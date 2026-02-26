Δοκιμάζουμε το Hyundai Kona Electric N Line 204 PS

Στην ανανεωμένη μορφή του, με αλλαγές στα σημεία και έμφαση στην αποδοτικότητα, το Kona Electric ρίχνεται στο στίβο των «καθαρών» SUV, προτάσσοντας μια πιο σπορ διάσταση με την υπογραφή N Line της Hyundai.

Από την πρώτη στιγμή που παρουσιάστηκε το Kona, πίσω στο μακρινό σχετικά 2017, κατέστησε ξεκάθαρο ότι δεν έρχεται να αποτελέσει μια ακόμα πρόταση στα SUV, αλλά ένα ξεχωριστό μοντέλο, με φουτουριστική σχεδίαση που ακολουθεί την πεπατημένη. Με πολλά καλούδια, αλλά και ένα όνομα βαρύ, όπως αυτό της Hyundai κέρδισε το αγοραστικό κοινό και μια θέση ψηλά στην κατάταξη της πολυπληθούς και άκρως εμπορικής κατηγορίας των B-SUV.

Στα χρόνια που ακολούθησαν συνέχισε στα ίδια βήματα, με εξέλιξη σε όλους τους τομείς και σταθερά την μοναδική εμφάνιση και την πρακτικότητα. Η γκάμα των κινητήριων εκδόσεων πλούσια από την αρχή, ακολούθησε την εξέλιξη της εποχής και εναρμονίστηκε με τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες, υιοθετώντας στοιχεία εξηλεκτρισμού, που έκαναν το Kona πιο «καθαρό», ενώ η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Kona Electric δεν άργησε να προστεθεί στη γκάμα του, μόλις λίγο μετά την πρεμιέρα του, δείχνοντας με σαφήνεια την πρόθεση της κορεατικής φίρμας για το SUV της.

Δέκα σχεδόν χρόνια μετά, το Hyundai Kona δεύτερης γενιάς, ανανεώνεται και παρουσιάζεται πιο επίκαιρο σε επίπεδο τεχνολογίας άνεσης και ασφάλειας, αλλά και ακόμα πιο «πράσινο», σύμφωνα με τις νέες επιταγές. Η φουτουριστική εικόνα του παραμένει στο επίκεντρο, χωρίς σημαντικές αλλαγές σε αυτή τη φάση, με τη διαφορά να εστιάζεται στην προσθήκη της νέας έκδοσης N Line, που μέχρι τώρα απουσίαζε από την αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του μοντέλου.

Η γνωστή από τη γκάμα της Hyundai έκδοση N Line προσφέρει πιο σπορ εικόνα στα μοντέλα της, κάτι που τώρα βρίσκει εφαρμογή και στο Kona Electric. Πιο συγκεκριμένα διακρίνεται για τους ανασχεδιασμένους προφυλακτήρες, τα μαύρα προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος στο κάτω μέρος, αλλά και ίδιου χρώματος καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών. Τα σήματα N Line τοποθετημένα στο πλάι των μπροστινών φτερών και στους προφυλακτήρες εμπρός και πίσω επιβεβαιώνουν την ταυτότητα του ηλεκτρικού Kona, ενώ οι στάνταρ ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με τα φαρδιά ελαστικά 235/45, ενισχύουν τη σπορ εικόνα του.

Εκ των έσω

Αλλαγές σε διαστάσεις δεν υπάρχουν με το μήκος να είναι 4,355 μ. (4,385 μ. για την έκδοση N Line), το πλάτος 1,825 μ. και το ύψος 1,580 μ., ενώ το μεταξόνιο αγγίζει τα 2,660 μ. Μεγαλύτερο σε σχέση με το μοντέλο προηγούμενης γενιάς και στα όρια της ανώτερης κατηγορίας, γεγονός που αντανακλάται στο εσωτερικό του και τους διαθέσιμους χώρους, όπου το Kona δείχνει την υπεροχή του. Η καλή διαρρύθμιση έχει ως αποτέλεσμα την μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων διαστάσεων, κάτι που εισπράττουν οδηγός και επιβάτες.

