυνάμεις, ενώ τώρα προστέθηκε στη γκάμα του, ως κορωνίδα και μια πιο ενδιαφέρουσα οπτικά εκδοχή με την ονομασία Cross.

Στόχος να προάγει την πιο περιπετειώδη πλευρά του αναμφίβολα ξεχωριστού μοντέλου, που όμως περιορίζεται στο οπτικό πεδίο και όχι στο πεδίο δράσης του, αφού παραμένει ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης, αλλά με πιο ενδιαφέρουσα εμφάνιση. Έτσι, στην τετραγωνισμένη αισθητική του Inster με τα LED φώτα με μορφή pixel στο πάνω μέρος και τους δακτυλίους στους προφυλακτήρες που το κάνουν να ξεχωρίζει, οι σχεδιαστές πρόσθεσαν στοιχεία που το καθιστούν ακόμα πιο «έντονο» στο μάτι.

Διακρίνεται για τους νέους προφυλακτήρες του, τα προστατευτικά του αμαξώματος, τις ράγες οροφής, τα διακοσμητικά σε μαύρο χρώμα, αλλά και τους μεγάλους τροχούς αλουμινίου 17 ιντσών ειδικής σχεδίασης, με ελαστικά 205/45. Επιπλέον, είναι διαθέσιμο σε ένα αποκλειστικό πράσινο χρώμα (Amazonas Green Matte), όπως το αυτοκίνητο τη δοκιμής μας, αλλά και πέντε ακόμα αποχρώσεις που προσφέρονται με το Inster, ενώ υπάρχουν και διχρωμίες με μαύρη οροφή.

Ένα πακέτο με διαθέσιμα αξεσουάρ εστιάζουν επίσης στην περιπέτεια, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων μπάρες οροφής, που σηκώνουν βάρος 75 κιλών, για να τοποθετήσετε το ποδήλατο ή τη σανίδα του σερφ, ενώ συνδυάζονται και με μια σχάρα ή μπαγαζιέρα Ανάλογα, μικρές αλλαγές υπάρχουν και στο εσωτερικό, με τις λεπτομέρειες σε κίτρινο-λευκό και τα γκρι υφάσματα να κάνουν τη διαφορά.

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Πέρα από τις lime λεπτομέρειες που καθιστούν ξεχωριστό το Cross, η εν γένει αρχιτεκτονική σχεδίασης παραμένει ίδια με του «απλού» Inster. Ξεχωρίζει για την ευχάριστη εικόνα του, την προσεγμένη ποιότητα, με τα σκληρά ως επί το πλείστων πλαστικά που χρησιμοποιούνται να είναι καλά δεμένα μεταξύ τους, συνθέτοντας ένα σύνολο που ξεπερνά τα πρότυπα της μικρής κατηγορίας. Το Cross βασίζεται στην πλούσια έκδοση του Inster και διαθέτει όλα τα καλούδια, σε επίπεδο άνεσης και ασφάλειας.

Τεχνολογικά διακρίνεται για τις δυο οθόνες 10,25 ιντσών, μία για τον πίνακα οργάνων και μια για το σύστημα πολυμέσων. Η τελευταία περιλαμβάνει ακόμα και πλοήγηση με προγραμματισμό διαδρομών, που γίνονται χάρη στο Bluelink και ασύρματα από το smartphone, επιτρέποντας παράλληλα τη δυνατότητα χειρισμού και μέσω φωνητικών εντολών. Επίσης μπορεί να ενεργοποιηθεί και ο κλιματισμός απομακρυσμένα από το κινητό, ενώ παρέχει πληροφορίες για τα αυτοκίνητο, όπως το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας υπάρχει Android Auto και Apple CarPlay, ενώ θα βρείτε και μια θήκη στην κεντρική κονσόλα για επαγωγική φόρτιση του smartphone. Δύο ποτηροθήκες στην κεντρική κονσόλα είναι οι μοναδικές που μπορούν να φιλοξενήσουν τα μπουκάλια σας, καθώς οι μικρές τσέπες στις πόρτες δεν τα χωρούν. Δεν είναι ότι στερείται πρακτικότητας το Inster Cross. Το αντίθετο μάλιστα, καθώς, όπως και η απλέ έκδοση έχει εξαιρετική ευελιξία, με εσωτερικό που κάνει τα πάντα με γνώμονα την άνεση.

Ο οδηγός κάθεται σχετικά ψηλά για την κατηγορία, με τη θέση να είναι πολύ καλή, χάρη στις πολλαπλές ρυθμίσεις που διαθέτουν κάθισμα και τιμόνι. Το τελευταίο έχει τα απαραίτητα πλήκτρα που δίνουν πρόσβαση στις επιμέρους λειτουργίες του αυτοκινήτου, αναβαθμίζοντας την εργονομία, την άνεση και την ασφάλεια. Κάτι που φροντίζουν να κάνουν και τα φυσικά πλήκτρα που έχουν διατηρηθεί στην κεντρική κονσόλα, για τον κλιματισμό και με τη μορφή συντομεύσεων για τις επιμέρους λειτουργίες.

Εκεί όμως που κάνει κίνηση «ματ» το Inster Cross είναι στους χώρους για τους πίσω. Το μεγάλο για την κατηγορία του μεταξόνιο των 2.580 χλστ., σε συνδυασμό με την προσεγμένη αρχιτεκτονική, παρέχουν χώρους αντίστοιχους πρώτης θέσης αεροπλάνου, στους πίσω επιβάτες. Τα καθίσματα έχουν πολλαπλές ρυθμίσεις για πλάτη, αλλά και κατά το διαμήκη άξονα, αυξομειώνοντας έτσι αντιστρόφως ανάλογα το χώρο για τα πόδια και τις αποσκευές, με τον διαθέσιμο όγκο να κυμαίνεται από τα 280 στα 351 λίτρα. Επιπλέον με την πλήρη αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων φτάνει τα 1.059 λίτρα, ενώ μαζί με τα πίσω μπορεί να αναδιπλωθεί και το εμπρός. Στον τομέα της ασφάλειας το μικρό της Hyundai προσφέρει πλούσια σουίτα, με 19 συστήματα.