Άνετα θα βολευτούν τέσσερις ενήλικες, ανεξάρτητα από το ύψος του, αφού δεν υπάρχουν περιορισμοί τόσο στο πλάτος, που είναι άφθονο, όσο και στο ύψος, με την οροφή να είναι αρκετά πάνω από τα κεφάλια τους. Ακόμα και ένα πέμπτο άτομο θα βρει θέση στην καμπίνα, με ελάχιστους περιορισμούς, με το επίπεδο πάτωμα, χωρίς τούνελ, να συμβάλει στην άνεση των ποδιών του. Ο χώρος αποσκευών με όγκο 466 λίτρα είναι αξιόλογος για ηλεκτρικό μοντέλο της κατηγορίας, με το κανονικό του σχήμα χωρίς προεξοχές να συμβάλει στην καλύτερη διαχείριση. Επιπλέον, διαθέσιμος είναι και ένα μικρός χώρος κάτω από το εμπρός καπό, το αποκαλούμενο frunk, με όγκο 27 λίτρων.

Όσον αφορά την καμπίνα ήταν και παραμένει ευφάνταστη σχεδιαστικά, ακολουθώντας τη εν εξωτερική σχεδίαση του μοντέλου. Τα σκληρά πλαστικά στην πλειονότητά τους, διακρίνονται για την καλή συναρμογή τους, με την αντιληπτή ποιότητα να ικανοποιεί, όπως εξάλλου και η εργονομία που προσφέρουν οι φυσικοί διακόπτες για επιμέρους λειτουργίες, όπως αυτή του κλιματιστικού.

Οι δίδυμες μεγάλες ψηφιακές οθόνες 12,3 ιντσών, για τον πίνακα οργάνων και για το σύστημα πολυμέσων, δίνουν τον τόνο σε επίπεδο τεχνολογίας, η οποία σε αυτή τη φάση παρουσιάζεται εμπλουτισμένη με διάφορα καλούδια και με καλύτερη «εικόνα» και λειτουργία. Οι ενημερώσεις του συστήματος γίνονται απομακρυσμένα, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε φυσικό κατάστημα, διατηρώντας το πάντα ενημερωμένο.

Διάφορες θήκες, στρατηγικά τοποθετημένες, προσφέρουν λύσεις όσον αφορά τα μικροαντικείμενα της καθημερινότητας, αναβαθμίζοντας το επίπεδο χρηστικότητας του μοντέλου. Διαθέσιμες είναι θύρες USB-C για φόρτιση, ενώ υπάρχει και λειτουργία τροφοδοσίας μεγαλύτερων ηλεκτρικών συσκευών από το ίδιο το μοντέλο.

Όσον αφορά το infotainment, προσφέρει σύνδεση Android Auto και Apple CarPlay για μεγαλύτερη ευκολία, ενώ συνδυάζεται με ένα ηχοσύστημα υψηλής πιστότητας της Bose που αναβαθμίζει την ψυχαγωγία, ενώ το αναβαθμισμένο Bluelink προσφέρει ευκολίες όπως φωνητικές λειτουργίες και απομακρυσμένος έλεγχος μέσω smartphone. Επιπλέον, οι κάμερες συμβάλουν στην άνεση, με την ασφάλεια να αναβαθμίζει η πλήρης σουίτα συστημάτων Hyundai Smart Sense.

Με μικρότερη ισχύ

Στην ανανεωμένη του εκδοχή, το Kona Electric είναι διαθέσιμο με χαμηλότερη ισχύ 150 kW (204 ίππους), μια κίνηση που έγινε με γνώμονα τη βελτίωση της αποδοτικότητας. Από την άλλη όμως, σε σχέση με την έκδοση των 218 ίππων που γνωρίζαμε, διαθέτει ίδια ροπή, με 255 Nm να είναι διαθέσιμα άμεσα με το πάτημα του δεξιού πεντάλ. Ξεκάθαρο είναι το προβάδισμα της γραμμικότητα έναντι της απόλυτης απόδοσης, με το Kona Electric να παρουσιάζεται φιλικό στην καθημερινότητα, χωρίς τις απότομες εξάρσεις που χαρακτηρίζουν τα ηλεκτρικά μοντέλα.