ΠΙΟ… ΣΠΟΡ

Το Inster Cross είναι διαθέσιμο αποκλειστικά στη μεγάλη έκδοση μπαταρίας 49 kWh και τον πιο ισχυρό κινητήρα των 115 ίππων. Σε συνδυασμό με τους νέους, μεγαλύτερους τροχούς 17 ιντσών που συνδυάζονται με ασφάλτινα ελαστικά 205/45 προσφέρει πιο πικάντικη οδική συμπεριφορά. Δεν διεκδικεί τον τίτλο του σπορ, αλλά είναι ευχάριστο στην καθημερινότητα, «ακούει» καλύτερα στο δρόμο και στις εντολές του οδηγού, χωρίς να γίνεται σε καμία των περιπτώσεων κουραστικό.

Το ελαφρύ τιμόνι του, με τον μεγάλο κύκλο στροφής μπορεί να κόβει πόντους σε επίπεδο ευελιξίας, αλλά είναι όπως ακριβώς χρειάζεται για την καθημερινότητα. Οι απόλυτες επιδόσεις, με 0-100 χλμ./ώρα σε 10,6 δλ. μπορεί να μην ενθουσιάζουν, ωστόσο, η αίσθηση που λαμβάνεις είναι «ζωντανή» σε κάθε πάτημα του δεξιού πεντάλ, με θετική απόκριση. Κάτι που ισχύει και για τα φρένα που περιλαμβάνου τέσσερα δισκόφρενα με τα εμπρός αεριζόμενα.

Στα αρκετά θετικά του Cross και η διαχείριση ενέργειας, με δυνατότητα ανάκτησης που ρυθμίζεται σε έξι επίπεδα, παρέχοντας και τη δυνατότητα για one pedal οδήγηση, με καλή μάλιστα αίσθηση και όχι απότομα φρεναρίσματα. Το καθαρό ύψος του, λίγο πάνω από τα 15 εκατοστά παραμένει ίδιο με το απλού Inster, άρα, εκ των πραγμάτων, το Cross δεν είναι ένα off-road animal.

Μπορεί να κινηθεί με άνεση στην άσφαλτο και να πατήσει λίγο χώμα, αλλά θα χρειαστεί προσοχή λόγω των τροχών με τα ελαστικά χαμηλού προφίλ, τα οποία από την άλλη λειτουργούν ευεργετικά σε επίπεδο οδικής συμπεριφοράς στην άσφαλτο. Η κατανάλωση του Isnter Cross είναι ευμετάβλητη, καθώς υπό πίεση για ανέβει, αλλά θα πέσει και πολύ εύκολα, με τη μέση τιμή της να κυμαίνεται στις 14,5 kWh/100 χλμ., παρέχοντας έτσι μια αυτονομία κοντά στα 340 χιλιόμετρα.

ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Το Inster είναι ένα μοντέλο που ήρθε να εκδημοκρατίσει την ηλεκτροκίνηση. Έχει όλα τα φόντα να το πετύχει, καθώς είναι από τα πλέον προσιτά μοντέλα του «είδους», προσφέροντας αξιοσημείωτη ευελιξία που συνδυάζει με κορυφαία πρακτικότητα, πλούσιο εξοπλισμό, άνεσης και ασφάλειας και εν γένει αξιόλογη τεχνολογία.

Η έκδοση Cross έρχεται να προσθέσει ακόμα πιο ξεχωριστή εμφάνιση, μια σειρά αξεσουάρ που ενισχύουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του και πιο ενδιαφέρουσα οδική συμπεριφορά, στο πλήρες πακέτο, με φουλ εξοπλισμό, μεγάλη μπαταρία και τους περισσότερους διαθέσιμους ίππους. Όσον αφορά την τιμή του Cross, είναι 1.200 ευρώ πιο ακριβό από την αντίστοιχη έκδοση του απλού Inster, που δεν κρίνονται πολλά για τον χαρακτήρα του. Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό το διάστημα τρέχει και το πρόγραμμα Green Bonus από τη Hyundai, που περιλαμβάνει όφελος 2.500 ευρώ.

HYUNDAI INSTER CROSS

ΥΠΕΡ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ

ΧΩΡΟΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΚΑΤΑ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΡΟΦΗΣ

HYUNDAI INSTER CROSS

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ Ένας ηλεκτροκινητήρας

ΙΣΧΥΣ 84,5 kW (115 ίπποι)

ΡΟΠΗ 147 Nm

ΚΙΝΗΣΗ Στους εμπρός τροχούς

ΚΙΒΩΤΙΟ Μονής σχέσης

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 49 kWh

ΜΗΚ. x ΠΛ. x ΥΨ. 3.825×1.610×1.575 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ 2.580 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ 280-351-1.059 λίτρα

ΒΑΡΟΣ 1.335-1.423 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ 10,6 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 150 χλμ./ώρα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Γόνατα ΜακΦέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Ημιάκαμπτος άξονας

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ 14,5 kWh/100 χλμ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 340

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW) 10%-100% 4 ώρες 35 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (120 kW) 10%-80% 30 λεπτά

ΤΙΜΗ Από 27.790 ευρώ (περιλαμβάνεται όφελος Green Bonus της Hyundai 2.500 €)