Δεν είναι ότι του λείπει η δύναμη, αφού όπως μαρτυρούν και τα στοιχεία των τυπικών επιδόσεων, επιταχύνει από στάση μέχρι τα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 8,1 δευτερόλεπτα. Ανάλογα καλά συμπεριφέρεται στις ενδιάμεσες επιταχύνσεις, με άμεση απόκριση, που μπορεί να μην σε κολλάει στο κάθισμα, αλλά τραβάει μπροστά το αυτοκίνητο με αποτελεσματικότητα, που θα εκτιμήσεις σε κάθε προσπέραση.

Στο δρόμο

Η έκδοση N Line συμβάλει στην αναβάθμιση της εικόνας του μοντέλου, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει την ανάρτηση. Αυτή η τελευταία παραμένει ήπια ρυθμισμένη με έμφαση στην άνεση, με τους όποιους μικρούς περιορισμούς να θέτουν οι μεγάλοι τροχοί 19 ιντσών με τα ελαστικά χαμηλού προφίλ 23/45. Τα καταφέρνει πολύ καλά με τη διαχείριση των κάθε λογής κακοτεχνιών, διατηρώντας ξεκούραστους οδηγό και επιβάτες. Κάτι στο οποίο συμβάλει και το χαμηλό επίπεδο θορύβου που περνάει μέσα στην καμπίνα. Στις υψηλότερες ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου μόνο θα διαπιστώσεις ότι έχεις την… παρέα ενός μικρού σφυρίγματος από τον αέρα στους εξωτερικούς καθρέπτες, χωρίς αυτό όμως να γίνεται έντονο.

Η μετάδοση περνάει στους εμπρός τροχούς, με το αυτοκίνητο να διαχειρίζεται σωστά τη δύναμη και τη ροπή στις στροφές. Χωρίς να είναι σπορ, προσφέρει αμεσότητα στις κινήσεις, με ευχάριστη συνολικά αίσθηση. Τα φρένα είναι αποτελεσματικά, με την αίσθηση όμως να επηρεάζεται, όπως συμβαίνει στην πλειονότητα των ηλεκτρικών μοντέλων, από το αναγεννητική πέδηση.

Αυτή είναι διαθέσιμη σε τέσσερα επίπεδα και προσφέρει μάλιστα και λειτουργία one pedal, που επιτρέπει στον οδηγό να χρησιμοποιεί μόνο το γκάζι, χωρίς φρένο, αφού το σύστημα ακινητοποιεί το αυτοκίνητο, ήπια και ελεγχόμενα. Συμβάλει σημαντικά στην άνεση σε κίνηση εντός αστικού ιστού, προσφέροντας επιπλέον χιλιόμετρα σε αυτονομία. Αυτή η τελευταία στην έκδοση N Line ζημιώνεται από το έξτρα σπορ πακέτο, καθώς περιορίζεται στα 440 χιλιόμετρα από τα 510 που ανακοινώνει η εταιρεία για τη βασική έκδοση Distinctive με τους μικρότερους τροχούς των 17 ιντσών.

Στην πράξη το Kona αποδεικνύεται ότι μπορεί να κινηθεί οικονομικά, επιβεβαιώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις προδιαγραφές που ανακοινώνει η κορεατική φίρμα. Η κατανάλωση επηρεάζεται από το πεδίο δράσης του Kona Electric, με την πόλη να είναι αναμφισβήτητα το μέρος που βγάζει τον καλύτερο εαυτό του, πέφτοντας κάτω και από τις 14 kWh/100 χλμ., τιμή χαμηλότερη και από αυτή που ανακοινώνει ο κατασκευαστής. Θα «τσιμπήσει» σε ανοιχτό δρόμο, όπου ο οδηγός δεν αφήνει το γκάζι, πλησιάζοντας ή και ξεπερνώντας, ανάλογα με τις συνθήκες τις 20 kWh/100 χλμ. Η μέση τιμή όμως περιορίζεται στις 16,5 kWh/100 χλμ., που μεταφράζεται σε περίπου 400 χιλιόμετρα πραγματικής αυτονομίας και είναι πολύ κοντά στα 440 χιλιόμετρα που αναγράφονται στις προδιαγραφές του.

Η γρήγορη φόρτιση σε DC 100 kW για το 10% έως 80% διαρκεί 45 λεπτά, ενώ σε DC 50 kW ή ίδια διαδικασία απαιτεί 65 λεπτά. Από την άλλη, σε οικιακό φορτιστή 11 kW, εκεί που πιθανότατα θα γίνονται οι περισσότερες φορτίσεις από τον κάτοχο, απαιτεί 6 ώρες και 25 λεπτά για να πάει από το 10% στο 100%.

Στο ταμείο

Το Hyundai Kona Electric N Line είναι διαθέσιμο μόνο στην ανώτερη έκδοση με την μπαταρία των 64,8 kWh και τους 204 ίππους. Σε αυτή την εκδοχή προσφέρει πιο σπορ εμφάνιση, χωρίς να διεκδικεί τον τίτλο του σπορ. Ως αντίτιμο απαιτεί κάποια χιλιόμετρα από την αυτονομία που προσφέρει η απλή έκδοση Distinctive, αλλά σε αποζημιώνει με την αισθητική του, που αναμφίβολα είναι ξεχωριστή. Συνολικά σε κερδίζει με την άνεση και την ευκολία που προσφέρει στην καθημερινή χρήση, χάρη στον τρόπο που πατάει, αλλά και τα στοιχεία εξοπλισμού που συνοδεύονται από σύγχρονη και αναβαθμισμένη τεχνολογία.

Η βασική έκδοση του Kona Electric εφοδιάζεται με μπαταρία 48,6 kWh, έχοντας απόδοση 135 ίππων και τιμή εκκίνησης τα 36.290 ευρώ, που πέφτουν στα 32.290 ευρώ με την προωθητική ενέργεια ύψους 4.000 ευρώ, που τρέχει αυτό το διάστημα από τη Hyundai. Η μεγάλη έκδοση με την μπαταρία των 64,8 kWh και ισχύ 204 ίππων εκκινεί με το εξοπλιστικό πακέτο Distinctive από τα 40.490 ευρώ (36.490 ευρώ με προωθητική ενέργεια Hyundai), ενώ η N Line που είναι αυτή της δοκιμής μας, στοιχίζει 1.400 ευρώ περισσότερα, φτάνοντας στα 41.890 ευρώ ή 37.890 ευρώ με το όφελος της εισαγωγικής εταιρείας.

Φωτογραφίες: Γιάννης Κουσκούτης

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

HYUNDAI KONA ELECTRIC N LINE

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ: 1 ηλεκτροκινητήρας

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ: 150 kW (204 ίπποι)

ΡΟΠΗ: 255 Nm

ΚΙΝΗΣΗ: Στους εμπρός τροχούς

KΙΒΩΤΙΟ: Μονής σχέσης

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ: Γόνατα Μακφέρσον

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ: Πολλαπλών συνδέσμων

ΜΠΑΤΑΡΙΑ: 64,8 kWh

ΜΗΚ.xΠΛ.xΥΨ.: 4.385×1.825×1.580 χλστ.

ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ: 2.660 χλστ.

ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: 466-1.300 λίτρα

ΒΑΡΟΣ: 1.773 κιλά

0-100 ΧΛΜ./ΩΡΑ: 8,1 δλ.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ: 172 χλμ./ώρα

ΜΕΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ: 16,5 kWh/100 χλμ.

AYTONOMIA ΔΟΚΙΜΗΣ: 400 χλμ.

ΦΟΡΤΙΣΗ AC (11 kW): 10-100%: 6,25 ώρες

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (50 kW): 10-80%: 65 λεπτά

ΦΟΡΤΙΣΗ DC (100 kW): 10-80%: 45 λεπτά

ΤΙΜΗ: Από 41.890 ευρώ (από 37.890 ευρώ με προωθητική ενέργεια Hyundai)